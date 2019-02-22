"Mango Kadın" araması için 5074 sonuç listeleniyor
MANGO WomanKadın Bej Çizgi Dokumalı Elbise 43007721
179,99 TL
99,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah İki Katlı Elbise
89,99 TL
MANGO WomanKadın Gök Mavisi Kemerli Keten Elbise 43027712
199,99 TL
149,99 TL
MANGO WomanKadın Lacivert İki Katlı Elbise
89,99 TL
MANGO WomanKadın Gök Mavisi Dokuma Koton Elbise 43019074
199,99 TL
149,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Midi Boy Desenli Elbise 43007722
179,99 TL
119,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Keten Karışımlı Düğmeli Elbise 43025747
299,99 TL
199,99 TL
MANGO WomanKadın Bej Kemerli Keten Elbise 43027712
199,99 TL
149,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Fiyonklu Kısa Elbise
129,99 TL
MANGO WomanKadın Bordo İki Katlı Elbise
89,99 TL
MANGO WomanKadın Mavi Gündelik Jarse Elbise 41087769
89,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Turuncu Keten Karışımlı Fiyonklu Elbise
179,99 TL
119,99 TL
MANGO WomanKadın Kırık Beyaz Gündelik Jarse Elbise 41087769
89,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Bordo Keten Karışımlı Düğmeli Elbise
249,99 TL
129,99 TL
MANGO WomanKadın Kahverengi Düğmeli Desenli Elbise
119,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Haki Renk Fiyonklu Modal Elbise
179,99 TL
99,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Keten Karışımlı Uzun Elbise 41008822
249,99 TL
149,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı İki Katlı Elbise
89,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Fiyonklu Midi Boy Elbise 43049074
109,99 TL
79,99 TL
MANGO WomanKadın Kırık Beyaz Kareli Keten Elbise 43048817
299,99 TL
199,99 TL
MANGO WomanKadın Pembe Pamuklu Elbise
199,99 TL
149,99 TL
MANGO WomanKadın Beyaz Dökümlü Gömlek Elbise 41039064
199,99 TL
149,99 TL
MANGO WomanKadın Kırık Beyaz Desenli Anvelop Kesim Elbise
199,99 TL
99,99 TL
MANGO WomanKadın Kırık Beyaz Düğmeli Desenli Elbise
119,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Açık Pastel Gri Kemerli Keten Elbise 43027712
199,99 TL
149,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Gündelik Jarse Elbise 41087769
89,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Beyaz İşlemeli Kısa Elbise
179,99 TL
MANGO WomanKadın Gök Mavisi Çiçekli Elbise
179,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Lastikli Midi Boy Elbise 43077753
249,99 TL
129,99 TL
MANGO WomanKadın Bej Örgü Shift Elbise 43068835
139,99 TL
99,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Fit Kesim Elbise 41069086
159,99 TL
99,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Gündelik Jarse Elbise 41087769
89,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah İşlemeli Kısa Elbise 43037785
249,99 TL
149,99 TL
MANGO WomanKadın Bej Çizgili Keten Elbise 43045738
249,99 TL
129,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Lastikli Elbise
179,99 TL
89,99 TL
MANGO WomanKadın Mavi Keten Karışımlı Düğmeli Elbise 43058815
249,99 TL
129,99 TL
MANGO WomanKadın Yeşil Kareli Vinil Elbise 43037717
249,99 TL
129,99 TL
MANGO WomanKadın Lacivert V Yakalı Elbise
89,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Düğmeli Triko Elbise
79,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Kırık Beyaz Dokuma Koton Elbise 43019074
199,99 TL
149,99 TL
MANGO WomanKadın Mavi Uzun Modal Elbise 41019061
199,99 TL
99,99 TL
MANGO WomanKadın Haki Renk Kemerli Midi Boy Elbise
299,99 TL
199,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Yan Yırtmaçlı Uzun Elbise 43089073
109,99 TL
79,99 TL
MANGO WomanKadın Kırık Beyaz Şal Desenli Uzun Elbise 41049083
299,99 TL
149,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Lastikli Jarse Elbise
179,99 TL
119,99 TL
MANGO WomanKadın Pastel Sarı Pötikareli Fiyonklu Elbise 41019071
199,99 TL
129,99 TL
MANGO WomanKadın Kırık Beyaz Yan Yırtmaçlı Uzun Elbise
109,99 TL
79,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Lastikli Midi Boy Elbise
179,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Balıkçı Yaka Elbise
179,99 TL
89,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Keten Karışımlı Midi Boy Elbise 43067701
299,99 TL
199,99 TL
MANGO WomanKadın Mercan Kırmızısı Midi Boy Desenli Elbise
179,99 TL

