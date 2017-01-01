%50
Kadın Ekru Balıkçı Kazak Kadın Ekru Balıkçı Kazak Kadın Ekru Balıkçı Kazak Kadın Ekru Balıkçı Kazak
Olgun Orkun Kadın Ekru Balıkçı Kazak
50,00 TL 24,99 TL
%50
Kadın Bordo Balıkçı Kazak Kadın Bordo Balıkçı Kazak
Olgun Orkun Kadın Bordo Balıkçı Kazak
50,00 TL 24,99 TL
%16
Kadın Siyah Kazayağı Uzun Kaban Kadın Siyah Kazayağı Uzun Kaban Kadın Siyah Kazayağı Uzun Kaban
Olgun Orkun Kadın Siyah Kazayağı Uzun Kaban
95,00 TL 79,99 TL
%26
Kadın Antrasit Astarsız Kaban Kadın Antrasit Astarsız Kaban Kadın Antrasit Astarsız Kaban Kadın Antrasit Astarsız Kaban
Olgun Orkun Kadın Antrasit Astarsız Kaban
95,00 TL 69,99 TL
%40
Kadın Siyah Arkası Fermarlı Kaşe Etek Kadın Siyah Arkası Fermarlı Kaşe Etek
Olgun Orkun Kadın Siyah Arkası Fermarlı Kaşe Etek
50,00 TL 29,99 TL
%50
Kadın Siyah Balıkçı Kazak Kadın Siyah Balıkçı Kazak Kadın Siyah Balıkçı Kazak Kadın Siyah Balıkçı Kazak
Olgun Orkun Kadın Siyah Balıkçı Kazak
50,00 TL 24,99 TL
%40
Kadın Siyah Degaje Kazak Kadın Siyah Degaje Kazak Kadın Siyah Degaje Kazak
Olgun Orkun Kadın Siyah Degaje Kazak
50,00 TL 29,99 TL
%31
Kadın Taş Kazak Kadın Taş Kazak
Olgun Orkun Kadın Taş Kazak
65,00 TL 44,99 TL
%46
Kadın Taş Kazak Kadın Taş Kazak
Olgun Orkun Kadın Taş Kazak
65,00 TL 34,99 TL
%40
Kadın Bordo Degaje Kazak Kadın Bordo Degaje Kazak
Olgun Orkun Kadın Bordo Degaje Kazak
50,00 TL 29,99 TL
%21
Kadın Siyah Uzun Kaşe Kaban Kadın Siyah Uzun Kaşe Kaban Kadın Siyah Uzun Kaşe Kaban
Olgun Orkun Kadın Siyah Uzun Kaşe Kaban
190,00 TL 149,99 TL
%38
Kadın Vizon Hırka Kadın Vizon Hırka
Olgun Orkun Kadın Vizon Hırka
80,00 TL 49,99 TL
%50
Kadın Mavi Balıkçı Kazak Kadın Mavi Balıkçı Kazak
Olgun Orkun Kadın Mavi Balıkçı Kazak
50,00 TL 24,99 TL
%40
Kadın Taba Arkası Fermarlı Kaşe Etek Kadın Taba Arkası Fermarlı Kaşe Etek
Olgun Orkun Kadın Taba Arkası Fermarlı Kaşe Etek
50,00 TL 29,99 TL
%40
Kadın Kırmızı Arkası Fermarlı Kaşe Etek Kadın Kırmızı Arkası Fermarlı Kaşe Etek
Olgun Orkun Kadın Kırmızı Arkası Fermarlı Kaşe Etek
50,00 TL 29,99 TL
%50
Kadın Siyah Düz Tayt Kadın Siyah Düz Tayt
Olgun Orkun Kadın Siyah Düz Tayt
50,00 TL 24,99 TL
%25
Kadın Mor Şişme Mont Kadın Mor Şişme Mont
Olgun Orkun Kadın Mor Şişme Mont
79,99 TL 59,99 TL
%19
Kadın Siyah Kürk Ceket Kadın Siyah Kürk Ceket
Olgun Orkun Kadın Siyah Kürk Ceket
160,00 TL 129,99 TL
%38
Kadın Haki Hırka Kadın Haki Hırka
Olgun Orkun Kadın Haki Hırka
80,00 TL 49,99 TL
%38
Kadın Taş Hırka Kadın Taş Hırka
Olgun Orkun Kadın Taş Hırka
80,00 TL 49,99 TL
%40
Kadın Siyah Sıvama Tayt Kadın Siyah Sıvama Tayt
Olgun Orkun Kadın Siyah Sıvama Tayt
50,00 TL 29,99 TL
%38
Kadın Pudra Kazak Kadın Pudra Kazak
Olgun Orkun Kadın Pudra Kazak
65,00 TL 39,99 TL
%50
Kadın Pudra Balıkçı Kazak Kadın Pudra Balıkçı Kazak
Olgun Orkun Kadın Pudra Balıkçı Kazak
50,00 TL 24,99 TL
%38
Kadın Nar Çiçeği Kazak Kadın Nar Çiçeği Kazak
Olgun Orkun Kadın Nar Çiçeği Kazak
