%64
24 SAATTEKARGODA
Tommy Girl Edt 100 ml Kadın Parfümü Tommy Girl Edt 100 ml Kadın Parfümü
Tommy Hilfiger Perfume Tommy Girl Edt 100 ml Kadın Parfümü
225,00 TL 79,99 TL
%18
24 SAATTEKARGODA
Noa Edt 30 ml Kadın Parfümü Noa Edt 30 ml Kadın Parfümü
Cacharel Noa Edt 30 ml Kadın Parfümü
95,00 TL 77,99 TL
%62
24 SAATTEKARGODA
Euphoria Edp 100 ml Kadın Parfümü 88300162505
Calvin Klein Euphoria Edp 100 ml Kadın Parfümü 88300162505
500,00 TL 189,99 TL
%11
24 SAATTEKARGODA
Eden Edp 30 ml Kadın Parfümü
Cacharel Eden Edp 30 ml Kadın Parfümü
79,00 TL 69,99 TL
%61
24 SAATTEKARGODA
Cheap & Chic Edt 30 ml Kadın Parfümü
Moschino Cheap & Chic Edt 30 ml Kadın Parfümü
129,00 TL 49,99 TL
%38
24 SAATTEKARGODA
Weekend Edp 100 ml Kadın Parfümü
BURBERRY Weekend Edp 100 ml Kadın Parfümü
281,00 TL 174,99 TL
%49
24 SAATTEKARGODA
Crystal Noir Edp 90 ml Kadın Parfümü Crystal Noir Edp 90 ml Kadın Parfümü
Versace Crystal Noir Edp 90 ml Kadın Parfümü
471,00 TL 239,99 TL
%46
24 SAATTEKARGODA
Love Edp 75 ml Kadın Parfümü Love Edp 75 ml Kadın Parfümü Love Edp 75 ml Kadın Parfümü
CHLOE Love Edp 75 ml Kadın Parfümü
535,00 TL 289,99 TL
%73
24 SAATTEKARGODA
Be Delicious Fresh Blossom Edp 100 ml Kadın Parfümü
Dkny Be Delicious Fresh Blossom Edp 100 ml Kadın Parfümü
445,00 TL 119,99 TL
%15
24 SAATTEKARGODA
La Vie Est Belle Edp 30 ml Kadın Parfümü
Lancome La Vie Est Belle Edp 30 ml Kadın Parfümü
189,00 TL 159,99 TL
%41
24 SAATTEKARGODA
In2U Edt 150 ml Kadın Parfümü
Calvin Klein In2U Edt 150 ml Kadın Parfümü
230,00 TL 134,99 TL
%67
24 SAATTEKARGODA
Beauty Edp 100 ml Kadın Parfümü Beauty Edp 100 ml Kadın Parfümü
Calvin Klein Beauty Edp 100 ml Kadın Parfümü
520,00 TL 169,99 TL
%46
24 SAATTEKARGODA
Love Story Edp 75 ml Kadın Parfümü
CHLOE Love Story Edp 75 ml Kadın Parfümü
535,00 TL 289,99 TL
%48
24 SAATTEKARGODA
Alien Edp 90 ml Kadın Parfümü
Thierry Mugler Alien Edp 90 ml Kadın Parfümü
657,00 TL 339,99 TL
%44
24 SAATTEKARGODA
Signature Edp 75 ml Kadın Parfümü
CHLOE Signature Edp 75 ml Kadın Parfümü
535,00 TL 299,99 TL
%18
24 SAATTEKARGODA
Amor Amor Edt 30 ml Kadın Parfümü Amor Amor Edt 30 ml Kadın Parfümü
Cacharel Amor Amor Edt 30 ml Kadın Parfümü
95,00 TL 77,99 TL
%44
24 SAATTEKARGODA
1881 Edt 100 ml Kadın Parfümü
Cerruti 1881 Edt 100 ml Kadın Parfümü
260,00 TL 144,99 TL
%75
Wish of Love Edt 50 ml Kadın Parfümü
AVON Wish of Love Edt 50 ml Kadın Parfümü
