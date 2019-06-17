"Levi's Erkek" araması için 575 sonuç listeleniyor
KARGO BEDAVA
Levi'sErkek Graphic T-shirt 17783-0140
109,89 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
76,92 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Graphic Housemark T-shirt 22489-0162
109,90 TL
76,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Colorblock T-shirt 56573-0002
119,90 TL
83,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek T-Shirt Graphic Set-In Neck 17783-0137
99,90 TL
69,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek T-shirt 19342-0010
109,90 TL
79,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Original Housemark T-shirt 56605-0009
119,90 TL
89,90 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 511 Slim Fit Jean 04511-2216
299,90 TL
179,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Graphic Housemark T-shirt 22489-0164
119,90 TL
69,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Original Housemark T-shirt 56605-0002
119,90 TL
99,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Original Housemark T-shirt 56605-0000
119,90 TL
79,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Graphic Housemark T-shirt 22489-0175
109,90 TL
94,90 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Housemark Good Polo Yaka T-shirt 24574-0001
149,90 TL
104,90 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Classic Pocket T-shirt 19342-0097
109,90 TL
99,90 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Jean Ceket 72334-0305
399,90 TL
279,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Graphic Housemark T-shirt 22489-0165
119,90 TL
94,90 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 514 Straight Jean 00514-0737
329,90 TL
209,99 TL
KARGO BEDAVA
Levi'sErkek Graphic T-shirt 17783-0138
109,89 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
76,92 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Classic Colorblock T-shirt 69942-0000
129,90 TL
90,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 511 Slim Jean 04511-2075
299,90 TL
249,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 512 Slim Taper Jean 28833-0302
399,90 TL
269,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Graphic Housemark T-shirt 22489-0174
109,90 TL
79,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Graphic Housemark T-shirt 22489-0163
119,90 TL
99,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Ringer Housemark T-shirt 39969-0009
109,90 TL
79,99 TL
KARGO BEDAVA
Levi'sErkek Graphic Set-In Neck T-shirt 17783-0139
109,89 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
76,92 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek LS Battery Housemark Gömlek 74389-0001
259,90 TL
181,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Graphic Set In T-shirt 22491-0523
109,90 TL
69,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 514 Straight Jean 00514-0985
239,90 TL
139,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Sportswear Logo Graphic T-shirt 39636-0002
99,90 TL
69,99 TL
KARGO BEDAVA
Levi'sErkek 511 Şort 36515-0090-N
259,90 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
181,93 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Classic Western Gömlek 66986-0051
349,90 TL
209,99 TL
KARGO BEDAVA
Levi'sErkek Oversized Graphic T-shirt 69978-0005
131,89 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
92,32 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Classic Pocket T-shirt 19342-0096
109,90 TL
84,90 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 501 Skinny Jeans 34268-0008
359,90 TL
174,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Housemark Good Polo Yaka T-shirt 24574-0001
159,90 TL
134,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Trucker JT Ceket 76104-0001
429,90 TL
300,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 512 Slim Jean 28833-0056
349,90 TL
219,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 511 Slim Jean 04511-1931
349,90 TL
199,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 501 Straight Jean 00501-2563
329,90 TL
189,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 511 Slim Hemmed Şort 36515-0084
259,90 TL
229,90 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Ringer Housemark T-shirt 39969-0010
109,90 TL
84,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 513 Slim Jean 08513-0834
349,90 TL
219,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 501 Straight Jean 00501-2649
349,90 TL
244,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Classic Pocket T-shirt 19342-0101
109,90 TL
84,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Pantolon 04511-01/68
299,90 TL
149,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Graphic Set In Logo T-shirt 22491-0424
119,90 TL
79,90 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek T-shirt 17783-0140
99,90 TL
89,90 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek 501 Straight Jean 00501-0660
329,90 TL
184,99 TL
KARGO BEDAVA
Levi'sErkek 2'li T-shirt 82176-0005
159,90 TL
149 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek Graphic Housemark T-shirt 22489-0154
109,90 TL
64,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Levi'sErkek L8 Slim Jean 29923-0019
279,90 TL
189,99 TL
KARGO BEDAVA
Levi'sErkek Oversized Graphic T-shirt 69978-0007
131,89 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
92,32 TL

Levi's

Levi's, özellikle gençlerin ve genç hissedenlerin çok severek kullandıkları, modaya yön veren en köklü moda markalarından biri olarak anılıyor. Levi's, 1853 yılında San Francisco'da kurularak o günden bugüne varlığını artan bir ivmeyle devam ettiriyor. Modaya uygun, kullanışlı, rahat ve kaliteli ürünlerden oluşan geniş ürün yelpazesini modaseverlere sunan Levi's, dünyanın en büyük moda üreticilerinden biri olarak her daim dikkatleri üzerine çekiyor. Levi's; üretimlerinde sürdürülebilirlik, sorumlu üretim ve tasarım, geri dönüşüm gibi yöntemleri kullanıyor, başarısını dünyaya fayda sağlayarak taçlandırıyor. 

