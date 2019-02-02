7200 sonuç listeleniyor
24 SAATTE KARGODA
Maybelline New YorkKıvrım ve Hacim Etkili Siyah Maskara - Lash Sensational Mascara 3600531143459
59,90 TL
41,99 TL
L'Oreal ParisKaldırma Etkili Siyah Maskara - Unlimited Mascara Black 3600523463664
99,90 TL
49,95 TL
Golden RoseMat Ruj - Velvet Matte Lipstick No: 16 8691190466169
34,50 TL
15,99 TL
24 SAATTE KARGODA
CliniqueSiyah Maskara & Maskara Bazı - Dual Ended Primer & Mascara 2.4 g 020714859107
59,00 TL
36,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
29,59 TL
Golden RoseHacim Veren Siyah Maskara - False Lashes Mascara 8691190122416
35,50 TL
15,99 TL
New WellYoğun Kapatıcı Fondöten - Derma Make Up Cover 03 Silver 30 ml 8680923304830
59,90 TL
19,90 TL
AVONSiyah Maskara - Super Extend Winged Out Mascara Blackest Black 8681298932192
42,00 TL
10,58 TL
SEPETTE %15 İNDİRİM
8,99 TL
KARGO BEDAVA
Max FactorRuj - Lipfinity Lipstick 150 086100013683
59,90 TL
19,90 TL
AYNI BUTİKTE 50 TL ÜZERİ 10 TL İNDİRİM
L'Oreal ParisSuya Dayanıklı Siyah Maskara - Unlimited Very Different Waterproof Mascara Black 3600523670079
99,90 TL
49,90 TL
New WellRuj - Liquid Lipgloss 204 8680923305936
39,90 TL
14,90 TL
Golden RoseHacim Etkili Siyah Maskara - Essential High Definition&Liftup&Great Volume Mascara 8691190070601
28,75 TL
14,38 TL
NOTEUzatıcı Etkili Siyah Maskara - Long Lash Mascara 8680705303013
44,90 TL
16,90 TL
Golden RoseHacim Veren Siyah Maskara - Smokey Lashes Defining Volume Mascara 8691190122409
35,50 TL
17,75 TL
24 SAATTE KARGODA
L'Oreal ParisEkstra Hacim Sağlayan Siyah Maskara - Mega Volume Collagene 24H Mascara Black 3600522066798
82,90 TL
42,99 TL
M.A.CRuj - Lustre Lipstick Syrup 3 g 773602033546
95 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
85,50 TL
KARGO BEDAVA
FlormarFondöten - Perfect Coverage Foundation No: 102 Soft Beige 30 ml 8690604085903
59,99 TL
35,99 TL
Golden RoseHacim Kazandıran Siyah Maskara - Lash Plumping Mascara 8691190121655
43,75 TL
21,88 TL
KARGO BEDAVA
Maybelline New YorkKıvrım ve Hacim Etkili Ekstra Siyah Maskara - Lash Sensational Intense Black Mascara 3600531230906
75,00 TL
62 TL
24 SAATTE KARGODA
Estee LauderFondöten - Double Wear Foundation S.I.P Spf 10 2N1 Desert Beige 30 ml 027131228400
285,00 TL
239,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
191,99 TL
M.A.CRuj - Satin Lipstick Shrimpton 3 g 773602505456
95 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
85,50 TL
AVONMark Big and Daring Suya Dayanıklı Maskara 10 ml Black 8681298935988
43,00 TL
10,99 TL
SEPETTE %15 İNDİRİM
9,34 TL
New WellLikit Ruj - Liquid Lipgloss d 213 8680923322094
39,90 TL
17,96 TL
24 SAATTE KARGODA
L'Oreal ParisUzunluk Sağlayan Siyah Maskara - Mega Volume Miss Baby Roll Mascara 01 Black 3600523438112
82,90 TL
42,99 TL
Maybelline New YorkSuya Dayanıklı Siyah Maskara - Lash Sensational Multiplying Mascara Intense Black 3600531143657
59,90 TL
33,94 TL
L'Oreal ParisKoyu Siyah Maskara - Telescopic Extreme Lenghtening Mascara Extra Black 3600521377024
91,90 TL
53,14 TL
24 SAATTE KARGODA
Estee LauderSumptuous Extreme Volume Maskara Set 887167401280
195,00 TL
