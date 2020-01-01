Rengarenk ve sıra dışı tasarımları ile modern yaşama sımsıcak bir dokunuş katan ünlü marka, kadın giyimi ve erkek giyimi kategorisinde çok şık alternatifler sunuyor. Rahatlığı ve konforu ön planda tutan Bershka, coşkulu İspanyol çizgisi ile gündelik yaşama renk getiriyor. Hem spor hem de klasik tasarımların yer aldığı Bershka ürün yelpazesinde, birbirinden ilginç kadın ve erkek kıyafetleri yoğun talep görüyor. 1998 yılında İspanya'da kurulan marka, Türkiye pazarında Bershka Turkey olarak varlığını sürdürüyor. Dinamik ve enerjik çizgisiyle fark yaratan İspanyol marka, rengarenk tasarımları ile dünya genelinde pek çok ülkede adını duyurmaya devam ediyor. Hem erkeklerin hem de kadınların severek kullandığı Bershka ürünleri ile herkes kendine özgü stilini özgür ve dinamik bir şekilde ortaya çıkarıyor.

Bershka ile Farkınızı Ortaya Koyun

Bershka kadın ve Bershka erkek giyim ürün yelpazesindeki tasarımlar modern ve şık çizgilere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Gündelik yaşamda tarzınızı baştan yaratacak olan Bershka ürünleri, özgür ve asi tasarımları ile öne çıkıyor. Ünlü marka hem kadınlar hem de erkekler için t-shirt, sweatshirt, elbise, pantolon gibi ürünlerin haricinde dış giyim kategorisinde de pek çok alternatif sunuyor. Bershka'nın sunduğu kadın ve erkek kıyafetlerinin yanı sıra Bershka takı, Bershka fular, Bershka cüzdan ve Bershka kemer gibi aksesuarlar ise özgün tarzınızı bütünlüyor. Bershka çanta modelleri sportif tarzı ile öne çıkarken rahatlığı sebebiyle de tercih ediliyor. Bershka sırt çantası modelleri arasında yıkanabilir olanlar, hem kullanım hem de temizlik açısından özgür hissettiriyor. Bershka bel çantası ve el çantası modelleri arasında ise son derece özgür tasarımlar yer alıyor. Bershka portföy çanta tasarımları, özel gün ve davetlerde tarzınızı dışa yansıtmanıza yardımcı oluyor. Bershka ayakkabı ve Bershka bot çeşitleri dinamik ve sıra dışı tarzları sevenlerin son derece ilgisini çekiyor. Dayanıklı yapısı ile zorlu kullanım koşullarına meydan okuyan Bershka ayakkabı ve Bershka bot çeşitleri cazip fiyatları ile de dikkat çekiyor.

Tepeden Tırnağa Bershka

Bershka t-shirt ve Bershka elbiseler ilginç tasarımlara sahip olması ile dikkat çekiyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi Bershka şort ve Bershka bermudalar ise rahat çizgileri ile öne çıkıyor. Her zevke hitap eden Bershka kazak, Bershka sweatshirt ve Bershka bluzlar farklı renk seçenekleri sunuyor. Bershka pantolon ve Bershka etek modelleri hem gündelik yaşamda hem de iş yaşamında sportif bir tarz yaratıyor. Bershka tulum modelleri özgün çizgileri sebebiyle en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bershka atlet ve Bershka gömlek modelleri ise modern yaşama renk katıyor. Bershka sıra dışı çizgisini aksesuar kategorisinde de başarı ile gözler önüne seriyor. Bershka takı ve bujiteri ürünleri arasında yer alan kolye, bilezik, küpe gibi aksesuarlar şık ve modern konseptleri ile fark yaratıyor. Hem spor hem de klasik tarzlar ile uyum sağlayan Bershka fular çeşitleri farklı renk seçenekleri ile satışa sunuluyor. Bershka kişisel bakım ürünleri arasında rengarenk rujların beraberinde kozmetik malzemeler de yer alıyor. Kadınlar kadar erkeklerin de ilgisini çeken Bershka ürünleri kalitesi ile öne çıkıyor. Bershka mont modelleri arasında Bershka şişme mont ve Bershka yağmurluk çeşitleri şık çizgileri ile öne çıkıyor. Bershka şişme mont farklı renk ve beden seçenekleri ile satışa sunuluyor. Bershka yağmurluk modelleri arasında ise su geçirmez dokuya sahip tasarımlar göze çarpıyor. Dış giyim kategorisinde yer alan Bershka trençkot, Bershka parka ve Bershka kaban modelleri ise işlevsellikleri ve şıklıkları ile göz kamaştırıyor. Bershka kaban çeşitleri arasında, kumaş tasarımlar, çıkarılabilir astarlı tasarımlar, kapüşonlu ve kürklü kaban çeşitleri dikkat çekiyor. Renklerini ve dokusunu uzun süre bozulmadan koruyan Bershka kadın ve erkek kıyafetleri uygun fiyatları ile cazibesini artırıyor. Bershka indirim fırsatları ve avantajlı kampanyalar Trendyol'da sizleri bekliyor.