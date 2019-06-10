"Size Özel Saygı" araması için 2182 sonuç listeleniyor
24 SAATTE KARGODA
By SaygıKadın İndigo Şal Yaka Krep Ceket S-19K3400001
59,99 TL
By SaygıKadın Siyah Kolsuz Çiçekli Cepli Likra Örme Krep Elbise S-19Y3500051
49,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Siyah Kolsuz Pileli Cepli Likra Midi Boy Elbise S-19Y2290001
89,99 TL
24 SAATTE KARGODA
By SaygıKadın Siyah Yaprak Desen Cepli Kolsuz Likra Örme Krep Elbise S-19Y3500034
44,99 TL
24 SAATTE KARGODA
By SaygıKadın Siyah Şal Yaka Krep Ceket S-19K3400001
59,99 TL
49,99 TL
By SaygıKadın Mavi İp Askılı Torba Cepli Kuşaklı Keten Elbise S-19Y1480034
59,99 TL
By SaygıKadın Siyah Kruvaze Puantiyeli Örme Krep Likra Elbise S-19Y3500048
49,99 TL
By SaygıKadın Siyah Kruvaze Gül Desen Örme Krep Likra Elbise S-19Y3500045
69,99 TL
By SaygıKadın Siyah Kruvaze Çiçek Desen Örme Krep Likra Elbise S-19Y3500044
69,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Siyah Bodrum Kumaş Gömlek Yaka Önü Düğmeli Kuşaklı Elbise S-19Y1480038
79,99 TL
By SaygıKadın Siyah Puantiyeli Cepli Kolsuz Likra Örme Krep Elbise S-19Y3500035
54,99 TL
By SaygıKadın Siyah Çizgili Önü Düğmeli Cepli Keten Etek S-19Y2800035
59,99 TL
By SaygıKadın Yeşil Beli Lastikli Saten Krep Salaş Pantolon S-19Y3080011
39,99 TL
By SaygıKadın Mavi Kısa Kol Kalın Çizgili Kuşaklı Gömlek Elbise S-18Y1010228
44,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Haki Çiçekli Ve Benekli Omuz Baplamalı Cepli Viskon Tulum S-19Y1010133
79,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Turkuaz Omuz Bağlamalı Cepli Desenli Viskon Tulum S-19Y1010131
79,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Lacivert Nakışlı Arkası İpli Astarlı Uzun Elbise S-19Y1690026
79,99 TL
By SaygıKadın Ekru-Lacivert Beli Lastikli Çiçekli Astarlı Etek S-19Y3080028
34,99 TL
By SaygıKadın Siyah Kruvaze Yaka Cepli Puantiyeli Likra Tulum S-19Y3500031
59,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Lacivert Çiçek Desen Omuz Bağlamalı Cepli Viskon Tulum S-19Y1010132
79,99 TL
By SaygıKadın Siyah Şal Desen Cepli Pileli Likra Örme Krep Elbise S-19Y3500054
49,99 TL
By SaygıKadın Siyah Salaş File Pelerin Panço S-19Y0840034
34,99 TL
By SaygıKadın Siyah Kruvaze Yıldız Desen Örme Krep Likra Elbise S-19Y3500046
69,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Saks Kruvaze Beli Kemerli Uzun Şifon Abiye Elbise S-18Y2580002
285,00 TL
199,99 TL
By SaygıKadın Turkuaz Beli Lastikli Saten Krep Salaş Pantolon S-19Y3080011
39,99 TL
By SaygıKadın Siyah Kalın Askılı Yanları Şerit Yırtmaçlı Likra Elbise S-19Y3500040
49,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Yeşil Bodrum Kumaş Gömlek Yaka Önü Düğmeli Kuşaklı Elbise S-19Y1480038
79,99 TL
By SaygıKadın Lacivert Geometrik Desen Saten Krep Salaş Pantolon S-19Y3080007
39,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Siyah Madonna Yaka Çizgili Astarlı Elbise S-19Y2800048