Mango

Dünyaca ünlü İspanyol markası Mango hazır giyim sektöründe yenilikçi ve öncü adımlar atmaya devam ediyor. Kadın giyimi ile adını duyuran Mango, erkek ve çocuk giyimi kategorisindeki şık tasarımları ile de fark yaratıyor. Kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinin yanı sıra aksesuar çeşitleri ile de adından övgüyle bahsettiren Mango; çanta ve cüzdan modelleri ile göz kamaştırıyor. Zarif İspanyol çizgisini tüm tasarımlarına yansıtan ünlü marka; Mango Türkiye çatısı altında; hem gündelik yaşam için hem de özel günler ve davetler için pek çok alternatif sunuyor. İş yaşamında ise tarzını Mango ile dışa yansıtan kadınlar ve erkekler, Mango'nun rahatlığı ve konforundan vazgeçemiyor.

Mango Kadın

Kadınların yakından takip ettiği markaların başında gelen Mango, birbirinden şık tasarımlar sunuyor. Mango kadın ürün yelpazesinde; çantadan kabana, elbiseden ayakkabıya kadar pek çok ürün yer alıyor. Mango çanta ve Mango ayakkabı çeşitleri arasında tüm kıyafetlerinizle uyum sağlayacak modeller bulunuyor. Mango elbise ve Mango tulum seçenekleri, rengarenk tasarımları ile dolabınıza renk katıyor. Dış giyim kategorisinde yer alan Mango kaban ve Mango mont modelleri hem klasik hem de modern çizgilere sahip olması ile dikkat çekiyor. Mango cüzdan çeşitleri şıklığının yanı sıra işlevselliği sebebiyle de tercih ediliyor. Mango deri ceket modelleri ise özgür ve estetik çizgisi ile öne çıkıyor. Mango kadınlar için tişört, gömlek, etek, pantolon, şort, kemer, kaban, hırka, yelek gibi daha pek çok şık tasarım sunuyor. Mango kadın iç giyim ürünlerinde zarif ve sade çizgisini korurken plaj giyiminde ise sahillerde İspanyol rüzgarı estiriyor. Mango büyük beden kategorisindeki son derece çarpıcı tasarımları ile büyük beden giyen kadınların beğenisini kazanıyor. Birbirinden zarif ve estetik Mango abiye modelleri arasında, en şık davetlerin göz alıcı kıyafetleri yer alıyor. Mango çanta modelleri işlevselliği ve şık çizgileri ile dikkat çekiyor. Mango sırt çantası modelleri hem gündelik yaşamda hem de iş yaşamında stilinizi tamamlarken, Mango bel çantası çeşitleri ise rahatlığı ve işlevselliği ile öne çıkıyor.

Mango Erkek

Mango erkek giyim kategorisindeki şık ve modern tasarımlar erkeklerin dünyasına estetik İspanyol çizgilerini taşıyor. Birbirinden şık erkek gömlek modelleri hem klasik hem de spor tarzseverlere hitap ediyor. Mango erkek gömlek modelleri arasında düz renkli gömleklerin yanı sıra, çizgili, çiçek desenli, yaprak desenli ve ekoseli gömlek modelleri de yer alıyor. Mango'nun sunduğu erkek kazak, pantolon, sweatshirt, tişört ve jean çeşitleri her zevke ve her bütçeye hitap ediyor. Mango dış giyimde erkekler için çok şık tasarımlar sunuyor. Mango erkek mont modelleri arasında kürklü erkek mont, kapitoneli erkek mont ve su geçirmez erkek mont çeşitleri öne çıkıyor.

Mango Kids

Mango Kids; kız çocuklar, erkek çocuklar ve bebekler için tasarlanmış birbirinden şık ve kullanışlı kıyafetler sunuyor. Tişört, pantolon, şort, gömlek, sweatshirt seçenekleri arasında çocukların severek kullanacağı pek çok model yer alıyor. Dokusunu ve renklerini uzun süre muhafaza eden çocuk kıyafetleri, defalarca yıkanmaya karşı dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Mango Kids ürünleri arasında bebekler için tasarlanmış tişört, tulum ve pantolonlar işlevselliği ile dikkat çekiyor. Kız ve erkek bebekler için hem kullanışlı hem de şık tasarımlar sunan Mango, aynı zamanda bebek hediyelikleri olarak da tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Mango Outlet ile İndirimli Ürünleri Kaçırmayın

Yüzlerce üründe indirimli fiyatlar ve avantajlı kampanyalar sunan Mango outlet, kadın, erkek, çocuk ve bebek kıyafetlerinde birbirinden şık alternatifler sunuyor. Mango indirim ve fırsatlarından yararlanabileceğiniz Mango outlet ürünlerinde renk ve beden seçenekleri de sunuluyor. Şık ve zarif tasarımları ile başarılı çizgisinde kendini her geçen gün yenileyerek ilerleyen Mango'nun birbirinden şık ürünleri Trendyol'da sizleri bekliyor.

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