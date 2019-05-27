Aqua Di Polo ile Stilinizi Tamamlayın

Saat ve gözlüğün genç ve dinamik markası Aqua Di Polo, yeni sezonda yepyeni modellerle karşımıza çıkıyor. Hepimiz tarzımızı giyimimizle ifade etmek isteriz, kıyafetler bu konuda çok önemli bir rol oynar. Fakat bunun yanında stilimizi ifade etmek için güneş gözlüğü ve saatler oldukça önemlidir. Yazın ya da kışın, güneş gözlüğü artık her mevsimde havamızı değiştiren bir aksesuar oldu. Saatler ise şık ve spor giyimde imdadımıza yetişen parçalar. Aqua Di Polo, bu aksesuarların öneminin farkında olarak son modaya uygun modeller üretiyor. Polarize ve UV400 güneş gözlükleri ve kol saatlerinin yanısıra kadın ve erkekler için cüzdan, kartlık, kolye, küpe, bileklik gibi şık aksesuar seçeneklerini bünyesinde barındırıyor. Aqua Di Polo, yeni sezonda da şık aksesuar seçenekleriyle Trendyol'da. Trendyol'u takipte kalın, size özel fırsatları kaçırmayın!