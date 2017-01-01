%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın Tayt - Kadın Tayt -
New Balance Kadın Tayt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın Tayt - Kadın Tayt - Kadın Tayt -
New Balance Kadın Tayt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın Tayt - Kadın Tayt -
New Balance Kadın Tayt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın Tayt - Kadın Tayt - Kadın Tayt -
New Balance Kadın Tayt -
89,00 TL 49,00 TL
%43
24 SAATTEKARGODA
Kadın Eşofman Altı - Kadın Eşofman Altı - Kadın Eşofman Altı -
New Balance Kadın Eşofman Altı -
139,00 TL 79,00 TL
%43
24 SAATTEKARGODA
Kadın Sweatshirt - Kadın Sweatshirt - Kadın Sweatshirt -
New Balance Kadın Sweatshirt -
139,00 TL 79,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın Tayt - Kadın Tayt -
New Balance Kadın Tayt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%43
24 SAATTEKARGODA
Kadın Sweatshirt - Kadın Sweatshirt - Kadın Sweatshirt -
New Balance Kadın Sweatshirt -
139,00 TL 79,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%43
24 SAATTEKARGODA
Kadın Eşofman Altı - Kadın Eşofman Altı - Kadın Eşofman Altı - Kadın Eşofman Altı -
New Balance Kadın Eşofman Altı -
139,00 TL 79,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın Tayt - Kadın Tayt -
New Balance Kadın Tayt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın Tayt - Kadın Tayt - Kadın Tayt -
New Balance Kadın Tayt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt - Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%43
24 SAATTEKARGODA
Kadın Sweatshirt - Kadın Sweatshirt - Kadın Sweatshirt -
New Balance Kadın Sweatshirt -
139,00 TL 79,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%40
575 Kadın Siyah Koşu Ayakkabısı - 575 Kadın Siyah Koşu Ayakkabısı - 575 Kadın Siyah Koşu Ayakkabısı -
New Balance 575 Kadın Siyah Koşu Ayakkabısı -
245,00 TL 147,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%40
Pique Polo Pack Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı - Pique Polo Pack Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı - Pique Polo Pack Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance Pique Polo Pack Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı -
325,00 TL 195,00 TL
%43
24 SAATTEKARGODA
007 Kadın Eşofman Altı - 007 Kadın Eşofman Altı - 007 Kadın Eşofman Altı -
New Balance 007 Kadın Eşofman Altı -
139,00 TL 79,00 TL
%25
GW500 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - GW500 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - GW500 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - GW500 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance GW500 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı -
275,00 TL 206,25 TL
%25
W554 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - W554 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - W554 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance W554 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı -
295,00 TL 221,25 TL
%40
574 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 574 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı -
325,00 TL 195,00 TL
%40
574 Kadın Mor Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Mor Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Mor Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 574 Kadın Mor Günlük Spor Ayakkabı -
285,00 TL 171,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%45
24 SAATTEKARGODA
Kadın T-shirt - Kadın T-shirt - Kadın T-shirt -
New Balance Kadın T-shirt -
89,00 TL 49,00 TL
%40
574 Kadın Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 574 Kadın Günlük Spor Ayakkabı -
325,00 TL 195,00 TL
%25
565 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 565 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 565 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 565 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 565 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı -
345,00 TL 258,75 TL
%40
373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
285,00 TL 171,00 TL
%25
574 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 574 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı -
375,00 TL 281,25 TL
%33
Core Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - Core Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - Core Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - Core Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance Core Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı -
225,00 TL 149,90 TL
%40
373 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 373 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 373 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 373 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı -
255,00 TL 153,00 TL
%40
Core Plus Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - Core Plus Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - Core Plus Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance Core Plus Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı -
325,00 TL 195,00 TL
%25
WRL420 Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı - WRL420 Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı - WRL420 Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı - WRL420 Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance WRL420 Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı -
365,00 TL 273,75 TL
%40
373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
255,00 TL 153,00 TL
%25
574 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 574 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
395,00 TL 296,25 TL
%25
500 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - 500 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - 500 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - 500 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 500 Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı -
275,00 TL 206,25 TL
%25
574 Kadın Turuncu Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Turuncu Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Turuncu Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Turuncu Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 574 Kadın Turuncu Günlük Spor Ayakkabı -
345,00 TL 258,75 TL
Core Kadın Lacivert Günlük Spor Ayakkabı - Core Kadın Lacivert Günlük Spor Ayakkabı - Core Kadın Lacivert Günlük Spor Ayakkabı - Core Kadın Lacivert Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance Core Kadın Lacivert Günlük Spor Ayakkabı -
365,00 TL
%40
WR996 New Luxe Kadın Beyaz Günlük Spor Ayakkabı - WR996 New Luxe Kadın Beyaz Günlük Spor Ayakkabı - WR996 New Luxe Kadın Beyaz Günlük Spor Ayakkabı - WR996 New Luxe Kadın Beyaz Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance WR996 New Luxe Kadın Beyaz Günlük Spor Ayakkabı -
355,00 TL 213,00 TL
%25
520 Kadın Kırmızı Günlük Spor Ayakkabı - 520 Kadın Kırmızı Günlük Spor Ayakkabı - 520 Kadın Kırmızı Günlük Spor Ayakkabı - 520 Kadın Kırmızı Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 520 Kadın Kırmızı Günlük Spor Ayakkabı -
375,00 TL 281,25 TL
%40
580 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 580 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 580 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 580 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 580 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
425,00 TL 255,00 TL
%25
Fresh Foam Cruz Kadın Mor Koşu Ayakkabısı - Fresh Foam Cruz Kadın Mor Koşu Ayakkabısı - Fresh Foam Cruz Kadın Mor Koşu Ayakkabısı - Fresh Foam Cruz Kadın Mor Koşu Ayakkabısı -
New Balance Fresh Foam Cruz Kadın Mor Koşu Ayakkabısı -
395,00 TL 296,25 TL
%25
373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - 373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 373 Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
295,00 TL 221,25 TL
%40
996 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı - 996 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı - 996 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 996 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı -
355,00 TL 213,00 TL
574 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı - 574 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 574 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı -
365,00 TL
%25
MRL420-Chinese New Year Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - MRL420-Chinese New Year Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - MRL420-Chinese New Year Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı - MRL420-Chinese New Year Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance MRL420-Chinese New Year Kadın Siyah Günlük Spor Ayakkabı -
395,00 TL 296,25 TL
420 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı - 420 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı - 420 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 420 Kadın Bordo Günlük Spor Ayakkabı -
355,00 TL
%40
WX77 Kadın Siyah Antrenman Ayakkabısı - WX77 Kadın Siyah Antrenman Ayakkabısı - WX77 Kadın Siyah Antrenman Ayakkabısı - WX77 Kadın Siyah Antrenman Ayakkabısı -
New Balance WX77 Kadın Siyah Antrenman Ayakkabısı -
345,00 TL 207,00 TL
420 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 420 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 420 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı - 420 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 420 Kadın Mavi Günlük Spor Ayakkabı -
355,00 TL
Core Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - Core Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - Core Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı - Core Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance Core Kadın Gri Günlük Spor Ayakkabı -
295,00 TL
Kadın Ayakkabı - Nat. Outdoor 574 - Kadın Ayakkabı - Nat. Outdoor 574 - Kadın Ayakkabı - Nat. Outdoor 574 - Kadın Ayakkabı - Nat. Outdoor 574 -
New Balance Kadın Ayakkabı - Nat. Outdoor 574 -
385,00 TL
%25
MRL420-Chinese New Year Kadın Beyaz Günlük Spor Ayakkabı - MRL420-Chinese New Year Kadın Beyaz Günlük Spor Ayakkabı - MRL420-Chinese New Year Kadın Beyaz Günlük Spor Ayakkabı - MRL420-Chinese New Year Kadın Beyaz Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance MRL420-Chinese New Year Kadın Beyaz Günlük Spor Ayakkabı -
395,00 TL 296,25 TL
%40
373 Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı - 373 Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı - 373 Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı -
New Balance 373 Kadın Pembe Günlük Spor Ayakkabı -
285,00 TL 171,00 TL
Kadın Günlük Ayakkabı - Kadın Günlük Ayakkabı - Kadın Günlük Ayakkabı - Kadın Günlük Ayakkabı -
New Balance Kadın Günlük Ayakkabı -
365,00 TL

