Spor giyimin vazgeçilmezi sneakers ayakkabılar, günümüzde klasik kıyafetlere de eşlik eder. Günlük hayatta kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları arasında en rahat seçimlere işaret eden sneakers ayakkabı modelleri, bileksiz spor ayakkabılar olarak tanımlanabilir. Sneakers adı, İngilizce’deki “sneak” (sessiz) sözcüğünden türetilmiştir. Lastik tabanlar nedeniyle ses çıkarmadan hareket etmenize imkân veren modeller, bugünkülere benzemese de rahatlık vaadi aynıdır. Günümüzde spor ayakkabı ile sneaker, eş anlamlıdır.

Neredeyse herkesin vazgeçilmezi olan spor ayakkabı ürünleri, ilk olarak profesyonel sporcular için üretilmiştir. 20. yüzyılın ortalarında spor giyim markaları, spor ayakkabıları ile rafları süslerken, 1970'lerin sonrasında lüks markalar da sneakers üretimine başlamıştır. Yalnızca rahatlık aracı değil; statü sembolü olarak da kullanılmaya başlayan ayakkabılar, 1985 yılında basketbol dünyasını kasıp kavurur. Ünlü marka yüzleri, her maçta aynı marka ayakkabıları giyerek, markaların satış rekorları kırmasını sağlar. Ardından hip-hop kültürünün vazgeçilmezi hâline gelen tasarımlarla spor ayakkabılar, sokak modasının ayrıcalıklı bir parçası hâline gelmiştir. Günümüzde ünlü sporcuların, pop yıldızlarının ve moda ikonlarının adıyla üretilen koleksiyonlar, premium tasarımlar, sınırlı sayıdaki üretimler ile sneaker modası, hâlâ ayrıcalıklı bir tarzın sembolüdür. Elbette, rahatlık sunması da moda olmasında etkilidir.

Sneaker Modelleri

Sneakers bayan erkek ve çocuk koleksiyonları bulundurur. Sneaker modelleri, spor dallarına, tasarımlara, mevsimsel özelliklere göre kategorize edilir. Yürüyüş ayakkabısı ile voleybol ayakkabısının tasarım özellikleri farklıdır. Indoor ve outdoor üretimler; dış materyalleri, iç dolguları ile birbirinden ayrışır. Kullanıcılar, hem kullanım alanlarına hem de zevklerine göre spor ayakkabılarını seçebilir. Yazın spor yaparken, kışın trekking esnasında, salonda, sahada veya sokakta her yerde sizinle olmayı vadeden ayakkabılar, günlük hayatta da rahatlıkla giyilebilir. Genellikle bilek kısmı geniş olan sneakers ayakkabı, erkek ve kadınlar için farklı tasarımlarla sunulabilir. Kadınlar için daha canlı renkler sunulurken, erkek ayakkabıları ise genellikle daha koyu renklerle tasarlanır. Çocuk ayakkabılarının üstünde eğlenceli figürler, baskılar, ışıklar yer alabilir. Sneakers ayakkabılar, genellikle üzerlerinde markalarının büyük logo veya amblemlerini bulundurur.

Sneaker: Rahatlığın Diğer Adı

Sneaker ayakkabılar, spor için üretildiğinden, genellikle özel tabanlarla tamamlanır. Ayağın tabana tutunmasına yardımcı olan özel tasarımlar, nefes alabilen materyallerle tamamlanır. Böylelikle spor esnasında terleme azalır, nem geçirgenliği bulunan dokular, kötü koku oluşumunu engeller. Ortopedik tabanlar, file kısımlar, su geçirmez kışlık materyaller, özel basınç azaltıcı tabanlar da ayakkabılarda bulunabilir. Rahatlığı önceleyen modeller, bağcıklı, cırt cırtlı olarak tasarlanır. Spor ayakkabı kalıpları, genellikle standart ayakkabıların kalıplarından farklıdır. Ürünün iç etiketinde ayakkabının cm cinsinden uzunluğu da yer alır. Kullanıcılar, bu bilgiyi referans alarak ayakkabılarını seçebilir.

Sneaker Kombinleri

Kadın sneaker kullanıcıları; spor taytı, eşofman veya jean ile spor ayakkabı giymeye alışık olsa da son yıllarda yükselen moda, kadınlara gece şıklığında da rahatlığı deneyimleme imkânı vermiştir. Abiye bir elbisenin, şık bir takımın altına sneaker giymek modadır. Ceket, pantolon veya kalem etek ile sneaker giymek, "cool" olmanın anahtarı olarak görülebilir. Oysa sneaker şıklığının da ipuçları bulunur. Beyaz sneaker giyilecekse tamamen temiz olması önemlidir. Dolgu topuk sneaker'lar da kısa boylu kadınların kurtarıcısı olmuştur. Hem topuk beklentisini hem de sneaker rahatlığını karşılayan içten dolgulu modeller, özellikle pantolonlarla bir arada kullanılır. Desenli sneaker'lar seçilirken, kıyafetlerle uyuma özellikle dikkat edilmelidir. Spor ayakkabılar, genellikle sade tasarımlarla sunulsa da kimi zaman vahşi desenler ya da çiçekli baskılar da ayakkabılara eşlik eder. Sneaker ayakkabılarla beraber genellikle bileksiz çoraplar giyilmelidir. Spor ayakkabılar için özel tasarlanan çoraplar veya babet çorapları tercih edilebilir.

Sneakerhead Akımı

Dünyanın moda başkentlerinde sneaker tutkunları, "sneakerhead" adıyla anılır. Binlerce sneaker biriktirenler, ayakkabılar için ev kiralayanlar, sneaker'ları bir giyim aracı olarak kullanmanın yerine yaşam tarzı hâline getiren bu kişiler arasında ünlü isimler de vardır. Kadın-erkek, genç-yaşlı dünyanın her yerinden "sneakerhead"ler, en yeni modelleri koleksiyonlarına eklemek için her markayı sıkı takip eder. Premium ve sınırlı sayıda özel üretimler olmazsa olmazları, rekabet araçlarıdır. Sneaker, yalnız bir ayakkabı modeli değil; dünyada büyüyen akımlar oluşturan bir rahatlık hareketidir.

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