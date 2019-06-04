"Nine West" araması için 220 sonuç listeleniyor
Nine WestTaba Kadın Sandalet 100283
379,00 TL
89 TL
Nine WestHakiki Deri Natürel Kadın Sandalet 100140
469,00 TL
119 TL
Nine WestGümüş Kadın Sneaker Ayakkabı 100213
499,00 TL
99 TL
Nine WestNatürel Kadın Sandalet 100250
429,00 TL
99 TL
Nine WestBeyaz Kadın Sandalet 100332
359,00 TL
159 TL
Nine WestNatürel Kadın Sandalet 96980
329,00 TL
99 TL
Nine WestSari Kadın Sandalet 100345
429,00 TL
99 TL
Nine WestBeyaz Kadın Sandalet 100274
529,00 TL
99 TL
Nine WestKırmızı Kadın Babet 111742
359,00 TL
299 TL
2 AL SEPETTE %20 İNDİRİM
Nine WestHakiki Deri Siyah Kadın Sandalet 97124
459,00 TL
179 TL
Nine WestSiyah Kadın Sandalet 97229
329,00 TL
159 TL
Nine WestHakiki Deri Lacivert Kadın Sneaker 100926
379,00 TL
265 TL
2 AL SEPETTE %20 İNDİRİM
Nine WestKahve Kadın Babet 100440
499,00 TL
69 TL
Nine WestPembe/Turuncu Kadın Sandalet 99967
499,00 TL
119 TL
Nine WestHakiki Deri Siyah Kadın Babet 100364
329,00 TL
89 TL
Nine WestGri Kadın Sneaker Ayakkabı 100073
519,00 TL
119 TL
Nine WestSiyah Kumaş Kadın Babet 96979
329,00 TL
99 TL
Nine WestLacivert Kumaş Kadın Sandalet 100371
429,00 TL
119 TL
Nine WestLacivert Kadın Sandalet 97162
399,00 TL
159 TL
Nine WestPembe Kadın Sandalet 100043
549,00 TL
119 TL
Nine WestSiyah Kadın Sandalet 100282
379,00 TL
89 TL
Nine WestHakiki Deri Ekru Kadın Sandalet 97178
359,00 TL
129 TL
Nine WestHakiki Deri Taba Kadın Sandalet 97179
359,00 TL
129 TL
Nine WestTaba/Denim Kadın Sandalet 97204
359,00 TL
159 TL
Nine WestHakiki Deri Natürel Kadın Sandalet 99940
549,00 TL
119 TL
Nine WestNatürel Kadın Sneaker Ayakkabı 100199
539,00 TL
119 TL
Nine WestHakiki Deri Kırmızı Kadın Sandalet 100807
399,00 TL
279 TL
2 AL SEPETTE %20 İNDİRİM
Nine WestGümüş Sentetik Kadın Sandalet 100514
359,00 TL
169 TL
Nine WestNatürel Kadın Sandalet 100241
459,00 TL
99 TL
Nine WestHakiki Deri Lacivert Kadın Sneaker Ayakkabı 100203
539,00 TL
119 TL
Nine WestLacivert Kadın Sandalet 100240
459,00 TL
99 TL
Nine WestEkru Kadın Sandalet 97230
329,00 TL
159 TL
Nine WestSarı Kadın Sandalet 111973
359,00 TL
287 TL
2 AL SEPETTE %20 İNDİRİM
Nine WestLeopar/Pembe Kadın Babet 111862
359,00 TL
299 TL
2 AL SEPETTE %20 İNDİRİM
Nine WestSiyah Kadın Sandalet 100320
469,00 TL
99 TL
Nine WestSiyah Kadın Sandalet 112913
359,00 TL
287 TL
2 AL SEPETTE %20 İNDİRİM
Nine WestHakiki Deri Natürel Kadın Babet 97144
499,00 TL
169 TL
Nine WestHakiki Deri Açik Kadın Sneaker 100089
519,00 TL
99 TL
Nine WestHakiki Deri Siyah Kadın Sandalet 99938
549,00 TL
119 TL
Nine WestHakiki Deri Beyaz Kadın Sandalet 100184
399,00 TL
119 TL
Nine WestHakiki Deri Gümüş Kadın Babet 100266
459,00 TL
99 TL
Nine WestPembe Kadın Sandalet 100346
429,00 TL
99 TL
Nine WestHakiki Deri Beyaz Kadın Sneaker 100197
499,00 TL
119 TL
Nine WestSiyah Kadın Sneaker Ayakkabı 100212
499,00 TL
99 TL
Nine WestSiyah Kadın Sandalet 97128
459,00 TL
199 TL
Nine WestNaturel Kadın Babet 112151
399,00 TL
299 TL
2 AL SEPETTE %20 İNDİRİM
Nine WestGümüş Kadın Babet 112153
399,00 TL
299 TL
2 AL SEPETTE %20 İNDİRİM
Nine WestGri/Kırmızı Kadın Sneaker 112115
399,00 TL
299 TL
2 AL SEPETTE %20 İNDİRİM
Nine WestBeyaz Gerçek Deri Kadın Sandalet 97102
399,00 TL
159 TL
Nine WestPembe Kadın Sandalet 97205
359,00 TL
159 TL
Nine WestAltın Kadın Sandalet 100930
459,00 TL
159 TL

