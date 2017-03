İnci ile Trendler Her Sezon Yeniden Belirleniyor

Değişmeyen kalitesi ve kendine has çizgisiyle tanınan İnci, ayakkabı trendlerini her sezon baştan yazıyor. Sadece ayakkabıda değil, İnci çanta koleksiyonuyla da oldukça iddialı. Her davet için elinize alabileceğiniz İnci çanta çeşitleri, işe giderken, okula giderken kısacası her yerde kullanılabilir. İnce işçiliği ve zengin modelleri ile beğeni toplayan İnci ayakkabı denince akla ilk gelen isimlerden… Davetlerde, işte ya da sokakta giyebileceğiniz şık, sade ve göz alıcı İnci ayakkabı ve İnci bot modelleri arasından en azından biri tam size göre! Geçtiğimiz sezonlarda oldukça moda olan ve bu sene de trendler arasındaki yerini koruyan en şık bootie modelleri de burada… Kaliteli derisi ile bileğinizi saran ince topuklu bootie modelleri zarif görünümüyle dikkat topluyor. Üstelik topuklu diye rahat edemem düşüncesini kafanızdan çıkarabilirsiniz. İç astarının kalitesi sayesinde uzun süre ağrısız ayakla kalabileceksiniz. Ancak “yağmurda ve karda rahat edemem” diyenler için en şık ve özgün tasarımlı İnci bot modelleri var. Ayaklarınızı sıcacık tutan tüm bu tasarımlar sayesinde kendinizi hiç olmadığı kadar özgür ve canlı hissedeceksiniz. 1917 yılında ilk dükkânını açan ve 30 yıl sonra İstanbul’un Fatih ilçesinde yeniden hizmete başlayan dev marka o tarihten bu yana gittikçe büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Türkiye’nin dört bir tarafında satışı yapılmakla birlikte, kaliteli ayakkabı denince akla gelen ilk isimlerden biri haline geldi. Şimdi, Trendyol’un avantajlı teklifleri ve uygun ödeme alternatifleriyle satışta…