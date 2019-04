Her Anın Kurtarıcısı Kot Ceket ile Tarzınızı Gösterin

Kadın, erkek, genç, yaşlı ya da çocuk herkesin severek aldığı kıyafetlerin başında kot ceket modelleri gelir. Kadın kot ceket modelleri gece ve gündüz için ayrı tasarımlara sahipken erkek kot ceket modellerinde daha standart kesimler karşımıza çıkıyor. Çocuk kot ceket modellerinde ise öncelik tabii ki eğlenceli tasarımlarda. Tasarımları tarzlara göre çeşitlilik gösterse de kot ceket çeşitleri her mevsim ayrılmaz bir parça olarak dolapların baş köşesinde bulunurlar. Bunun sebebi ise günün her saati her durumda giyilebilir olmaları ve kıyafet tarzını küçük dunuşlarla anında değiştirebilmelerinden kaynaklanır. Spor bir modelli günlük kullanım için tercih edebilirken, üzerinde zarif çiçek işlemeleri ya da dantel işlemelerin bulunduğu bir modeli gece dışarı çıkarken kullanabilirsiniz. Kadın kot ceket modellerinde klasik çizgilerin dışında deri, parıltılı taşlar, dantel gibi malzemeler ön plana çıkarken erkek kot ceket modellerinde daha ç renk geçişleri ile hareketlendirmeler ve armalar dikkat çekiyor. Çocuk kot ceket modellerinde ise çeşitli çizgi film kahramanlarının işlendiği modeller oldukça popüler parçalar. Özellikle Elsa, Barbie, Spiderman gibi çeşitli popüler kahramanların işlendiği ceketler çocukların her zaman favorisi olmayı başarıyor. Peki birbirinden iddialı tüm bu modellere indirimli fiyatlarla sahip olmak ister misiniz? O halde tek yapmanız gereken Trendyol fırsatlarını takip etmek.