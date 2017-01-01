Mobilya İhtiyaçlarınız için En Güzel Öneriler

Yaşam alanımız olan ve zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz evimiz, hayata bakışımızı ve ruh halimizi büyük oranda şekillendiriyor. İş hayatının stresinden veya günlük hayatın koşturmacasından sonra rahatlama olanağı veren evimiz, bizi yansıtan mobilya seçimlerimizle daha anlamlı hale geliyor. Ortamın aurasına uygun olarak tasarlanan ev dekorasyonu, bizi mutlu ederek enerjimizi artırır. Oturma grubunuzun renklerine uygun alacağınız ufak bir halı bile ç şeyi değiştirebilir, evinize güzel bir dunuş yapabilir. Ayrıca az ya da ç aydınlatma göz sağlığı için problem oluşturduğundan lamba seçimi de oldukça önemli. Hem gösterişli hem de sade tasarımlarla evinizi ışıklandırabilir, otantik bir hava yaratabilirsiniz. Canlı renkler ve pratik malzemeler son zamanlarda ev dekorasyonu trendlerinde ön plana çıkıyor. Birbirinden farklı renkleri ve tasarımları sizi yansıtacak şekilde evinize uyarlayarak zamanın ötesinde bir moda anlayışı yaratabilirsiniz. Örneğin evinizin dusuna ve duvar boyasına uyan bir lamba, herkesin hayran kaldığı bir atmosfer yaratabilir. Salonunuza ya da yatak odanıza sereceğiniz halı ise büyük bir fark yaratabilir. Evinizi küçük bir saray haline getirmek istemez misiniz? İşe küçük ya da büyük her türden mobilya değişimleri ile başlayabilirsiniz. Mesela koltuk, avize, nevresim takımı ya da masa gibi. Eviniz için özel olarak tasarlanan tüm bu ayrıcalıklı ürünlere Trendyol’a özel indirimli fiyatlarla ulaşabilir, evinizin havasını değiştirebilirsiniz.