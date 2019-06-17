"Kahve Makinesi" araması için 590 sonuç listeleniyor
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KORKMAZA475-03 Korkmaz Mia Inox/Siyah Elektrikli Cezve Makinesi
205,00 TL
89,90 TL
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KORKMAZA356 Korkmaz Çaytez Siyah Elektrikli Çaydanlık
255,00 TL
163 TL
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KiwiKiwi KCM 7540 Filtre Kahve Makinesi
199,00 TL
95 TL
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SinboÇay Seti 2200 W Stm-5400
239,99 TL
109,90 TL
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ArzumOK004 Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi - Bakır
249,90 TL
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ArzumOK004-K Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi - Krom
539,90 TL
249,90 TL
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KaracaÇayfie Zaman Ayarlı Çay Makinesi Siyah 2501
599,95 TL
299,95 TL
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ArzumArzum AR3034 Mırra Türk Kahvesi Makinesi
299,90 TL
159 TL
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ArzumÇaycı Klasik Çay Robotu Çelik Çay Süzgeci Inox 1650W Ar3004
429,90 TL
249,90 TL
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SinboSCM-2932 Elektrikli 800 Watt Çelik Cezve Türk kahve makinesi
150,00 TL
62 TL
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FakirTemper Çay Makinesi Violet
529,00 TL
379 TL
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HOMENDHomend Royaltea 1716 Konuşan Çay Makinesi
334,90 TL
259,90 TL
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FakirTeatime Violet Çay Yapma Makinesi
299,90 TL
189 TL
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ArzumArzum AR3061 Çaycı Çay Makinesi - Siyah
186,67 TL
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SinboElektrikli Semaver Çay Makinesi Stm-5817
167 TL
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ArzumOK004-MD Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi - Mürdüm
539,90 TL
257,90 TL
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FakirKaave Türk Kahve Makinesi KAAVE WHITE
599,00 TL
299 TL
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KORKMAZA369-02 Korkmaz Demtez Pembe/Gri Elektrikli Çaydanlık
399,00 TL
179 TL
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Sinboİnox Elektrikli Cezve Scm-2943
159,00 TL
79,99 TL
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KingP315 Mat Lea Çay Makinesip315 Lea Çay Makinesi 2015St000539
299,90 TL
199,90 TL
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DELONGHİKG79 Kahve Öğütücü
499,00 TL
309 TL
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PhilipsPhilips HD7461/20 Daily Collection Kahve makinesi
359,00 TL
249 TL
FakirKaave Türk Kahve Makinesi Kaave Rose
299,00 TL
289 TL
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EmsanBella Gusto Elektrikli Çaycı Golden Pink
754,95 TL
329,99 TL
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FakirKaave Türk Kahvesi Makinası Rouge ROUGE KIRMIZI
355,73 TL
289 TL
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KingK-442 Telveli Türk Kahve Makinesi 2015St60427198209
138,00 TL
72 TL
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FakirRiver Çay Makinesi Mat
449,00 TL
334,90 TL
FakirTemper Çay Makinesi
529,00 TL
379 TL
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BekoBeko Bkk 2111 B Semaver
899,00 TL
799 TL
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DELONGHİDelonghi ICM2.1B Filtre Kahve Makinesi
390,00 TL
239 TL
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DELONGHİFiltre Kahve Makinesi Icm15240.Bk
499,00 TL
338,90 TL
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PremierPtc 2016 Türk Kahve Makinesi Siyah 2015ST60427198206
55,00 TL
37,90 TL
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ArzumOK004-N Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi - Nar
257,90 TL
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SiemensTE653311RW EQ.6 Plus S300 Serisi Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi
4.500,00 TL
2.981 TL
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KORKMAZA341-04 Korkmaz Çaykolik Siyah Paslanmaz Demlik
500,00 TL
260 TL
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KaracaYeni 1501 Enerji Tasarruflu Kettle Çay Makinesi
249,95 TL
179,95 TL
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KORKMAZA365-14 Korkmaz Smart Pembe/Gri Elektrikli Cezve Makinesi
199,00 TL
110 TL
KARGO BEDAVA
TEFALCoffee Expert Türk Kahvesi Makinesi 1500634904
299,90 TL
179 TL
KARGO BEDAVA
SinboSCM 2951 Elektrikli Kahve Makinesi Cezve Kırmızı
129,00 TL
39,99 TL
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MUKKO HOMEMoka Pot Express 3 Cups
129,90 TL
59,99 TL
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MUKKO HOMEMoka Pot Express 6 Cups
150,00 TL
64,99 TL
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ArzumOkka Minio OK004 Beyaz Türk Kahve Makinesi
539,00 TL
259,90 TL
KARGO BEDAVA
TEFALTurkish Coffee Click Siyah Kahve Makinesi
249,00 TL
139 TL
KARGO BEDAVA
SiemensSiemens TI303203RW EQ.3 s300 Espresso ve Cappuccino Makinesi
3.599,00 TL
1.696 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
HOMENDRoyaltea Çelik Gövdeli Çelik Demlikli 1708
594,97 TL
319 TL
KARGO BEDAVA
FakirFakir Cafesto Kırmızı Türk Kahve Makinesi
149,90 TL
88 TL
KARGO BEDAVA
KORKMAZA341-07 Korkmaz Çaykolik Violet Paslanmaz Demlik
536,49 TL
299 TL
KARGO BEDAVA
ElectroluxElectrolux EKF7600 Zaman ve Aroma Ayarlı Filtre Kahve Makinesi
559,90 TL
399,90 TL
KARGO BEDAVA
HOMENDRoyaltea 1711 Çelik Gövde Çelik Demlik Çay Makinesi
329,00 TL
219,90 TL
KARGO BEDAVA
TEFALMy Tea Siyah Çay Makinesi
370,68 TL
KARGO BEDAVA
TEFALTurkish Coffee Click Kahve Makinesi - Kırmızı
299,99 TL
114,90 TL

