Babet: Konforun Diğer Adı

Zamansız ayakkabının tanımı olan babetler, kadınların en ç giyindiği ayakkabı modelleri arasında yer alıyor. Özellikle topuklu ayakkabı modelleri giyinmekte zorlanan kadınlar, babet ayakkabı modellerini rahatlığından dolayı tercih ediyor. Pantolon, etek, uzun elbise, şort gibi aklınıza gelebilecek bütün giyim ürünleriyle kullanılan bu ayakkabılar, farklı modelleri ile her tarza uyum sağlıyor. Kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alan babetler rahatlığı ile ön plana çıkıyor. Sadece bahar ve yaz aylarında değil, kış mevsimi için de özel olarak üretilen babetler sayesinde kadınlar konfordan ödün vermeden şıklıklarını konuşturabiliyor. İş yerinde sürekli ayakta durmak zorunda olanlar, uzun boylarından dolayı topuklu ayakkabı modelleri giyinemeyenler, gece şıklığına sade ama vurucu dunuşlar katmak isteyenler, tercihlerini babetlerden yana kullanıyor. Klasik düz deri babetler her yaş grubu tarafından tercih edilirken, rengarenk spor babetler genç kızların ve miniklerin beğenisini topluyor. Talı, hafif topuklu, tüy ya da püskül detaylı babetler gece ve gündüz şıklığını bir arada yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Nine West, Tommy Hilfiger, Trendyolmilla, Derimod, Elle, Armani Jeans, Tods, Guess, Just Cavalli, PRada gibi kalitede bir numara olan markaların babet modelleri kadınların ayaklarına şıklığı ve konforu getiriyor. Siz de en sevilen markaların bu ayakkabı modellerine Trendyol fırsatlarını yakalayarak sahip olabilirsiniz.