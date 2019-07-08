Jack & Jones ile Özgür Ruhunuzu Stilinize Yansıtın

Kısa sürede yakaladığı başarılarla spor giyim öncülerinden Jack & Jones ile sınırsız olun! Sak stili yaratmada en güçlü parçalar olan deri ceket, tişört, oduncu gömlek ve jean pantolon, ünlü markanın kalitesiyle birleşti. Jean kültürünü hayat felsefesi haline getiren modaseverlere farklı kesimlerde onlarca ürün sunan Jack & Jones, mavi ve siyahın her tonunu sizlerle buluşturuyor. Dünya çapındaki namıyla gençlere ve kendini daima genç hissedenlere hareketli, dinamik koleksiyonlar üreten Danimarkalı üretici, bot ve ayakkabı modelleri ile rahatlık vadediyor. Stilin en tamamlayıcı unsurları ayakkabı ve botlar, esnekliği, taban kalitesi, iç yüzeyi ve orijinal tasarımıyla sizi öne çıkaracak. Dünyaya kendini kanıtlamış olan hazır giyim devi, 1990 yılında Danimarka’da yolculuğuna başladı. Sportif tarzdaki koleksiyonlarıyla gençlere ve kendini genç hissedenlere hitap eden marka, ülkemizde de ç seviliyor. Aynı zamanda jean ve gömlekleriyle dinamik çizgisini koruyan tişört, sweatshirt, kazak ve pantolon gibi tarz sahibi ürünlerle günlük kombinlerinize güç katıyor. Üstelik hepsi farklı hava koşullarına göre farklı özelliklere sahip. Nefes alan kumaşıyla konforuna düşkün erkeklere en tarz ayakkabı modelleri üreten marka, deri ya da süet formundaki botlarıyla kışın sizi sıcacık tutacak. Jack & Jones konforuyla rahat silinize cesur bir hava katmak için yapmanız gereken tek şey lider alışveriş sitesi Trendyol’a göz atmak…