Levi's Kot Pantolonda Öncü

Levi's pantolon modellerinde daima ikon modeller üreterek özellikle gençler arasında akım yaratıyor. Özellikle Levi's jeans kategorisinde yer alan Levi's 501 kadın kot pantolon modelleri, kadınlar ve genç kızların beğenisini topluyor. Levi's erkek kot modellerinde ise özellikle Levi's 511, her yaş grubundan erkek tüketicinin vazgeçemediği modeller arasında yer alıyor. Trendyol'da Levi's kot pantolon modellerine ait her beden ve renkte kadın ve erkek pantolon ile kot pantolon modeli tüketicilere aynı çatı altında sunuluyor.

Montlarda Levi's Farkı Cezbediyor

Levi's, ürün yelpazesini tüm spor kategorilerini kapsayacak şekilde genişletiyor. Böylece hem tüketicilerin daha başarılı kombinler yapmalarına olanak tanıyor hem de onları farklı mağazalardan alışveriş yapma zahmetinden kurtarıyor. Levi's mont modellerinde kış için tasarlanmış pofuduk montlar da, mevsimlik düşünülmüş ince montlar da ürün gamında yer alıyor. Levi's kot ceket modellerinde ise alternatifler çoğalıyor. Farklı renk seçenekleri bulunan Levi's kot ceketler arasında içi yünlü modeller, uzun ceketler, kısa ceketler ve benzeri birçok çeşitten oluşan modeller oldukça rağbet görüyor. Özellikle gençlerin çok tercih ettiği Levi's kot ceket ve montlar Trendyol'da bulunuyor.

Logolu Levi's Tişörtler 

Levi's t-shirt modelleri, özellikle "Levi's" logolu olanlar son dönemlerin en trend tişört modelleri arasında sayılıyor. Değişik renk ve tasarımları bulunan Levi's tişörtler, eşofmanlarla ve kot pantolonlarla spor kıyafet olarak kombinlenebildiği gibi, arzu edilirse kalem ve uzun eteklerle, şık pantolonlarla da kullanılabiliyor. Levi's logolu tişört modellerini son yıllarda gece davetlerinde bile görmek mümkün oluyor. Levi's t-shirt'lerin grafik desenli kahraman figürlerinin yer aldığı modelleri de özellikle gençler arasında rağbet görüyor. Son yıllarda sokak modasına damga vuran Levi's sweatshirt modelleri de aynı tişörtlerde olduğu gibi birçok farklı tasarımlarıyla ürün portföyünde yer alıyor. Sweatshirt'lerin düz renk, desenli, logolu, kapüşonlu, uzun, kısa olmak üzere birçok alternatifi bulunuyor. Sweatshirt'ler özellikle ara mevsimlerde adeta hayat kurtarıcı oluyor.

Levi's Her Kategoride Önde

Levi's gömlek kategorisinde de hem kadın hem erkek tüketiciler için çok sayıda ürün bulunuyor. Ekoseli, düz renk, denim ve benzeri her zevke hitap eden ürün çeşitliliği tüketicilere sağlanıyor. İç ve dış giyim konusunda iddialı olan markada bot modelleri de hayli ilgi çekiyor. Levi's güvenilirliği ile üretilen her parça, tüketiciler tarafından hem dayanıklılığı hem de modaya uygunluğu sayesinde tercih ediliyor. Levi's bot modellerinde de en güncel ve rahat ürünleri tasarlıyor.

Levi's Fiyatları

Levi's bünyesinde fiyat skalası; ürünün cinsine, materyaline ve tasarımına göre değişiyor. Levi's ürünlerde sıklıkla çeşitli kategorilerde, hatta bazen tüm ürünlerde pek çok indirim fırsatı yer alıyor. Levi's bünyesinde her bütçeye uygun en güzel seçenekler tüketicilere sunuluyor.

Sizin de beğendiğiniz veya ihtiyacınız olan Levi's ürününe Trendyol aracılığıyla sahip olmanız mümkün. İstediğiniz ürün ya da ürünleri uygun fiyatlarla, dilerseniz taksit seçenekleriyle Trendyol aracılığıyla satın alabilir, farklı tarzınızla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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