65,00 TL 39,99 TL
%38
Kadın Siyah İncili Bluz Kadın Siyah İncili Bluz
Olgun Orkun Kadın Siyah İncili Bluz
65,00 TL 39,99 TL
%50
Kadın Pudra V Yaka İnce Kazak Kadın Pudra V Yaka İnce Kazak
Olgun Orkun Kadın Pudra V Yaka İnce Kazak
50,00 TL 24,99 TL
%46
Kadın Siyah Etek Kadın Siyah Etek
Olgun Orkun Kadın Siyah Etek
65,00 TL 34,99 TL
%50
Kadın Haki Balıkçı Kazak Kadın Haki Balıkçı Kazak
Olgun Orkun Kadın Haki Balıkçı Kazak
50,00 TL 24,99 TL
%40
Kadın Haki Ekose Desenli Etek Kadın Haki Ekose Desenli Etek
Olgun Orkun Kadın Haki Ekose Desenli Etek
49,99 TL 29,99 TL
%33
24 SAATTEKARGODA
Kadın Fuşya Yırtmaçlı Kazak Kadın Fuşya Yırtmaçlı Kazak Kadın Fuşya Yırtmaçlı Kazak Kadın Fuşya Yırtmaçlı Kazak
Olgun Orkun Kadın Fuşya Yırtmaçlı Kazak
75,00 TL 49,99 TL
%25
Kadın Saks Mavi Şişme Mont Kadın Saks Mavi Şişme Mont
Olgun Orkun Kadın Saks Mavi Şişme Mont
80,00 TL 59,99 TL
%40
Kadın Kahverengi Kırçıllı Etek Kadın Kahverengi Kırçıllı Etek
Olgun Orkun Kadın Kahverengi Kırçıllı Etek
50,00 TL 29,99 TL
%46
Kadın Sarı Kazak Kadın Sarı Kazak
Olgun Orkun Kadın Sarı Kazak
65,00 TL 34,99 TL
%40
Kadın Bordo Arkası Fermarlı Kaşe Etek Kadın Bordo Arkası Fermarlı Kaşe Etek
Olgun Orkun Kadın Bordo Arkası Fermarlı Kaşe Etek
50,00 TL 29,99 TL
%40
Kadın Lacivert Sakal Kazak Kadın Lacivert Sakal Kazak
Olgun Orkun Kadın Lacivert Sakal Kazak
50,00 TL 29,99 TL
%40
Kadın Yeşil Sakal Kazak Kadın Yeşil Sakal Kazak
Olgun Orkun Kadın Yeşil Sakal Kazak
50,00 TL 29,99 TL
%40
Kadın Siyah Önü Fermuarlı Etek Kadın Siyah Önü Fermuarlı Etek
Olgun Orkun Kadın Siyah Önü Fermuarlı Etek
50,00 TL 29,99 TL
%38
Kadın Pudra Kazak Kadın Pudra Kazak
Olgun Orkun Kadın Pudra Kazak
65,00 TL 39,99 TL
%38
Kadın Gri Kazak Kadın Gri Kazak
Olgun Orkun Kadın Gri Kazak
65,00 TL 39,99 TL
%46
Kadın Gri Kazak Kadın Gri Kazak
Olgun Orkun Kadın Gri Kazak
65,00 TL 34,99 TL
%40
Kadın Bebe Mavi Sakal Kazak Kadın Bebe Mavi Sakal Kazak
Olgun Orkun Kadın Bebe Mavi Sakal Kazak
50,00 TL 29,99 TL
%38
Kadın Kırmızı Balıkçı Bluz Kadın Kırmızı Balıkçı Bluz
Olgun Orkun Kadın Kırmızı Balıkçı Bluz
65,00 TL 39,99 TL
%38
Kadın Siyah Fermuarlı Peluş Sweatshirt Kadın Siyah Fermuarlı Peluş Sweatshirt Kadın Siyah Fermuarlı Peluş Sweatshirt
Olgun Orkun Kadın Siyah Fermuarlı Peluş Sweatshirt
65,00 TL 39,99 TL
%40
Kadın Mavi Degaje Kazak Kadın Mavi Degaje Kazak
Olgun Orkun Kadın Mavi Degaje Kazak
50,00 TL 29,99 TL
%50
Kadın Gri Balıkçı Kazak Kadın Gri Balıkçı Kazak
Olgun Orkun Kadın Gri Balıkçı Kazak
50,00 TL 24,99 TL
%40
Kadın Siyah Desenli Etek Kadın Siyah Desenli Etek
Olgun Orkun Kadın Siyah Desenli Etek
50,00 TL 29,99 TL
%40
Kadın Mürdüm İncili Bluz Kadın Mürdüm İncili Bluz
Olgun Orkun Kadın Mürdüm İncili Bluz
49,99 TL 29,99 TL
%33
24 SAATTEKARGODA
Kadın Lacivert Kot Gömlek Kadın Lacivert Kot Gömlek
Olgun Orkun Kadın Lacivert Kot Gömlek
75,00 TL 49,99 TL
%25
Kadın Vizon Uzun Hırka Kadın Vizon Uzun Hırka Kadın Vizon Uzun Hırka Kadın Vizon Uzun Hırka
Olgun Orkun Kadın Vizon Uzun Hırka
