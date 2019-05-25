Gün boyu tüm vücudunuzun yükünü taşıyan ayaklarınız için maksimum rahatlık sağlayan Crocs, ayakkabı alanında çığır açmış bir marka olmasının yanında, ayak sağlığını başlı başına bir amaç olarak görerek önem sıralamasında en başa koyar. Hemşire ve doktorların sıklıkla tercih ettiği Crocs terlikler, hemşire/doktor terliği olarak da bilinir. Bunun sebebi sahip olduğu özel taban yapısı ile uzun süre ayakta duranlar için ekstra konfor sağlamasıdır. Yarattığı rahatlık trendi ve birbirinden renkli ürünleri ile kullananlarda alışkanlık yaratan Crocs ayakkabı ve terlikleri; dünyadaki en rahat, en hafif, en yumuşak ve esnek terlik ve ayakkabı olarak anılır. Crocs'un bir tekinin 150 gram olduğunu düşünürseniz hafifliği ile ayaklarınıza yaşatacağı konforu tahmin edebilirsiniz.

Crocs Terliklerin Özellikleri Nelerdir?

Renkleriyle yaz mevsiminin sevilen yüzü haline gelen Crocs terlikler, neredeyse genç yaşlı tüm terlik sevenlerin ilgisini çeker. Emici yüzeyine ek olarak kolay temizlenebilir yapısı ile de hijyenik bir kullanım sağlayan Crocs terliklerin konforu özel taban yapısında gizlidir. Yapısında Croslite adı verilen özel bir köpük kullanılan Crocs terliklerin ve sandaletlerin tabanında bir derinlik bulunur. Bu sayede topuğunuzu sıkıca kavrar ve uzun yürüyüşler sonunda bile ayaklarınızda herhangi bir ağrı oluşmaz. Bu özelliklere ek olarak terlik yüzeyinin nefes alabilir bir yapıda olması da sıcak havalarda rahatlığınıza rahatlık katar. Maksimum havalandırma sunan delikli tasarımlarıyla vazgeçilmeziniz olacak olan Crocs terlik ve sandaletler, ayaklarınıza sağlık ve konfor getirir.

Crocs Terlik Numaraları Nasıl İfade Edilir?

Crocs terlik numaraları çocuk ve yetişkin olarak gruplandırılır. Konfor odaklı ürünlerini numaralandırırken harf ve rakamlara yer veren markanın, 19 numaradan 46 numaraya kadar çeşitleri bulunur. C2 yani 19 numara ile başlayan Crocs çocuk serisi, C13 yani 30 numaraya kadar devam eder; J1 ,J2 ve J3 ise 31-35 arası numaraları ifade etmek için kullanılır. Crocs yetişkin serisinde ise kadın numaraları W, erkek numaraları da M olarak ifade edilir. En beğendiğiniz Crocs modelini deneyerek size en uygun numarayı bulabilirsiniz. Bir daha ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz Crocs terlikler, dayanıklı ve kaliteli ürün kataloğu ile denemeniz için sizi bekliyor. Canlı renkleri ve eğlenceli tasarımları ile büyük küçük herkesin tutkunu olduğu ürünün terlik ve ayakkabı modellerini, Crocs online satış imkanıyla Crocs indirimlerinden faydalanarak kolaylıkla bulabilir, kendinize ve sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Crocs Terlik ve Crocs Ayakkabı Nerede Kullanılır?

Hem suda hem karada gösterdiği yüksek performansla uzun yıllar yaşayabilen, oldukça güçlü ve dayanıklı bir hayvan olan timsahtan ilham alınarak tasarlanmış Crocs terlik ve ayakkabılar, kalite ve dayanıklılığı ile suda ve kuru alanda kullanıma uygundur. Crocs terlik; kaymayan, suya dayanıklı ve kir tutmayan yapısı ile özellikle yaz aylarında plajların vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alırken ayrıca parlak renkleri ve eğlenceli tasarımları ile çocukların da terlikte ilk tercihi arasında bulunur. Terlik ve sandalet modellerinin yanında günlük ayakkabı modellerine de yer veren ürün, kış ayları için özel su geçirmez, kürklü Crocs ayakkabı ve bot modelleriyle de dört mevsim kullanıma olanak sağlar. Crocs, yazın ya da kışın su ve hava geçirmez özelliği, ergonomik taban tasarımı ve özel ayak bileği kalıbıyla maksimum konforu ayağınızda hissederek her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür.

Crocs'u Kimler Tercih Eder?

Mükemmel konforu ve özel taban yapısı ile doktorların, hemşirelerin, yelkencilerin, sporcuların, açık hava tutkunlarının ve en önemlisi rahatına her şeyden fazla önem verenlerin ilk tercihi olan Crocs terlik, sahilde yürüyüş yaparken, kreşlerde ya da günlük hayatınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür. Antibakteriyel özellikli malzeme kullanılmış yapısı ile koku ve bakteri oluşumunu önlediği için bebeğinizin bile tercih edebileceği Crocs terlikler, ergonomik tasarımıyla ayak sağlığına önem veren herkesin alışkanlığı haline gelmiş bir giyim aksesuarıdır. Ayağınızın şeklini alarak maksimum rahatlık sunan tasarımı sayesinde yaşamın her alanında kullanabileceğiniz Crocs ayakkabı ve terlikler, saatler boyunca ayakta kalmanız durumunda bile vücut ağırlığınızı minimum düzeyde hissetmenizi sağlayarak gün boyu rahat etmenize imkan tanır.