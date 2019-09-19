Oyun ve Oyun Konsolları

Fiziksel dünya ile sınırlı olan oyun kavramını, 1972 yılında dijital dünyaya taşıyan Magnavox Odyssey ile başlayan dijital oyunculuk serüveni, hız kesmeden devam ediyor. Televizyona bağlanarak kullanılabilen oyun konsolu modellerinden taşınabilir oyun konsolu çeşitlerine kadar sayısız ürün, on binlerce oyunuyla teknoloji ve oyun meraklılarına eğlenceli saatler yaşatıyor. Dünyanın önde gelen markaları tarafından hazırlanan oyun konsolları, kullanıcıların ufkunu genişletirken el ve göz koordinasyonlarının gelişmesine de katkıda bulunuyor. Çok oyunculu yapımlar ise dijital dünyada yalnızlaşan bireylerin sosyalleşerek yeni arkadaşlar edinmelerine ve eğlencelerini paylaşmalarına yardımcı oluyor.

Oyun Konsolu Oyunları ile Unutulmaz Anlar Yaşayın

Microsoft, Sony ve Nintendo gibi sektörün öncü isimlerinin geliştirdiği oyun konsollarında hem diskle hem de dijital olarak edinilebilecek çok sayıda oyun bulunuyor. Oyunseverlere sunulan yapımların bazıları, exclusive şeklinde nitelendirilen konsola özel oyunlarken bazıları ise PC gibi platformlarda da bulunan multi platform oyunlar arasında yer alıyor. Tür bazında da çeşitlilik gösteren yapımlar; aksiyon, macera, yarış, strateji, platform, FPS, RPG, dövüş, hayatta kalma gibi tarzların başarılı temsilcileri olabiliyor. Tek kişilik senaryolu oyunların birçoğunda çok oyuncu seçenekleri bulunuyor ve bu sayede kullanıcılar, edindikleri oyunları, internet üzerinden arkadaşları ile birlikte oynayabiliyor.

Kontrolcü adı verilen işlevsel aygıtlarla deneyimlenebilen oyunlardan bazıları VR (sanal gerçeklik) destekli olduğu için VR başlığı ve özel kontrolcüler, ilgili yapımların oynanabilmesi için gerekli hale geliyor. Aynı zamanda simülasyon tabanlı yarış oyunlarının da oyun konsolu direksiyon modelleri ile oynanması öneriliyor.

Taşınabilir Oyun Konsolu Çeşitleriyle Oyun Keyfini Her Yerde Sürdürün

Televizyon, monitör ve benzeri görüntü birimlerine bağlanarak kullanılabilen bazı oyun konsolları, aynı zamanda taşınabilir oyun konsolu şeklinde de değerlendirilebiliyor. Oyunlar için özelleştirilmiş, yanlarında kontrolcü kısımları bulunan büyük birer tablet olarak tanımlanabilecek konsollar, AAA şeklinde isimlendirilen, büyük oyun stüdyolarının hazırladığı oyunları çalıştıracak kabiliyetle geliyor. Yüksek kapasiteli bataryalarıyla yolculuklarda ve açık alanda oyun sürecinin kesintisiz devam ettirilebilmesini sağlayan çözümler, mobil oyun konsolu kapsamına da giriyor. İnternet üzerinden indirilebilen oyunların yanı sıra özel hafıza kartlarında sunulan oyunları da çalıştırabilen modeller, oyun ve kontrolcülerinin sunduğu esneklik sayesinde tek ekrandan iki kişilik oyunların da tecrübe edilebilmesine kapı aralıyor.

Aksesuarlarla Telefonunuzu Android Oyun Konsolu Haline Getirin

Yeni nesil akıllı cep telefonlarının işlem kabiliyetleri ve ekran genişlikleri, Android işletim sistemleri için hazırlanan oyunların mükemmel şekilde oynanabilmesine imkan tanıyor. Genellikle ekrana dokunarak deneyimlenen oyunları, ekranın tamamını görerek daha konforlu ve etkili biçimde oynamak isteyenler ise telefonları adeta birer Android oyun konsolu haline getiren aksesuarları tercih ediyor. Özel mekanizmaları aracılığıyla telefona takılabilen çözümler, telefon oyun konsolu veya telefon için oyun konsolu gibi isimlendirmelerle anılabiliyor. Telefona takılma işleminin ardından geniş ekranda keyifli bir oyun seansı yaşayabilen oyun tutkunları, özellikle yarış, FPS ve aksiyon oyunlarının tadını çıkarabiliyor, internetteki rakiplerine rahatlıkla fark atabiliyor. PC oyun konsolu ve taşınabilir oyun konsollardan gamepad kullanım tecrübesi olan kullanıcıların alışveriş listelerine giren telefon oyun konsolu çeşitleri, ergonomik tasarımları ve diğer tüm teknik özellikleri ile sahiplerini memnun ediyor.

Kullanıcıların bütçeleri doğrultusunda seçebilecekleri oyun konsolları, beraberinde getirdiği olanaklar doğrultusunda farklı fiyat aralıklarında seyrediyor. Konsolların markası, modeli, hangi nesilden olduğu gibi unsurlar oyun konsolu fiyatları üzerinde etkili oluyor. Eğer siz de dijital oyunların benzersiz dünyalarına tanıklık etmeyi hedefliyorsanız, elektronik kategorisi üzerinden oyun konsolu modellerini inceleyebilir, dilediğiniz ürünü Trendyol’un avantajlı fiyatları ile kolayca satın alabilirsiniz.