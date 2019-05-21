"Bambi" araması için 7844 sonuç listeleniyor
BambiBej Kadın Loafer Ayakkabı H0544081072
159,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiBej Kadın Espadril H0544082072
149,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiBeyaz Kadın Sneaker H0601013909
259,99 TL
134,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
107,99 TL
BambiHakiki Deri Taba Kadın Sandalet H06028088
169,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiTaş Kadın Ayakkabı H0503721072
169,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiTaba Kadın Espadril H0544082072
149,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiBej Kadın Ayakkabı H0503721072
169,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiBeyaz Kadın Sneaker H0591007209
259,99 TL
144,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
115,99 TL
BambiSiyah Kadın Sneaker H0516014072
159,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiSiyah Kadın Ayakkabı H0503721072
169,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiPudra Kadın Ayakkabı H06010139
259,99 TL
134,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
107,99 TL
BambiBeyaz Gümüş Kadın Sneaker H0648175409
129,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiTaba Kadın Terlik H0647130009
129,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiSiyah Kadın Terlik H0647130009
129,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiHakiki Deri Taba Kadın Sandalet H0602809003
169,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiKoyu Bej Kadın Ayakkabı H0503721072
169,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiBej Kadın Babet H0532200065
139,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiSiyah Kadın Espadril H0532142453
169,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiSiyah Kadın Loafer Ayakkabı H0516150098
169,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiBeyaz Kadın Sneaker H06010072
219,99 TL
134,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
107,99 TL
BambiBeyaz Rose Kadın Sneaker H0648175409
129,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiSiyah Kadın Espadril H0544082072
149,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiBeyaz Dore Kadın Ayakkabı H06060633
169,99 TL
84,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
67,99 TL
BambiBeyaz Kadın Sneaker H0606063309
169,99 TL
84,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
67,99 TL
BambiHakiki Deri Beyaz Kadın Terlik H0602809603
169,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiSarı Kadın Ayakkabı H0503721072
169,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiSiyah Kadın Ayakkabı H0503720072
189,99 TL
84,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
67,99 TL
24 SAATTE KARGODA
BambiSiyah Kadın Terlik F0343000171
79,99 TL
59,99 TL
BambiHakiki Deri Taba Kadın Sandalet H0602808503
169,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiBeyaz Kadın Babet H0626100499
119,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiSiyah Kadın Loafer Ayakkabı H0544081072
159,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiBeyaz Kadın Sneaker H0543400109
149,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiSiyah Kadın Sneaker H0648175409
129,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiSiyah Kadın Ayakkabı H0503720009
189,99 TL
84,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
67,99 TL
BambiVizon Kadın Ayakkabı H0548724072
159,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiHakiki Deri Taba Kadın Sandalet H0602809503
169,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiKırmızı Kadın Espadril H05440820
149,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiSiyah Kadın Babet H0514040510
179,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
24 SAATTE KARGODA
BambiVizon Kadın Terlik F0343000171
79,99 TL
59,99 TL
BambiSiyah Kadın Babet H0514152409
169,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiSiyah Kadın Loafer Ayakkabı H0514100009
179,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiKoyu Yeşil Kadın Ayakkabı H0503721072
169,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiTuruncu Kadın Ayakkabı H0503721072
169,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiLame Kadın Ayakkabı H06010139
259,99 TL
134,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
107,99 TL
BambiSiyah Beyaz Kadın Loafer H0516150009
169,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiTaş Kadın Ayakkabı H0503720072
189,99 TL
84,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
67,99 TL
BambiSiyah Kadın Babet H05009006
99,99 TL
49,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
39,99 TL
BambiSiyah Kadın Ayakkabı H0503721009
169,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL
BambiBej Kadın Topuklu Ayakkabı H0503720072
189,99 TL
84,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
67,99 TL
BambiTaba Kadın Sandalet H0664000709
129,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
BambiHakiki Deri Rose Kadın Terlik H0602809607
189,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
59,99 TL

Rahatlık ve Şıklığı Bambi ile Hisset

50 seneyi aşkın zamandır aynı kalite ve müşteri memnuniyeti esasıyla hizmet veren Bambi, ayakkabı tutkunlarının vazgeçilmez markalarından biri. Bambi ayakkabı modelleri, her zevke ve her koşula hitap etmeyi amaçlayarak hayatınızın her alanında size konfor sunmak için yanınızda bulunuyor.

Her Mevsim İçin Bambi Ayakkabı

Her sezon, o zamanın trendine uygun ayakkabı modelleri ile tüketicinin karşısına çıkan Bambi, bot ve çizme modelleri ile göz dolduruyor. Çok amaçlı kullanılabilen Bambi çizme ve botlar, özellikle soğuk havalarda hayat kurtarıcı oluyor. Bambi markası, bot koleksiyonunda aklınıza gelebilecek her modeli barındırıyor. Kısa deri botlardan süet botlara, topuklu deri botlardan topuklu süet botlara görüntünüzü tamamlayacak her çeşit botu Bambi'de bulabilirsiniz. Aynı şekilde Bambi, çizme modellerinde de oldukça iddialı. Diz üstü hizasında ve vücudunuzu saran çorap çizmelerden diz hizasında deri çizmelere kadar her ihtiyacınıza uygun model Bambi'de sizleri bekliyor.

