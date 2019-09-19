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Oyun ve Oyun Konsolları

" araması için 1705 sonuç listeleniyor
KARGO BEDAVA
KONAMIPES 2020 PS4 Oyun - Türkçe Menü
(160)
298,00 TL
221 TL
KARGO BEDAVA
Electronic ArtsFifa 2020 PS4 Oyun - Türkçe Menü
(139)
499,00 TL
283 TL
KARGO BEDAVA
SonyPS4 Dualshock Kablosuz Kumanda Black - Jet Siyah V2 (İthalatçı Garantili)
(59)
499,00 TL
355 TL
KARGO BEDAVA
logitechG29 Driving Force Yarış Direksiyonu
(11)
2.799,00 TL
1.849 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
ACTIVISIONCall Of Duty Modern Warfare PS4 Oyun
(50)
499,00 TL
302 TL
KARGO BEDAVA
Kojima ProductionsDeath Stranding PS4 Oyun
(16)
499,00 TL
298 TL
KARGO BEDAVA
SonyPlaystation 3 Titreşimli Kablosuz Kol (Joystick) Siyah
(103)
199,00 TL
73 TL
KARGO BEDAVA
RockstarRed Dead Redemption 2 PS4 Oyun
(166)
299,00 TL
195 TL
KARGO BEDAVA
MICROSOFTXbox One Kablosuz Oyun Kumandası - Beyaz
(86)
599,00 TL
297 TL
KARGO BEDAVA
MICROSOFTXbox One S 1Tb All Digital 3 Oyun + 1 Kol
(6)
1.999,00 TL
1.399 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
SonyPS4 Dualshock Kablosuz Kumanda Black - Jet Siyah V2 (Eurasia Garantili)
(148)
399,00 TL
359 TL
KARGO BEDAVA
SonyPS4 Dualshock Kablosuz Kumanda Glacier White - Buz Beyazı V2 (Eurasia Garantili)
(16)
549,00 TL
386 TL
KARGO BEDAVA
SonyPlaystation 4 Slim 1 TB + 2. PS4 Kol + PS4 Pes 2020 + PS4 Uncharted 4
(1)
3.999,00 TL
2.879 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
SonyPlaystation 4 Slim 500 GB + 2. PS4 Kol + PS4 Fifa 2020
(4)
3.999,00 TL
2.589 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
SonyPlaystation 4 Slim 500 GB + 2. PS4 Kol + PS4 Pes 2020
(7)
3.999,00 TL
2.549 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
RockstarGrand Theft Auto 5 PS4 Oyun
(57)
239,00 TL
159 TL
KARGO BEDAVA
Mini RetroMini Retro TV Oyun Konsolu NES 9Bit Klasik 621 Yüklü Oyunlar hdmı+2 Pads XMAS HEDİYE
(7)
399,00 TL
245 TL
KARGO BEDAVA
MARVELMarvel's Spider-Man PS4 Oyun
(44)
489,00 TL
188 TL
KARGO BEDAVA
DobePS4 Dualshock Göstergeli Şarj İstasyonu
(69)
99,00 TL
63 TL
KARGO BEDAVA
EA SportsFifa 19 PS4 Oyun - Türkçe Menü
(80)
299,00 TL
125 TL
KARGO BEDAVA
2K GamesNBA 2K20 PS4 Oyun
(39)
399,00 TL
247 TL
KARGO BEDAVA
logitechLogitech G29 Direksiyon + Logitech G29 Shifter / G29 Vites
(27)
2.999,00 TL
2.379 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
SonyPlaystation 4 Slim 500 GB - Türkçe Menü (Eurasia Garantili)
(51)
3.999,00 TL
2.099 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
SonyPlaystation 4 Pro 1 TB + 2. PS4 Kol + PS4 Pes 2020 + PS4 Uncharted 4
(1)
4.499,00 TL
3.489 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI

Oyun ve Oyun Konsolları

Fiziksel dünya ile sınırlı olan oyun kavramını, 1972 yılında dijital dünyaya taşıyan Magnavox Odyssey ile başlayan dijital oyunculuk serüveni, hız kesmeden devam ediyor. Televizyona bağlanarak kullanılabilen oyun konsolu modellerinden taşınabilir oyun konsolu çeşitlerine kadar sayısız ürün, on binlerce oyunuyla teknoloji ve oyun meraklılarına eğlenceli saatler yaşatıyor. Dünyanın önde gelen markaları tarafından hazırlanan oyun konsolları, kullanıcıların ufkunu genişletirken el ve göz koordinasyonlarının gelişmesine de katkıda bulunuyor. Çok oyunculu yapımlar ise dijital dünyada yalnızlaşan bireylerin sosyalleşerek yeni arkadaşlar edinmelerine ve eğlencelerini paylaşmalarına yardımcı oluyor.

