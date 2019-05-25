"Crocs" araması için 375 sonuç listeleniyor
CrocsLacivert Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsSiyah Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsUnisex Terlik - Crocband Terlik 11016-1AS - 11016
254,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsKadın Terlik Crocband Clog - 11016
264,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
24 SAATTE KARGODA
CrocsFuşya Unisex Terlik 11016
394,90 TL
254 TL
CrocsAçık Mavi Unisex Terlik 11016
274,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
KARGO BEDAVA
Crocs11016-50Q Crocband Terlik
259,00 TL
224,99 TL
CrocsBeyaz Mavi Unisex Sandalet 11016
254,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsLight Grey/Bright Coral Sandalet 11016
254 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsGri Lacivert Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsKırmızı Unisex Sandalet 11016
254,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
Crocs10001-612 Classic Terlik
199,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsKadın Terlik Crocband Clog - 11016
254,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsKoyu Mavi Unisex Crocband Sandalet 11016
254,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsBlack Unisex Sandalet 10001
209,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsLacivert Unisex Sandalet 10001
199,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsYeşil Unisex Terlik
254,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsUnisex Terlik - Crocband Flip Terlik - 11033
203,00 TL
164,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsBeyaz Unisex Crocband Terlik 11016
254,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
24 SAATTE KARGODA
CrocsPembe Unisex Classic Sandalet 10001
308,90 TL
199 TL
CrocsTurkuaz Unisex Terlik 11016
254,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
KARGO BEDAVA
CrocsUnisex Crocband Clog Lacivert Sandalet 11016-S
254 TL
CrocsGri Unisex Classic Sandalet 10001
219,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsGri Unisex Terlik 11033
144 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsYeşil Unisex Terlik 10001
199,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsPembe Kadın Terlik 11016-7H5
254 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
24 SAATTE KARGODA
CrocsTek Renk Unisex Crocband Terlik CR0320-35O
394,90 TL
254 TL
CrocsMavı Kadın Terlik 11016-4IO
254 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsUnisex Terlik - Crocband Flip Terlik - 11033
203,00 TL
144,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsSiyah Unisex Terlik
309,99 TL
229,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsADULTS UNISEX Black
199 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
KARGO BEDAVA
CrocsSarı Kadın Terlik 11016-725
259,00 TL
224,99 TL
CrocsUnisex Lila ADULTS UNISEX Black 10001
209,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsSiyah Unisex Classic Flip Terlik 202635
180,00 TL
144,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
KARGO BEDAVA
CrocsPembe Kadın Terlik CROC11016G01624
254 TL
KARGO BEDAVA
CrocsUnisex Crocband Clog Siyah Sandalet 11016-S
254 TL
CrocsADULTS UNISEX Black
199 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
24 SAATTE KARGODA
Crocs10001-854 Classic Terlik
308,90 TL
199 TL
CrocsKırmızı Unisex Classic Sandalet 10001
199,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsWhite Unisex Crocband Flip Terlik
205,00 TL
139,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
24 SAATTE KARGODA
CrocsTuruncu Gri Unisex Crocband Sandalet 11016
394,90 TL
254 TL
CrocsUnisex Siyah Kadee II Flip W 202492
181,93 TL
149,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsHaki Unisex Classic Sandalet 10001
199,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
KARGO BEDAVA
CrocsKadın Terlik - Sloane Metallic Grph Flip W Terlik 205132-70F - 205132
229 TL
KARGO BEDAVA
CrocsUnisex Crocband Lacivert Terlik
254 TL
KARGO BEDAVA
CrocsUnisex Classic Clog Siyah Sandalet 10001-S
199 TL
24 SAATTE KARGODA
CrocsPembe Beyaz Unisex Crocband Sandalet 11016
394,90 TL
254 TL
KARGO BEDAVA
CrocsCobblestone/Walnut Sandalet 11016
254 TL
CrocsCROCS KADIN TERLİK 10001-6X0
199,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsBeyaz Unisex Sandalet 10001
199,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM
CrocsBeyaz Unisex Terlik
315,00 TL
229,99 TL
AYNI BUTİKTE SEPETE %10 İNDİRİM

Crocs ile Ayak Sağlığınızı Koruyun

Gün boyu tüm vücudunuzun yükünü taşıyan ayaklarınız için maksimum rahatlık sağlayan Crocs, ayakkabı alanında çığır açmış bir marka olmasının yanında, ayak sağlığını başlı başına bir amaç olarak görerek önem sıralamasında en başa koyar. Hemşire ve doktorların sıklıkla tercih ettiği Crocs terlikler, hemşire/doktor terliği olarak da bilinir. Bunun sebebi sahip olduğu özel taban yapısı ile uzun süre ayakta duranlar için ekstra konfor sağlamasıdır. Yarattığı rahatlık trendi ve birbirinden renkli ürünleri ile kullananlarda alışkanlık yaratan Crocs ayakkabı ve terlikleri; dünyadaki en rahat, en hafif, en yumuşak ve esnek terlik ve ayakkabı olarak anılır. Crocs'un bir tekinin 150 gram olduğunu düşünürseniz hafifliği ile ayaklarınıza yaşatacağı konforu tahmin edebilirsiniz.

