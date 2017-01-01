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- Accessories by Pelin Giydiren
- Ayakkabıda Sezon Sonu Fırsatı : 19 - 49 TL
- Bambi - Casual Seçimler
- Bambum - Sofra & Mutfak & Dekor
- Braun & Remington
- Coliseum Armparty - Saat Koleksiyonu
- Collezione - Kadın & Erkek Tekstil
- Çantanı Seç
- Dagi - Pijama & İç Giyim
- Disney Yeni Doğan
- Emporio Armani & Armani Jeans & Giorgio Armani
- Fox Shoes - Yeni Sezon
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- GSStore
- Haftasonu Fırsatı - Kadın Tekstil
- Kappa & Delta & Lescon
- Orkide Lingerie - İç Giyim
- Rahat ve Moda - Kadın Tekstil
- Sağlıklı Yaşam
- Sapin - Bot & Ayakkabı Koleksiyonu
- Schafer - Sofra & Mutfak
- Silvio Monetti - Güneş Gözlüğü
- Şehrin Şıklığı - Kadın Tekstil
- Trend: Alaçatı Stili - Rengarenk - Kadın Tekstil
- Zamansız Moda - Kadın Tekstil
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- - Büyük Sezon İndirimi
- - Deri Ayakkabı & Çanta - Yeni Sezon
- - Party
- - Rexona Black+White
- - Trend Kombinler
- - Woman
- Bambi - Erken Yaz İndirimi
- Derimod & Pierre Cardin & Elle - Kış Koleksiyonu
- Elle - Erken Yaz Fırsatı
- Hummel - Ayakkabı & Tekstil
- İnci - Yaz Koleksiyonu
- Kışı Bitiriyoruz!
- L'Oreal Paris
- Markalarda Büyük İndirim
- Nike - Kadın & Erkek Spor Giyim
- Oxxo - Bahar Koleksiyonu
- Parfümde Dev İndirim
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