İster sabahları erkenden kalkınca uyanabilmek veya akşam eve dönüldüğünde yorgunluk atmak, ister öğün aralarında veya günün her saatinde keyif yapmak için bir filtre kahve makinesi ya da Türk kahvesi makinesi sahibi olmak çok kolay. Gününüzü güzelleştirmek için bir fincan kahveyi kendi kendinize afiyetle içmenin yeri ayrı, arkadaşlarınızla sıcak bir sohbetle yudumlamanın yeri ayrıdır. Filtre kahve, Türk kahvesi, espresso, kapüçino gibi her birinin hazırlanışlarında kendi püf noktaları olan kahve çeşitlerini hazırlayıp sunmak için çok farklı çeşitlere ve tasarımlara sahip kahve makineleri hayatımızı kolaylaştırıyor.

Estetik tasarımlarıyla her mekana ve zevke uygun çeşitleri bulunan kahve makineleri, evinizin mutfağına, ofislere ya da restoran ve otellerin ortak kullanım alanlarına şık bir hava katıyor. Artık günümüzün vazgeçilmez mutfak gereçleri arasında olan kahve makinesi fiyatları da içerdikleri fonksiyonlara, kullanılan malzemeye, dijital donanımlarına göre farklılık gösteriyor. Arçelik, Beko, Arzum, Sinbo, Siemens, Braun, Bosch, Fakir, Delonghi, Vestel gibi kalitesini dünyada ispatlamış yerli ve yabancı markalara ait harika tasarımlara sahip çeşit çeşit kahve makinesi modelleri arasında mutfağınıza en yakışanını seçip kolayca sahip olabilirsiniz. Sağlıklı ve hijyenik donanımıyla güvenle hazırlayacağınız kahvelerin enfes aromaları ile güne hazırlanıp keyif yapabilirsiniz.

Filtre Kahve Makinesi

Gelişmiş özellikleri ile geniş ürün bir yelpazesi bulunan filtre kahve makineleri; modern tasarımları, farklı kapasiteleri ve içeriğindeki donanım özelliklerine göre ayrıştırılabiliyor. Filtre kahve içecek kişi sayısına göre ister 2 ister 12 kişilik dolum oranına göre değişiklik gösterebilen makineler, hem cezbedici kahve kokusu hem de şık dizaynları ile bulunduğu alana da hoş bir görüntü kazandırıyor. Tadı damağınızda kalacak bir keyif yaşamanız için filtre kahvenizi taze olarak anında hazırlayan filtre kahve makinesi alternatifleri içerisinde, hayatınıza en rahat adapte edebileceğiniz seçeneği rahatça bulabilirsiniz. LCD ekrana sahip bazı gelişmiş makinelerde bulunan 24 saat boyunca otomatik başlatma fonksiyonu sayesinde, dilediğiniz zaman aralığında filtre kahveniz, sevdiğiniz kahve çekirdeklerinin müthiş aroma kokusu ile uyanacağınız zinde sabahlarda hazır hale geliyor.

Türk Kahvesi Makinesi

Pişirilme şekli ve sunumuyla kültürümüzde ve dünyada farklı bir yeri olan Türk kahvesi makineler ile çok pratik ve hızlı şekilde hazırlanabiliyor. Sade, orta veya şekerli tercihlerine göre ister elektrikli cezve ister daha kapsamlı kapasitedeki bir Türk kahve makinesi içerisinde yapılsın, bol köpüklü, ideal telveli ve tam tadında bir Türk kahvesi yaparak ikram etmek mümkün oluyor. Başında beklemeye gerek olmayan, istenmeyen yanmaları önlemek için uyku modu veya çocuk kilidi gibi güvenlik önlemlerini barındıran dokunmatik kontrol panelli Türk kahvesi makinelerinde, neredeyse 25 fincana varan su kapasitesi bulunuyor.

Espresso Makinesi

İnce çekilen koyu kavrulmuş çekirdeklerin bir haznede sıkıştırılarak 30 ml’lik basınçlı su ile bir araya getirilmesiyle hazırlanan kahve türü olan espresso, yoğun kahve lezzetiyle kahve tiryakilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sadece espresso yapan makineler olduğu gibi, espresso, filtre kahve ve kapüçino yapımının tek yerde toplandığı kahve makineleri de bulunuyor. Daha çok çalışan sayısının fazla olduğu ofisler ya da kafe ve restoranlarda kullanılan espresso makineleri, 3 farklı kademedeki basınç sistemi ile kahvenin aromasını ve yoğunluğunu ayarlayabiliyor. Fincan yerleştirme bölümü de bulunan makinelerde yaklaşık 40 sn'lik ısınma süresi ile espresso hazır hale geliyor. Kapüçino ve latte için de süt köpürtücüsü olan makinelerin, enerji tasarrufu sağlamak için 7-9 dakika içinde otomatik kapanma özelliği bulunuyor.

Kahve Öğütücüler

Kahvenizin tazeliğini ve mükemmel aroma kokusunu alabilmek için küçük boyutlara indirilen kahve öğütücü makinelere uygun fiyatlarla sahip olmak mümkün. Bazı donanımlı filtre kahve makinelerinin içerisine de eklenmiş olarak bulunan kahve öğütücüler sayesinde kahvenizi istediğiniz ayarda ve incelikte çekip öğütebilirsiniz.

Kahve Makinelerinin Öne Çıkan Özellikleri

Kırk yıl hatırı sayılan kahveler yapmak için günümüzün en pratik ihtiyaçlarından birisi de kahve makinesi. Tercihe göre filtre kahve makinesi, Türk kahvesi makinesi ya da espresso makinesi ürünlerinden birini ya da birkaçını yapabilen çok opsiyonlu makinelere farklı fiyat alternatifleriyle sahip olmak artık çok kolay. Favori kahvenin tercihinize göre yapılacak yeni model makine seçimleri için tercihleri etkileyebilecek bazı öne çıkan nitelikler bulunuyor. Filtre kahve makinesi ürünlerinin neredeyse tamamında cam haznenin altı ısıtmalı olduğu için filtre kahve iki saate kadar sıcak ve taze kalabiliyor. Her saat başı kahve içmeyi tercih edenler ve kalabalık misafiri olanlar için ideal bir çözüm olan filtre kahve makinesi modellerinin bazıları ise entegre su filtreleme sistemine sahip. Kahve aromasının daha iyi hissedilmesini sağlayan bu filtre kahve makineleri aynı zamanda otomatik kapanma fonksiyonu, çocuk kilidi ve sesli uyarı gibi yeni ve önemli işlevleri de gerçekleştirebiliyor. Basınçlı ve kartuşlu türdeki espresso makinelerinde ise kahvenin nemi içeride tutuluyor. Farklı aromalı kahve tutkunları daha çok çekilmiş kahveyi kullanan espresso makinesi ürünlerini tercih ediyor. Ayrıca latte ya da kapüçino tarzı kahve sevenler için de sıcak süt köpüğü yapılmasına yarayan basınçlı musluk da bulunuyor.