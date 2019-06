50 seneyi aşkın zamandır aynı kalite ve müşteri memnuniyeti esasıyla hizmet veren Bambi, ayakkabı tutkunlarının vazgeçilmez markalarından biri. Bambi ayakkabı modelleri, her zevke ve her koşula hitap etmeyi amaçlayarak hayatınızın her alanında size konfor sunmak için yanınızda bulunuyor.

Her Mevsim İçin Bambi Ayakkabı

Her sezon, o zamanın trendine uygun ayakkabı modelleri ile tüketicinin karşısına çıkan Bambi, bot ve çizme modelleri ile göz dolduruyor. Çok amaçlı kullanılabilen Bambi çizme ve botlar, özellikle soğuk havalarda hayat kurtarıcı oluyor. Bambi markası, bot koleksiyonunda aklınıza gelebilecek her modeli barındırıyor. Kısa deri botlardan süet botlara, topuklu deri botlardan topuklu süet botlara görüntünüzü tamamlayacak her çeşit botu Bambi'de bulabilirsiniz. Aynı şekilde Bambi, çizme modellerinde de oldukça iddialı. Diz üstü hizasında ve vücudunuzu saran çorap çizmelerden diz hizasında deri çizmelere kadar her ihtiyacınıza uygun model Bambi'de sizleri bekliyor.

Bambi, her tarzda kadına hitap eden ürünler üreten çok yönlü bir marka. Siyah, kahverengi gibi koyu ve asil renkte modellerin yanında mavi, kırmızı gibi daha cesur renkli ürünler de bulabileceğiniz koleksiyonlarda, desenli ayakkabılar da alıcıların karşısına çıkıyor. Sezonun en trend detaylarından biri olan leopar, Bambi'nin desenli ayakkabı çeşitlerinden yalnızca biri. Şehir içinde, kuru havalarda giyebilmeniz için sıcacık ve yumuşacık ev terliği rahatlığında Bambi botlar da mutlaka sahip olunması gereken parçalardan. Ayrıca kışın sert geçtiği bölgelere, karlı bir yere gidecekseniz kar botu olmazsa olmaz. Bambi kar botu, ayağınızı sıcak tutmak ve tarzınıza tarz katmak için sizleri bekliyor. Havalar ısındığında da Bambi ayakkabıları kombininizi tamamlayacak. Birbirinden farklı modelleri ve renkleri ile Bambi terlik ve sandalet modelleri dolabınızda yer almayı bekliyor. İster topuklu ister düz ister bantlı ister ipli, aklınıza gelebilecek ve şıklığınızı tamamlayacak her ürün, Bambi terlik modelleri ve Bambi ayakkabı koleksiyonları arasında bulunuyor.

Hem Günlük Kullanımda Hem Özel Günlerde Bambi

Bambi, her gün ve her koşul için farklı bir modelle karşınıza çıkıyor. Hafta sonları, tatil günlerinizde veya uzun yürüyüşler yapacağınız zamanlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz, tarzınıza uygun Bambi spor ayakkabı modelleri, günü hem şık hem konforlu geçirmenizi sağlıyor. Bambi babet modelleri, hem günlük kullanabileceğiniz hem de iş yeriniz gibi daha resmi ortamlarda tercih edebileceğiniz modeller. Klasiklerden vazgeçemeyen kadınlar için düz, süet babetler bulunurken giyiminde sıra dışı detaylar isteyen kadınlar için desenli, ipli babetler beğeniye sunuluyor. Üzerinde fiyonk detayı bulunan şirin ve zarif babetlerin yanında sivri burunlu ve parlak görünümlü çarpıcı babetler de Bambi markası ile görücüye çıkıyor. Sade ve zarif babet modellerinin yanı sıra daha modern ve maskülen görünümler için Oxford ve Loafer model Bambi ayakkabıları tercih edebilirsiniz. Günlük rutininiz topuklu ayakkabı gerektiriyorsa ve topuklu ayakkabıdan vazgeçemiyorsanız Bambi topuklu ayakkabı koleksiyonu tam size göre! Bambi, her zevke ve her kombine hitap eden topuklu ayakkabılar üretmeyi ihmal etmiyor. Siyah, kahverengi, bordo, taba, kurşun, fuşya, kırmızı ve daha aklınıza gelebilecek her renkte topuklu ayakkabı Bambi koleksiyonunda sizleri bekliyor. İster mat görünümlü ister parlak görünümlü her çeşit topuklu ayakkabıyı Bambi ürünleri arasında bulabilirsiniz. Hem kısa topuklu ayakkabılar hem uzun topuklu ayakkabılar ile Bambi, şıklığınızı tamamlıyor. Stiletto model ince topuklu ayakkabıların yanı sıra dolgu topuklu ayakkabı, kalın topuklu ayakkabı ve botlar bulabileceğiniz ürünler arasında size hitap edeni bulmak çok kolay!

Uygun Fiyatlar ile Bambi Kalitesi Bir Arada

Bambi, ayakkabı markası olarak bilinse de Bambi çanta modelleri de büyük beğeni topluyor. Seçtiğiniz ayakkabıyla özdeşleşen çantalar bulabileceğiniz Bambi, kombininizi kolayca tamamlamanızı sağlıyor. Uygun fiyatları ile herkesin ulaşabileceği moda anlayışına sahip olan Bambi indirim dönemlerinde yoğun ilgi görüyor. Üst düzey kaliteye ve en son trendlere uygun fiyatlarla sahip olmanızı sağlayan Bambi, hem şıklığınızı hem bütçenizi önemsiyor.

Yarım asırdan uzun süredir tüketici ile buluşan ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan Bambi, her ihtiyacınızı karşılayan çeşit çeşit ürünleri barındıran koleksiyonlar hazırlamaya devam ediyor. Sezonun en son trendlerini takip edebileceğiniz Bambi ayakkabı modellerinin yanı sıra zamansız, klasik ve en kullanışlı şekilde kombinleyebileceğiniz ayakkabı modelleri de sizleri bekliyor. Düz tabanlı ayakkabılar ile rahat eden kadınlar için farklı tarzlarda ve farklı renklerde spor ayakkabılar, terlikler, sandaletler, babetler ve iş ayakkabıları bulunduran Bambi, topuklu ayakkabılardan vazgeçmeyen müşterileri için ince topuklu, kalın topuklu, kısa topuklu, dolgu topuklu gibi yüzlerce çeşit ayakkabı modeli bulunduruyor. Sonbahar ve kış kreasyonunda soğuk ve yağışlı havalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerle karşınıza çıkan Bambi, her ortamda kombininizi en şık hale getirebileceğiniz bot ve çizme modellerini ürün skalasına ekliyor.