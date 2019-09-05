Sportif giyimin öncü markalarından biri olan adidas, hayatın her anında şıklığı ve dinamizmi bir arada sunuyor. Erkek, kadın ve çocukların spor giyim ihtiyaçlarını sezonun trendlerinden ilham alarak tasarlayan adidas; spor ayakkabı, eşofman, spor çanta ve aksesuarları ile kaliteli ve şık giyimin ilk adreslerinden birini oluşturuyor. Sokakta, sahada ya da fitness salonlarında adidas markalı ürünlerle baş döndürücü bir görünüm kazanabilirsiniz.

Hızlı, Konforlu ve Şık adidas Ayakkabı Modelleri

Vücudunuzun normal duruş yapısını ergonomik biçimde destekleyen adidas spor ayakkabı çeşitleri; erkek, kadın ve çocuklar için ayrı ayrı model ve özelliklerle üretiliyor. Kaliteli ve ayağınızı terletmeyen materyaller ile tasarlanan adidas ayakkabılar; yürüyüş, koşu, tenis, basketbol ve outdoor ayakkabıları gibi farklı kategorilerde sunuluyor. Kullanacağınız zemine göre tercih edeceğiniz adidas ayakkabı modelleri ile daha az efor harcayarak en zorlu spor performanslarını gerçekleştirebilirsiniz. Başarıya giden yolda en büyük destekçilerinizden biri olan adidas ürünleri arasında yer alan adidas erkek ayakkabı modelleri, erkeklerin ayak yapısını destekleyen güçlü detaylar içeriyor. Halı saha ve çim sahalar için ayrı ayrı özelliklerle tasarlanmış adidas krampon modelleri, hızlı ve güçlü bir performans vadediyor. Topu kavrama, hızlanma ve ani durma hareketlerinde güçlü bir hareket desteği sunan adidas ayakkabılar, şıklığı ile de sahalarda göz dolduruyor. adidas bot modelleri, outdoor giyim tercihi olanlar için kusursuz bir ürün niteliği taşıyor. Koşu ayakkabıları arasında çarpıcı bir yere sahip adidas ultra boost, üstün teknik tasarımıyla yorulmadan ve daha uzun süren koşu performansı sunuyor. Eşofmanlar, jean pantolon ve etekler gibi farklı kombinlerin tamamlayıcısı olan ve popülaritesini her sezon korumayı başaran adidas neo ayakkabı tasarımları, kadınların ve erkeklerin vazgeçemediği ikonik adidas ürünleri arasında yer alıyor. Elbiseler, etekler, şort ve pantolonlarla birlikte şık kombinler yaratabileceğiniz adidas Stan Smith ayakkabı modeli, zarif ve şık çizgileri ile göz dolduruyor.

Çocukların Dünyasına Özel adidas Tasarımları

Çocukların ayak gelişimlerine uygun özelliklerle tasarlanan adidas çocuk ayakkabı modelleri, kız ve erkek çocuklarına özel olarak farklı niteliklerle adidas koleksiyonlarında yer buluyor. Unisex olarak da giyilebilen modeller; şıklığı, ergonomik yapısı ve modern çizgileri ile tüm sportif kombinlerin tamamlayıcısı olarak tercih ediliyor. Bebeklerin ilk adım ayakkabıları olarak tasarlanmış ergonomik adidas ayakkabılar, destekleyici bilek ve taban tasarımlarıyla çocukların doğru adım atmasına önemli katkı sunuyor. Erkek ve kız çocuklarının küçük motor becerilerini geliştirmeye katkı sağlayan cırt cırtlı ayakkabı kapanışları, pratik ve konforlu bir kullanım deneyimi vadediyor. Özel desenlerle tasarlanmış alt taban, ıslak ve çamurlu zeminlerde kaymayı engelleyerek güvenli bir kullanım imkanı sağlıyor. Yetişkinler için üretilen adidas Superstar ve adidas Stan smith gibi ayrıcalıklı modeller, çocukların ayaklarına uygun olarak yeniden tasarlanıyor. Stilini ve şıklığını ilk günlerden itibaren belirleyen çocukların tercihi adidas spor ayakkabı modelleri zengin bir ürün koleksiyonunda sunuluyor.

Şıklığı Detaylarda Saklayan adidas

Eşofman, fitness giyimi ve ayakkabı konusunda muhteşem bir performansa sahip olan adidas markası, dış giyim ürünlerinde de özgün tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Outdoor giyim ürünlerinden kışlık dış giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip adidas, yalın ve şık görünen ayrıcalıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. adidas mont modelleri, hem günlük kullanımda hem de sportif kombinlerinizi tamamlamada koruyucu ve tamamlayıcı bir rol oynuyor. Kadın, erkek ve çocuklar için ayrı ayrı modellerde üretilen montlar, sıcaklığı vücudunuzda daha uzun süre muhafaza eden materyaller ile tasarlanıyor.

Sportif ve Fonksiyonel Aksesuarlar

Spor malzemelerinizi taşımak için kullanabileceğiniz adidas çanta çeşitleri, okul çantası tercihinde de şık alternatifler sunuyor. Sezonun trend renkleri ve modern çizgiler ile tasarlanan adidas sırt çantası; çok yönlü kullanım özellikleri, kullanışlı cepler ve fonksiyonel bölmeleri ile pratik bir kullanım imkanı sağlıyor. adidas'ın sezon ürünleri arasında zengin çeşitleri ile bulabileceğiniz ürünlere, avantajlı fiyatlarıyla adidas outlet koleksiyonunda da rastlayabilirsiniz. adidas eşofman modelleri başta olmak üzere çoraplar, şapkalar ve mayolar da adidas kalitesini hayatının her anına taşımak isteyen kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Trendyol kalite ve güvencesiyle satışa sunulan adidas ürünleri, benzersiz fiyatları ile spor giyim meraklılarını bekliyor.