72,00 TL 17,99 TL
%18
Magnetic Edp 80 ml Kadın Parfümü
Lacoste Perfume Magnetic Edp 80 ml Kadın Parfümü
409,00 TL 334,90 TL
%18
L'Eau D'lssey Pure Edp 90 ml Kadın Parfümü
Issey Miyake L'Eau D'lssey Pure Edp 90 ml Kadın Parfümü
523,00 TL 428,00 TL
%22
L'Eau D'Issey Pure Edt 90 ml Kadın Parfümü
Issey Miyake L'Eau D'Issey Pure Edt 90 ml Kadın Parfümü
460,00 TL 359,00 TL
%22
Girl Of Now Edp 90 ml Kadın Parfümü
Elie Saab Girl Of Now Edp 90 ml Kadın Parfümü
578,00 TL 449,00 TL
%47
Bling Noir Eau De 75 ml Kadın Parfümü
Ajmal Bling Noir Eau De 75 ml Kadın Parfümü
700,00 TL 369,90 TL
%19
Privee Edp 80 ml Kadın Parfümü
Carolina Herrera Privee Edp 80 ml Kadın Parfümü
494,00 TL 399,00 TL
%18
Candy Edp 80 ml Kadın Parfümü
Prada Candy Edp 80 ml Kadın Parfümü
533,00 TL 434,90 TL
%19
Classique Edt 100 ml Kadın Parfümü
Jean Paul Gaultier Classique Edt 100 ml Kadın Parfümü
523,09 TL 424,09 TL
%27
Mon Edp 100 ml Kadın Parfümü Mon Edp 100 ml Kadın Parfümü
Guerlain Mon Edp 100 ml Kadın Parfümü
652,00 TL 479,00 TL
%19
212 Edt 100 ml Kadın Parfümü
Carolina Herrera 212 Edt 100 ml Kadın Parfümü
475,00 TL 384,90 TL
%10
Diamonds Edp 100 ml Kadın Parfümü
Emporio Armani Diamonds Edp 100 ml Kadın Parfümü
385,00 TL 346,00 TL
Aurum Eau De 75 ml Kadın Parfümü
Ajmal Aurum Eau De 75 ml Kadın Parfümü
389,83 TL
%23
Guilty Absolute Edp 50 ml Kadın Parfümü
Gucci Guilty Absolute Edp 50 ml Kadın Parfümü
440,00 TL 339,00 TL
L'Eau D'Issey Edt 100 ml Kadın Parfümü
Issey Miyake L'Eau D'Issey Edt 100 ml Kadın Parfümü
368,64 TL
%62
24 SAATTEKARGODA
In2U Edt 50 ml Kadın Parfümü
Calvin Klein In2U Edt 50 ml Kadın Parfümü
210,00 TL 79,99 TL
%19
Guilty Absolute Edp 90 ml Kadın Parfümü
Gucci Guilty Absolute Edp 90 ml Kadın Parfümü
720,00 TL 583,98 TL
%59
24 SAATTEKARGODA
Cool Water Edt 100 ml Kadın Parfümü
Davidoff Cool Water Edt 100 ml Kadın Parfümü
329,00 TL 134,99 TL
%46
24 SAATTEKARGODA
Sheer Beauty Essence Edt 100 ml Kadın Parfümü
Calvin Klein Sheer Beauty Essence Edt 100 ml Kadın Parfümü
280,00 TL 149,99 TL
%21
24 SAATTEKARGODA
Tresor La Nuit Edp 30 ml Kadın Parfümü
Lancome Tresor La Nuit Edp 30 ml Kadın Parfümü
189,00 TL 149,99 TL
%51
24 SAATTEKARGODA
Modern Muse Chic Edp 100 ml Kadın Parfümü
Estee Lauder Modern Muse Chic Edp 100 ml Kadın Parfümü
525,00 TL 254,99 TL
%38
24 SAATTEKARGODA
Goodgirl Edp 80 ml Kadın Parfümü Goodgirl Edp 80 ml Kadın Parfümü
