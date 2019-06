Ayakkabı sektöründe 60 yılı dolduran Greyder markası; kadın, erkek ve çocuklar için hazırladığı özel koleksiyonları ile beğeni topluyor. Her mevsim yeni bir koleksiyon hazırlayan Greyder; modern tasarımları, sağlam ve dayanaklı malzemeleri ile kaliteli çizgisini yıllardır devam ettiriyor. Her zevke ve yaşa hitap eden modelleri, outdoor tutkunlarını olduğu kadar şehir yaşamında rahat ve sportif giyinmeyi sevenleri de memnun ediyor. Ayak sağlığını ve rahatlığı her zaman ön planda tutan Greyder, hakiki ve suni deriden imal ettiği Greyder bot, Greyder ayakkabı ve Greyder sandalet modellerinin yanı sıra Greyder çanta modelleri ile de dikkat çekiyor.

Kalitesinden asla taviz vermeyen Greyder ürünleri, özel taban ve orta taban teknolojileri ile ayakların yorulmasını engellediği gibi, adımlara gün boyu güç ve enerji sağlayarak hayata dinamizm katıyor. Kadın koleksiyonlarında kullanılan malzemeleri zarif tasarımları ile pekiştiren Greyder, spor ve şık olunabileceğini kanıtlıyor. Çocuklar için ürettiği ayakkabı modellerinde dayanıklılığı ön plana çıkaran Greyder, erkek koleksiyonlarında ise dinamizmi odak noktasına alıyor.

Greyder ile Kışlar Daha Sıcak Geçiyor

Kış aylarının soğuk ve zorlu geçen koşullarında, ayakların üşümemesi için kalın tabanlı, miflonlu ayakkabıların tercih edilmesi gerekiyor. Greyder marka; bot, çizme ve ayakkabı modelleri kış aylarının çetin şartlarına adeta meydan okumak için üretiliyor. Özel tabanları sayesinde kışın en belirgin ve sert etkisi olan soğuğu önleyen Greyder modelleri, aynı zamanda yağmur ve karın sebep olduğu suyu da ayaklardan uzak tutuyor. Outdoor aktivitelerine kışın dahi ara vermek istemeyenler için üretilen Greyder çizme ve botlar, içi miflon malzeme ile kaplanarak dört mevsimi doya doya yaşamak isteyenleri memnun ediyor.

Her Mevsim Giyilebilen Modeller Hep Şehirli

Şehir hayatının dinamik rutininde ayakların da rahat etmeye hakkı var. Her gün işten eve, evden işe bütün yükü taşıyan ayaklar için özel olarak tasarlanan Greyder koleksiyonları, ayaklara ihtiyacı olan dinamizmi katmak için üretiliyor. Yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretilen Greyder ürünleri, özel orta taban destekleri ile adımları hızlandırıyor. Ayakları yormadan destekleyen Greyder, günlük koşuşturmacanın içerisinde bol bol yürüyen, aceleci kullanıcılar için özel olarak tasarlanıyor. Sağlam ve dayanıklı malzemelerden özel olarak üretilen Greyder marka ayakkabılar, kaç kere giyilirse giyilsin uzun süre kalitesini koruyor.

Sportif ve Şık Greyder Kadın Koleksiyonu

Her yıl yenilenen kadın koleksiyonu ile ses getiren Greyder, rahatlığı ve şıklığı ön planda tutuyor. Sağlam ve dayanıklı Greyder modellerini, stillerini ön plana çıkarmak isteyen kadınların tercih ettiği marka, her yaşa ve zevke hitap ediyor. Kış ayları için üretilen Greyder bot ve çizmelerinin yanı sıra yaz ayları için özel olarak tasarlanan sandaletler, Greyder markasını takip edenlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hafta sonu aktiviteleri için planlanan modeller ile birlikte hafta içi rutin iş günlerinde de giyilebilecek modeller tasarlayan Greyder, kadınları hiçbir faaliyetlerinde yalnız bırakmıyor.

Macerayı Seven Greyder Erkekleri

Dört mevsimi birbirinden rahat modeller ile tamamlayan Greyder, erkekleri de unutmuyor. Her sezon yenilenen koleksiyonunu yeni bir heyecan ile tanıtan Greyder, hem hafta sonu hem de hafta içi giyilebilecek modellere sahip. Hakiki ve suni deri modellerinin yanı sıra nubuk malzeme de kullanan Greyder, bağcıklar ve fermuarlar ile hareketlendirdiği bot ve çizme modellerini, daha sıcak ve ılık mevsimler için sandalet ve ayakkabılar ile tamamlıyor. Hem kadın hem de erkek koleksiyonlarında tekdüzelikten kaçınan Greyder, özel metal aksesuarlar ve farklı malzemeler ile hareket kattığı saya kombinleri ile stillerin tamamlayıcı parçası oluyor.

Klasik Şıklık İçin En Dayanıklı Seçenekler

Ofis şıklığını da ihmal etmeyen Greyder, takım elbiselerin altına giymek için klasik modeller de tasarlıyor. Kadın ve erkek koleksiyonlarında yer alan klasik Greyder ayakkabılarını, kendine has dokunuşu ile tasarlıyor. Oxford, sneaker, loafer ve topuklu modelleri bulunan Greyder, gün boyunca ayakkabı içerisinde kalan ayakların rahat etmesini sağlıyor. Kolay giyilip çıkarılan, sert zeminde ayaklara binen baskıyı azaltarak gün sonunda ağrı oluşmasını önleyen Greyder modelleri, fiyatları ile de hayal kırıklığına uğratmıyor.