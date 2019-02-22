"Mango Kadın" araması için 3907 sonuç listeleniyor
MANGO WomanKadın Bej Çizgi Dokumalı Elbise 43007721
179,99 TL
99,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Midi Boy Desenli Elbise 43007722
179,99 TL
125,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Lastikli Jarse Elbise
179,99 TL
125,99 TL
MANGO WomanKadın Mavi Kareli Vinil Elbise 43008820
299,99 TL
179,99 TL
MANGO WomanKadın Turuncu Keten Karışımlı Fiyonklu Elbise
179,99 TL
125,99 TL
MANGO WomanKadın Bordo Keten Karışımlı Düğmeli Elbise
249,99 TL
169,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Keten Karışımlı Midi Boy Elbise 43037718
249,99 TL
169,99 TL
MANGO WomanKadın Gök Mavisi Keten Gömlek Elbise 43017719
249,99 TL
169,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Kareli Koton Elbise 43047715
249,99 TL
169,99 TL
MANGO WomanKadın Açık Pembe Elbise
139,99 TL
109,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Gündelik Jarse Elbise 41087769
89,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Haki Renk Fiyonklu Modal Elbise
179,99 TL
125,99 TL
MANGO WomanKadın Kırık Beyaz Kareli Keten Elbise 43048817
299,99 TL
199,99 TL
MANGO WomanKadın Haki Renk Çizgili Keten Elbise 43045738
249,99 TL
129,99 TL
Violeta by MANGOKadın Koyu Mavi Elbise 13080303
139,99 TL
109,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Gündelik Jarse Elbise 41087769
89,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Gök Mavisi Dokuma Koton Elbise 43019074
199,99 TL
MANGO TouchKadın Sarı Çiçekli Gömlek Elbise 43077045
249,99 TL
169,99 TL
MANGO WomanKadın Kırık Beyaz Paisley Desenli Elbise 43055033
299,99 TL
MANGO WomanKadın Lacivert Şal Desenli Uzun Elbise 41051114
299,99 TL
199,99 TL
MANGO WomanKadın Mavi Gündelik Jarse Elbise 41087769
89,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Bej Çizgili Keten Elbise 43045738
249,99 TL
129,99 TL
MANGO WomanKadın Beyaz Elbise
139,99 TL
109,99 TL
MANGO WomanKadın Bej Kemerli Keten Elbise 43027712
199,99 TL
MANGO WomanKadın Lacivert Lastikli Midi Boy Elbise 43069063
199,99 TL
MANGO WomanKadın Gri Lastikli Midi Boy Elbise 43070982
179,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Dökümlü Gömlek Elbise 43040622
199,99 TL
MANGO WomanKadın Gök Mavisi Kemerli Keten Elbise 43027712
199,99 TL
MANGO WomanKadın Kızıl Kahverengi Yumuşak Kumaşlı Fiyonklu Elbise 43025761
249,99 TL
169,99 TL
MANGO WomanKadın Kırık Beyaz Gündelik Jarse Elbise 41087769
89,99 TL
49,99 TL
MANGO WomanKadın Ekrü Paisley Desenli Saten Elbise
299,99 TL
MANGO WomanKadın Turuncu Fırfırlı Triko Elbise 43040546
249,99 TL
169,99 TL
MANGO WomanKadın Ekrü Cepli Tüvit Elbise 43025828
179,99 TL
125,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Elbise 83860119
49,99 TL
39,99 TL
MANGO WomanKadın Kırık Beyaz Dokuma Koton Elbise 43019074
199,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Fit Kesim Elbise
179,99 TL
MANGO WomanKadın Taşlanmış Koyu Gri Elbise
89,99 TL
69,99 TL
MANGO WomanKadın Bej Elbise 71020295
149,99 TL
119,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Dökümlü Gömlek Elbise
199,99 TL
MANGO WomanKadın Çiğ Beyaz Elbise
139,99 TL
109,99 TL
MANGO WomanKadın Haki Renk Kemerli Gömlek Elbise 41057772
199,99 TL
129,99 TL
MANGO WomanKadın Ten Rengi Elbise 71023656
139,99 TL
109,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Elbise 61008822
89,99 TL
69,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Kemerli Gömlek Elbise 41057772
199,99 TL
129,99 TL
MANGO WomanKadın Kırmızı Fiyonklu Midi Boy Elbise
109,99 TL
MANGO WomanKadın Şarap Rengi Lastikli Jarse Elbise 43080944
179,99 TL
79,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Yan Yırtmaçlı Uzun Elbise 43089073
109,99 TL
MANGO WomanKadın Siyah Lastikli Elbise
179,99 TL
125,99 TL
MANGO WomanKadın Lacivert Güpür Detaylı Elbise 43027761
349,99 TL
MANGO WomanKadın Beyaz Elbise 71010278
99,99 TL
79,99 TL
MANGO WomanKadın Koyu Mavi Kot Gömlek Elbise 43045826
249,99 TL