79,99 TL
24 SAATTE KARGODA
By SaygıKadın Saks Kolsuz Pileli Cepli Likra Midi Boy Elbise S-19Y2290001
89,99 TL
By SaygıKadın Siyah Etek Ucu Dantel Astarlı Piliseli Kısa Şifon Etek S-19Y3080039
49,99 TL
24 SAATTE KARGODA
By SaygıKadın Krem Madonna Yaka Karışık Desen Saten Elbise S-19Y3550008
34,99 TL
By SaygıKadın Siyah Papatya Yakalı Kolsuz Likra Kısa Elbise S-19Y0270006
69,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Bebe Mavi Kruvaze Beli Kemerli Uzun Şifon Abiye Elbise S-18Y2580002
285,00 TL
199,99 TL
24 SAATTE KARGODA
By SaygıKadın Beyaz Astarlı Dantel Elbise S-19Y1810006
89,99 TL
By SaygıKadın Siyah V Yaka Yaprak Desen Kısa Kol Gömlek S-19Y1010108
34,99 TL
By SaygıKadın Kahve İp Askılı Leopar Desen Önü Volanlı Örme Krep Likra Elbise S-19Y1200009
44,99 TL
By SaygıKadın Siyah Yıldız Desen Kısa Kol Likra Elbise S-19Y3500049
49,99 TL
By SaygıKadın Mavi Pötikare Hakim Yaka Tek Cepli Kolsuz Viskon Bluz S-19Y2220035
39,99 TL
By SaygıKadın Siyah Kruvaze Gül Desen Kuşaklı Likra Örme Krep Tulum S-19Y3500053
69,99 TL
24 SAATTE KARGODA
By SaygıKadın Bej Çiçek Desen Kısa Kol Kuşaklı Viskon Gömlek Elbise S-19Y1010103
69,99 TL
By SaygıKadın Siyah-Kırmızı Kruvaze Çiçek Desenli Likra Tulum S-19Y3500029
59,99 TL
24 SAATTE KARGODA
By SaygıKadın Siyah Benekli Piliseli Kruvaze Saten Elbise S-19Y0350006
69,99 TL
64,99 TL
By SaygıKadın Bej Çapraz İp Askılı Parçalı Likra Bluz S-19Y3360046
34,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Saks Kruvaze Beli Kemerli Kısa Şifon Abiye Elbise S-18Y2580001
200,00 TL
179,99 TL
24 SAATTE KARGODA
By SaygıKadın Siyah Düğmeli Torba Cepli Kalın Çizgili Kuşaklı Viskon Elbise S-19Y1010075
59,99 TL
By SaygıKadın Beyaz Poplin Fermuarlı Gömlek S-19Y1480001
49,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Simli Pileli Astarlı Kısa Abiye Elbise Siyah S-19Y2800060
175,00 TL
149,99 TL
24 SAATTE KARGODA
By SaygıKadın Siyah Cepli Midi Boy Örme Krep Likra Elbise S-19Y3500013
34,99 TL
By SaygıKadın Siyah Kolları Güpür Önü Bağlamalı Likra Bluz S-19Y1150013
59,99 TL
KARGO BEDAVA
By SaygıKadın Siyah Kruvaze Beli Kemerli Uzun Şifon Abiye Elbise S-18Y2580002
285,00 TL
199,99 TL

Size Özel Saygı

"Size Özel" mottosuyla yola çıkan Türk giyim markası Saygı, 1993'ten bu yana hizmet vermektedir. Eskişehir'de kurulmuş olan marka Size Özel Saygı, şu anda Türkiye genelinde bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Size Özel Saygı, kadınların günlük hayatta kullandıkları kurtarıcı ve şık parçaların yanısıra abiyeden sokak modasına çeşitli koleksiyonlarıyla ve geniş ürün yelpazesiyle giyim alanında kendinden söz ettiriyor. Abiye seçiminde tesettür abiye ve büyük beden abiye seçenekleri de mevcut. Kadınların şık tercihi Size Özel Saygı, size özel koleksiyonlarıyla şimdi Trendyol'da. Moda rüzgarını Trendyol'da yakalayın, yeni sezon fırsatlarını kaçırmayın!
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