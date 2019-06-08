713 sonuç listeleniyor
24 SAATTE KARGODA
CrocsLacivert Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsSiyah Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsKadın Terlik Crocband Clog - 11016
264,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
238,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsKoyu Mavi Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockBIRKENSTOCK GİZEH TERLİK 043731
369,00 TL
279 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsGri Lacivert Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsUnisex Terlik - Crocband Terlik 11016-1AS - 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsBeyaz Mavi Unisex Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsKadın Terlik Crocband Clog - 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsKırmızı Unisex Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsLight Grey/Bright Coral Sandalet 11016
254 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
228,60 TL
BirkenstockMetallıc Anthracıte Unisex Terlik 1BRKM2017002
219,00 TL
199,99 TL
BirkenstockBIRKENSTOCK GIZEH EVA Unisex TERLİK 1001506
219,00 TL
199,99 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockBİRKENSTOCK Unisex TERLİK 1003525
219,00 TL
174,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsFuşya Unisex Terlik 11016
274,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
247,49 TL
BirkenstockKahve Arızona Kadın Terlik 1009526
499,00 TL
459,99 TL
BirkenstockLacivert Unisex Gızeh Eva Terlik 1282110
219,00 TL
199,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsYeşil Unisex Terlik
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
BirkenstockBIRKENSTOCK GIZEH EVA UNISEX TERLİK 128201
219,00 TL
199,99 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockYeşil Unisex Gızeh Eva Terlik 1282710
219,00 TL
174,99 TL
BirkenstockGizeh Eva Parmak Arası Kadın Terlik
219,00 TL
199,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Crocs10001-612 Classic Terlik
199,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
179,99 TL
BirkenstockHakiki Deri Gizeh NL Parmak Arası Kadın Terlik
499,00 TL
374,25 TL
BirkenstockSiyah Unisex Mayarı Terlik 717910
429,00 TL
369,99 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Crocs11016-50Q Crocband Terlik
394,90 TL
254 TL
BirkenstockSiyah Unisex Gizeh Eva Terlik 128201
219,00 TL
199,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsBlue Jean/Pool Sandalet 11016
254 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
228,60 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
CrocsTek Renk Unisex Crocband Terlik CR0320-35O
394,90 TL
254 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsUnisex Lila ADULTS UNISEX Black 10001
209,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
188,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsLacivert Unisex Sandalet 10001
199,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
179,99 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockSiyah Unisex Arızona Soft Footbed Terlik 551251
399,00 TL
359 TL
BirkenstockLila Gızeh Eva Kadın Terlik 1013097
219,00 TL
199,99 TL
BirkenstockKadın Gri Günlük Terlik 1003491 Arizona Eva
219 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsHaki Unisex Classic Sandalet 10001
199,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
179,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsAçık Yeşil Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsCROCS KADIN TERLİK 10001-6X0
199,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
179,99 TL
Birkenstock129491 BIRKENSTOCK ARIZONA EVA Unisex TERLİK
219,00 TL
199,99 TL
KARGO BEDAVA
CrocsSarı Kadın Terlik 11016-725
259,00 TL
224,99 TL
BirkenstockARIZONA EVA CORAL
219,00 TL
199,99 TL
KARGO BEDAVA
BirkenstockTuruncu Unisex Gızeh Eva Terlik 10035230
219,00 TL
174,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsPembe Kadın Terlik 11016-7H5
254 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
228,60 TL
BirkenstockLila Arızona Eva Kadın Terlik 1013093
219,00 TL
199,99 TL
BirkenstockGri Kadın Gızeh Eva Terlik 10034960
219,00 TL
199,99 TL
BirkenstockGümüş Unisex Mayarı Terlik 710810
429,00 TL
369,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsTurkuaz Unisex Terlik 11016
254,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
229,49 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsUnisex Terlik - Crocband Flip Terlik - 11033
203,00 TL
164,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
148,49 TL
BirkenstockMetallıc Anthracıte Unisex Terlik 1BRKM2017002
219,00 TL
199,99 TL
BirkenstockSiyah Unisex Mayarı Terlik 1008809
469,00 TL
429,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsUnisex Siyah Kadee II Flip W 202492
181,93 TL
149,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
134,99 TL
BirkenstockKahve Unisex Arızona Terlik 151181
399,99 TL
BirkenstockBIRKENSTOCK GIZEH UNISEX TERLİK 128221
219,00 TL
199,99 TL

Crocs ile Ayak Sağlığınızı Koruyun

Gün boyu tüm vücudunuzun yükünü taşıyan ayaklarınız için maksimum rahatlık sağlayan Crocs, ayakkabı alanında çığır açmış bir marka olmasının yanında, ayak sağlığını başlı başına bir amaç olarak görerek önem sıralamasında en başa koyar. Hemşire ve doktorların sıklıkla tercih ettiği Crocs terlikler, hemşire/doktor terliği olarak da bilinir. Bunun sebebi sahip olduğu özel taban yapısı ile uzun süre ayakta duranlar için ekstra konfor sağlamasıdır. Yarattığı rahatlık trendi ve birbirinden renkli ürünleri ile kullananlarda alışkanlık yaratan Crocs ayakkabı ve terlikleri; dünyadaki en rahat, en hafif, en yumuşak ve esnek terlik ve ayakkabı olarak anılır. Crocs'un bir tekinin 150 gram olduğunu düşünürseniz hafifliği ile ayaklarınıza yaşatacağı konforu tahmin edebilirsiniz.

