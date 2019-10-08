En sevilen şarkıların keyifle dinlenebilmesine, kimseyi rahatsız etmeden favori programların ve filmlerin net ve istenilen ses tonu ile takip edilebilmesine olanak veren kulaklıklar yüzlerce çeşit ve rengarenk seçenekleriyle karşınıza çıkıyor. Sadece fonksiyonel bir iletken olarak değil, aynı zamanda kıyafetleriniz ve eşyalarınızla uyumlu bir aksesuar olarak da kullanılan kulaklık modelleri farklı stil ve alternatiflerle sunuluyor. Gündelik aktiviteler sırasında müzik ya da haber dinlemek, beğendiğiniz şarkıları sevdiklerinizle aynı anda paylaşmak için tercihinize uygun en iyi kulaklık modellerini yüzlerce çeşit arasından seçebilirsiniz. Kafa üstü veya kulak içi kulaklık, bluetooth kulaklık, mikrofonlu kulaklık gibi birçok değişik çeşidi bulunan kulaklıklar, izolasyon özellikleri ve kişiye özel rahatlığına göre tercih ediliyor. Masa başı işlerde ya da daha sabit olarak yapılan aktivitelerde kanal içi veya kulak içi gibi türler daha uygun olurken, hız gerektiren antrenmanlarda veya nispeten hareketli aktivitelerde kulak arkasından geçen kulak içi kulaklık modellerini kullanmak avantajlı olabiliyor.

Kulak İçi Kulaklık

Birbirinden şık modelleri, estetik tasarımları ve canlı renk tonlarıyla tarzınızı yansıtan kulak içi kulaklık modelleri arasında Philips, Apple, Trust, Marley, Mytell, Snopy, Xiaomi, Samsung gibi ses kalitesi konusunda dünyaca ünlü markaların ürünlerine ulaşmak mümkün oluyor. Üstün kapasiteli ses performansları ile gerek yolculuklarda veya oturarak müzik dinlerken, gerekse mobil cihazlarda veya bilgisayarda oyun oynarken keyfinizin artmasını sağlayan kulak içi kulaklıklar değişik tarzlarıyla da göz kamaştırıyor. Cilde uyumlu silikon materyallerden üretilen ve kulak içine sabit şekilde yerleştirilen kulak içi ürünlerin bazıları, aktif olarak kullanılmadığı zamanlarda kablolarının renkli desenleri ve cıvıl cıvıl motifleriyle bileğe sarılarak bileklik olarak da kullanılabiliyor. Rahat taşınabilen kulak içi kulaklık modelleri kıyafetlerinize uyumlu bir süs işlevi de görüyor. Son yıllarda bu kulaklıkların çok büyük bir kısmı mikrofonlu kulaklık özelliği de içeren tarzda üretildiği için yeri geldiğinde uyumlu yapılarıyla telefon kulaklığı ya da bilgisayar kulaklığı olarak da deneyimleme imkanı veriyor.

Kafabantlı Kulaklık