Carolina Herrera Goodgirl Edp 80 ml Kadın Parfümü
612,00 TL 379,99 TL
%54
Le Parfum Edp 50 ml Kadın Parfümü Le Parfum Edp 50 ml Kadın Parfümü
Elie Saab Le Parfum Edp 50 ml Kadın Parfümü
509,00 TL 236,00 TL
%31
24 SAATTEKARGODA
Acqua Di Gioia Edp 100 ml Kadın Parfümü Acqua Di Gioia Edp 100 ml Kadın Parfümü Acqua Di Gioia Edp 100 ml Kadın Parfümü Acqua Di Gioia Edp 100 ml Kadın Parfümü
Giorgio Armani Acqua Di Gioia Edp 100 ml Kadın Parfümü
440,00 TL 304,99 TL
%49
24 SAATTEKARGODA
Mon Jasmin Noir Edp 75 ml Kadın Parfümü
Bvlgari Mon Jasmin Noir Edp 75 ml Kadın Parfümü
496,00 TL 254,99 TL
%65
24 SAATTEKARGODA
Sunflowers Edt 100 ml Kadın Parfümü Sunflowers Edt 100 ml Kadın Parfümü
Elizabeth Arden Sunflowers Edt 100 ml Kadın Parfümü
256,00 TL 89,99 TL
%24
Kelly Caleche Edt 50 ml Kadın Parfümü
Hermes Kelly Caleche Edt 50 ml Kadın Parfümü
395,00 TL 299,00 TL
%46
Wısal Dahab Eau De 50 ml Kadın Parfümü
Ajmal Wısal Dahab Eau De 50 ml Kadın Parfümü
323,00 TL 174,90 TL
%41
24 SAATTEKARGODA
Lolita Lempicka Edp 100 ml Kadın Parfümü
Lolita Lempicka Lolita Lempicka Edp 100 ml Kadın Parfümü
264,00 TL 154,99 TL
%49
24 SAATTEKARGODA
Eros Edp 100 ml Kadın Parfümü
Versace Eros Edp 100 ml Kadın Parfümü
570,00 TL 289,99 TL
%18
24 SAATTEKARGODA
Ralph Edt 30 ml Kadın Parfümü Ralph Edt 30 ml Kadın Parfümü
Ralph Lauren Ralph Edt 30 ml Kadın Parfümü
79,00 TL 64,99 TL
%56
24 SAATTEKARGODA
Red Jeans Edt 75 ml Kadın Parfümü Red Jeans Edt 75 ml Kadın Parfümü
Versace Red Jeans Edt 75 ml Kadın Parfümü
194,00 TL 84,99 TL
%50
24 SAATTEKARGODA
Magnetism Edp 75 ml Kadın Parfümü
Escada Magnetism Edp 75 ml Kadın Parfümü
429,00 TL 214,99 TL
%28
Aromatics In White Edp 50 ml Kadın Parfümü
Clinique Aromatics In White Edp 50 ml Kadın Parfümü
269,00 TL 194,90 TL
%48
Leau Par Kenzo Intese Edp 100 ml Kadın Parfümü
Kenzo Leau Par Kenzo Intese Edp 100 ml Kadın Parfümü
448,00 TL 234,90 TL
%38
Bright Crystal Edt 90 ml Kadın Parfümü
Versace Bright Crystal Edt 90 ml Kadın Parfümü
437,00 TL 269,90 TL
%38
Bright Crystal Edt 90 ml Kadın Parfümü
Versace Bright Crystal Edt 90 ml Kadın Parfümü
437,00 TL 269,90 TL
%27
24 SAATTEKARGODA
La Vie Est Belle Edp 100 ml Kadın Parfümü
Lancome La Vie Est Belle Edp 100 ml Kadın Parfümü
590,00 TL 429,99 TL
%19
Black xs Edt 80 ml Kadın Parfümü
Paco Rabanne Black xs Edt 80 ml Kadın Parfümü
392,00 TL 317,30 TL
%39
Lalique Azalee Edp 100 ml Kadın Parfümü
