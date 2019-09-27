Raisa Vanessa markası, modayla ilgilenmeyen kişiler tarafından dahi bilinen bir marka konumunda yer alıyor. Eşsiz ve sıra dışı tasarımları ile adından sıkça bahsettiren Raisa Vanessa, tasarım elbiseler düşünüldüğünde ilk akla gelen markalardan biri oluyor. Raisa Vanessa elbise ve gelinlik modelleri ile oldukça iddialı ve çarpıcı. Elbise tasarımlarında alışılmışın dışında detaylar kullanabilen Raisa Vanessa, bunu şıklığı ve zarifliği ihmal etmeden yapıyor.

Püskül ve Dantelin Romantizmi Raisa Vanessa'da!

Raisa Vanessa gelinlik ve elbise modellerine bakıldığında püskül detayının sıkça kullanıldığı göze çarpıyor. Birçok Raisa Vanessa elbise modelinde püsküller kullanan tasarımcılar, bu sayede elbiseye kendiliğinden hareket katıyor. Bu hareket, elbiseyi ve içindeki Raisa Vanessa kadınını daha da fazla dikkat çeken ve baş döndüren bir havaya büründürüyor. Yürüyüşünüze, dansınıza ahenkle eşlik eden bu detaylara bayılacaksınız. Püskülün yanında, yine elbiseleri hareketlendiren ve zarafet katan fırfır kumaşlar Raisa Vanessa elbise modellerinde sıkça karşınıza çıkıyor. Bu fırfır detayları, özellikle gece elbiselerinde aranan uçuş uçuş havayı sağlamaya yardımcı oluyor. Elbiselerinde daha geleneksel bir görüntüden hoşlanan, romantizmi hayatının her alanında arzulayan kadınlar için dantel detaylı Raisa Vanessa elbiseler çok ideal bir seçim oluyor.

Raisa Vanessa, kusursuz işçilik barındıran dantelli elbise modelleri ile büyülüyor. Zengin renk skalası ile pek çok kadına hitap eden Raisa Vanessa, çok çeşitli kıyafetleri bünyesinde barındırıyor. Düz ve koyu renk elbiseler tercih eden kadınlar için koleksiyonunda siyah, bordo, kahverengi gibi sade ve şık elbiseler bulunduran Raisa Vanessa, bulunduğu ortamlarda bakışları üzerine çekmeyi ve hakkında konuşulmasını seven kadınlar için tamamı pullardan oluşan, rengarenk elbiseler ile de alıcılarının karşısına çıkıyor. Elbise modellerinin yanı sıra tulum, pantolon-bluz ve pantolon-ceket takımları da bulunan Raisa Vanessa, pantolon şıklığını tercih eden kadınların da ihtiyaçlarına uygun ürünler sunuyor. Gideceğiniz davetin yapıldığı mekana, giyim zevkinize, bedeninize uygun olarak düşündüğünüz uzun, midi ya da mini boylu, parlak kumaşlı, mat görünümlü, aklınıza gelebilecek her çeşit elbise, tulum ve pantolon Raisa Vanessa koleksiyonları arasında sizleri bekliyor.

Raisa Vanessa ile Evet Deyin

Birçok kadın evleneceği günün ve içinde "evet" diyeceği gelinliğinin hayalini küçük yaşlardan itibaren kurar. Raisa Vanessa, bu günün özelliğinin ve eşsizliğinin bilincinde olarak yaptığı tasarımlarla göz dolduruyor. Her kadının kendi masalının en güzel gelini olmasını hedefleyen Raisa Vanessa, diğer abiye elbiselerinde olduğu gibi, gelinlik modellerinde de kusursuz detaylar kullanarak sadeliği en şık noktaya taşıyor. Hem uzun hem kısa gelinlik modelleri tasarlayan Raisa Vanessa, özel gününüzde kendinizi ne giyerken hayal ettiyseniz onu bulmanıza yardımcı oluyor. Zarafet, kalite ve kusursuz görünüm, Raisa Vanessa gelinlik modelleri ile kaçınılmaz bir son. En mutlu gününüzde en mükemmel halinizle görünmeniz için Raisa Vanessa sizin yanınızda oluyor.

Raisa Vanessa Kimdir?

Raisa ve Vanessa, ilk tasarımlarını bir çanta ile yalnızca 15 yaşında yapan ve Raisa Vanessa markasını 2011 yılında kuran ikiz kardeşler. Raisa ve Vanessa, London College of Fashion'da tiyatro ve kostüm tasarımı bölümünü bitirdikten sonra kariyerleri başlıyor ve dünya çapında bilinen tasarımcılar arasında yerlerini alıyorlar. Türkiye'de Şeyma Subaşı, Özge Ulusoy gibi isimlerin üzerinde tasarımları görülen ikili; Chrissy Teigen, Hannah Ferguson gibi dünya çapında ünlü isimleri de giydiriyor. Tarzlarını maksimalist ve cesur olarak nitelendiren Raisa Vanessa kardeşler, söyledikleri gibi cesur tasarımlar yaparak adlarından sıkça söz ettiriyorlar.

Raisa Vanessa for Trendyol

Kaliteye ve şıklığa bir arada ulaşmak artık çok daha kolay! Cesur tasarımlar ile dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız gecenin en şık kadını olmaya adaysanız aradığınız marka Raisa Vanessa. Özel tasarım elbiseler ile adınızdan söz ettirmek için Raisa Vanessa'nın Trendyol sayfasına özel indirimli ürünlerini inceleyebilir, tarzınıza ve gideceğiniz etkinliğe en uygun elbiseyi bulabilirsiniz. Hayalinizdeki elbiseye en uygun fiyatlarla ulaşmanın ve güzelliğinizle baş döndürmenizin en pratik yolu Trendyol'da!

Gittiğiniz mekan neresi olursa olsun, katıldığınız davetin en şık ve en gösterişli kadını siz olacaksınız. Raisa Vanessa, sıra dışı tasarımları ile bulunduğunuz davette mutlaka diğer insanlar tarafından fark edilmenizi ve büyük beğeni toplamanızı sağlıyor. Modern çizgileri ve eşsiz detayları sayesinde en özel halinize bürünmenizi sağlayan Raisa Vanessa abiye elbise modelleri göz dolduruyor. İster kısa ister uzun ister sade ve şık ister bol detaylı ve dikkat çekici, aklınızda nasıl bir görünüm varsa Raisa Vanessa hayalinize en yakın görüntüyü sağlamak için çalışıyor. Geniş ürün seçenekleri sayesinde her renkte bulabilirsiniz. Bedeninize ve tarzınıza en uygun Raisa Vanessa elbiseler dolabınızda yer almayı bekliyor. Raisa Vanessa elbise ve gelinlik modelleri arasından dilediğiniz kıyafeti seçerek yıllar boyu hafızalarda yer alan eşsiz bir görünüme sahip olacaksınız.