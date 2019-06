Omuz Çantası

Çanta, özellikle kadınların en çok önem verdiği aksesuarların başında geliyor. Her ne kadar fonksiyonelliği dolayısıyla kullanıyor gibi görünse de çantalar, tarzın en önemli tamamlayıcı ve imza ürünlerinden biri olarak biliniyor. Bu anlamda, hemen her kadının gardırobunda farklı zamanlarda şıklık ve çok yönlü kullanım sağlayan birkaç çanta modeli bulunuyor. En azından günlük hayatta kullanılan modeller ile gece ya da özel günler için seçilen şık çanta modelleri arasında fark bulunuyor. Bu anlamda çanta seçmeden önce nerede kullanacağınıza, tarzınıza, boyutuna, modeline ve dokusuna dikkat etmeniz gerekiyor. En klasik ve zamansız çanta modellerinin başında omuz çantaları geliyor. Doğru ve tarzınıza uygun omuz çantası modelleri ile hem spor hem de klasik şıklıklar elde edebilirsiniz. Trendyol'un seçkin aksesuar koleksiyonunda hemen her zevke ve tarza uygun omuz çantası modelleri yer alıyor. Ancak omuz çantası seçmeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı detaylar bulunuyor. Şık ve Fonksiyonel Omuz Çantaları Kadınların gardıropları en az bir tane klasik omuz çantası olmadan tamamlanmış sayılmıyor. Bu tarz bir çanta, çeşitli boyutlarda sunuluyor ve genellikle öğelerinize daha kolay erişmek için tek bir uzun askı veya iki kısa askıdan oluşuyor. Askıların kısa olması nedeniyle çanta doğal olarak vücudun yakınında bulunuyor. Böylece omuz çantaları, daha rahat ve güvenli hissettiriyor. Daha uzun askılarla tasarlanmış omuz çantaları ise çapraz şekilde de takılabiliyor. Dış cepler, püsküller, tokalar ve fermuar gibi detaylar, omuz çantanıza hem işlevsellik hem de stil katabilecek basit ve ince detaylar olarak biliniyor. Omuz Çantası Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Omuz çantası seçerken göz önünde bulundurmanız gereken ilk şey, çantanızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız oluyor. Bu doğrultuda gideceğiniz yere göre yanınızda taşımanız gerekenler ve kıyafet tarzınız da değişiyor. Nitekim hangi eşyaları yanınızda götürdüğünüzü netleştirdikten sonra ne giyeceğinize de odaklanmanız gerekiyor. Örneğin, şehirde dolaşmak için günlük bir çanta arıyorsanız kısa saplı deri bir çanta yerine çapraz şekilde de asılabilen omuz çantası modellerini tercih edebilirsiniz. İşe veya okula giderken küçük bir tablet ve evrak taşımak için yeterince geniş ve klasik formda bir omuz çantası daha uygun bir seçenek sunuyor. Omuz çantasının amacına ek olarak, vücudunuza uygun bir model seçmeniz de diğer bir önemli detay oluyor. Omuz çantası boyutlarının kişinin vücut tipi ile orantılı olması gerekiyor. Kısa ve minyon yapıdaki kadınlar, küçük omuz çantaları ile daha uzun boylu görünürken büyük omuz çantaları ile daha kısa ve hantal görünebiliyorlar. Uzun boylu ve ince kadınlar ise küçük omuz çantaları ile daha büyük görünürken orta boy ve büyük modelleri daha rahat taşıyabiliyorlar. Ayrıca kısa boylu kadınlar, dikdörtgen çanta modelleri ile daha uzun boylu görünüyor. İnce ve uzun boylu kadınların ise yuvarlak omuz çantası modellerini tercih etmeleri öneriliyor. Güçlü Omuz Çantası Modelleri ile Şıklığınızı Tamamlayın Büyük boy modeller, metalik tonlar, kadifeler, neon renkler, hayvan desenleri ve öne çıkan diğer dokular, sezonun en trend omuz çantası modelleri arasında yer alıyor. Zincir saplı modellerden kapitone deriler ve patchwork motiflere kadar geniş tasarım skalası bulunan omuz çantaları, günlük görünümünüzü tamamlamanın ve iş stilinize yeni bir soluk getirmenin vazgeçilmez bir yolunu sunuyor.