Lalique Lalique Azalee Edp 100 ml Kadın Parfümü
360,00 TL 219,00 TL
%37
L'Eau D'lssey Pure Edp 50 ml Kadın Parfümü
Issey Miyake L'Eau D'lssey Pure Edp 50 ml Kadın Parfümü
345,00 TL 219,00 TL
%10
L'Eau D'Issey Pure Edt 50 ml Kadın Parfümü
Issey Miyake L'Eau D'Issey Pure Edt 50 ml Kadın Parfümü
332,00 TL 297,80 TL
%40
Delices De Cartier Edt 100 ml Kadın Parfümü
Cartier Delices De Cartier Edt 100 ml Kadın Parfümü
394,00 TL 236,90 TL
%50
Paris Blanche Edp 100 ml Kadın Parfümü
Alaia Paris Blanche Edp 100 ml Kadın Parfümü
584,00 TL 292,50 TL
%47
Zahee Concentrated Perfume Oil 18 ml Kadın Parfümü
Ajmal Zahee Concentrated Perfume Oil 18 ml Kadın Parfümü
404,00 TL 214,90 TL
Fatale Edp 30 ml Kadın Parfümü
Agent Provocateur Fatale Edp 30 ml Kadın Parfümü
251,69 TL
%29
Liquid Cashmere Black Edp 100 ml Kadın Parfümü
Dkny Liquid Cashmere Black Edp 100 ml Kadın Parfümü
430,00 TL 304,90 TL
%29
Be Tempted Eay So Blush Edp 50 ml Kadın Parfümü
Dkny Be Tempted Eay So Blush Edp 50 ml Kadın Parfümü
265,00 TL 189,00 TL
%20
Privee Edp 50 ml Kadın Parfümü Privee Edp 50 ml Kadın Parfümü Privee Edp 50 ml Kadın Parfümü
Carolina Herrera Privee Edp 50 ml Kadın Parfümü
374,00 TL 299,00 TL
%18
This Is Her Edp 50 ml Kadın Parfümü
Zadig Voltaire This Is Her Edp 50 ml Kadın Parfümü
365,00 TL 299,00 TL
%19
Lady Million Edp 50 ml Kadın Parfümü
Paco Rabanne Lady Million Edp 50 ml Kadın Parfümü
390,00 TL 316,12 TL
%29
Addict Edt 50 ml Kadın Parfümü Addict Edt 50 ml Kadın Parfümü
Christian Dior Addict Edt 50 ml Kadın Parfümü
373,00 TL 263,28 TL
%50
Paris Edp 100 ml Kadın Parfümü
Alaia Paris Edp 100 ml Kadın Parfümü
584,00 TL 292,00 TL
%50
Paris Blanche Edp 50 ml Kadın Parfümü
Alaia Paris Blanche Edp 50 ml Kadın Parfümü
413,00 TL 206,50 TL
%47
Shadow Amor Pour Femme Edp 75 ml Kadın Parfümü
Ajmal Shadow Amor Pour Femme Edp 75 ml Kadın Parfümü
375,00 TL 199,00 TL
%11
Lace Edp 50 ml Kadın Parfümü
Agent Provocateur Lace Edp 50 ml Kadın Parfümü
297,00 TL 264,07 TL
%27
Nero Assoluto Edp 50 ml Kadın Parfümü
Roberto Cavalli Nero Assoluto Edp 50 ml Kadın Parfümü
370,00 TL 269,00 TL
%28
Leau Par Kenzo Intese Edp 50 ml Kadın Parfümü
Kenzo Leau Par Kenzo Intese Edp 50 ml Kadın Parfümü
277,00 TL 199,00 TL
%23
Myny Edp 50 ml Kadın Parfümü
Dkny Myny Edp 50 ml Kadın Parfümü
280,00 TL 214,90 TL
%28
Amarige Edt 100 ml Kadın Parfümü
Givenchy Amarige Edt 100 ml Kadın Parfümü
404,00 TL 289,00 TL