Crocs Terliklerin Özellikleri Nelerdir?

Renkleriyle yaz mevsiminin sevilen yüzü haline gelen Crocs terlikler, neredeyse genç yaşlı tüm terlik sevenlerin ilgisini çeker. Emici yüzeyine ek olarak kolay temizlenebilir yapısı ile de hijyenik bir kullanım sağlayan Crocs terliklerin konforu özel taban yapısında gizlidir. Yapısında Croslite adı verilen özel bir köpük kullanılan Crocs terliklerin ve sandaletlerin tabanında bir derinlik bulunur. Bu sayede topuğunuzu sıkıca kavrar ve uzun yürüyüşler sonunda bile ayaklarınızda herhangi bir ağrı oluşmaz. Bu özelliklere ek olarak terlik yüzeyinin nefes alabilir bir yapıda olması da sıcak havalarda rahatlığınıza rahatlık katar. Maksimum havalandırma sunan delikli tasarımlarıyla vazgeçilmeziniz olacak olan Crocs terlik ve sandaletler, ayaklarınıza sağlık ve konfor getirir.

Crocs Terlik Numaraları Nasıl İfade Edilir?

Crocs terlik numaraları çocuk ve yetişkin olarak gruplandırılır. Konfor odaklı ürünlerini numaralandırırken harf ve rakamlara yer veren markanın, 19 numaradan 46 numaraya kadar çeşitleri bulunur. C2 yani 19 numara ile başlayan Crocs çocuk serisi, C13 yani 30 numaraya kadar devam eder; J1 ,J2 ve J3 ise 31-35 arası numaraları ifade etmek için kullanılır. Crocs yetişkin serisinde ise kadın numaraları W, erkek numaraları da M olarak ifade edilir. En beğendiğiniz Crocs modelini deneyerek size en uygun numarayı bulabilirsiniz. Bir daha ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz Crocs terlikler, dayanıklı ve kaliteli ürün kataloğu ile denemeniz için sizi bekliyor. Canlı renkleri ve eğlenceli tasarımları ile büyük küçük herkesin tutkunu olduğu ürünün terlik ve ayakkabı modellerini, Crocs online satış imkanıyla Crocs indirimlerinden faydalanarak kolaylıkla bulabilir, kendinize ve sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Crocs Terlik ve Crocs Ayakkabı Nerede Kullanılır?

Hem suda hem karada gösterdiği yüksek performansla uzun yıllar yaşayabilen, oldukça güçlü ve dayanıklı bir hayvan olan timsahtan ilham alınarak tasarlanmış Crocs terlik ve ayakkabılar, kalite ve dayanıklılığı ile suda ve kuru alanda kullanıma uygundur. Crocs terlik; kaymayan, suya dayanıklı ve kir tutmayan yapısı ile özellikle yaz aylarında plajların vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alırken ayrıca parlak renkleri ve eğlenceli tasarımları ile çocukların da terlikte ilk tercihi arasında bulunur. Terlik ve sandalet modellerinin yanında günlük ayakkabı modellerine de yer veren ürün, kış ayları için özel su geçirmez, kürklü Crocs ayakkabı ve bot modelleriyle de dört mevsim kullanıma olanak sağlar. Crocs, yazın ya da kışın su ve hava geçirmez özelliği, ergonomik taban tasarımı ve özel ayak bileği kalıbıyla maksimum konforu ayağınızda hissederek her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür.

Crocs'u Kimler Tercih Eder?

Mükemmel konforu ve özel taban yapısı ile doktorların, hemşirelerin, yelkencilerin, sporcuların, açık hava tutkunlarının ve en önemlisi rahatına her şeyden fazla önem verenlerin ilk tercihi olan Crocs terlik, sahilde yürüyüş yaparken, kreşlerde ya da günlük hayatınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür. Antibakteriyel özellikli malzeme kullanılmış yapısı ile koku ve bakteri oluşumunu önlediği için bebeğinizin bile tercih edebileceği Crocs terlikler, ergonomik tasarımıyla ayak sağlığına önem veren herkesin alışkanlığı haline gelmiş bir giyim aksesuarıdır. Ayağınızın şeklini alarak maksimum rahatlık sunan tasarımı sayesinde yaşamın her alanında kullanabileceğiniz Crocs ayakkabı ve terlikler, saatler boyunca ayakta kalmanız durumunda bile vücut ağırlığınızı minimum düzeyde hissetmenizi sağlayarak gün boyu rahat etmenize imkan tanır.

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