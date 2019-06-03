"Omuz Çantası" araması için 12964 sonuç listeleniyor
Pierre CardinSiyah Kadın Logolu Omuz Çantası 05PO16K1144
119,99 TL
KARGO BEDAVA
BagmoriTaba Kadın Omuz Çantası M000002334
89,90 TL
54,90 TL
KARGO BEDAVA
HousebagsSiyah Desenli Kadın Çanta 843
234,99 TL
69,99 TL
Pierre CardinBeyaz Kadın Omuz Çantası 05PO16K1303
139 TL
KARGO BEDAVA
BagmoriSiyah Kadın Omuz Çantası M000002918
79,90 TL
49,90 TL
AddaxKadın Siyah Askılı Çanta Ç121 ADX-0000017501
49,95 TL
Pierre CardinSiyah Kadın Omuz Çantası 05PO16K1131
94,99 TL
Pierre CardinKahve Kadın Logolu Omuz Çantası 05PO16K1144
119,99 TL
Pierre CardinBeyaz Kadın Omuz Çantası 05PO16K1303
139 TL
Happiness İst.Kadın Beyaz İçi Hasır Çantalı Vinil Omuz Çantası OM00049
39,95 TL
Pierre CardinSiyah Kadın Kumaş Omuz Çantası 05PO16K1182
124,99 TL
Pierre CardinBeyaz Kadın Omuz Çantası 05PO16K1096
179,99 TL
139,90 TL
KARGO BEDAVA
BagmoriBeyaz Kadın Omuz Çantası M000002918
79,90 TL
49,90 TL
AddaxKadın Siyah Zincir Askılı Kutu Çanta ADX-0000017466
39,95 TL
Pierre CardinBeyaz Kadın Omuz Çantası 05PO16K1310
149 TL
Pierre CardinSiyah Kadın Logolu Omuz Çantası 05PO16K1188
139,99 TL
Elle ShoesAUDREYY Lame Multi Kadın Çanta
285,57 TL
199,90 TL
1 AL SEPETTE %15 & 2 AL SEPETTE %25 İNDİRİM
KARGO BEDAVA
New ObsessionsKadın Beyaz Kabuklu Rattan Çanta 5830
399 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
279,30 TL
KARGO BEDAVA
BagmoriBeyaz Kadın Çanta M000001603
89,90 TL
49,90 TL
Pierre CardinGri Kadın Omuz Çantası 05PO16K1310
149 TL
Pierre CardinSiyah Kadın Logolu Omuz Çantası 05PO16K1149
124,99 TL
Pierre CardinBeyaz Kadın Omuz Çantası 05PO16K1103
139,90 TL
Pierre CardinBeyaz Kadın Çiçekli Omuz Çantası 05PO16K1169
149,99 TL
Pierre CardinKahve Kadın Kumaş Omuz Çantası 05PO16K1105
179,99 TL
119,99 TL
Pierre CardinSiyah Kadın Omuz Çantası 05PO16K1097
119,99 TL
94,99 TL
KARGO BEDAVA
Luwwe Bag'sSiyah Kadın Çanta LWE10103-S
119,99 TL
62,49 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
49,99 TL
Pierre CardinSiyah Kadın Kumaş Omuz Çantası 05PO16K1187
149,99 TL
Pierre CardinBeyaz Kadın Çiçekli Omuz Çantası 05PO16K1166
119,99 TL
Pierre CardinGri Kadın Omuz Çantası 05PO16K1311
139 TL
AddaxKadın Beyaz Zincir Askılı Kutu Çanta ADX-0000017466
39,95 TL
KARGO BEDAVA
MudoKadın Saks Deri Görünümlü Omuz Çantasi 341582
99,99 TL
49,99 TL
Pierre CardinAltın Kadın Yazılı Omuz Çantası 05PO16K1116
99,99 TL
Pierre CardinSiyah Kadın Logolu Omuz Çantası 05PO16K1089
104,99 TL
BambiKurşun Kadın Omuz Çantası H3620114509
209,99 TL
84,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
67,99 TL
KARGO BEDAVA
BagmoriVizon Kadın Omuz Çantası M000003004
119,90 TL
79,90 TL
Pierre CardinSiyah Kadın Baskılı Omuz Çantası 05PO16K1170
74,99 TL
Pierre CardinKahve Kadın Logolu Omuz Çantası 05PO16K1169
149,99 TL
Cool & SexyKadın Siyah Çanta BE110
39,99 TL
24,99 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
22,49 TL
Pierre CardinSiyah Kadın Baskılı Omuz Çantası 05PO16K1165
124,99 TL
AddaxKadın Beyaz Askılı Kutu Çanta Ç113 - B12 ADX-0000017310
44,95 TL
AddaxKadın Krem Çanta ADX-0000014929
49,95 TL
39,95 TL
KARGO BEDAVA
BagmoriSiyah Kadın Çanta M000001603
89,90 TL
49,90 TL
Pierre CardinLacivert Kadın Kumaş Omuz Çantası 05PO16K1111
149,99 TL
Pierre CardinSiyah Kadın Omuz Çantası 05PO16K1095
109,99 TL
Pierre CardinBeyaz Kadın Baskılı Omuz Çantası 05PO16K1166
119,99 TL
BambiSiyah Beyaz Kadın Çanta H36120005
159,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
47,99 TL
Chicago PoloBeyaz Kadın Çanta TBS10557BE
69,99 TL
AYNI BUTİKTE 2. ÜRÜN 1 TL
Pierre CardinBeyaz Kadın Omuz Çantası 05PO16K1309
139 TL
Chicago PoloSiyah Kadın Çanta TTS160SI
69,99 TL
