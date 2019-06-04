Yaz aylarının en çok tercih edilen ayakkabı modellerinden olan sandalet, özellikle kadınların favori seçeneği olmayı başarıyor. Rahat ama şık modellerle tasarlanmaları ve yazlık kıyafetlere kolayca uyum sağlamaları gibi nedenler, sandaletleri gözde ayakkabı modeli yapmaya yetiyor. Sıcak yaz günlerinde ayakların rahat etmesini sağlayan havadar sandalet modelleri pek çok seçenek de sunuyor. Gece elbiseleriyle giyilmek üzere tasarlanan modellerden deniz kenarında giyilecek seçeneklere kadar çeşitlilik gösteriyor. Günlük yaşamda kullanılan yazlık elbiselerle kombinlenen sandaletler ise şık ve rahat tasarımlardan oluşuyor. Trendyol sandalet ve terlik kategorisi, birbirinden güzel ve kullanışlı sandalet modelini sizlerin beğenisine sunuyor. Bambi sandalet gibi ünlü markaların sandalet modellerini inceleyerek ihtiyacınız olan ürünü kolayca bulabilirsiniz.

Göz Alıcı Sandalet Modelleri

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan sandaletler, günümüzde de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Dünya genelinde sıklıkla kullanılan sandaletler çok farklı modellerle tasarlanıyor. Özellikle sıcak iklimlerde bayan sandalet modelleri kadar erkek sandalet modelleri de çok rağbet görüyor. Şık tasarımlarla üretilen sandaletleri davetlerde, sosyal etkinliklerde giymek mümkün oluyor. Her tür ortamda giyilen ve konforlu kullanım olanağı sunan sandaletler rahatlığın simgesi olmayı başarıyor. Kadın sandalet seçenekleri içinde parmak arası modeller en çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Deri malzeme ile üretilen modeller günlük kullanım için ideal oluyor. Plastik ve poliüretan gibi sentetik materyal ile üretilenler ise suya ve neme dayanıklı oldukları için plaj ve havuzlarda tercih ediliyor. Kadınların beğenerek kullandıkları hasır sandalet ve ip sandalet modelleri, şık tasarımları ile yaz mevsiminin en çok tercih edilen ayakkabıları olmayı başarıyor. Bilekten bağlanan modeller de onlara dâhil oluyor. Ofis ortamında ve sosyal etkinliklerde tercih edilen bilekten bağlamalı sandaletler, ayaklara rahatlık sunarken şık bir görünüm de vadediyor. Düğün ve özel davetler için tasarlanan taşlı abiye sandalet modelleri ise göz alıcı tasarım özellikleri sunuyor.

Topuklu Sandalet Seçenekleri

Kadınların günlük yaşamda kullanmaktan keyif aldıkları topuklu sandalet ve dolgu topuk sandalet modelleri, yazlık ayakkabı formunu taşıyan ürünler arasında yer alıyor. Topuklu sandaletler renkleri ve tasarım özellikleriyle ilgi odağı oluyor. Tasarımcılar, genellikle alçak topuklu ya da topuksuz olan sandaletleri, topuklu formlarla tasarlayarak şık ayakkabılara dönüştürmeyi başarıyor. Deri malzeme ile üretilen dolgu topuk ve platform taban sandalet modelleri, ofis ve günlük yaşam kullanımları için ideal bir alternatif oluşturuyor ve kadınlardan ilgi görüyor. Ayağın hava almasını sağlayan ve pratik kullanım olanağı tanıyan sandaletler, yaz sıcaklarında erkeklerin de öncelikli tercihi oluyor. Kadınların çok beğendikleri seçenekler arasında halat sandalet modeli de bulunuyor.

Her Beğeniye Uygun Sandalet Tasarımları

Genellikle parmakları açıkta bırakan formlarla tasarlanan sandaletler, açık modelleri sevmeyen kullanıcılar için önü kapalı biçimlerde tasarlanıyor. Önü kapalı sandalet modelleri terlik havası veren ürünler arasında yer alıyor. Ön kısmı kapalı ama arkası açık olan ürünler, ayakların hava almasını sağlıyor ve konforlu kullanım imkânı sunuyor. Kapalı sandalet modelleri düz ve topuklu ürün seçenekleri ile tasarlanıyor. Deri, süet ve nubuk gibi malzemelerle üretilen bayan sandalet modellerini, açık ve kapalı topuk seçenekleriyle bulmak mümkün oluyor. Minikler için tasarlanan çocuk sandalet ve bebek sandalet çeşitleri ise çok hoş modeller sunuyor. Çocukların ciltlerine uygun kaliteli malzeme ile üretilen sandaletler küçük kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor.

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