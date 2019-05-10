Birkenstock Terlik Hem Şık Hem Rahat...

Birkenstock efsanesi her geçen yıl daha da büyüyor. Ayak sağlığını ön plana alarak üretilen Birkenstock sandalet ve terlik modelleri, 20 yıldan fazla süredir tüm dünyada severek kullanılıyor. Özellikle sandalet modelleri yeni sezon ürünleri arasında renkli seçenekleriyle hem çok şık hem de çok rahat. Markanın alametifarikası olan parmak arası modeller, yeni sezon ürünleri arasında yine yerini koruyor. Terlik tasarımlarında bu kez taban lastikleri farklı renklerde kullanılmış. Lame ve dore renklerinin ayrıca çok popüler olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Çift bantlı modelleri de gerek şehir hayatında gerekse yazlık bölgelerde çok kullanışlı. Sahilde giymek içinse suya dayanıklı malzemeden yapılan Eva modelini deneyebilirsiniz. Birkenstock sandalet alternatifleri ise ayağı tamamen kavrayan yapısıyla dikkat çekiyor. Bir sandalet modelinin konforlu olması beklenir. Yazın terletmemesi, ayaklar şişse de rahatsız etmemesi çok önemlidir. İşte tüm bu özellikler Birkenstock’ta toplanıyor. Bu ürünlerin en büyük özelliklerinden biri rahat olmalarının yanı sıra uzun yıllar sağlamlığını korumaları. Zira ilk kez küçük bir Alman kasabasında 1774 yılında yaratılan bu marka, o günden bu yana gelişerek bugünkü formuna kavuşmuş halde. Yaz aylarının vazgeçilmezi açık ayakkabılar ve terlikler konusunda siz de ince eleyip sık dokuyanlardansanız, doğru yerdesiniz. Birkenstockları bir kez deneyince vazgeçemeyeceksiniz.