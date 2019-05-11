"Philips" araması için 967 sonuç listeleniyor
KARGO BEDAVA
PhilipsSaç Düzleştirici HP8361/00 8710103527213 8710103527213
408,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsHP8325/10 EssentialCare Saç Düzleştirici Seramik Geniş Pl
229,99 TL
209,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsBRI950/00 Lumea Prestige IPL Lazer Epilasyon
3.799,99 TL
2.298 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
PhilipsSatinelle Essential Kompakt Epilatör Hp6419/01 8710103703365
154,43 TL
119,08 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips BRP545/00 Satinelle Advanced Islak&Kuru PlusYüz Temizleme Epilasyon Cihazı
499,00 TL
224 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsSatinelle Essential Epilatör & Mini Epilatör & Cımbız HP6550/01
330,00 TL
242 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsBHH880/00 SytleCare Essential Saç Düzleştirme Fırçası
499,00 TL
297,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips BRI921/00 Lumea Advanced IPL Tüy Alma Cihazı
2.649,00 TL
1.789 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips HP6420/00 Satinelle 20 Cımbız Epilatör
144 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsBRE255/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör
499,00 TL
145 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsEssential Care HP8323/00 Seramik Turmalin Plakalı Saç Düzleştirici
249,90 TL
184,89 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsBHH880/00 Isıtmalı Saç Düzleştirici Fırça
399,99 TL
319 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips HP8361/00 ProCare Keratin Saç Düzleştirici
479 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips BRE611/00 Satinelle Prestige Islak&Kuru Epilasyon Cihazı
369,90 TL
214,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsSatinelle Advanced BRE650/00 Islak ve Kuru Epilatör (+8 aksesuar)
699,00 TL
389,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsBRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör
139,00 TL
128 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips BRE620/00 Satinelle ıslak kuru epiltör
294,80 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsBHS375/00 Essential ThermoProtect Düzleştirici
299,00 TL
179 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsTemizleme Seti SVC1116G
49,90 TL
37,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsSatinelle Advanced Bre610/00 Islak Ve Kuru Epilatör (+1 Aksesuar)
239,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsSatinelle Islak ve Kuru Özellikli Epilatör BRE650/00 8710103748267
632,90 TL
509,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsSatinelle Essential Kompakt Epilatör Hp6423/00 8710103609230
254,90 TL
219,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsSatinelle Advanced Islak ve Kuru Özellikli Epilatör BRE640/00 8710103748250
399,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips BRE605/00 Satinelle Advanced Islak&Kuru Epilasyon Cihazı
236,90 TL
204,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsBRE605/05 Satinelle Advanced Islak ve Kuru Epilatör
329,99 TL
259,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips HP8361/00 ProCare Keratin Saç Düzleştirici
487,13 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsBRE245/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör
229,99 TL
188,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsLumea Advanced IPL Tüy alma cihazı SC1997/00 8710103746973
1.859,90 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
PhilipsBHB864 StyleCare 25mm Dijital Tourmaline Seramik Maşa
257,37 TL
224 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsHP6540/00 3'ü 1 Arada Epilasyon Seti (Epilatör-Mini Epilatör-Işıklı Cımbız)
359 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsStraight Vivid Ends Care Saç Düzleştirici Bhs675/00 8710103769361
399,00 TL
314 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips HP8361/00 ProCare Keratin Saç Düzleştirici
509,00 TL
478 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsHP8361/00 ProCare Keratin Saç Düzleştirici
649,00 TL
489 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsEssentialCare Saç Düzleştirici HP8325/10 8710103742340
399,00 TL
229 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsAzur Pro Buharlı Ütü GC4889/30 8710103820338
699,00 TL
429,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPowerPro City FC9331/07 650 W Toz Torbasız Süpürge
1.049,91 TL
609,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsToz Torbasız Süpürge Fc9332/07 650 W 8710103796282
1.139,90 TL
659 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsFC9323/07 PowerPro Compact Torbasız Elektrikli Süpürge
559,00 TL
448 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips BT1214/15 Sakal Düzeltici
189,90 TL
99,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips MG3710/15 Multigroom 3000 Series 6 in 1 Erkek Bakım Kiti
269,99 TL
134,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips FC9925/07 Marathon Ultimate A PlusAA Enerji Sınıfı Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
1.799,90 TL
1.284 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
PhilipsFC9934/07 Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi
3.449,90 TL
1.829 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips HD7461/20 Daily Collection Kahve makinesi
359,00 TL
235,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips Multigroom Series 3000 Mg3730/15 8’İ 1 Arada Çok Amaçlı Tıraş Seti (Yüz Ve Saç)
171,90 TL
147,99 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsAzur Performer Plus Buharlı Ütü GC4525/30 8710103798736
589,99 TL
369,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips MG7720/15 7000 Series 14 in 1 Erkek Bakım Kiti
399,00 TL
319 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips BG3015/15 Bodygroom Islak-Kuru Erkek Vücut Bakım Seti
299,00 TL
207,50 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPhilips S1030/04 AquaTouch Islak Kuru Tıraş Makinesi
219,90 TL
154,90 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsDrycare Advanced Saç Kurutma Makinesi Hp8230/00 8710103601999
349,90 TL
172,89 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsPHILIPS SHP8000/10 KABLOLU İÇ MEKAN TV KULAKLIK
210,42 TL
157,79 TL
KARGO BEDAVA
PhilipsHd2590/90 Daily Collection Ekmek Kızartma Makinesi 2016St023123228387
279,00 TL
179,90 TL

Philips

1891 yılında Hollanda'da kurulan ve bugün 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Philips, 120 yıldır insanlara fark yaratan yenilikler sunuyor. İlk olarak ampul üreterek yola çıkan Philips, her geçen yıl yeni ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Bugünlerde binlerce farklı model üreten marka, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Her yaşa hitap eden ürün gamı ile geniş bir kitleye sahip olması da markanın geldiği noktayı gösteriyor. Philips, uzun yıllardır kaliteli ürünleri sayesinde piyasada en sık kullanılan markalardan biri oluyor. Televizyondan elektrikli süpürgeye, saç düzleştiriciden kulaklığa kadar tüm çeşitleriyle kullanıcısına güven aşılıyor. 

