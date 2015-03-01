HUMMEL

HUMMEL
Spora giderken kıyafetlerimizin konforlu, ter tutmayan, sağlıklı ve kaliteli kumaştan tasarlanmış olmasını isteriz. 1923 yılından beri faaliyetlerine devam eden dev spor giyim üreticisi Hummel, tüm bu ihtiyaçlara cevap veriyor. Hummel eşofman, sneaker, pantolon, forma, t-shirt, şort ve daha pek çok spor giyim ürünlerini sizlerle buluşturdu. Şu bir gerçek ki vücudumuzdaki tüm yükü ayaklar taşır. Eğer kalitesiz tabanlı, rahatsız bir ayakkabı kullanıyorsak günün sonunda ayak ağrıları kaçınılmazdır. Ayak sağlığını kaliteli ürünleriyle ön planda tutan Hummel ayakkabı ve sneaker modelleri sizi günün sonuna kadar götürecek, saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile… Her ortamın kendine göre farklı şıklığı vardır. Sportif şıklık ise Hummel ile yakalanır! Kombinlerinize spor bir dokunuş katan Hummel mont, sizi sıcacık tutacak. Kış aylarının etkisini yoğun olarak gösterdiği şu dönemde imdadınıza yetişecek. Ürün yelpazesi ve farklı renk seçenekleriyle her kombinle uyum sağlayacak pek çok ürün Danimarkalı üreticinin garantisi altında… Pazar yürüyüşleri, spor aktiviteleri de Hummel eşofman ile oldukça rahat geçiyor. Danimarkalı spor giyim firması, hakkında ufak bir bilgi verirsek, Hummel kelimesi Almancada yaban arısı anlamına geliyor. Bu nedenle markanın logosu arı figüründen oluşuyor. Türkiye ve dünyada pek çok takımın forma sponsoru olan firma kaliteli kumaşı, terletmeyen ürünleri ve rahat kesimi sayesinde, spor görünümünden vazgeçemeyenlerin ilk adresi oldu. Hummel ürünlerine avantajlı tekliflerine, Trendyol güvencesiyle sahip olabilirsiniz.
Bu butikte 872 ürün bulundu.
Hummel - Ayakkabı & Tekstil
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