Oyun Konsolu Oyunları ile Unutulmaz Anlar Yaşayın

Microsoft, Sony ve Nintendo gibi sektörün öncü isimlerinin geliştirdiği oyun konsollarında hem diskle hem de dijital olarak edinilebilecek çok sayıda oyun bulunuyor. Oyunseverlere sunulan yapımların bazıları, exclusive şeklinde nitelendirilen konsola özel oyunlarken bazıları ise PC gibi platformlarda da bulunan multi platform oyunlar arasında yer alıyor. Tür bazında da çeşitlilik gösteren yapımlar; aksiyon, macera, yarış, strateji, platform, FPS, RPG, dövüş, hayatta kalma gibi tarzların başarılı temsilcileri olabiliyor. Tek kişilik senaryolu oyunların birçoğunda çok oyuncu seçenekleri bulunuyor ve bu sayede kullanıcılar, edindikleri oyunları, internet üzerinden arkadaşları ile birlikte oynayabiliyor.

Kontrolcü adı verilen işlevsel aygıtlarla deneyimlenebilen oyunlardan bazıları VR (sanal gerçeklik) destekli olduğu için VR başlığı ve özel kontrolcüler, ilgili yapımların oynanabilmesi için gerekli hale geliyor. Aynı zamanda simülasyon tabanlı yarış oyunlarının da oyun konsolu direksiyon modelleri ile oynanması öneriliyor.

Taşınabilir Oyun Konsolu Çeşitleriyle Oyun Keyfini Her Yerde Sürdürün

Televizyon, monitör ve benzeri görüntü birimlerine bağlanarak kullanılabilen bazı oyun konsolları, aynı zamanda taşınabilir oyun konsolu şeklinde de değerlendirilebiliyor. Oyunlar için özelleştirilmiş, yanlarında kontrolcü kısımları bulunan büyük birer tablet olarak tanımlanabilecek konsollar, AAA şeklinde isimlendirilen, büyük oyun stüdyolarının hazırladığı oyunları çalıştıracak kabiliyetle geliyor. Yüksek kapasiteli bataryalarıyla yolculuklarda ve açık alanda oyun sürecinin kesintisiz devam ettirilebilmesini sağlayan çözümler, mobil oyun konsolu kapsamına da giriyor. İnternet üzerinden indirilebilen oyunların yanı sıra özel hafıza kartlarında sunulan oyunları da çalıştırabilen modeller, oyun ve kontrolcülerinin sunduğu esneklik sayesinde tek ekrandan iki kişilik oyunların da tecrübe edilebilmesine kapı aralıyor.

Aksesuarlarla Telefonunuzu Android Oyun Konsolu Haline Getirin

Yeni nesil akıllı cep telefonlarının işlem kabiliyetleri ve ekran genişlikleri, Android işletim sistemleri için hazırlanan oyunların mükemmel şekilde oynanabilmesine imkan tanıyor. Genellikle ekrana dokunarak deneyimlenen oyunları, ekranın tamamını görerek daha konforlu ve etkili biçimde oynamak isteyenler ise telefonları adeta birer Android oyun konsolu haline getiren aksesuarları tercih ediyor. Özel mekanizmaları aracılığıyla telefona takılabilen çözümler, telefon oyun konsolu veya telefon için oyun konsolu gibi isimlendirmelerle anılabiliyor. Telefona takılma işleminin ardından geniş ekranda keyifli bir oyun seansı yaşayabilen oyun tutkunları, özellikle yarış, FPS ve aksiyon oyunlarının tadını çıkarabiliyor, internetteki rakiplerine rahatlıkla fark atabiliyor. PC oyun konsolu ve taşınabilir oyun konsollardan gamepad kullanım tecrübesi olan kullanıcıların alışveriş listelerine giren telefon oyun konsolu çeşitleri, ergonomik tasarımları ve diğer tüm teknik özellikleri ile sahiplerini memnun ediyor.

Kullanıcıların bütçeleri doğrultusunda seçebilecekleri oyun konsolları, beraberinde getirdiği olanaklar doğrultusunda farklı fiyat aralıklarında seyrediyor. Konsolların markası, modeli, hangi nesilden olduğu gibi unsurlar oyun konsolu fiyatları üzerinde etkili oluyor. Eğer siz de dijital oyunların benzersiz dünyalarına tanıklık etmeyi hedefliyorsanız, elektronik kategorisi üzerinden oyun konsolu modellerini inceleyebilir, dilediğiniz ürünü Trendyol’un avantajlı fiyatları ile kolayca satın alabilirsiniz.

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