Mango

Dünyaca ünlü İspanyol markası Mango hazır giyim sektöründe yenilikçi ve öncü adımlar atmaya devam ediyor. Kadın giyimi ile adını duyuran Mango, erkek ve çocuk giyimi kategorisindeki şık tasarımları ile de fark yaratıyor. Kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinin yanı sıra aksesuar çeşitleri ile de adından övgüyle bahsettiren Mango; çanta ve cüzdan modelleri ile göz kamaştırıyor. Zarif İspanyol çizgisini tüm tasarımlarına yansıtan ünlü marka; Mango Türkiye çatısı altında; hem gündelik yaşam için hem de özel günler ve davetler için pek çok alternatif sunuyor. İş yaşamında ise tarzını Mango ile dışa yansıtan kadınlar ve erkekler, Mango'nun rahatlığı ve konforundan vazgeçemiyor.

Mango Kadın

Kadınların yakından takip ettiği markaların başında gelen Mango, birbirinden şık tasarımlar sunuyor. Mango kadın ürün yelpazesinde; çantadan kabana, elbiseden ayakkabıya kadar pek çok ürün yer alıyor. Mango çanta ve Mango ayakkabı çeşitleri arasında tüm kıyafetlerinizle uyum sağlayacak modeller bulunuyor. Mango elbise ve Mango tulum seçenekleri, rengarenk tasarımları ile dolabınıza renk katıyor. Dış giyim kategorisinde yer alan Mango kaban ve Mango mont modelleri hem klasik hem de modern çizgilere sahip olması ile dikkat çekiyor. Mango cüzdan çeşitleri şıklığının yanı sıra işlevselliği sebebiyle de tercih ediliyor. Mango deri ceket modelleri ise özgür ve estetik çizgisi ile öne çıkıyor. Mango kadınlar için tişört, gömlek, etek, pantolon, şort, kemer, kaban, hırka, yelek gibi daha pek çok şık tasarım sunuyor. Mango kadın iç giyim ürünlerinde zarif ve sade çizgisini korurken plaj giyiminde ise sahillerde İspanyol rüzgarı estiriyor. Mango büyük beden kategorisindeki son derece çarpıcı tasarımları ile büyük beden giyen kadınların beğenisini kazanıyor. Birbirinden zarif ve estetik Mango abiye modelleri arasında, en şık davetlerin göz alıcı kıyafetleri yer alıyor. Mango çanta modelleri işlevselliği ve şık çizgileri ile dikkat çekiyor. Mango sırt çantası modelleri hem gündelik yaşamda hem de iş yaşamında stilinizi tamamlarken, Mango bel çantası çeşitleri ise rahatlığı ve işlevselliği ile öne çıkıyor.

Mango Erkek

Mango erkek giyim kategorisindeki şık ve modern tasarımlar erkeklerin dünyasına estetik İspanyol çizgilerini taşıyor. Birbirinden şık erkek gömlek modelleri hem klasik hem de spor tarzseverlere hitap ediyor. Mango erkek gömlek modelleri arasında düz renkli gömleklerin yanı sıra, çizgili, çiçek desenli, yaprak desenli ve ekoseli gömlek modelleri de yer alıyor. Mango'nun sunduğu erkek kazak, pantolon, sweatshirt, tişört ve jean çeşitleri her zevke ve her bütçeye hitap ediyor. Mango dış giyimde erkekler için çok şık tasarımlar sunuyor. Mango erkek mont modelleri arasında kürklü erkek mont, kapitoneli erkek mont ve su geçirmez erkek mont çeşitleri öne çıkıyor.

Mango Kids

Mango Kids; kız çocuklar, erkek çocuklar ve bebekler için tasarlanmış birbirinden şık ve kullanışlı kıyafetler sunuyor. Tişört, pantolon, şort, gömlek, sweatshirt seçenekleri arasında çocukların severek kullanacağı pek çok model yer alıyor. Dokusunu ve renklerini uzun süre muhafaza eden çocuk kıyafetleri, defalarca yıkanmaya karşı dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Mango Kids ürünleri arasında bebekler için tasarlanmış tişört, tulum ve pantolonlar işlevselliği ile dikkat çekiyor. Kız ve erkek bebekler için hem kullanışlı hem de şık tasarımlar sunan Mango, aynı zamanda bebek hediyelikleri olarak da tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Mango Outlet ile İndirimli Ürünleri Kaçırmayın

Yüzlerce üründe indirimli fiyatlar ve avantajlı kampanyalar sunan Mango outlet, kadın, erkek, çocuk ve bebek kıyafetlerinde birbirinden şık alternatifler sunuyor. Mango indirim ve fırsatlarından yararlanabileceğiniz Mango outlet ürünlerinde renk ve beden seçenekleri de sunuluyor. Şık ve zarif tasarımları ile başarılı çizgisinde kendini her geçen gün yenileyerek ilerleyen Mango'nun birbirinden şık ürünleri Trendyol'da sizleri bekliyor.

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