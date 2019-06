Ruj Seçiminin Püf Noktaları

Ruj, dudağın doğal rengini değiştirerek daha sağlıklı ve bakımlı görünmesini sağlayan kozmetik bir üründür. Temel ruj içerikleri; balmumu, yağ, alkol ve pigmentlerden oluşur. Ancak günümüzde rujlara farklı özellikler kazandırmak için bu temel bileşenlere ekstra özellikler eklenir. Bu özellikler arasında nemlendirme, ekstra hacim, parlaklık ve matlık yer alır. Ruj, makyajı tek başına farklılaştıran en önemli ürünlerden biridir. Bu nedenle ruj seçerken ten renginizi, saç renginizi ve diğer makyaj ürünlerinizi göz önünde bulundurmanız gerekir. Sonuçta, aralarından seçim yapabileceğiniz yerli ve yabancı bir dizi marka, ruj türü ve renk bulunmaktadır. Favori dudak renginiz için mağazaya gitmek veya yeni bir şeyler denemek zorunda değilsiniz. Ancak rujunuz için alışveriş yaparken en iyi deneyimi elde etmenizi sağlayan bir dizi kural vardır. Cilt Tonunuza Uygun Ruj Renkleri Ruj seçerken en çok göz önünde bulundurmanız gereken kriter cilt tonunuzdur. Cilt tonunuzun alt rengini belirlemenin bir dizi yöntemi vardır. Bunlardan en popüler olarak kullanılan yöntem, bileğinizin içindeki damarlara göre tonun belirlenmesidir. Mavi veya mor damarlar, genellikle soğuk bir cilt tonunun bir işaretidir. Yeşil damarlar ise sıcak bir tonun işaretidir. Aradaki herhangi bir renk nötr bir tonu gösterebilir. Sıcak ten tonları olan kadınlara en çok yakışan renkler; bej, kahverengi, altın, bal, bronz, mocha, taupe, baharat, şeftali, mercan, portakal, kahverengimsi kırmızı, ılık kırmızı, sarımsı kahverengi, bakır ve kayısı tonundaki rujlardır. Soğuk ten tonları için ise pembe, gül, fuşya, menekşe, lavanta, üzüm, kiraz, şarap, leylak rengi, dut, erik, bordo, leylak ve yaban mersini renkleri idealdir. Nötr ten tonlarına sahip kadınlar, saç renklerine ve diğer özelliklere göre her grup rengi taşıyabilir. Zevkinize Uygun Ruj Türlerini Belirleyin Ruj markaları, hemen her kadının istek ve ihtiyaçlarına yönelik pek çok farklı ruj türü geliştirir. Kadınların, dönemsel ya da makyajına bağlı olarak bile ruj ihtiyaçları değişir. Farklı ihtiyaçlara uygun çeşitli tipte rujlar mevcuttur. Mat, kremsi, parlak, ışıltılı ve kalıcı ruj gibi halihazırda mevcut olan pek çok farklı türde ruj bulunur. Satın alırken her bir ruj tipinin nitelikleri hakkında bilgi edinerek sizin için en uygun olanın ne olduğuna karar vermeniz gerekir. Dudakları daha kuru yapıda olan kadınlara nemlendirici etkili ya da lipgloss tarzı daha parlak ürünleri tercih etmeleri önerilir. Ancak daha doğal ve kalıcı ruj türlerinden hoşlanan kadınların ise mat veya uzun süre çıkmayanları seçmeleri gerekir. Bazı rujlar, ekstra dolgunluk gibi özellikler de sunar. Daha ince dudaklı kadınlar, bu tarz dudak dolgunlaştırıcı ruj türlerini tercih edebilirler. Dudağı olduğundan büyük göstermek için pastel ruj renkleri de kullanılabilir. Yine mevsime bağlı olarak da tercih edilmesi gereken ruj türleri değişiklik gösterir. Yazın daha ıslak görünümlü ve ışıltı rujlar uygun olurken kış aylarında kremsi ya da mat yapıdaki ürünler kullanılmalıdır. Ruj Satın Alırken Araştırma Yapın Özellikle internetten yapılan ruj alışverişlerinde daha önce ürünü kullananların yorumlarını okumanız size önemli ölçüde yardımcı olur. Ürünün olumlu ya da olumsuz her türlü yorumunu okuyarak detaylı bilgi sahibi olmanız doğru ruju satın almanızı sağlayacaktır. İnternet bu anlamda çok zengin bir mecradır. Özellikle kendi ten ve saç renginize uygun kişilerin yorumlarını ve görsellerini incelemeniz de satın alma sürecinde size yardımcı olacaktır. Bu anlamda blog ya da YouTube içerik oluşturucularından fikir de alabilirsiniz. Ruj fiyatları genel olarak marka, tür, özellik ve benzeri kriterlere göre değişmektedir.