Kahve Makinesi ile Güne Merhaba Diyin

İster sabahları erkenden kalkınca uyanabilmek veya akşam eve dönüldüğünde yorgunluk atmak, ister öğün aralarında veya günün her saatinde keyif yapmak için bir filtre kahve makinesi ya da Türk kahvesi makinesi sahibi olmak çok kolay. Gününüzü güzelleştirmek için bir fincan kahveyi kendi kendinize afiyetle içmenin yeri ayrı, arkadaşlarınızla sıcak bir sohbetle yudumlamanın yeri ayrıdır. Filtre kahve, Türk kahvesi, espresso, kapüçino gibi her birinin hazırlanışlarında kendi püf noktaları olan kahve çeşitlerini hazırlayıp sunmak için çok farklı çeşitlere ve tasarımlara sahip kahve makineleri hayatımızı kolaylaştırıyor.

Estetik tasarımlarıyla her mekana ve zevke uygun çeşitleri bulunan kahve makineleri, evinizin mutfağına, ofislere ya da restoran ve otellerin ortak kullanım alanlarına şık bir hava katıyor. Artık günümüzün vazgeçilmez mutfak gereçleri arasında olan kahve makinesi fiyatları da içerdikleri fonksiyonlara, kullanılan malzemeye, dijital donanımlarına göre farklılık gösteriyor. Arçelik, Beko, Arzum, Sinbo, Siemens, Braun, Bosch, Fakir, Delonghi, Vestel gibi kalitesini dünyada ispatlamış yerli ve yabancı markalara ait harika tasarımlara sahip çeşit çeşit kahve makinesi modelleri arasında mutfağınıza en yakışanını seçip kolayca sahip olabilirsiniz. Sağlıklı ve hijyenik donanımıyla güvenle hazırlayacağınız kahvelerin enfes aromaları ile güne hazırlanıp keyif yapabilirsiniz.

Filtre Kahve Makinesi

Gelişmiş özellikleri ile geniş ürün bir yelpazesi bulunan filtre kahve makineleri; modern tasarımları, farklı kapasiteleri ve içeriğindeki donanım özelliklerine göre ayrıştırılabiliyor. Filtre kahve içecek kişi sayısına göre ister 2 ister 12 kişilik dolum oranına göre değişiklik gösterebilen makineler, hem cezbedici kahve kokusu hem de şık dizaynları ile bulunduğu alana da hoş bir görüntü kazandırıyor. Tadı damağınızda kalacak bir keyif yaşamanız için filtre kahvenizi taze olarak anında hazırlayan filtre kahve makinesi alternatifleri içerisinde, hayatınıza en rahat adapte edebileceğiniz seçeneği rahatça bulabilirsiniz. LCD ekrana sahip bazı gelişmiş makinelerde bulunan 24 saat boyunca otomatik başlatma fonksiyonu sayesinde, dilediğiniz zaman aralığında filtre kahveniz, sevdiğiniz kahve çekirdeklerinin müthiş aroma kokusu ile uyanacağınız zinde sabahlarda hazır hale geliyor.

