"Nike Kadın" araması için 1027 sonuç listeleniyor
KARGO BEDAVA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Tanjun Kadın Spor Ayakkabısı - 812655-010
369,90 TL
349 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Wmns Tanjun -812655-011
479,90 TL
309 TL
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NikeKadın Sneaker Court Royale - 833535-301
277,90 TL
KARGO BEDAVA
NikeUnisex Spor Ayakkabı - Md Runner 2 {Gs} - 807319-100
319,90 TL
289,90 TL
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NikeKadın Wmns Aır Max Sasha Koşu Siyah
399,90 TL
379,90 TL
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Nike654934-400 Kadın Spor Ayakkabı
359,00 TL
299 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Classic Cortez Leather - AV4618-200
449,99 TL
409,99 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Air Max Vision - 917857-601
349,90 TL
329,99 TL
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NikeKadın Spor Ayakkab - Court Borough Low ı - 839985-101
254,99 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Wmns Md Runner 2 Eng Mesh - 916797-005
369,99 TL
309,99 TL
24 SAATTE KARGODA
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NikeKadın Sneaker - Ld Runner Ayakkabı - 882267-106
542,90 TL
349,90 TL
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NikeKadın Sneaker Aır Zoom Pegasus 35 Sh Gs - AV4483-001
469,90 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabısı - Wmns Oceania Textile - 511880-091
349,99 TL
319,99 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabı Nike Air Max Motion Lw (Gs) 917650-101 - 917650-101
469,99 TL
24 SAATTE KARGODA
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NikeUnisex Spor Ayakkabı - Tanjun Ayakkabı - 812654-414
465,90 TL
299,90 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabı Renew Arena - Aj5909-500
400 TL
24 SAATTE KARGODA
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NikeKadın Sneaker Flex Experience Rn 7 Running - 908996-006
382,90 TL
246,42 TL
KARGO BEDAVA
NikeUnisex Spor Ayakkabı - Court Borough Low {gs} - 839985-100
329,90 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Classic Cortez Leather - AV4618-300
449,99 TL
369,99 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Downshifter 8 {gs} - 922853-005
269,99 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Air Zoom Pegasus 34 - 880560-501
459,99 TL
344,99 TL
KARGO BEDAVA
NikeUnisex Spor Ayakkabı - Md Runner 2 {Gs} - 807316-015
279,90 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Wmns Md Runner 2 Eng Mesh - 916797-006
369,99 TL
314,99 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Günlük Spor Ayakkabı - Wmns Odyssey React - AO9820-007
699,99 TL
449,99 TL
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NikeKadın Spor Ayakkabı - 828407-409
379,00 TL
329 TL
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NikeAir Max IVO Ayakkabı - 579998-060
399,90 TL
379,91 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
NikeUnisex Spor Ayakkabı - Tanjun - 812655-100
465,90 TL
299,90 TL
KARGO BEDAVA
NikeErkek Spor Ayakkabı - Md Runner 2 - 749794-010
348,99 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabısı - Wmns Oceania Textile - 511880-010
320,00 TL
289,99 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Star Runner {gs} - 907257-004
249,90 TL
KARGO BEDAVA
Nike KidsUnisex Spor Ayakkabı - Court Borough Low {Gs} - 839985-001
329,90 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Ayakkabı - Flex Contact 2 - AA7409-012
359,99 TL
329,99 TL
24 SAATTE KARGODA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Air Max Axis {gs} - Ah5222-100
499,99 TL
379,99 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker Court Royale - 833535-105
308,90 TL
KARGO BEDAVA
Nike KidsUnisex Spor Ayakkabı - Md Runner 2 {Gs} - 807316-001
289,90 TL
259,90 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Spor Ayakkabı - Quest - AA7412-006
397 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker - Tanjun Ayakkabı - 921668-009
496,90 TL
319,90 TL
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NikeKadın Spor Ayakkabı Air Max 90 Prm 896497-903 - 896497-903
539,00 TL
469 TL
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NikeKadın Spor Ayakkabı - Downshifter 8 {Gs} - 922853-403
284,19 TL
24 SAATTE KARGODA
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NikeKadın Sneaker - Tanjun SE Ayakkabı - 844908-103
465,90 TL
299,90 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker - Legend React AH9437-001 Spor Ayakkabısı - AH9437-001
389,90 TL
359 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker - Tanjun Ayakkabı - 921668-103
496,90 TL
319,90 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker - Air Zoom Pegasus 35 942855-008 Spor Ayakkabı - 942855-008
579,00 TL
509 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker Nike Downshifter 8 908994-005 - 908994-005
329,90 TL
288 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker Air Zoom Winflo 5 - AA7414-603
569,90 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Ayakkabı - Downshifter 6 (Gs/Ps)
359,00 TL
299 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker - Air Max Guile 917642-001 Spor Ayakkabı - 917642-001
389,00 TL
314 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker - MD Runner 2 Ayakkabı - 916797-003
418,90 TL
269,90 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker Court Lite Tennis - 845048-006
339,90 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker - Zoom Pegasus 34 Shield 907328-002 Spor Ayakkabı - 907328-002
629,90 TL
404,90 TL
KARGO BEDAVA
NikeKadın Sneaker - Lunar Force 1 Duckboot AA0283-001 Spor Ayakkabı - AA0283-001
659,00 TL
409 TL

Nike ile Antrenmanlarına Renk Kat

Dünyanın önde gelen spor markalarından biri olan Nike, dayanıklı ve kaliteli spor malzemeleri ile tüm sporseverlere hitap eder. Tenis, basketbol, koşu, yürüyüş ya da futbol gibi birçok spor dalına özel tasarlanan Nike ürünleri, maksimum rahatlık vadederken şık tasarımları ile stilinize de vurgu yapar. Nike; kadın, erkek ve çocuk kategorileri altında eşofman modellerinden çantalara, taytlardan tişörtlere kadar geniş ürün yelpazesi ile tüm gereksinimlerinizi karşılar. Farklı spor dallarına özgü Nike ayakkabı modelleri, özellikleri ile ister koşu yaparken ister basketbol oynarken gerçek performansınızı göstermenizi sağlar. Nike çocuk ayakkabısı çeşitleri, çocuklarınız için her ortamda güvenli adımlar ve maksimum rahatlık vadeder. Nike eşofman çeşitleri, çanta modelleri, tişörtler ya da taytlar gündelik yaşamınızda spor tarzınıza eşlik eder.