Sandalet

Yaz aylarının en çok tercih edilen ayakkabı modellerinden olan sandalet, özellikle kadınların favori seçeneği olmayı başarıyor. Rahat ama şık modellerle tasarlanmaları ve yazlık kıyafetlere kolayca uyum sağlamaları gibi nedenler, sandaletleri gözde ayakkabı modeli yapmaya yetiyor. Sıcak yaz günlerinde ayakların rahat etmesini sağlayan havadar sandalet modelleri pek çok seçenek de sunuyor. Gece elbiseleriyle giyilmek üzere tasarlanan modellerden deniz kenarında giyilecek seçeneklere kadar çeşitlilik gösteriyor. Günlük yaşamda kullanılan yazlık elbiselerle kombinlenen sandaletler ise şık ve rahat tasarımlardan oluşuyor. Trendyol sandalet ve terlik kategorisi, birbirinden güzel ve kullanışlı sandalet modelini sizlerin beğenisine sunuyor. Bambi sandalet gibi ünlü markaların sandalet modellerini inceleyerek ihtiyacınız olan ürünü kolayca bulabilirsiniz.

Göz Alıcı Sandalet Modelleri

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan sandaletler, günümüzde de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Dünya genelinde sıklıkla kullanılan sandaletler çok farklı modellerle tasarlanıyor. Özellikle sıcak iklimlerde bayan sandalet modelleri kadar erkek sandalet modelleri de çok rağbet görüyor. Şık tasarımlarla üretilen sandaletleri davetlerde, sosyal etkinliklerde giymek mümkün oluyor. Her tür ortamda giyilen ve konforlu kullanım olanağı sunan sandaletler rahatlığın simgesi olmayı başarıyor. Kadın sandalet seçenekleri içinde parmak arası modeller en çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Deri malzeme ile üretilen modeller günlük kullanım için ideal oluyor. Plastik ve poliüretan gibi sentetik materyal ile üretilenler ise suya ve neme dayanıklı oldukları için plaj ve havuzlarda tercih ediliyor. Kadınların beğenerek kullandıkları hasır sandalet ve ip sandalet modelleri, şık tasarımları ile yaz mevsiminin en çok tercih edilen ayakkabıları olmayı başarıyor. Bilekten bağlanan modeller de onlara dâhil oluyor. Ofis ortamında ve sosyal etkinliklerde tercih edilen bilekten bağlamalı sandaletler, ayaklara rahatlık sunarken şık bir görünüm de vadediyor. Düğün ve özel davetler için tasarlanan taşlı abiye sandalet modelleri ise göz alıcı tasarım özellikleri sunuyor.

Topuklu Sandalet Seçenekleri

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Her Beğeniye Uygun Sandalet Tasarımları

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Trendyol sandalet ve terlik kategorisinde, Flo sandalet ve Nike sandalet gibi seçkin markaların modellerini sunuyor. Kategoriyi inceleyerek istediğiniz ürünleri Trendyol’un cazip fiyat ayrıcalığıyla hemen satın alabilirsiniz.

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