Türk Kahvesi Makinesi

Pişirilme şekli ve sunumuyla kültürümüzde ve dünyada farklı bir yeri olan Türk kahvesi makineler ile çok pratik ve hızlı şekilde hazırlanabiliyor. Sade, orta veya şekerli tercihlerine göre ister elektrikli cezve ister daha kapsamlı kapasitedeki bir Türk kahve makinesi içerisinde yapılsın, bol köpüklü, ideal telveli ve tam tadında bir Türk kahvesi yaparak ikram etmek mümkün oluyor. Başında beklemeye gerek olmayan, istenmeyen yanmaları önlemek için uyku modu veya çocuk kilidi gibi güvenlik önlemlerini barındıran dokunmatik kontrol panelli Türk kahvesi makinelerinde, neredeyse 25 fincana varan su kapasitesi bulunuyor.

Espresso Makinesi

İnce çekilen koyu kavrulmuş çekirdeklerin bir haznede sıkıştırılarak 30 ml’lik basınçlı su ile bir araya getirilmesiyle hazırlanan kahve türü olan espresso, yoğun kahve lezzetiyle kahve tiryakilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sadece espresso yapan makineler olduğu gibi, espresso, filtre kahve ve kapüçino yapımının tek yerde toplandığı kahve makineleri de bulunuyor. Daha çok çalışan sayısının fazla olduğu ofisler ya da kafe ve restoranlarda kullanılan espresso makineleri, 3 farklı kademedeki basınç sistemi ile kahvenin aromasını ve yoğunluğunu ayarlayabiliyor. Fincan yerleştirme bölümü de bulunan makinelerde yaklaşık 40 sn'lik ısınma süresi ile espresso hazır hale geliyor. Kapüçino ve latte için de süt köpürtücüsü olan makinelerin, enerji tasarrufu sağlamak için 7-9 dakika içinde otomatik kapanma özelliği bulunuyor.

Kahve Öğütücüler

Kahvenizin tazeliğini ve mükemmel aroma kokusunu alabilmek için küçük boyutlara indirilen kahve öğütücü makinelere uygun fiyatlarla sahip olmak mümkün. Bazı donanımlı filtre kahve makinelerinin içerisine de eklenmiş olarak bulunan kahve öğütücüler sayesinde kahvenizi istediğiniz ayarda ve incelikte çekip öğütebilirsiniz.

Kahve Makinelerinin Öne Çıkan Özellikleri

Kırk yıl hatırı sayılan kahveler yapmak için günümüzün en pratik ihtiyaçlarından birisi de kahve makinesi. Tercihe göre filtre kahve makinesi, Türk kahvesi makinesi ya da espresso makinesi ürünlerinden birini ya da birkaçını yapabilen çok opsiyonlu makinelere farklı fiyat alternatifleriyle sahip olmak artık çok kolay. Favori kahvenin tercihinize göre yapılacak yeni model makine seçimleri için tercihleri etkileyebilecek bazı öne çıkan nitelikler bulunuyor. Filtre kahve makinesi ürünlerinin neredeyse tamamında cam haznenin altı ısıtmalı olduğu için filtre kahve iki saate kadar sıcak ve taze kalabiliyor. Her saat başı kahve içmeyi tercih edenler ve kalabalık misafiri olanlar için ideal bir çözüm olan filtre kahve makinesi modellerinin bazıları ise entegre su filtreleme sistemine sahip. Kahve aromasının daha iyi hissedilmesini sağlayan bu filtre kahve makineleri aynı zamanda otomatik kapanma fonksiyonu, çocuk kilidi ve sesli uyarı gibi yeni ve önemli işlevleri de gerçekleştirebiliyor. Basınçlı ve kartuşlu türdeki espresso makinelerinde ise kahvenin nemi içeride tutuluyor. Farklı aromalı kahve tutkunları daha çok çekilmiş kahveyi kullanan espresso makinesi ürünlerini tercih ediyor. Ayrıca latte ya da kapüçino tarzı kahve sevenler için de sıcak süt köpüğü yapılmasına yarayan basınçlı musluk da bulunuyor.

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