New Balance: Bir Kez Giyen Bir Daha Vazgeçemiyor

Ayak sağlığı hepimiz için çok önemli. Bir de tüm gün ayakta durduğunuz, koşturmacalı bir meslek grubunda çalışıyorsanız spor ayakkabı modelleri seçerken rahatlık ilk sırada olmalı. Bugün Türkiye ve dünyada en çok rağbet edilen markalardan biri olan New Balance ayakkabı modelleri, rahat kalıplarıyla benzerlerinden ayrılıyor. Her tarza uyan, renkli mi renkli, capcanlı spor ayakkabı modelleri sayesinde sokak modasına uyum sağlayabilirsiniz. Üstelik cazip ayakkabı fiyatları ile... Koşuya çıkarken, tenis oynarken tercih edebileceğiniz New Balance ayakkabı modelleri dinamik ve dışa dönük yapınızı öne çıkaracak. Ayrıca farklı spor dalları için geliştirilen modeller sayesinde yaralanma riskiniz de azalıyor. New Balance ayakkabı fiyatları ile cebinizi de memnun edecek. Ayrıca dayanıklı yapısı ve malzemeleriyle uzun yıllar kullanacağınız kesin. Kadın ve erkek spor ayakkabı modellerinin yanında eşofman tişört, tayt gibi spor giyim ürünlerine de yer veren New Balance ile spor kombininizi tamamlayın. Üstelik markayla özdeşleşen renklilik, sadece kadınlar için değil, erkek spor ayakkabı çeşitlerinde de çok cezbedici. 1906 yılında taban desteği üretimiyle işe başlayan, daha sonra 1940’lı yıllarda koşu, basketbol, tenis ve boks sporları için özel tasarımlar yapan ünlü Amerikan spor ayakkabı markası, ülkemizde de oldukça ilgi görüyor. Trendyol’da kadın ve erkek modellerinde pek çok seçenek bulurken, indirimlerden de faydalanabilirsiniz.

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