Sağlıklı bir cilde sahip olmak düzenli bir cilt bakımı gerektirir. Düzenli cilt bakımı ise temizleme, arındırma, onarma, nemlendirme ve maske aşamalarından oluşur. Yirmi yaşından sonra hem kadın hem erkeklerin cilt sağlığına özen göstermesi ve cilt tipine uygun ürünler kullanması önemlidir. Cilt bakım rutininizi oluştururken cildinizin ihtiyaçlarına uygun doğru ürünler tercih edebilmeniz için hassas, normal, yağlı, kuru, karma cilt tiplerinden hangisi olduğunu bilmeniz ve ona uygun ürünler kullanmanız tavsiye edilir.

Cilt Bakımında Temizliğin Önemi

Cilt bakımının ilk aşaması temizlemedir. Eğer yüzde makyaj ya da SPF’li güneş koruyucu var ise öncelikle makyaj temizleme suyu ya da SPF temizleme yağı ile cilt arındırılmalıdır. Ardından yüz yıkama ürünleri ile cilt temizlenmeli tonik kullanımına hazırlanmalıdır. Tonik pamuk yardımı ile cilde sürülebildiği gibi parmaklarla yüze tampon yaparak da uygulanabilir. Derinlemesine temizlenen bir ciltte sivilce, komedon ve gözenek oluşumu önlenir, cilt daha sağlıklı, parlak ve aydınlık görünür.

Cilt bakımının ikinci aşaması peeling ile yüzü derinlemesine arındırmadır. Peeling haftada 1 ya da 2 defa kullanılabildiği gibi günlük cildi yormayan yumuşak granüllü peelingler de mevcuttur. Cilt bakımı için büyük önem taşıyan peelingler cildi ölü hücrelerden ve çeşitli cilt problemlerinden arındırır. Aynı zamanda kil maskesi, siyah maske gibi siyah noktaları temizleyen, sivilce izlerini hafifleten ve gözenekleri küçülten cilt bakım ürünleri de mevcuttur. Özellikle siyah maske soyulabilir yapısıyla son dönemde en çok tercih edilen kozmetik cilt bakım ürünlerinden biridir.

Sağlıklı ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Besleyici Cilt Bakımı

Cilt bakımının üçüncü aşaması tedavidir. Cildin ihtiyaç duyduğu serum ve ampuller derinlemesine temizlenen cilde uygulanır. Bu aşamada yüzün hafif nemli olması serum ve ampulün cilt tarafından daha kolay emilmesini sağlar. Cilt bakım ürünleri arasında cilt problemine direkt etki eden serum ve ampul mutlaka kullanılmalıdır. Düzenli kullanımda sivilce, leke, kırışıklık, gözenek gibi problemleri en aza indirerek pürüzsüz bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Cilt bakımının dördüncü ve en önemli aşamalarından biri nemlendirmedir. Cildi yeterli miktarda nemlendirmek birçok problemin oluşumunu engeller. Yağlı, sivilceye meyilli ve gözenekli bir cildiniz varsa su bazlı nemlediriciler tercih ederek cilt bakım rutininizi oluşturabilirsiniz. Böylece yeterli miktarda nemini alan cilt ekstra yağ salgısı yaparak sivilce ve gözenek oluşumunu tetiklemez. Kuru bir cilde sahipseniz cilt bakım ürünlerinden yoğun nemlendiriciler kullanarak, kırışıklık, leke gibi problemlerin önüne geçebilirsiniz.

Cilt bakımının beşinci ve son aşaması cilt maskesidir. Haftada bir ya da iki defa, tercihen uyumadan önce temizlenmiş ve nemlendirilmiş cilde maske uygulanmalıdır. Sivilce, gözenek, kırışıklık ve leke problemlerine uygun yüz maskelerinin yanı sıra cildi yatıştıran, dinlendiren maskeler de kullanılabilir. Yüz maskesi cilt problemlerini hafiflettiği gibi canlılık ve parlaklık katarak sağlıklı bir görünüm sağlar.

Cilt Bakımında Gözler ve Dudakların Önemi

Klasik yüz cilt bakımının yanında gözler ve dudaklar için de uygun ürünler kullanılmalıdır. Göz bakımı için yaş, problem odaklı serum ve nemlendiriciler tercih edebilirsiniz. Nemli ve sağlıklı dudaklar için de dudak nemlendiricisini hayatınızın bir parçası yapabilirsiniz.

Rutin cilt bakım aşamalarının yanı sıra ciltteki problemlere uygun kremler tercih edilebilir. Sivilce problemi için kurutucu sivilce kremi, leke problemi için leke açıcı kremler kullanılabilir. Aynı zamanda sivilce lekeleri ya da güneş lekelerini önlemek adına mutlaka güneş kremi kullanılmalıdır. Güneş kremleri de cilt tiplerine göre farklı koruma faktörleri ve özellikleri gösterir.

Sağlıklı bir cilt için çok önemli bu güzellik sırlarını hayatınıza katarak parlak, aydınlık bir tene sahip olabilirsiniz. Bir çok markanın çeşitli kozmetik ve dermokozmetik ürünlerini bulabileceğiniz Trendyol’da ihtiyacınıza uygun ürünü seçerek anında satın alabilirsiniz.