Crocs Terliklerin Özellikleri Nelerdir?

Renkleriyle yaz mevsiminin sevilen yüzü haline gelen Crocs terlikler, neredeyse genç yaşlı tüm terlik sevenlerin ilgisini çeker. Emici yüzeyine ek olarak kolay temizlenebilir yapısı ile de hijyenik bir kullanım sağlayan Crocs terliklerin konforu özel taban yapısında gizlidir. Yapısında Croslite adı verilen özel bir köpük kullanılan Crocs terliklerin ve sandaletlerin tabanında bir derinlik bulunur. Bu sayede topuğunuzu sıkıca kavrar ve uzun yürüyüşler sonunda bile ayaklarınızda herhangi bir ağrı oluşmaz. Bu özelliklere ek olarak terlik yüzeyinin nefes alabilir bir yapıda olması da sıcak havalarda rahatlığınıza rahatlık katar. Maksimum havalandırma sunan delikli tasarımlarıyla vazgeçilmeziniz olacak olan Crocs terlik ve sandaletler, ayaklarınıza sağlık ve konfor getirir.

Crocs Terlik Numaraları Nasıl İfade Edilir?

Crocs terlik numaraları çocuk ve yetişkin olarak gruplandırılır. Konfor odaklı ürünlerini numaralandırırken harf ve rakamlara yer veren markanın, 19 numaradan 46 numaraya kadar çeşitleri bulunur. C2 yani 19 numara ile başlayan Crocs çocuk serisi, C13 yani 30 numaraya kadar devam eder; J1 ,J2 ve J3 ise 31-35 arası numaraları ifade etmek için kullanılır. Crocs yetişkin serisinde ise kadın numaraları W, erkek numaraları da M olarak ifade edilir. En beğendiğiniz Crocs modelini deneyerek size en uygun numarayı bulabilirsiniz. Bir daha ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz Crocs terlikler, dayanıklı ve kaliteli ürün kataloğu ile denemeniz için sizi bekliyor. Canlı renkleri ve eğlenceli tasarımları ile büyük küçük herkesin tutkunu olduğu ürünün terlik ve ayakkabı modellerini, Crocs online satış imkanıyla Crocs indirimlerinden faydalanarak kolaylıkla bulabilir, kendinize ve sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Crocs Terlik ve Crocs Ayakkabı Nerede Kullanılır?

Hem suda hem karada gösterdiği yüksek performansla uzun yıllar yaşayabilen, oldukça güçlü ve dayanıklı bir hayvan olan timsahtan ilham alınarak tasarlanmış Crocs terlik ve ayakkabılar, kalite ve dayanıklılığı ile suda ve kuru alanda kullanıma uygundur. Crocs terlik; kaymayan, suya dayanıklı ve kir tutmayan yapısı ile özellikle yaz aylarında plajların vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alırken ayrıca parlak renkleri ve eğlenceli tasarımları ile çocukların da terlikte ilk tercihi arasında bulunur. Terlik ve sandalet modellerinin yanında günlük ayakkabı modellerine de yer veren ürün, kış ayları için özel su geçirmez, kürklü Crocs ayakkabı ve bot modelleriyle de dört mevsim kullanıma olanak sağlar. Crocs, yazın ya da kışın su ve hava geçirmez özelliği, ergonomik taban tasarımı ve özel ayak bileği kalıbıyla maksimum konforu ayağınızda hissederek her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür.

Crocs'u Kimler Tercih Eder?

Mükemmel konforu ve özel taban yapısı ile doktorların, hemşirelerin, yelkencilerin, sporcuların, açık hava tutkunlarının ve en önemlisi rahatına her şeyden fazla önem verenlerin ilk tercihi olan Crocs terlik, sahilde yürüyüş yaparken, kreşlerde ya da günlük hayatınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür. Antibakteriyel özellikli malzeme kullanılmış yapısı ile koku ve bakteri oluşumunu önlediği için bebeğinizin bile tercih edebileceği Crocs terlikler, ergonomik tasarımıyla ayak sağlığına önem veren herkesin alışkanlığı haline gelmiş bir giyim aksesuarıdır. Ayağınızın şeklini alarak maksimum rahatlık sunan tasarımı sayesinde yaşamın her alanında kullanabileceğiniz Crocs ayakkabı ve terlikler, saatler boyunca ayakta kalmanız durumunda bile vücut ağırlığınızı minimum düzeyde hissetmenizi sağlayarak gün boyu rahat etmenize imkan tanır.

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