Bambi, her tarzda kadına hitap eden ürünler üreten çok yönlü bir marka. Siyah, kahverengi gibi koyu ve asil renkte modellerin yanında mavi, kırmızı gibi daha cesur renkli ürünler de bulabileceğiniz koleksiyonlarda, desenli ayakkabılar da alıcıların karşısına çıkıyor. Sezonun en trend detaylarından biri olan leopar, Bambi'nin desenli ayakkabı çeşitlerinden yalnızca biri. Şehir içinde, kuru havalarda giyebilmeniz için sıcacık ve yumuşacık ev terliği rahatlığında Bambi botlar da mutlaka sahip olunması gereken parçalardan. Ayrıca kışın sert geçtiği bölgelere, karlı bir yere gidecekseniz kar botu olmazsa olmaz. Bambi kar botu, ayağınızı sıcak tutmak ve tarzınıza tarz katmak için sizleri bekliyor. Havalar ısındığında da Bambi ayakkabıları kombininizi tamamlayacak. Birbirinden farklı modelleri ve renkleri ile Bambi terlik ve sandalet modelleri dolabınızda yer almayı bekliyor. İster topuklu ister düz ister bantlı ister ipli, aklınıza gelebilecek ve şıklığınızı tamamlayacak her ürün, Bambi terlik modelleri ve Bambi ayakkabı koleksiyonları arasında bulunuyor.

Hem Günlük Kullanımda Hem Özel Günlerde Bambi

Bambi, her gün ve her koşul için farklı bir modelle karşınıza çıkıyor. Hafta sonları, tatil günlerinizde veya uzun yürüyüşler yapacağınız zamanlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz, tarzınıza uygun Bambi spor ayakkabı modelleri, günü hem şık hem konforlu geçirmenizi sağlıyor. Bambi babet modelleri, hem günlük kullanabileceğiniz hem de iş yeriniz gibi daha resmi ortamlarda tercih edebileceğiniz modeller. Klasiklerden vazgeçemeyen kadınlar için düz, süet babetler bulunurken giyiminde sıra dışı detaylar isteyen kadınlar için desenli, ipli babetler beğeniye sunuluyor. Üzerinde fiyonk detayı bulunan şirin ve zarif babetlerin yanında sivri burunlu ve parlak görünümlü çarpıcı babetler de Bambi markası ile görücüye çıkıyor. Sade ve zarif babet modellerinin yanı sıra daha modern ve maskülen görünümler için Oxford ve Loafer model Bambi ayakkabıları tercih edebilirsiniz. Günlük rutininiz topuklu ayakkabı gerektiriyorsa ve topuklu ayakkabıdan vazgeçemiyorsanız Bambi topuklu ayakkabı koleksiyonu tam size göre! Bambi, her zevke ve her kombine hitap eden topuklu ayakkabılar üretmeyi ihmal etmiyor. Siyah, kahverengi, bordo, taba, kurşun, fuşya, kırmızı ve daha aklınıza gelebilecek her renkte topuklu ayakkabı Bambi koleksiyonunda sizleri bekliyor. İster mat görünümlü ister parlak görünümlü her çeşit topuklu ayakkabıyı Bambi ürünleri arasında bulabilirsiniz. Hem kısa topuklu ayakkabılar hem uzun topuklu ayakkabılar ile Bambi, şıklığınızı tamamlıyor. Stiletto model ince topuklu ayakkabıların yanı sıra dolgu topuklu ayakkabı, kalın topuklu ayakkabı ve botlar bulabileceğiniz ürünler arasında size hitap edeni bulmak çok kolay!

Uygun Fiyatlar ile Bambi Kalitesi Bir Arada

Bambi, ayakkabı markası olarak bilinse de Bambi çanta modelleri de büyük beğeni topluyor. Seçtiğiniz ayakkabıyla özdeşleşen çantalar bulabileceğiniz Bambi, kombininizi kolayca tamamlamanızı sağlıyor. Uygun fiyatları ile herkesin ulaşabileceği moda anlayışına sahip olan Bambi indirim dönemlerinde yoğun ilgi görüyor. Üst düzey kaliteye ve en son trendlere uygun fiyatlarla sahip olmanızı sağlayan Bambi, hem şıklığınızı hem bütçenizi önemsiyor.

Yarım asırdan uzun süredir tüketici ile buluşan ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan Bambi, her ihtiyacınızı karşılayan çeşit çeşit ürünleri barındıran koleksiyonlar hazırlamaya devam ediyor. Sezonun en son trendlerini takip edebileceğiniz Bambi ayakkabı modellerinin yanı sıra zamansız, klasik ve en kullanışlı şekilde kombinleyebileceğiniz ayakkabı modelleri de sizleri bekliyor. Düz tabanlı ayakkabılar ile rahat eden kadınlar için farklı tarzlarda ve farklı renklerde spor ayakkabılar, terlikler, sandaletler, babetler ve iş ayakkabıları bulunduran Bambi, topuklu ayakkabılardan vazgeçmeyen müşterileri için ince topuklu, kalın topuklu, kısa topuklu, dolgu topuklu gibi yüzlerce çeşit ayakkabı modeli bulunduruyor. Sonbahar ve kış kreasyonunda soğuk ve yağışlı havalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerle karşınıza çıkan Bambi, her ortamda kombininizi en şık hale getirebileceğiniz bot ve çizme modellerini ürün skalasına ekliyor.

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