"Elle Kadın" araması için 1584 sonuç listeleniyor
Elle ShoesPUJA Beyaz KadınAyakkabı
(5)
394,95 TL
276,47 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesBURCOO Bej Siyah Kadın Ayakkabı
(13)
328,43 TL
243,42 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesELORZAA Neon Kadın Ayakkabı
(6)
371,29 TL
275,19 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesLALLY Taba Kadın Çanta
299,95 TL
209,97 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesSiyah Kadın Sandalet
(7)
199,99 TL
129,99 TL
Elle ShoesPHEBE Pembe Hologram Kadın Çanta
(7)
257,00 TL
179,90 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesELORZAA Siyah Kırmızı Kadın Topuklu Ayakkabı
(9)
371,29 TL
275,19 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesCOTATI Yılan Kadın Ayakkabı
(11)
449,90 TL
314,93 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesTANSY Lacivert Kadın Ayakkabı
359,95 TL
251,97 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesROYSE Hakiki Deri Açık Taba KadınSandalet
(7)
328,43 TL
229,90 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesELORZAA Ten Kadın Ayakkabı
(8)
371,29 TL
275,19 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesPudra Kadın Espadril
(28)
190,99 TL
74,99 TL
Elle ShoesNANNIE Hakiki Deri Taba Kadın Sandalet
344,95 TL
241,47 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesRAYLEE Hakiki Deri Hardal Kadın Ayakkabı
409,95 TL
286,97 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesPHEBE Yeşil Hologram Kadın Çanta
257,00 TL
179,90 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesLUARCAA Hakiki Deri Mavi Kadın Sandalet
394,95 TL
276,47 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesELORZAA Siyah Kadın Topuklu Ayakkabı
371,29 TL
275,19 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesMARJE Hakiki Deri Açık Taba Kadın
394,95 TL
276,47 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesLacivert Kadın Espadril
(9)
169,99 TL
129,99 TL
Elle ShoesHakiki Deri Yeşil Kadın Babet
(10)
199,99 TL
84,99 TL
Elle ShoesDAISY Hakiki Deri Beyaz Kadın Ayakkabı
389,90 TL
272,93 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesMYLAN Taş Rengi Kadın Topuklu Ayakkabı
328,43 TL
229,90 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesAZUSA Hakiki Deri Buz Sarı Kadın Sandalet
379,90 TL
265,93 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM
Elle ShoesHakiki Deri Beyaz Altın Rengi Kadın Terlik
349,90 TL
244,93 TL
1 AL SEPETTE %20 & 2 AL SEPETTE %30 İNDİRİM

Ayakkabı Dolabınızda Elle Koleksiyonuna Yer Açın

İşte kadınların aklını başından alacak ayakkabı, çizme, topuklu ayakkabı ve bot modellerinin sahibi en özel markalardan biri. Peki Elle ayakkabı tutkusunun 1977 yılında küçük bir atölyede başladığını biliyor muydunuz? Türkiye’de modanın ayak sesi olma iddiasıyla her sezon birbirinden iddialı koleksiyonlar sunan Elle bot ve çizmelerinin yanı sıra şıklığı doruğa çıkaran babet ve topuklu modelleriyle sloganının altını dolduruyor. Üstelik sadece kadınlarda değil erkeklerde de marka bağlılığı yaratacak özel tasarımlarıyla her geçen gün yerini daha da sağlamlaştırıyor. Elle ayakkabı markası hangi tarza hitap ediyor derseniz, cevap çok basit: Her tarza! Ayakkabı yolculuğunun ilk zamanlarında daha ziyade iş dünyasında topuklu ayakkabı gibi rahatlıkla tercih edilebilecek modeller üreten Elle, zamanla koleksiyonuna platform ayakkabı, diz üstü çizme, trok ve çivili modelleri de ekledi. Haliyle retrodan spor şık tarza kadar hemen herkesin beğenisini kazanacak koleksiyonlara imza atmış oldu. Kadın ya da erkek herkesin her sezon koleksiyonlarını merakla beklediği marka, kış ayları için de bol alternatif sunuyor. Elle bot modelleri arasında dolaşırken bootie’lerin aklınızı çelmesi ya da çizmelere bakarken gözünüzün oxford ayakkabılara takılması hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü burada kalite, şıklık ve bol seçenek bir arada. Bir de bu ürünlere indirimle sahip olacağınız yerde yani Trendyol’da bakıyorsanız, işte şans diye buna denir!
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