Ayakkabı Dolabınızda Elle Koleksiyonuna Yer Açın

İşte kadınların aklını başından alacak ayakkabı, çizme, topuklu ayakkabı ve bot modellerinin sahibi en özel markalardan biri. Peki Elle ayakkabı tutkusunun 1977 yılında küçük bir atölyede başladığını biliyor muydunuz? Türkiye’de modanın ayak sesi olma iddiasıyla her sezon birbirinden iddialı koleksiyonlar sunan Elle bot ve çizmelerinin yanı sıra şıklığı doruğa çıkaran babet ve topuklu modelleriyle sloganının altını dolduruyor. Üstelik sadece kadınlarda değil erkeklerde de marka bağlılığı yaratacak özel tasarımlarıyla her geçen gün yerini daha da sağlamlaştırıyor. Elle ayakkabı markası hangi tarza hitap ediyor derseniz, cevap çok basit: Her tarza! Ayakkabı yolculuğunun ilk zamanlarında daha ziyade iş dünyasında topuklu ayakkabı gibi rahatlıkla tercih edilebilecek modeller üreten Elle, zamanla koleksiyonuna platform ayakkabı, diz üstü çizme, trok ve çivili modelleri de ekledi. Haliyle retrodan spor şık tarza kadar hemen herkesin beğenisini kazanacak koleksiyonlara imza atmış oldu. Kadın ya da erkek herkesin her sezon koleksiyonlarını merakla beklediği marka, kış ayları için de bol alternatif sunuyor. Elle bot modelleri arasında dolaşırken bootie’lerin aklınızı çelmesi ya da çizmelere bakarken gözünüzün oxford ayakkabılara takılması hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü burada kalite, şıklık ve bol seçenek bir arada. Bir de bu ürünlere indirimle sahip olacağınız yerde yani Trendyol’da bakıyorsanız, işte şans diye buna denir!