Philips Ütü ve Elektrikli Süpürge Evdeki Yardımcınız

Küçük ev eşyaları denildiği zaman akıllara gelen Philips, ütü modelleriyle büyük ilgi görüyor. En zor ütülenen kıyafetleri dahi kolayca açabilen Philips ütü modelleri, ev işlerindeki en büyük yardımcı haline geliyor. Özellikle hanımlar tarafından tercih edilen Philips markalı ütüler, yeni teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Philips'e özel OptimalTEMP (akıllı çip teknolojisi) sayesinde tüm kumaşları ayırt ederek sıcaklık ayarı yapmadan ütüye devam etmeyi sağlıyor. İçeride oluşan kireci dışarı atan teknolojisi de firmanın yenilikçi anlayışını yansıtıyor. Ütü modellerinin tasarımlarında da yeni bir anlayış belirleyen Philips, estetik görünümün yanı sıra kolay kullanıma ve hafifliğe de özen gösteriyor.

Hanımların bir diğer yardımcısı da Philips elektrikli süpürge modelleri oluyor. En kolay kullanımı müşterilerine sunmak isteyen marka, elektrikli süpürge modelleriyle bunu başarıyor. Hafif ve güçlü performans sahibi Philips elektrikli süpürgeler teknolojisiyle göz dolduruyor. Düşük enerji tüketimi ile ev ekonomisine de katkı sunan modeller, torbalı ve torbasız olarak iki ana başlıkta kullanıcılara sunuluyor. İhtiyaca yönelik üretimler yapan Philips, böylece kullanıcılarına seçme şansı sunuyor. Philips teknolojinin verdiği imkanlarla tozu içine hapseden elektrik süpürgeleri üretiyor. Özellikle çocuklu ailelerin içi rahat ediyor.

Yeni Nesil Teknolojilerle Donatılan Philips LED TV’ler

Philips muhteşem görüntü kalitesine sahip televizyon modelleriyle de kalitesinden ödün vermiyor. Marka, gelişen teknolojiyi en özgün şekliyle tüketiciye sunuyor. Philips televizyon, en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Philips, her kullanıcıya özel televizyon modelleri sunuyor. Dahili uydu alıcılı modelleriyle, sadece bir çanak anten yardımıyla tüm dünyayı evinize getiriyor. İnce tasarımlarıyla beğeni toplayan Philips televizyon modelleri, tüm salonlara uygun televizyonlar üretiyor. Farklı boyutlardaki televizyonlar kullanıcıya en uygun fiyatlarla ulaşıyor. Philips LED TV, yenilikçiliği son noktasına kadar yansıtıyor. Gerçekçi görüntü ve doğal renkler Philips LED TV modellerinde buluşuyor. Philips LED TV sahipleri; heyecanlı maçları, filmleri ya da dizileri en gerçek halleriyle izleme keyfine varıyor. Oyun severler için de konsol bağlantılarıyla mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor. Philips 4K TV teknolojisi ile muhteşem bir görüntü sağlıyor. Tüm aile için televizyon izlemek ayrı bir keyif haline geliyor.

Kişisel Bakımınız Philips'ten

Kişisel bakım ürünlerinde de çok iddialı olan marka kadın ve erkek kullanıcılar için farklı ürünler sunuyor. Erkek bakımı için en iyi tıraş makinelerini üreten Philips, erkek bakımına özen gösteriyor. Cildi yıpratmayan ve kolay şekil verilebilen sakallar Philips traş makinesi ile kolay hale geliyor. Tüm cilt tiplerine uygun olması da her erkeğin dolabında bir Philips tıraş makinesi olmasını sağlıyor. Erkekler, Philips sayesinde özel bir tıraş deneyimi yaşıyor.

Saç düzleştirici modelleri kadınlar arasında oldukça popüler olan Philips, bu alanda da öncülük yapıyor. Saça zarar vermeyen yapısıyla kadın kullanıcıların tercihi olan Philips saç düzleştirici, her kullanımın ardından kuaförden çıkılmış hissini yaşatıyor. Epilasyon cihazı denildiği zaman akla gelen ilk marka olan Philips, can yakmayan modelleri ile kullanıcıların ilgisiyle karşılanıyor. Philips epilasyon konusunda rakiplerinin oldukça önünde yer alıyor. Philips lazer epilasyon aleti modelleri günden güne iddialı bir hale geliyor.

Müzikseverleri de düşünen firma, kulaklık ve soundbar hoparlör modelleriyle gücünü gösteriyor. Birçok model ve renkte Philips kulaklık, kullanıcılara sunuluyor. Philips kablolu kulaklık ve kablosuz kulaklık alanında kaliteli ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Philips soundbar hoparlör modelleriyle de LED TV'lerden elde edilen mükemmel görüntüyü, üstün ses kalitesiyle birleştiriyor.

Trendyol'dan Philips Kampanyaları

Philips ürünleri Trendyol kullanıcılarına en uygun fiyatlarla sunuluyor. En uygun Philips ütü fiyatları ve en iyi indirimlerle diğer Philips ürünleri Trendyol'da. Uygun fiyatların yanı sıra birçok kampanya ve özel taksit fırsatları Trendyol kullanıcılarını bekliyor.

Yukarı Çık