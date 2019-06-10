Size Özel Saygı

"Size Özel" mottosuyla yola çıkan Türk giyim markası Saygı, 1993'ten bu yana hizmet vermektedir. Eskişehir'de kurulmuş olan marka Size Özel Saygı, şu anda Türkiye genelinde bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Size Özel Saygı, kadınların günlük hayatta kullandıkları kurtarıcı ve şık parçaların yanısıra abiyeden sokak modasına çeşitli koleksiyonlarıyla ve geniş ürün yelpazesiyle giyim alanında kendinden söz ettiriyor. Abiye seçiminde tesettür abiye ve büyük beden abiye seçenekleri de mevcut. Kadınların şık tercihi Size Özel Saygı, size özel koleksiyonlarıyla şimdi Trendyol'da. Moda rüzgarını Trendyol'da yakalayın, yeni sezon fırsatlarını kaçırmayın!