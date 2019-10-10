Gastronomi ve mutfak kültürünün revaçta olduğu günümüzde, servis ve sunum için kullanılan ürünler, bu popülerliğin sürdürülebilmesi ve kullanım kolaylığı sağlaması adına çeşitlilik kazanır.

Sofra kategorisi içerisinde tuzluktan servis setlerine kadar gereksinim duyulan ya da mutfaklara kolaylık, estetik ve değer katan en işlevsel ve cazip ürünler sunulur.

Hazırlık Ürünleri

Bu reyonda yüzlerce çeşit servis ve sunum ürünleri yer alır. Yemek hazırlığı ve sunum olmak üzere iki önemli aşama için de hem işlevsel hem görsel bir şölen oluşturan ürün gamı arasından alternatifler belirleyerek mutfağınızı zenginleştirebilir, mutfakta işleri kolaylaştırarak kısa sürelerde mükemmel sofralar kurabilirsiniz.

Öğün hazırlıklarında zamanı en iyi biçimde kullanarak yemek yapmayı eğlence haline getirmek ve uygun fiyatlarla göz alıcı şıklıklar oluşturmak isteyenler için cupcake kalıpları, şık şekerlikler, sosluklar, kahve ve pasta süsleme kalıpları malzeme ve doku çeşitliliğiyle bu reyonda kolaylıkla bulunabilir. Süzgeçler, tutacaklar, spatula, kesme tahtası, servis setleri, bambu kaşık setleri gibi mutfaktaki pratik yardımcılar, kaliteli malzeme ve kullanım kolaylığı sağlayan özellikleriyle bu bölümü zenginleştirir.

Servis ve Sunum Ürünleri

Servis sunum ürünleri bölümünde özellikle göz alıcı ve kalabalık kahvaltı sofraları için yemek takımlarıyla kolaylıkla tamamlanabilen kahvaltı sunum tabakları; bambu, porselen ya da seramik alternatifleriyle bulunur. İster porselen yemek takımınızla uyumlu porselen kahvaltı sunum tabaklarını seçin, isterseniz modern bambu bölmeli sunum tabaklarını seçin, konuklarınıza özenli bir sofra hazırlayabilirsiniz.

Sunum tabakları, kahvaltıda olduğu gibi günün her saati ve her öğünde keyifle kullanılabilir. Kahvaltılık, salata, çerez, meze, tatlı tuzlu atıştırmalıklar gibi tüm ikramlar sunum tabaklarında iştah açıcı bir seyir zevki oluşturur. Konuklarınızın yemek lezzetinizden emin olacakları bir sofra dizaynını, sunum tabaklarını etkin olarak kullanarak mümkün kılabilirsiniz. Bambu sunum tabağı ya da ahşap sunum tabağı, modern ve pop art bir stili vurgularken, aynı zamanda doğaya dönüşü ve saflığı işaret eder.

Yemek düzeninde en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden biri de servis tabağıdır. Ağırlamalarda garnitürlerle birlikte ana ikramların sunulduğu servis tabakları, aynı zamanda yan ikramlar ve tamamlayıcı yiyecekler için de kullanılabilir. Özellikle dikdörtgen servis tabağı bu konuda sofra düzenlemede çok yardımcı bir üründür. Geometrik özelliği sayesinde masalarda minimum yer kaplayarak maksimum ürün sığdırabilmeyi sağlar. Kare servis tabağı ise geniş hacmi ile kurtarıcıdır. Birkaç farklı lezzeti aynı tabakta ikram etmenizi sağlar. Bu bölümden seçeceğiniz servis tabakları ile hem tüm hazırlıklarınızı konuklarınıza sunabilir hem de mükemmel görünümde dizilmiş bir masa kurabilirsiniz. Bambu servis tabağı ya da renkli servis tabakları seçerek sofranızı hareketlendirebilir, hatta yemeklerinizi renklerine veya kullanılan malzeme özelliğine göre tabaklara paylaştırarak tablo gibi masalar oluşturabilirsiniz.

Supla ve Bardak Altlığı

Yemek tabaklarının altında kullanılabilecek estetik ve kullanışlı Amerikan servisleri ve suplalar her zevke ve bütçeye uygun özelliklerle bu bölümde bulunur. Cam suplalar, ahşap suplalar, kumaş ve polyester Amerikan servisler, runnerlar her öğün ve ağırlama içeriğine uygun çeşitlilikte bu reyonda yer alır. Ahşap suplalar ile konuklarınıza keyifli kahvaltı sofraları hazırlayabilir ya da gündelik hayatınızda ailenizle kullanabilirsiniz. Cam suplaları, yemek takımlarınızla akşam yemeği sunumunda kullanabilir sofranıza bambaşka bir hava katabilirsiniz. Bardak altlık alternatiflerinden bir ya da birkaç takım seçerek, hem sehpa ve masalarınızı koruyabilir, hem de hoş görünümler elde edebilirsiniz.

Servis ve sunum bölümünde, yemek hazırlığından çay yanı ikrama kadar tüm süreçlerde, kullanışlı, estetik, yenilikçi ve dayanıklı ürünlerle beklentiler en yüksek düzeyde karşılanır.