AYNI BUTİKTE 2. ÜRÜN 1 TL
KARGO BEDAVA
BagmoriSarı Kadın Omuz Çantası M000002334
89,90 TL
54,90 TL
Pierre CardinSiyah Kadın Baskılı Omuz Çantası 05PO16K1169
149,99 TL

Omuz Çantası

Çanta, özellikle kadınların en çok önem verdiği aksesuarların başında geliyor. Her ne kadar fonksiyonelliği dolayısıyla kullanıyor gibi görünse de çantalar, tarzın en önemli tamamlayıcı ve imza ürünlerinden biri olarak biliniyor. Bu anlamda, hemen her kadının gardırobunda farklı zamanlarda şıklık ve çok yönlü kullanım sağlayan birkaç çanta modeli bulunuyor. En azından günlük hayatta kullanılan modeller ile gece ya da özel günler için seçilen şık çanta modelleri arasında fark bulunuyor. Bu anlamda çanta seçmeden önce nerede kullanacağınıza, tarzınıza, boyutuna, modeline ve dokusuna dikkat etmeniz gerekiyor. En klasik ve zamansız çanta modellerinin başında omuz çantaları geliyor. Doğru ve tarzınıza uygun omuz çantası modelleri ile hem spor hem de klasik şıklıklar elde edebilirsiniz. Trendyol'un seçkin aksesuar koleksiyonunda hemen her zevke ve tarza uygun omuz çantası modelleri yer alıyor. Ancak omuz çantası seçmeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı detaylar bulunuyor. Şık ve Fonksiyonel Omuz Çantaları Kadınların gardıropları en az bir tane klasik omuz çantası olmadan tamamlanmış sayılmıyor. Bu tarz bir çanta, çeşitli boyutlarda sunuluyor ve genellikle öğelerinize daha kolay erişmek için tek bir uzun askı veya iki kısa askıdan oluşuyor. Askıların kısa olması nedeniyle çanta doğal olarak vücudun yakınında bulunuyor. Böylece omuz çantaları, daha rahat ve güvenli hissettiriyor. Daha uzun askılarla tasarlanmış omuz çantaları ise çapraz şekilde de takılabiliyor. Dış cepler, püsküller, tokalar ve fermuar gibi detaylar, omuz çantanıza hem işlevsellik hem de stil katabilecek basit ve ince detaylar olarak biliniyor. Omuz Çantası Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Omuz çantası seçerken göz önünde bulundurmanız gereken ilk şey, çantanızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız oluyor. Bu doğrultuda gideceğiniz yere göre yanınızda taşımanız gerekenler ve kıyafet tarzınız da değişiyor. Nitekim hangi eşyaları yanınızda götürdüğünüzü netleştirdikten sonra ne giyeceğinize de odaklanmanız gerekiyor. Örneğin, şehirde dolaşmak için günlük bir çanta arıyorsanız kısa saplı deri bir çanta yerine çapraz şekilde de asılabilen omuz çantası modellerini tercih edebilirsiniz. İşe veya okula giderken küçük bir tablet ve evrak taşımak için yeterince geniş ve klasik formda bir omuz çantası daha uygun bir seçenek sunuyor. Omuz çantasının amacına ek olarak, vücudunuza uygun bir model seçmeniz de diğer bir önemli detay oluyor. Omuz çantası boyutlarının kişinin vücut tipi ile orantılı olması gerekiyor. Kısa ve minyon yapıdaki kadınlar, küçük omuz çantaları ile daha uzun boylu görünürken büyük omuz çantaları ile daha kısa ve hantal görünebiliyorlar. Uzun boylu ve ince kadınlar ise küçük omuz çantaları ile daha büyük görünürken orta boy ve büyük modelleri daha rahat taşıyabiliyorlar. Ayrıca kısa boylu kadınlar, dikdörtgen çanta modelleri ile daha uzun boylu görünüyor. İnce ve uzun boylu kadınların ise yuvarlak omuz çantası modellerini tercih etmeleri öneriliyor. Güçlü Omuz Çantası Modelleri ile Şıklığınızı Tamamlayın Büyük boy modeller, metalik tonlar, kadifeler, neon renkler, hayvan desenleri ve öne çıkan diğer dokular, sezonun en trend omuz çantası modelleri arasında yer alıyor. Zincir saplı modellerden kapitone deriler ve patchwork motiflere kadar geniş tasarım skalası bulunan omuz çantaları, günlük görünümünüzü tamamlamanın ve iş stilinize yeni bir soluk getirmenin vazgeçilmez bir yolunu sunuyor.
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