80,00 TL 59,99 TL
%25
Kadın Gri Fermuarlı Uzun Ceket Kadın Gri Fermuarlı Uzun Ceket
Olgun Orkun Kadın Gri Fermuarlı Uzun Ceket
80,00 TL 59,99 TL
%46
Kadın Siyah Yanı Zımbalı Tayt Kadın Siyah Yanı Zımbalı Tayt
Olgun Orkun Kadın Siyah Yanı Zımbalı Tayt
65,00 TL 34,99 TL
%38
Kadın Gri Fermuarlı Peluş Sweatshirt Kadın Gri Fermuarlı Peluş Sweatshirt
Olgun Orkun Kadın Gri Fermuarlı Peluş Sweatshirt
65,00 TL 39,99 TL
%25
Kadın Sarı Şişme Mont Kadın Sarı Şişme Mont
Olgun Orkun Kadın Sarı Şişme Mont
80,00 TL 59,99 TL
%38
Kadın Taş Hırka Kadın Taş Hırka
Olgun Orkun Kadın Taş Hırka
65,00 TL 39,99 TL
%50
Kadın Siyah Nakışlı Etek Kadın Siyah Nakışlı Etek Kadın Siyah Nakışlı Etek Kadın Siyah Nakışlı Etek Kadın Siyah Nakışlı Etek
Olgun Orkun Kadın Siyah Nakışlı Etek
50,00 TL 24,99 TL
%25
Kadın Antrasit Fermuarlı Hırka Kadın Antrasit Fermuarlı Hırka
Olgun Orkun Kadın Antrasit Fermuarlı Hırka
80,00 TL 59,99 TL
%40
Kadın Kahverengi Desenli Etek Kadın Kahverengi Desenli Etek
Olgun Orkun Kadın Kahverengi Desenli Etek
50,00 TL 29,99 TL
%67
24 SAATTEKARGODA
Kadın Ekru Askılı Elbise Kadın Ekru Askılı Elbise
Olgun Orkun Kadın Ekru Askılı Elbise
120,00 TL 39,99 TL
%19
Kadın Gri Pudra Salaş Hırka Kadın Gri Pudra Salaş Hırka
Olgun Orkun Kadın Gri Pudra Salaş Hırka
160,00 TL 129,99 TL
%46
Kadın Siyah Tayt Kadın Siyah Tayt
Olgun Orkun Kadın Siyah Tayt
65,00 TL 34,99 TL

Olgun Orkun ile Kendi Stilini Yansıt

Şehir kadınının modernliği ve dinamizminden ilham alan yılların markası Olgun Orkun ile en güzel kombinler sana eşlik edecek. Kadın giyim alanındaki tecrübesi ve yenilikçi anlayışıyla sektörde büyümeye devam eden firma, iş şıklığında ve sokak modasında kombinlerinize ışıltı katıyor. Bluz, t-shirt, elbise, tunik, gömlek, sweatshirt, pantolon, mini etek, tayt, kot ceket, mont, hırka, aksesuar, kaban, kazak, yelek, deri ceket ve trençkot… Her türlü giyim ve aksesuar ürününü bulabileceğiniz Olgun Orkun ile stilinizi baştan yaratın. Yeni sezonun aranılan parçaları salaş kazaklar, üzerinize tam oturan mini etek çeşitleri, dar paça pantolonlar, renk yelpazesiyle de her kıyafetle uyum sağlayacak. Bahar aylarının kurtarıcısı kot ceket her sene olduğu gibi bu sene de çok moda. Şık elbiselerle tercih edilip kombini sporlaştıran ceketler sayesinde sezonu takip ettiğiniz belli olacak. Uzun yürüyüşlerin, spor aktivitelerinin, günlük kombinlerin vazgeçilmezi sweatshirt çeşitleri, yumuşacık kumaşı ve özgün desenleriyle dört mevsim de yanınızda. 20 yılı aşkın tecrübesiyle kadın giyim sektöründe güçlü bir konumda olan Olgun Orkun, birikimini e-ticarete de kaydırarak hizmet vermeye devam ediyor. Yeni sezon ürünlerine her yıl kendi dokunuşunu katarak özgünleştiren firma, trend parçalarda yakaladığı modern şıklığı her zaman koruyor. Modern kadının iddialı görüntüsünü iliklerinize kadar hissedeceğiniz koleksiyonlara göz atmak için alışveriş siteleri devi Trendyol’a bakmayı unutmayın.

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