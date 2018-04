New Balance: Bir Kez Giyen Bir Daha Vazgeçemiyor

Ayak sağlığı hepimiz için çok önemli. Bir de tüm gün ayakta durduğunuz, koşturmacalı bir meslek grubunda çalışıyorsanız spor ayakkabı modelleri seçerken rahatlık ilk sırada olmalı. Bugün Türkiye ve dünyada en çok rağbet edilen markalardan biri olan New Balance ayakkabı modelleri , rahat kalıplarıyla benzerlerinden ayrılıyor. Her tarza uyan, renkli mi renkli, capcanlı spor ayakkabı modelleri sayesinde sokak modasına uyum sağlayabilirsiniz. Üstelik cazip ayakkabı fiyatları ile... Koşuya çıkarken, tenis oynarken tercih edebileceğiniz New Balance ayakkabı modelleri dinamik ve dışa dönük yapınızı öne çıkaracak. Ayrıca farklı spor dalları için geliştirilen modeller sayesinde yaralanma riskiniz de azalıyor. New Balance ayakkabı fiyatları ile cebinizi de memnun edecek. Ayrıca dayanıklı yapısı ve malzemeleriyle uzun yıllar kullanacağınız kesin. Kadın ve erkek spor ayakkabı modellerinin yanında eşofman tişört, tayt gibi spor giyim ürünlerine de yer veren New Balance ile spor kombininizi tamamlayın. Üstelik markayla özdeşleşen renklilik, sadece kadınlar için değil, erkek spor ayakkabı çeşitlerinde de çok cezbedici. 1906 yılında taban desteği üretimiyle işe başlayan, daha sonra 1940’lı yıllarda koşu, basketbol, tenis ve boks sporları için özel tasarımlar yapan ünlü Amerikan spor ayakkabı markası, ülkemizde de oldukça ilgi görüyor. Trendyol’da kadın ve erkek modellerinde pek çok seçenek bulurken, indirimlerden de faydalanabilirsiniz.