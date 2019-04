Dünyanın önde gelen spor markalarından biri olan Nike, dayanıklı ve kaliteli spor malzemeleri ile tüm sporseverlere hitap eder. Tenis, basketbol, koşu, yürüyüş ya da futbol gibi birçok spor dalına özel tasarlanan Nike ürünleri, maksimum rahatlık vadederken şık tasarımları ile stilinize de vurgu yapar. Nike; kadın, erkek ve çocuk kategorileri altında eşofman modellerinden çantalara, taytlardan tişörtlere kadar geniş ürün yelpazesi ile tüm gereksinimlerinizi karşılar. Farklı spor dallarına özgü Nike ayakkabı modelleri, özellikleri ile ister koşu yaparken ister basketbol oynarken gerçek performansınızı göstermenizi sağlar. Nike çocuk ayakkabısı çeşitleri, çocuklarınız için her ortamda güvenli adımlar ve maksimum rahatlık vadeder. Nike eşofman çeşitleri, çanta modelleri, tişörtler ya da taytlar gündelik yaşamınızda spor tarzınıza eşlik eder.

Nike Spor Ayakkabı Modelleri ile Enerjinizi Gösterin

Nike, farklı özellikleri ve teknolojisi sayesinde birçok spor dalının gereksinimlerini karşılayan spor ayakkabı modelleri sunar. Nike krampon modelleri; kaymayı önleyen taban yapısı, ayakları kavrayan saya ve vücut hareketlerine uyum sağlayan yapısı ile halı saha ya da çim saha oyuncularından tam not alır. Nike siyah ayakkabı tasarımları dışında yeşil, kırmızı, mavi, sarı gibi canlı renklere sahip kramponlarla her ortamda stilinizi vurgulayabilirsiniz. Nike basketbol ayakkabısı çeşitleri, hem dayanıklılıkları hem de şıklıkları ile basketbolseverlerin dikkatini çeker. Nike, adımlarınızı kolaylaştıran yastıklama özelliği, yere güvenle basmanızı sağlayan ve kayma riskini en aza indiren kauçuk taban yapısı sayesinde sahada içinizdeki enerjiyi ortaya çıkarır. Nike koşu ayakkabısı tasarımları ise teknolojisi ile yılın her dönemi performansınıza eşlik eder. Koşu ayakkabıları, ayaklarınızı çorap gibi sarar ve güçlü yastıklama ile her adımda maksimum enerji dönüşü sunar. Nike, hava sirkülasyonuna izin vererek terlemeyi en aza indiren saya ve ayak hareketlerine uyum sağlayan taban yapısı sayesinde her parkurda kendinizi göstermenize yardım eder. Özgün tasarımı ile dikkat çeken Nike Huarache, elastik topuk bandı ve dış kafesi sayesinde ayağınızla birlikte esneyerek mükemmel koşu deneyimi yaşatır. Nike yürüyüş ayakkabısı çeşitleri ile rahatlığın keyfini sürebilirsiniz. Taban yastıklamasının artırıldığı Nike Air Max spor ayakkabısı modelleri, modern ve ferah detayları ile konfor sunar ve spor tarzınıza vurgu yapar. İkonik stilin temsilcilerinden biri olan Nike Air Force tasarımı ile günlük stilinizi canlandırabilirsiniz. Nike beyaz ayakkabı çeşitleri, her kombine ayak uydururken farklı renk seçenekleri ile enerjik kişiliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Nike ayakkabı fiyatları, her bütçeye hitap eder.

Spor Ayakkabı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Her spor dalı kendine özgü özellikleri nedeniyle farklı gereksinimler doğurur. Spor ayakkabı modelleri de tasarlandıkları spor dalına göre farklı teknolojiler ile donatılır. Örneğin; koşu ayakkabılarının yumuşak ve ayakları saran sayası koşarken adımlarınızı kolaylaştırır. Trekking ayakkabıları; zorlu doğa koşulları, çamur ve toprak zemin için özel olarak tasarlanır. Bu nedenle spor ayakkabı seçerken öncelikle ürünü ne şekilde kullanacağınız önem arz eder. Basketbol oynamak amacıyla spor ayakkabı seçerken mutlaka bu spor dalı için tasarlanan ürünleri incelemeniz gerekir. Spor ayakkabı seçiminde ayakkabı numarası da dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelir. Ayakkabı numarası modelden modele değişiklik gösterebilir, bu nedenle spor ayakkabıyı deneyerek almak çok önemlidir. Doğru numara seçimi için ayakkabının burun ve arka kısımlarının ayaklarınıza tam olarak temas etmemesi basit bir ipucudur. Ayrıca ayaklar gün sonunda şiştiğinden, ayakkabıyı sabah saatleri yerine akşamüstü ya da akşam saatlerinde denemek daha konforlu seçimler yapmanızı sağlar.

Nike Tasarımları ile Tarzınızı Sergileyin

Dayanıklı ve kaliteli spor malzemeleri ile beğeni toplayan Nike, şık tasarımları ile stilinize de vurgu yapar. Nike eşofman modelleri, hem spor yaparken hem günlük hayatınızda rahatlığı ve şıklığı bir araya getirir. Cildinizin nefes almasına olanak tanıyan ve ister doğada ister spor salonunda özgürce hareket etmenizi sağlayan Nike eşofman modelleri, farklı renk ve tasarımları ile stilinizi tamamlar. Cep detaylı, skinny ya da rahat kalıp Nike eşofman altları, sokak modasının da bir parçası olarak kabul edilir. Nike çanta çeşitleri ise rahat stilinizi göstermenin en şık yollarından biri olur. Siyahtan pembeye kadar sayısız renk seçeneği sunan Nike sırt çantaları; geniş iç hacmi, hafif kumaşı ve fermuarlı bölmeleri ile rahatlık vadeder. Nike el çantaları ve Nike spor çantaları ile günlük stilinizi tamamlayabilir, spor salonuna giderken ihtiyacınız olan her şeyi yanınıza eksiksiz alabilirsiniz. Nike bel çantaları ise gündelik kullanımda pratiklik sağlar.