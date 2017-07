Rahatlık ve Şıklığı Bambi ile Hisset

Ayakkabı tutkunuzun bir numaralı markası Bambi, dinamik tarzı, yenilikçi ilkesi ve kalitesiyle dünya modasını bir araya getirdi. Her yaşa her kesime hitap eden klasik, modern, spor modelleri ile iddiasını koruyan Bambi ayakkabı koleksiyonu ile kendini kanıtlıyor. Her sezon ayakkabı trendlerini en önde takip eden firma kadın ayakkabı modellerinde doğru adres… Uygun fiyatlarıyla da cezbeden dev marka, dört mevsime göre ayrı ayrı hazırlamış olduğu koleksiyonuyla iddialı… Bahar ve yazların kurtarıcı parçası Bambi babet , uçuş uçuş elbiseler, üzerinize oturan pantolonlar ya da eteklerle birlikte mükemmel bir uyum sağlıyor. Müşterilerini her zaman öncelik tanıyan Bambi bot koleksiyonuyla her isteğinize cevap veriyor. Kış aylarının vazgeçilmezi botlar hem ayaklarınızı sımsıcak tutuyor, hem de şıklığıyla her kombinle uyum sağlıyor. Modern kadının kendine güvenen duruşunu hissedebileceğiniz Bambi ayakkabı, ofis şıklığınızı da tamamlıyor. Kadın ayakkabı çeşitleri olduğu kadar erkeklere de hitap eden firma klasikten, spora pek çok ayakkabıyı sizlerle buluşturdu. 1961 yılında faaliyetlerine başlayan ünlü aksesuar markası bugün Türkiye’de 100’ün üzerinde mağazaya sahip… Müşteri odaklı olmakla birlikte, kendi hazırladığı koleksiyonların yanında, kalitesinden ödün vermeyen yabancı firmaların ürünlerini de müşterileriyle buluşturuyor. Her tarza uygun parçalarıyla kendini geliştirmeye, büyütmeye devam eden Bambi, Trendyol’un ayrıcalıklı teklifleri ve ödeme seçenekleriyle sizlerle buluştu.