"Bershka" araması için 877 sonuç listeleniyor
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Altın Bijuteri Kolye 2017-9212-597
34,95 TL
14,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Mavi Şort 2017-3412-388
55,95 TL
34,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Mor Sweatshirt 2017-7551-900
69,95 TL
29,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Yeşil Ceket 2017-6096-168
109,95 TL
44,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Mercan Body 2017-2176-899
34,95 TL
22,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Lacivert Tulum 2017-3664-140
89,95 TL
44,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Altın Rengi Kolye 2017-9226-23
34,95 TL
19,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Mavi Bluz 2017-853-39
55,95 TL
39,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Siyah Body 2017-7181-187
79,95 TL
34,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Kırık Beyaz Tulum 2017-3665-494
89,95 TL
44,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Ekru Elbise 2017-5451-187
99,95 TL
39,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Beyaz Desenli T-Shirt 2017-2134-900
34,95 TL
24,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Koyu Kırmızı Kazak 2017-6937-333
89,95 TL
24,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Beyaz Gömlek 2017-856-238
39,95 TL
29,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Lacivert Pantolon 2017-5260-168
89,95 TL
54,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Hardal Etek 2017-684-326
39,95 TL
19,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Mavi Şort 2017-3412-388
55,95 TL
29,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Gümüş Rengi Pantolon 2017-5096-190
109,95 TL
39,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Gri Kazak 2017-7704-33
69,95 TL
27,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Bordo Kazak 2017-7751-831
99,95 TL
34,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Ekru Etek 2017-684-326
39,95 TL
29,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Lacivert Pantolon 2017-5063-168
89,95 TL
39,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Ekru Desenli T-Shirt 2017-2615-443
25,95 TL
22,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Mavi Şort 2017-3413-388
55,95 TL
34,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Fuşya T-Shirt 2017-2614-443
25,95 TL
19,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Koyu Kırmızı Sweatshirt 2017-6863-187
69,95 TL
19,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Koyu Kırmızı Atlet 2017-7517-187
34,95 TL
24,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Fuşya Tulum 2017-8604-315
89,95 TL
34,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Koyu Mavi T-Shirt 2017-7501-231
55,95 TL
39,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Siyah Desenli Tulum 2017-3666-494
89,95 TL
44,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Pembe T-Shirt 2017-2138-987
25,95 TL
19,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Koyu Kırmızı Pantolon 2017-5252-231
55,95 TL
44,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Ekru Desenli Tulum 2017-3666-494
89,95 TL
34,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Mor Pantolon 2017-5060-810
109,95 TL
34,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Siyah Jean 2017-5021-969
149,95 TL
49,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Kiremit Hırka 2017-6584-810
119,95 TL
59,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Beyaz/Siyah Etek 2017-5664-326
55,95 TL
34,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Desenli T-Shirt 2017-2615-880
25,95 TL
17,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Turuncu Elbise 2017-542-381
39,95 TL
24,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Bordo Bluz 2017-5806-962
79,95 TL
44,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Hardal Uzun Kollu T-Shirt 2017-7501-231
39,95 TL
29,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Bordo Elbise 2017-5457-187
89,95 TL
24,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Gri Bluz 2017-9053-185
55,95 TL
39,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Ekru Desenli T-Shirt 2017-2169-256
55,95 TL
34,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Lacivert Sweatshirt 2017-7577-256
69,95 TL
24,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Kırık Beyaz Gömlek 2017-856-238
39,95 TL
29,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Ten Rengi Kemer 2017-9465-877
25,95 TL
16,96 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Hardal Kazak 2017-7735-512
89,95 TL
39,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Siyah Elbise 2017-5501-456
89,95 TL
69,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Ekru Bluz 2017-5806-962
79,95 TL
39,95 TL
24 SAATTE KARGODA
BershkaKadın Siyah Kazak 2017-7771-185
69,95 TL
14,95 TL

Dinamik ve Eğlenceli Kombinlerin Uzmanı: Bershka

Ünlü İspanyol giyim markası Bershka dinamik ve enerjik tavrıyla hem iddialı hem de şık görünüm elde etmenizi sağlıyor. Sıra dışılığıyla da fark yaratan tekstil devi Bershka ayakkabı, kazak, çanta, bot, gömlek, ceket, kaban modellerinde de modayı her sezon belirliyor. Tüm bu parçalar ile şıklığınızı tamamlayacağınız Bershka ayakkabı çeşitleri ise farklı giyim tarzlarına yeni bir soluk getiriyor. Kış modasının en önemli parçası tabii ki kabanlar. Soğuk kış günlerinde kat kat giyindiğimiz için en çok gözüken kıyafetimiz kabanımız çünkü. Modern kesimleriyle Bershka kaban çeşitleri vücudunuza tam otururken, rahat ve sıcak kalmanızı sağlayacak. Ulaşılabilir fiyatlarıyla Bershka kaban modelleri stilinizi en net şekilde yansıtacak. Gerek kış aylarında gerekse sezon indirimlerinde tercih edebileceğiniz bot ve ceket modelleri hem çeşitlilik hem de kullanışlılık bakımından tam size göre! Özel günlerde kendi zevkinize göre tercih edeceğiniz gömleğin üzerine giyeceğiniz trendy bir uzun hırka ile kombininiz tamamlanmış olacak. Özgür ruhlu kombinleriyle, genç kesimin ve kendini genç hissedenlerin baş tercihlerinden biri olan Bershka, kurulduğu yıl olan 2008’den beri hedef kitlesinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yeni sezonda yırtık jean pantolonlara, renkli trikolara, salaş gömleklere, kadife ve parıltılı parçalara yer veren Bershka, tarzınıza yenilikçi dokunuşlar katıyor. Bunu yaparken de rahatlığınızı her şeyden çok önemsiyor.
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