%40
Alien Edp 60 ml Kadın Parfümü
Thierry Mugler Alien Edp 60 ml Kadın Parfümü
527,00 TL 314,90 TL
%27
Aromatics In White Edp 100 ml Kadın Parfümü
Clinique Aromatics In White Edp 100 ml Kadın Parfümü
369,00 TL 268,00 TL
%53
Liquid Cashmere White Edp 100 ml Kadın Parfümü
Dkny Liquid Cashmere White Edp 100 ml Kadın Parfümü
430,00 TL 202,36 TL
%53
Liquid Cashmere Edp 100 ml Kadın Parfümü
Dkny Liquid Cashmere Edp 100 ml Kadın Parfümü
430,00 TL 202,36 TL
%11
Sublime Edp 50 ml Kadın Parfümü
Carolina Herrera Sublime Edp 50 ml Kadın Parfümü
311,00 TL 276,57 TL
%28
Obsessed Edp 50 ml Kadın Parfümü Obsessed Edp 50 ml Kadın Parfümü
Calvin Klein Obsessed Edp 50 ml Kadın Parfümü
345,00 TL 249,00 TL
%57
Deep Euphoria Edp 50 ml Kadın Parfümü
Calvin Klein Deep Euphoria Edp 50 ml Kadın Parfümü
466,10 TL 199,42 TL

Parfüm Seçimi Sandığınızdan Çok Daha Önemli

Karakterinizin bir parçası olan görebileceğiniz kunuz, bıraktığınız etki üzerinde tahmin ettiğinizden daha büyük bir paya sahip. Sizinle özdeşleşen ve hayata bakışınızı yansıtan bir ku, girdiğiniz her ortamda iz bırakmanız için önemli bir araç. Örneğin huzur veren, güçlü ve sportif erkek parfüm aromaları, klas duruşunuzu güçlendirebilir. Öte yandan özgür, kendine güvenen ve baş döndürücü aromalarıyla kadın parfüm seçenekleri de bakımına özen gösteren kadınların hislerine tercüman oluyor. Çocuk parfüm seçenekleri ise birbirinden sevimli şişe tasarımları ve doğal formülleriyle yoğun ilgi görüyor. Büyüleyici aromaları sayesinde üst, kalp ve dip notalarında apayrı dünyalara yolculuk yapmanızı sağlayan kular, hayata bakışınızı yansıtırken stilinizi de tamamlıyor. Etkileyici ve maskülen aromalarıyla ön plana çıkan erkek parfüm seçenekleri, bakımına önem veren her erkeğin bir imzası haline geliyor. Tazeliğini ve hoşluğunu tüm gün koruyan sıcak kular ise kadın parfüm seçenekleri arasında kendini belli ediyor. Burberry My Black ve Moschino Cheap and Chic gibi gizemli ve kışkırtıcı markalar kadınlar tarafından sıkça tercih edilirken, Calvin Klein One gibi modern ve cezbedici erkek kuları sektördeki üstünlüğünü koruyor. Küçüklerin hassas ciltleri için özel olarak tasarlanan çocuk parfüm aromaları ise enerjik kularıyla çocukların renkli dünyasını yansıtıyor. Tüm bu parfüm çeşitlerine Trendyol’a özel indirimlerle sahip olabilirsiniz.

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