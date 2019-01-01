En sevilen şarkıların keyifle dinlenebilmesine, kimseyi rahatsız etmeden favori programların ve filmlerin net ve istenilen ses tonu ile takip edilebilmesine olanak veren kulaklıklar yüzlerce çeşit ve rengarenk seçenekleriyle karşınıza çıkıyor. Sadece fonksiyonel bir iletken olarak değil, aynı zamanda kıyafetleriniz ve eşyalarınızla uyumlu bir aksesuar olarak da kullanılan kulaklık modelleri farklı stil ve alternatiflerle sunuluyor. Gündelik aktiviteler sırasında müzik ya da haber dinlemek, beğendiğiniz şarkıları sevdiklerinizle aynı anda paylaşmak için tercihinize uygun en iyi kulaklık modellerini yüzlerce çeşit arasından seçebilirsiniz. Kafa üstü veya kulak içi kulaklık, bluetooth kulaklık, mikrofonlu kulaklık gibi birçok değişik çeşidi bulunan kulaklıklar, izolasyon özellikleri ve kişiye özel rahatlığına göre tercih ediliyor. Masa başı işlerde ya da daha sabit olarak yapılan aktivitelerde kanal içi veya kulak içi gibi türler daha uygun olurken, hız gerektiren antrenmanlarda veya nispeten hareketli aktivitelerde kulak arkasından geçen kulak içi kulaklık modellerini kullanmak avantajlı olabiliyor.
Birbirinden şık modelleri, estetik tasarımları ve canlı renk tonlarıyla tarzınızı yansıtan kulak içi kulaklık modelleri arasında Philips, Apple, Trust, Marley, Mytell, Snopy, Xiaomi, Samsung gibi ses kalitesi konusunda dünyaca ünlü markaların ürünlerine ulaşmak mümkün oluyor. Üstün kapasiteli ses performansları ile gerek yolculuklarda veya oturarak müzik dinlerken, gerekse mobil cihazlarda veya bilgisayarda oyun oynarken keyfinizin artmasını sağlayan kulak içi kulaklıklar değişik tarzlarıyla da göz kamaştırıyor. Cilde uyumlu silikon materyallerden üretilen ve kulak içine sabit şekilde yerleştirilen kulak içi ürünlerin bazıları, aktif olarak kullanılmadığı zamanlarda kablolarının renkli desenleri ve cıvıl cıvıl motifleriyle bileğe sarılarak bileklik olarak da kullanılabiliyor. Rahat taşınabilen kulak içi kulaklık modelleri kıyafetlerinize uyumlu bir süs işlevi de görüyor. Son yıllarda bu kulaklıkların çok büyük bir kısmı mikrofonlu kulaklık özelliği de içeren tarzda üretildiği için yeri geldiğinde uyumlu yapılarıyla telefon kulaklığı ya da bilgisayar kulaklığı olarak da deneyimleme imkanı veriyor.
Wireless kulaklık olarak da bilinen kablosuz kulaklık modelleri özgürlüğün tadını çıkarabileceğiniz en üst teknolojiye sahip yapılarıyla müzik kaynağından bağımsız hareket etmenize olanak veriyor. Kablolu olan modellere göre biraz daha maliyetli olan kablosuz kulaklık fiyatları, modellerin ses ve erişilebilir uzaklık kapasitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Apple, Bose, Jabra, Parrot, JBL ve benzeri markalara ait wireless kulaklıklar, her türlü aktivitede bağımsızca kullanım kolaylığı sunarak kullanıcılar için büyük fayda sağlıyor. Kablo karmaşasını sona erdiren ve birçok cihaz ile eşleştirilebilen bluetooth kulaklık modelleri sayesinde işlem yapılan bilgisayar, tablet veya cep telefonundan 10 metreden fazla bir alana kadar uzaklaşmak mümkün olabiliyor.
Evde, yolculuklarda, yürüyüşlerde veya ofiste çalışırken kullanılacak en iyi kulaklık modelleri işlevselliklerine göre tercih ediliyor. Kullanan kişinin kulak yapısına uygun olması, dinlenen müziğe ya da oynanan oyuna uyumlu ses kalitesine sahip olması ve kablo tasarımının yapılan işe engel teşkil etmemesi bunların başında geliyor. Kullanım amacına göre seçilmesi tavsiye edilen kulaklıklar sayesinde yapılan işteki performansın artması da sağlanıyor. Eğer ofislerde veya çağrı merkezlerinde kullanılacaksa dışarıdan gelen gürültüleri engelleyebilir nitelik taşıyan entegre mikrofonlu kulaklık ürünleri, DJ’lik gibi üst seviyede ses kalitesi gerektiren işler için kulak dışı modelleri seçmek gerekiyor. Sportif etkinliklerde daha rahat kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklık kullanmak isteyenlerin ise vücut yapısına uyumlu ve şarjı uzun süre idare edebilen wireless kulaklık modellerini tercih etmesi fayda sağlıyor. Kulaklık ürünlerinde ses gücüne önem veren ve yüksek sesle müzik dinlemeyi sevenler için ise en önemli kriter kulaklığın desibel kapasitesi. Ses hassasiyetini gösteren desibel (dB) ölçüsü kulaklıklarda 55 ila 125 dB arasında bulunuyor. Kulaklık modellerine göre değişen dB ayarları içerinde daha çok 106-114 dB kapasitesine sahip olanlar tercih ediliyor. Seçimlerinde önemli olan bir diğer kriterde kulaklık fiyatları olarak karşımıza çıkıyor. İçerdiği materyal ve donanıma göre değişik gösteren kulaklık modelleri tutarları, tüketicilere özel kampanyalarla daha uygun hale getiriliyor.