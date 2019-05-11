1891 yılında Hollanda'da kurulan ve bugün 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Philips, 120 yıldır insanlara fark yaratan yenilikler sunuyor. İlk olarak ampul üreterek yola çıkan Philips, her geçen yıl yeni ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Bugünlerde binlerce farklı model üreten marka, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Her yaşa hitap eden ürün gamı ile geniş bir kitleye sahip olması da markanın geldiği noktayı gösteriyor. Philips, uzun yıllardır kaliteli ürünleri sayesinde piyasada en sık kullanılan markalardan biri oluyor. Televizyondan elektrikli süpürgeye, saç düzleştiriciden kulaklığa kadar tüm çeşitleriyle kullanıcısına güven aşılıyor.

Philips Ütü ve Elektrikli Süpürge Evdeki Yardımcınız

Küçük ev eşyaları denildiği zaman akıllara gelen Philips, ütü modelleriyle büyük ilgi görüyor. En zor ütülenen kıyafetleri dahi kolayca açabilen Philips ütü modelleri, ev işlerindeki en büyük yardımcı haline geliyor. Özellikle hanımlar tarafından tercih edilen Philips markalı ütüler, yeni teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Philips'e özel OptimalTEMP (akıllı çip teknolojisi) sayesinde tüm kumaşları ayırt ederek sıcaklık ayarı yapmadan ütüye devam etmeyi sağlıyor. İçeride oluşan kireci dışarı atan teknolojisi de firmanın yenilikçi anlayışını yansıtıyor. Ütü modellerinin tasarımlarında da yeni bir anlayış belirleyen Philips, estetik görünümün yanı sıra kolay kullanıma ve hafifliğe de özen gösteriyor.

Hanımların bir diğer yardımcısı da Philips elektrikli süpürge modelleri oluyor. En kolay kullanımı müşterilerine sunmak isteyen marka, elektrikli süpürge modelleriyle bunu başarıyor. Hafif ve güçlü performans sahibi Philips elektrikli süpürgeler teknolojisiyle göz dolduruyor. Düşük enerji tüketimi ile ev ekonomisine de katkı sunan modeller, torbalı ve torbasız olarak iki ana başlıkta kullanıcılara sunuluyor. İhtiyaca yönelik üretimler yapan Philips, böylece kullanıcılarına seçme şansı sunuyor. Philips teknolojinin verdiği imkanlarla tozu içine hapseden elektrik süpürgeleri üretiyor. Özellikle çocuklu ailelerin içi rahat ediyor.

Yeni Nesil Teknolojilerle Donatılan Philips LED TV’ler

Philips muhteşem görüntü kalitesine sahip televizyon modelleriyle de kalitesinden ödün vermiyor. Marka, gelişen teknolojiyi en özgün şekliyle tüketiciye sunuyor. Philips televizyon, en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Philips, her kullanıcıya özel televizyon modelleri sunuyor. Dahili uydu alıcılı modelleriyle, sadece bir çanak anten yardımıyla tüm dünyayı evinize getiriyor. İnce tasarımlarıyla beğeni toplayan Philips televizyon modelleri, tüm salonlara uygun televizyonlar üretiyor. Farklı boyutlardaki televizyonlar kullanıcıya en uygun fiyatlarla ulaşıyor. Philips LED TV, yenilikçiliği son noktasına kadar yansıtıyor. Gerçekçi görüntü ve doğal renkler Philips LED TV modellerinde buluşuyor. Philips LED TV sahipleri; heyecanlı maçları, filmleri ya da dizileri en gerçek halleriyle izleme keyfine varıyor. Oyun severler için de konsol bağlantılarıyla mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor. Philips 4K TV teknolojisi ile muhteşem bir görüntü sağlıyor. Tüm aile için televizyon izlemek ayrı bir keyif haline geliyor.

Kişisel Bakımınız Philips'ten

Kişisel bakım ürünlerinde de çok iddialı olan marka kadın ve erkek kullanıcılar için farklı ürünler sunuyor. Erkek bakımı için en iyi tıraş makinelerini üreten Philips, erkek bakımına özen gösteriyor. Cildi yıpratmayan ve kolay şekil verilebilen sakallar Philips traş makinesi ile kolay hale geliyor. Tüm cilt tiplerine uygun olması da her erkeğin dolabında bir Philips tıraş makinesi olmasını sağlıyor. Erkekler, Philips sayesinde özel bir tıraş deneyimi yaşıyor.

Saç düzleştirici modelleri kadınlar arasında oldukça popüler olan Philips, bu alanda da öncülük yapıyor. Saça zarar vermeyen yapısıyla kadın kullanıcıların tercihi olan Philips saç düzleştirici, her kullanımın ardından kuaförden çıkılmış hissini yaşatıyor. Epilasyon cihazı denildiği zaman akla gelen ilk marka olan Philips, can yakmayan modelleri ile kullanıcıların ilgisiyle karşılanıyor. Philips epilasyon konusunda rakiplerinin oldukça önünde yer alıyor. Philips lazer epilasyon aleti modelleri günden güne iddialı bir hale geliyor.

Müzikseverleri de düşünen firma, kulaklık ve soundbar hoparlör modelleriyle gücünü gösteriyor. Birçok model ve renkte Philips kulaklık, kullanıcılara sunuluyor. Philips kablolu kulaklık ve kablosuz kulaklık alanında kaliteli ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Philips soundbar hoparlör modelleriyle de LED TV'lerden elde edilen mükemmel görüntüyü, üstün ses kalitesiyle birleştiriyor.

Trendyol'dan Philips Kampanyaları

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