Nike Spor Ayakkabı Modelleri ile Enerjinizi Gösterin

Nike, farklı özellikleri ve teknolojisi sayesinde birçok spor dalının gereksinimlerini karşılayan spor ayakkabı modelleri sunar. Nike krampon modelleri; kaymayı önleyen taban yapısı, ayakları kavrayan saya ve vücut hareketlerine uyum sağlayan yapısı ile halı saha ya da çim saha oyuncularından tam not alır. Nike siyah ayakkabı tasarımları dışında yeşil, kırmızı, mavi, sarı gibi canlı renklere sahip kramponlarla her ortamda stilinizi vurgulayabilirsiniz. Nike basketbol ayakkabısı çeşitleri, hem dayanıklılıkları hem de şıklıkları ile basketbolseverlerin dikkatini çeker. Nike, adımlarınızı kolaylaştıran yastıklama özelliği, yere güvenle basmanızı sağlayan ve kayma riskini en aza indiren kauçuk taban yapısı sayesinde sahada içinizdeki enerjiyi ortaya çıkarır. Nike koşu ayakkabısı tasarımları ise teknolojisi ile yılın her dönemi performansınıza eşlik eder. Koşu ayakkabıları, ayaklarınızı çorap gibi sarar ve güçlü yastıklama ile her adımda maksimum enerji dönüşü sunar. Nike, hava sirkülasyonuna izin vererek terlemeyi en aza indiren saya ve ayak hareketlerine uyum sağlayan taban yapısı sayesinde her parkurda kendinizi göstermenize yardım eder. Özgün tasarımı ile dikkat çeken Nike Huarache, elastik topuk bandı ve dış kafesi sayesinde ayağınızla birlikte esneyerek mükemmel koşu deneyimi yaşatır. Nike yürüyüş ayakkabısı çeşitleri ile rahatlığın keyfini sürebilirsiniz. Taban yastıklamasının artırıldığı Nike Air Max spor ayakkabısı modelleri, modern ve ferah detayları ile konfor sunar ve spor tarzınıza vurgu yapar. İkonik stilin temsilcilerinden biri olan Nike Air Force tasarımı ile günlük stilinizi canlandırabilirsiniz. Nike beyaz ayakkabı çeşitleri, her kombine ayak uydururken farklı renk seçenekleri ile enerjik kişiliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Nike ayakkabı fiyatları, her bütçeye hitap eder.

Spor Ayakkabı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Her spor dalı kendine özgü özellikleri nedeniyle farklı gereksinimler doğurur. Spor ayakkabı modelleri de tasarlandıkları spor dalına göre farklı teknolojiler ile donatılır. Örneğin; koşu ayakkabılarının yumuşak ve ayakları saran sayası koşarken adımlarınızı kolaylaştırır. Trekking ayakkabıları; zorlu doğa koşulları, çamur ve toprak zemin için özel olarak tasarlanır. Bu nedenle spor ayakkabı seçerken öncelikle ürünü ne şekilde kullanacağınız önem arz eder. Basketbol oynamak amacıyla spor ayakkabı seçerken mutlaka bu spor dalı için tasarlanan ürünleri incelemeniz gerekir. Spor ayakkabı seçiminde ayakkabı numarası da dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelir. Ayakkabı numarası modelden modele değişiklik gösterebilir, bu nedenle spor ayakkabıyı deneyerek almak çok önemlidir. Doğru numara seçimi için ayakkabının burun ve arka kısımlarının ayaklarınıza tam olarak temas etmemesi basit bir ipucudur. Ayrıca ayaklar gün sonunda şiştiğinden, ayakkabıyı sabah saatleri yerine akşamüstü ya da akşam saatlerinde denemek daha konforlu seçimler yapmanızı sağlar.

Nike Tasarımları ile Tarzınızı Sergileyin

Dayanıklı ve kaliteli spor malzemeleri ile beğeni toplayan Nike, şık tasarımları ile stilinize de vurgu yapar. Nike eşofman modelleri, hem spor yaparken hem günlük hayatınızda rahatlığı ve şıklığı bir araya getirir. Cildinizin nefes almasına olanak tanıyan ve ister doğada ister spor salonunda özgürce hareket etmenizi sağlayan Nike eşofman modelleri, farklı renk ve tasarımları ile stilinizi tamamlar. Cep detaylı, skinny ya da rahat kalıp Nike eşofman altları, sokak modasının da bir parçası olarak kabul edilir. Nike çanta çeşitleri ise rahat stilinizi göstermenin en şık yollarından biri olur. Siyahtan pembeye kadar sayısız renk seçeneği sunan Nike sırt çantaları; geniş iç hacmi, hafif kumaşı ve fermuarlı bölmeleri ile rahatlık vadeder. Nike el çantaları ve Nike spor çantaları ile günlük stilinizi tamamlayabilir, spor salonuna giderken ihtiyacınız olan her şeyi yanınıza eksiksiz alabilirsiniz. Nike bel çantaları ise gündelik kullanımda pratiklik sağlar.

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