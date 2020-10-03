KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. (“DSM”) tarafından www.trendyol.com websitesi aracılığıyla yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla DSM ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen dönemlerde paylaşacağım telefon ve eposta ve mobil uygulamalar aracılığıyla adresimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin DSM tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum. İşbu Ticari Elektronik İleti izni https://www.trendyol.com/kisisel_verilerin_korunmasi.html adresindeki KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI metnin ayrılmaz bir parçasıdır.