169,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
135,99 TL
New WellSuya Dayanıklı Siyah Maskara - Volume & Waterproof Extra Length 8680923320892
34,90 TL
14,90 TL
L'Oreal ParisParadise Siyah Maskara 3600523503285
91,90 TL
53,14 TL
M.A.CRuj - Lipstick Kinda Sexy 3 g 773602077533
95 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
85,50 TL
M.A.CRuj - Monochrome Mini Traditional Lipstick Velvet Teddy 1.8 g 773602470419
49 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
44,10 TL
KARGO BEDAVA
EssenceHacim Veren Siyah Maskara - I Love Extreme Crazy Volume 4250587739084
29,81 TL
KARGO BEDAVA
L'Oreal ParisUzun Süre Kalıcı Fondöten - Infaillible 24H Fresh Wear 125 Natural Rose 30 ml 3600523614516
122,90 TL
73,74 TL
24 SAATTE KARGODA
FarmasiZen Maskara 8 ml 8690131768577
30,00 TL
18,99 TL
Maybelline New YorkHacim Sağlayan Siyah Maskara - Rocket Volume Express Mascara 30101692
59,90 TL
33,94 TL
Golden RoseMat Kalem Ruj - Matte Lipstick Crayon No: 21 8691190903213
24,25 TL
12,13 TL
24 SAATTE KARGODA
L'Oreal ParisSuya Dayanıklı Siyah Maskara - Paradise Mascara Waterproof 3600523591831
91,90 TL
44,50 TL
AVONMat Ruj - True Colour Perfectly Marvelous Mocha 8681298950455
39,00 TL
19,99 TL
SEPETTE %15 İNDİRİM
16,99 TL
Golden RoseMat Kalem Ruj - Matte Lipstick Crayon No: 18 8691190903183
24,25 TL
12,13 TL
NOTEKoruyucu Etkili Fondöten - Detox Protect Foundation 01 Beige 30 ml 8680705312015
64,90 TL
27,99 TL
New WellRuj - Lipstick d 183 8680923321448
29,90 TL
13,46 TL
24 SAATTE KARGODA
Maybelline New YorkYoğun Hacim Veren Siyah Maskara - Total Temptation Maskara 30155206
69,90 TL
36,99 TL
New WellYoğun Kapatıcı Fondöten - Derma Make Up Cover 01 Gold 30 ml 8680923304816
59,90 TL
19,90 TL
24 SAATTE KARGODA
Estee LauderSiyah Maskara - Sumptuous Lash Multiplying Volume Mascara 01 Extreme Black 8 ml 027131771944
179,00 TL
144,99 TL
SEPETTE %20 İNDİRİM
115,99 TL
24 SAATTE KARGODA
Maybelline New YorkSiyah Maskara - The Colossal Big Shot Volum Express Mascara Black 30143265
59,90 TL
32,99 TL
Golden RoseKıvrım & Hacim Etkili Siyah Maskara - Essential Great Curl & Volume Mascara 8691190070618
28,75 TL
14,38 TL
Golden RoseMineral Fondöten - Liquid Powder Mineral Foundation Spf 15 No: 01 35 ml 8691190101817
55,90 TL
27,95 TL
M.A.CSiyah Maskara - Haute & Naughty Too Black Lash 773602263608
119,00 TL
101,15 TL
SEPETTE %10 İNDİRİM
91,04 TL
FlormarLikit Mat Ruj - Kiss Me More Lip Tattoo Peach 8690604572847
34,99 TL
20,99 TL
New WellHandemade Hacim Veren Siyah Maskara 8680923313917
29,90 TL
13,46 TL
New WellLikit Ruj - Liquid Lipgloss d 209 8680923322056
39,90 TL
17,96 TL
Golden RoseMat Kalem Ruj - Matte Lipstick Crayon No: 11 8691190903114
24,25 TL
12,13 TL

Ruj Seçiminin Püf Noktaları

Ruj, dudağın doğal rengini değiştirerek daha sağlıklı ve bakımlı görünmesini sağlayan kozmetik bir üründür. Temel ruj içerikleri; balmumu, yağ, alkol ve pigmentlerden oluşur. Ancak günümüzde rujlara farklı özellikler kazandırmak için bu temel bileşenlere ekstra özellikler eklenir. Bu özellikler arasında nemlendirme, ekstra hacim, parlaklık ve matlık yer alır. Ruj, makyajı tek başına farklılaştıran en önemli ürünlerden biridir. Bu nedenle ruj seçerken ten renginizi, saç renginizi ve diğer makyaj ürünlerinizi