Öne Çıkan Özellikler:
- MateryalPlastik
- Hacim1 - 2 L
- Parça Sayısı4+
- ÖzellikBPA Free
- RenkBeyaz
- Bu ürünBRITA Art Grouptarafından gönderilecektir.TRENDYOL PAZARYERİTüm satıcılarımız Trendyol hizmet standartlarını garanti eder.Ücretsiz İadeHızlı TeslimatTrendyol
Müşteri DesteğiSatıcı: BRITA Art Group Satıcı Ünvanı: ART GROUP GLOBAL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İletişim: Satıcının Trendyol tarafından teyit edilmiş e-posta ve iletişim adresi kayıt altındadır. Şehir: İstanbul Kep Adresi: [email protected] Mersis Numarası: 0085104189000001 Vergi Kimlik Numarası: 0851041890
- Kampanya fiyatından satılmak üzere 100 adetten fazla stok sunulmuştur.
- İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.
- Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.
- Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adedin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar. Belirlenen bu limit kurumsal siparişlerde geçerli olmayıp, kurumsal siparişler için farklı limitler belirlenebilmektedir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın.
- • Geliştirilmiş filtrelemesiyle yeni MAXTRA PRO ALL-IN-1 filtreyle tanışma vakti! Tek bir filtre ile 150 litreye kadar yani yaklaşık 8 damacana su filtrele, lezzetli ve taze suyun keyfini çıkar.
- • Kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı mineralleri muhafaza eder.
- • Atık su oluşumuna sebep olmaz.
- • Tüm BRITA filtreli sürahi modelleri ve BRITA Flow ile uyumludur.
- • MAXTRA PRO ALL-IN-1 filtre, suyun yumuşak-sert olduğu bölgelerde etkilidir ve soğuk tüketimlerin için mükemmeldir.
- • BRITA ile her musluk asla tükenmeyen taze bir su kaynağına dönüşür.
- MAXTRA PRO ALL-IN-1 su filtresi, MicroFlow teknolojisi sayesinde musluk suyunu 4 aşamada filtreler:
- 1- SÜPER İNCE ÖRGÜ
- - Eski borulardan gelen iri taneli parçacıkları tutar
- 2- HİNDİSTAN CEVİZİ KABUKLARINDAN ÜRETİLEN DOĞAL MİKROKARBON İNCILER
- - Kloru filtreler, lezzetli ve taze filtrelenmiş su sağlar
- - Tadı etkileyen maddeleri ve belirli herbisit, pestisit, farmasötikler gibi eser miktardaki kirlilikleri filtreler (musluk suyunda mevcutsa)
- 3- GÜÇLÜ İYON DEĞIŞTIRICI İNCILER
- - Daha yumuşak su için, cihazlarınızı korumak için (karbonat sertliği azaltımı 120 litreye kadar test edilmiştir)
- - Kurşun ve bakır gibi metallerin filtrelenmesi için
- 4. YÜKSEK PERFORMANSLI İLAVE FİLTRE ÖRGÜSÜ
- - MAXTRA+ su filtresine kıyasla 4 kat daha iyi parçacık tutma (en küçük parçacıklar ? 30 ?m)
- BRITA filtreli sürahi kullanarak plastik atığınızı yılda 23,6* kg azaltabilirsiniz.
- *Karşılaştırma, günlük 3 lt su tüketimine göre hesaplanmıştır
- - Kasım 2021 rakamlarıyla 1,5 lt pet şişe (0,035 kg) ve MAXTRA PRO ALL-IN-1 filtre (0,149 kg), değerler yuvarlanmıştır.
- *Kutu içeriği: 12 adet MAXTRA PRO ALL-IN-1 yedek su arıtma filtresi
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Ürün Bilgileri
Brita MAXTRA PRO ALL-IN-1 Yedek Su Arıtma Filtresi, 12’li
- Bu ürün BRITA Art Group tarafından gönderilecektir.TRENDYOL PAZARYERİTüm satıcılarımız Trendyol hizmet standartlarını garanti eder.Ücretsiz İadeHızlı TeslimatTrendyol
Müşteri DesteğiSatıcı: BRITA Art Group Satıcı Ünvanı: ART GROUP GLOBAL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İletişim: Satıcının Trendyol tarafından teyit edilmiş e-posta ve iletişim adresi kayıt altındadır. Şehir: İstanbul Kep Adresi: [email protected] Mersis Numarası: 0085104189000001 Vergi Kimlik Numarası: 0851041890
- Kampanya fiyatından satılmak üzere 100 adetten fazla stok sunulmuştur.
- İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.
- Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.
- Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adedin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar. Belirlenen bu limit kurumsal siparişlerde geçerli olmayıp, kurumsal siparişler için farklı limitler belirlenebilmektedir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın.
- • Geliştirilmiş filtrelemesiyle yeni MAXTRA PRO ALL-IN-1 filtreyle tanışma vakti! Tek bir filtre ile 150 litreye kadar yani yaklaşık 8 damacana su filtrele, lezzetli ve taze suyun keyfini çıkar.
- • Kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı mineralleri muhafaza eder.
- • Atık su oluşumuna sebep olmaz.
- • Tüm BRITA filtreli sürahi modelleri ve BRITA Flow ile uyumludur.
- • MAXTRA PRO ALL-IN-1 filtre, suyun yumuşak-sert olduğu bölgelerde etkilidir ve soğuk tüketimlerin için mükemmeldir.
- • BRITA ile her musluk asla tükenmeyen taze bir su kaynağına dönüşür.
- MAXTRA PRO ALL-IN-1 su filtresi, MicroFlow teknolojisi sayesinde musluk suyunu 4 aşamada filtreler:
- 1- SÜPER İNCE ÖRGÜ
- - Eski borulardan gelen iri taneli parçacıkları tutar
- 2- HİNDİSTAN CEVİZİ KABUKLARINDAN ÜRETİLEN DOĞAL MİKROKARBON İNCILER
- - Kloru filtreler, lezzetli ve taze filtrelenmiş su sağlar
- - Tadı etkileyen maddeleri ve belirli herbisit, pestisit, farmasötikler gibi eser miktardaki kirlilikleri filtreler (musluk suyunda mevcutsa)
- 3- GÜÇLÜ İYON DEĞIŞTIRICI İNCILER
- - Daha yumuşak su için, cihazlarınızı korumak için (karbonat sertliği azaltımı 120 litreye kadar test edilmiştir)
- - Kurşun ve bakır gibi metallerin filtrelenmesi için
- 4. YÜKSEK PERFORMANSLI İLAVE FİLTRE ÖRGÜSÜ
- - MAXTRA+ su filtresine kıyasla 4 kat daha iyi parçacık tutma (en küçük parçacıklar ? 30 ?m)
- BRITA filtreli sürahi kullanarak plastik atığınızı yılda 23,6* kg azaltabilirsiniz.
- *Karşılaştırma, günlük 3 lt su tüketimine göre hesaplanmıştır
- - Kasım 2021 rakamlarıyla 1,5 lt pet şişe (0,035 kg) ve MAXTRA PRO ALL-IN-1 filtre (0,149 kg), değerler yuvarlanmıştır.
- *Kutu içeriği: 12 adet MAXTRA PRO ALL-IN-1 yedek su arıtma filtresi
Ürün Özellikleri
- Materyal Plastik
- Hacim 1 - 2 L
- Parça Sayısı 4+
- Özellik BPA Free
- Renk Beyaz