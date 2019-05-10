663 sonuç listeleniyor
24 SAATTE KARGODA
CrocsLacivert Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsPembe Unisex Sandalet 11016
264,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
238,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsLight Grey/Bright Coral Sandalet 11016
254 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
228,60 TL
24 SAATTE KARGODA
BirkenstockWeıss Kadın Terlik 1BRKW2010002
330,00 TL
169,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsUnisex Terlik - Crocband Terlik 11016-1AS - 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsKırmızı Unisex Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsSiyah Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsPembe Kadın Terlik 11016-7H5
254 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
228,60 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockYeşil Unisex Gızeh Eva Terlik 1282710
219,00 TL
174,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsLıla Kadın Terlik 11016-50Q
254 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
228,60 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockPudra Kadın Terlik 354 GIZEH-EVA-Z
219,00 TL
174,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsBeyaz Mavi Unisex Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsGri Lacivert Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockBİRKENSTOCK Unisex TERLİK 1003525
219,00 TL
174,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsYeşil Unisex Terlik
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
BirkenstockGizeh Eva Parmak Arası Kadın Terlik
139,99 TL
89,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsAçık Mavi Unisex Terlik 11016
274,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
247,49 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockKrem Kadın Terlik 943871
399,90 TL
299,90 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockSiyah Kadın Sandalet 1009925
399,90 TL
299,90 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockArizona Eva Kadın Terlik
262,80 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
210,24 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsLacivert Unisex Sandalet 10001
199,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
179,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsUnisex Terlik - Crocband Flip Terlik - 11033
203,00 TL
164,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
148,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsErkek Unisex Sandalet 11016-07W
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsFuşya Unisex Terlik 11016
274,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
247,49 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockBirkenstock Gizeh Kadın Terlik 043691
399,00 TL
339,15 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockHakiki Deri Arizona Eva Kadın Terlik
262,80 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
210,24 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockSiyah Kadın Terlik
285 TL
SEPETTE %25 İNDİRİM
213,75 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockBIRKENSTOCK ARIZONA Unisex TERLİK 1000292
399,00 TL
339 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsLacivert Unisex Terlik 259 11016M
254 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
228,60 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockKadın Arizona Metalik Terlik 1008800-S
379 TL
24 SAATTE KARGODA
BirkenstockBeyaz Unisex Arızona Terlik 1002697
245,00 TL
149,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsKoyu Mavi Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockSiyah Kadın Terlik
399,90 TL
299,90 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsBlack Unisex Sandalet 10001
209,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
188,99 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockLacivert Unisex Gızeh Eva Terlik 1282110
219,00 TL
174,99 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockPlatin Rengi Kadın Sandalet 1008482
499,90 TL
349,90 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockBIRKENSTOCK GIZEH Unisex TERLİK 845221
399,90 TL
299,90 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockHakiki Deri Gizeh NL Parmak Arası Kadın Terlik
499,00 TL
374,30 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsUnisex Bordo ADULTS UNISEX Black 10001
199,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
179,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsYeşil Unisex Terlik 10001
199,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
179,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsSiyah Unisex Terlik
309,99 TL
229,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
206,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsSiyah Unisex Classic Flip Terlik 202635
180,00 TL
144,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
130,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsUnisex Terlik - Crocband Flip Terlik - 11033
203,00 TL
144,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
130,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsLacivert Kadın Kadee Iı Terlik 202492
119,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
107,99 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockTuruncu Unisex Gızeh Eva Terlik 10035230
219,00 TL
174,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsMavı Kadın Terlik 11016-4IO
254 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
228,60 TL
KARGO BEDAVA
CrocsPembe Unisex Classic Sandalet 10001
308,90 TL
199 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsCROCS KADIN TERLİK 10001-6X0
199,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
179,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsBeyaz Unisex Classic Sandalet 10001
219,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
197,99 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockBronz Kadın Terlik 1006685
526,80 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
421,44 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockSiyah Kadın Terlik
284,99 TL
SEPETTE %25 İNDİRİM
213,74 TL

Birkenstock Terlik Hem Şık Hem Rahat...

Birkenstock efsanesi her geçen yıl daha da büyüyor. Ayak sağlığını ön plana alarak üretilen Birkenstock sandalet ve terlik modelleri, 20 yıldan fazla süredir tüm dünyada severek kullanılıyor. Özellikle sandalet modelleri yeni sezon ürünleri arasında renkli seçenekleriyle hem çok şık hem de çok rahat. Markanın alametifarikası olan parmak arası modeller, yeni sezon ürünleri arasında yine yerini koruyor. Terlik tasarımlarında bu kez taban lastikleri farklı renklerde kullanılmış. Lame ve dore renklerinin ayrıca çok popüler olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Çift bantlı modelleri de gerek şehir hayatında gerekse yazlık bölgelerde çok kullanışlı. Sahilde giymek içinse suya dayanıklı malzemeden yapılan Eva modelini deneyebilirsiniz. Birkenstock sandalet alternatifleri ise ayağı tamamen kavrayan yapısıyla dikkat çekiyor. Bir sandalet modelinin konforlu olması beklenir. Yazın terletmemesi, ayaklar şişse de rahatsız etmemesi çok önemlidir. İşte tüm bu özellikler Birkenstock’ta toplanıyor. Bu ürünlerin en büyük özelliklerinden biri rahat olmalarının yanı sıra uzun yıllar sağlamlığını korumaları. Zira ilk kez küçük bir Alman kasabasında 1774 yılında yaratılan bu marka, o günden bu yana gelişerek bugünkü formuna kavuşmuş halde. Yaz aylarının vazgeçilmezi açık ayakkabılar ve terlikler konusunda siz de ince eleyip sık dokuyanlardansanız, doğru yerdesiniz. Birkenstockları bir kez deneyince vazgeçemeyeceksiniz.
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