göz önünde bulundurmanız gerekir. Sonuçta, aralarından seçim yapabileceğiniz yerli ve yabancı bir dizi marka, ruj türü ve renk bulunmaktadır. Favori dudak renginiz için mağazaya gitmek veya yeni bir şeyler denemek zorunda değilsiniz. Ancak rujunuz için alışveriş yaparken en iyi deneyimi elde etmenizi sağlayan bir dizi kural vardır. Cilt Tonunuza Uygun Ruj Renkleri Ruj seçerken en çok göz önünde bulundurmanız gereken kriter cilt tonunuzdur. Cilt tonunuzun alt rengini belirlemenin bir dizi yöntemi vardır. Bunlardan en popüler olarak kullanılan yöntem, bileğinizin içindeki damarlara göre tonun belirlenmesidir. Mavi veya mor damarlar, genellikle soğuk bir cilt tonunun bir işaretidir. Yeşil damarlar ise sıcak bir tonun işaretidir. Aradaki herhangi bir renk nötr bir tonu gösterebilir. Sıcak ten tonları olan kadınlara en çok yakışan renkler; bej, kahverengi, altın, bal, bronz, mocha, taupe, baharat, şeftali, mercan, portakal, kahverengimsi kırmızı, ılık kırmızı, sarımsı kahverengi, bakır ve kayısı tonundaki rujlardır. Soğuk ten tonları için ise pembe, gül, fuşya, menekşe, lavanta, üzüm, kiraz, şarap, leylak rengi, dut, erik, bordo, leylak ve yaban mersini renkleri idealdir. Nötr ten tonlarına sahip kadınlar, saç renklerine ve diğer özelliklere göre her grup rengi taşıyabilir. Zevkinize Uygun Ruj Türlerini Belirleyin Ruj markaları, hemen her kadının istek ve ihtiyaçlarına yönelik pek çok farklı ruj türü geliştirir. Kadınların, dönemsel ya da makyajına bağlı olarak bile ruj ihtiyaçları değişir. Farklı ihtiyaçlara uygun çeşitli tipte rujlar mevcuttur. Mat, kremsi, parlak, ışıltılı ve kalıcı ruj gibi halihazırda mevcut olan pek çok farklı türde ruj bulunur. Satın alırken her bir ruj tipinin nitelikleri hakkında bilgi edinerek sizin için en uygun olanın ne olduğuna karar vermeniz gerekir. Dudakları daha kuru yapıda olan kadınlara nemlendirici etkili ya da lipgloss tarzı daha parlak ürünleri tercih etmeleri önerilir. Ancak daha doğal ve kalıcı ruj türlerinden hoşlanan kadınların ise mat veya uzun süre çıkmayanları seçmeleri gerekir. Bazı rujlar, ekstra dolgunluk gibi özellikler de sunar. Daha ince dudaklı kadınlar, bu tarz dudak dolgunlaştırıcı ruj türlerini tercih edebilirler. Dudağı olduğundan büyük göstermek için pastel ruj renkleri de kullanılabilir. Yine mevsime bağlı olarak da tercih edilmesi gereken ruj türleri değişiklik gösterir. Yazın daha ıslak görünümlü ve ışıltı rujlar uygun olurken kış aylarında kremsi ya da mat yapıdaki ürünler kullanılmalıdır. Ruj Satın Alırken Araştırma Yapın Özellikle internetten yapılan ruj alışverişlerinde daha önce ürünü kullananların yorumlarını okumanız size önemli ölçüde yardımcı olur. Ürünün olumlu ya da olumsuz her türlü yorumunu okuyarak detaylı bilgi sahibi olmanız doğru ruju satın almanızı sağlayacaktır. İnternet bu anlamda çok zengin bir mecradır. Özellikle kendi ten ve saç renginize uygun kişilerin yorumlarını ve görsellerini incelemeniz de satın alma sürecinde size yardımcı olacaktır. Bu anlamda blog ya da YouTube içerik oluşturucularından fikir de alabilirsiniz. Ruj fiyatları genel olarak marka, tür, özellik ve benzeri kriterlere göre değişmektedir.
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