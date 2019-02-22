Dünyaca ünlü İspanyol markası Mango hazır giyim sektöründe yenilikçi ve öncü adımlar atmaya devam ediyor. Kadın giyimi ile adını duyuran Mango, erkek ve çocuk giyimi kategorisindeki şık tasarımları ile de fark yaratıyor. Kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinin yanı sıra aksesuar çeşitleri ile de adından övgüyle bahsettiren Mango; çanta ve cüzdan modelleri ile göz kamaştırıyor. Zarif İspanyol çizgisini tüm tasarımlarına yansıtan ünlü marka; Mango Türkiye çatısı altında; hem gündelik yaşam için hem de özel günler ve davetler için pek çok alternatif sunuyor. İş yaşamında ise tarzını Mango ile dışa yansıtan kadınlar ve erkekler, Mango'nun rahatlığı ve konforundan vazgeçemiyor.

Mango Kadın

Kadınların yakından takip ettiği markaların başında gelen Mango, birbirinden şık tasarımlar sunuyor. Mango kadın ürün yelpazesinde; çantadan kabana, elbiseden ayakkabıya kadar pek çok ürün yer alıyor. Mango çanta ve Mango ayakkabı çeşitleri arasında tüm kıyafetlerinizle uyum sağlayacak modeller bulunuyor. Mango elbise ve Mango tulum seçenekleri, rengarenk tasarımları ile dolabınıza renk katıyor. Dış giyim kategorisinde yer alan Mango kaban ve Mango mont modelleri hem klasik hem de modern çizgilere sahip olması ile dikkat çekiyor. Mango cüzdan çeşitleri şıklığının yanı sıra işlevselliği sebebiyle de tercih ediliyor. Mango deri ceket modelleri ise özgür ve estetik çizgisi ile öne çıkıyor. Mango kadınlar için tişört, gömlek, etek, pantolon, şort, kemer, kaban, hırka, yelek gibi daha pek çok şık tasarım sunuyor. Mango kadın iç giyim ürünlerinde zarif ve sade çizgisini korurken plaj giyiminde ise sahillerde İspanyol rüzgarı estiriyor. Mango büyük beden kategorisindeki son derece çarpıcı tasarımları ile büyük beden giyen kadınların beğenisini kazanıyor. Birbirinden zarif ve estetik Mango abiye modelleri arasında, en şık davetlerin göz alıcı kıyafetleri yer alıyor. Mango çanta modelleri işlevselliği ve şık çizgileri ile dikkat çekiyor. Mango sırt çantası modelleri hem gündelik yaşamda hem de iş yaşamında stilinizi tamamlarken, Mango bel çantası çeşitleri ise rahatlığı ve işlevselliği ile öne çıkıyor.

Mango Erkek

Mango erkek giyim kategorisindeki şık ve modern tasarımlar erkeklerin dünyasına estetik İspanyol çizgilerini taşıyor. Birbirinden şık erkek gömlek modelleri hem klasik hem de spor tarzseverlere hitap ediyor. Mango erkek gömlek modelleri arasında düz renkli gömleklerin yanı sıra, çizgili, çiçek desenli, yaprak desenli ve ekoseli gömlek modelleri de yer alıyor. Mango'nun sunduğu erkek kazak, pantolon, sweatshirt, tişört ve jean çeşitleri her zevke ve her bütçeye hitap ediyor. Mango dış giyimde erkekler için çok şık tasarımlar sunuyor. Mango erkek mont modelleri arasında kürklü erkek mont, kapitoneli erkek mont ve su geçirmez erkek mont çeşitleri öne çıkıyor.

Mango Kids

Mango Kids; kız çocuklar, erkek çocuklar ve bebekler için tasarlanmış birbirinden şık ve kullanışlı kıyafetler sunuyor. Tişört, pantolon, şort, gömlek, sweatshirt seçenekleri arasında çocukların severek kullanacağı pek çok model yer alıyor. Dokusunu ve renklerini uzun süre muhafaza eden çocuk kıyafetleri, defalarca yıkanmaya karşı dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Mango Kids ürünleri arasında bebekler için tasarlanmış tişört, tulum ve pantolonlar işlevselliği ile dikkat çekiyor. Kız ve erkek bebekler için hem kullanışlı hem de şık tasarımlar sunan Mango, aynı zamanda bebek hediyelikleri olarak da tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Mango Outlet ile İndirimli Ürünleri Kaçırmayın

Yüzlerce üründe indirimli fiyatlar ve avantajlı kampanyalar sunan Mango outlet, kadın, erkek, çocuk ve bebek kıyafetlerinde birbirinden şık alternatifler sunuyor. Mango indirim ve fırsatlarından yararlanabileceğiniz Mango outlet ürünlerinde renk ve beden seçenekleri de sunuluyor. Şık ve zarif tasarımları ile başarılı çizgisinde kendini her geçen gün yenileyerek ilerleyen Mango'nun birbirinden şık ürünleri Trendyol'da sizleri bekliyor.