"Sneaker" araması için 21279 sonuç listeleniyor
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
İnan AyakkabıBeyaz Cilt Kadın Spor Ayakkabı Y5623
249,99 TL
100 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
70 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackBuz Pudra Kadın Sneaker 772-1
229,00 TL
109,99 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
71,49 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackSiyah Beyaz Unisex Sneaker 772.SB0
220,00 TL
109,99 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
71,49 TL
Y-LondonBeyaz Gümüş Kadın Spor Ayakkabı 938 9 4211
69,99 TL
AYNI BUTİKTE 2. ÜRÜN 1 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackBeyaz Unisex Sneaker TB106.BY0
239,00 TL
99,99 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
64,99 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
İnan AyakkabıBeyaz Kadın Spor Ayakkabı Y67
179,99 TL
80 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
56 TL
24 SAATTE KARGODA
Pierre CardinBeyaz Kadın Sneaker DSMSS19183
217,98 TL
89,99 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackSiyah Unisex Sneaker HRC-Q-0
280,00 TL
129 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
83,85 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackBeyaz Unisex Sneaker HRC-Q-0
280,00 TL
129 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
83,85 TL
KARGO BEDAVA
JumpKadın Sneaker - 13822
109,90 TL
90,12 TL
SEPETTE %25 İNDİRİM
67,59 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackBeyaz Siyah Unisex Sneaker ALX-0
229,00 TL
119,99 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
77,99 TL
24 SAATTE KARGODA
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Tonny BlackBeyaz File Kadın Sneaker GZT-1
299,00 TL
149 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
96,85 TL
24 SAATTE KARGODA
adidasKadın Spor Ayakkabı - Superstar W - B42002
639,00 TL
359,99 TL
KinetixErkek Sneaker - 100232703 7P Macon - 100232703
139,99 TL
99,99 TL
SEPETTE %21 İNDİRİM
78,99 TL
BambiHakiki Deri Siyah Kadın Sneaker H0538222216
239,99 TL
109,99 TL
SEPETTE %25 İNDİRİM
82,49 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackSiyah Beyaz Unisex Sneaker ZYP-0
299,00 TL
139,99 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
90,99 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
SOHOBeyaz Kadın Sneaker 12466
79,99 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
55,99 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackSiyah Füme Unisex Sneaker 772.SF0
220,00 TL
109,99 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
71,49 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
İnan AyakkabıBeyaz Yılan Kadın Spor Ayakkabı Y68
199,99 TL
80 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
56 TL
KARGO BEDAVA
PumaKadın Spor Ayakkabı - Vikky Platform Black- Blac
339,99 TL
189,99 TL
SEPETTE %21 İNDİRİM
150,09 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackToprak Kadın Sneaker BLS-Q-1
299,00 TL
149 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
96,85 TL
BambiSiyah Kadın Sneaker H0516014072
159,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %25 İNDİRİM
56,24 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackSiyah Beyaz Unisex Sneaker HRC-Q-0
280,00 TL
129 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
83,85 TL
Y-LondonBeyaz Kadın Spor Ayakkabı 938 9 4206
69,99 TL
AYNI BUTİKTE 2. ÜRÜN 1 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackKırmızı Unisex Sneaker 772-0
220,00 TL
109,99 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
71,49 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackBeyaz Unisex Sneaker ALX-0
229,00 TL
119,99 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
77,99 TL
Y-LondonBeyaz Beyaz Kadın Spor Ayakkabı 938 9 4208
69,99 TL
AYNI BUTİKTE 2. ÜRÜN 1 TL
24 SAATTE KARGODA
Pierre CardinBeyaz Kadın Sneaker DSMSS19121
217,98 TL
74,99 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackBeyaz Gümüş Kadın Sneaker ALX-1
229,00 TL
119,99 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
77,99 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackBeyaz File Unisex Sneaker 772-0
220,00 TL
109,99 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
71,49 TL
BambiHakiki Deri Beyaz Simli Kadın Sneaker H0538222216
239,99 TL
109,99 TL
SEPETTE %25 İNDİRİM
82,49 TL
KinetixBeyaz Kadın Sneaker 000000000100323297
99,99 TL
79,99 TL
SEPETTE %21 İNDİRİM
63,19 TL
BambiBeyaz Siyah Kadın Sneaker H05906001
149,99 TL
74,99 TL
SEPETTE %25 İNDİRİM
56,24 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
İnan AyakkabıBeyaz Cilt Kadın Spor Ayakkabı Y5635
219,99 TL
100 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
70 TL
DeFactoKadın Bağcıklı Sneaker K4748AZ.19SP.WT16
39,99 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
27,99 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
SOHOBeyaz Kadın Sneaker 12652
129,99 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
90,99 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackBej Unisex Sneaker TB106.BJ0
239,00 TL
99,98 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
64,99 TL
BambiBeyaz Dore Kadın Ayakkabı H06060633
169,99 TL
84,99 TL
SEPETTE %25 İNDİRİM
63,74 TL
U.S. Polo Assn.CAROL Lacivert Kadın Sneaker Ayakkabı
129,99 TL
109,99 TL
SEPETTE %21 İNDİRİM
86,89 TL
KARGO BEDAVA
U.S. Polo Assn.Kırmızı Kadın Sneaker 000000000100357580
144,99 TL
SEPETTE %30 İNDİRİM
101,49 TL
Y-LondonBeyaz Kadın Spor Ayakkabı 938 9 4204
69,99 TL
AYNI BUTİKTE 2. ÜRÜN 1 TL
24 SAATTE KARGODA
PumaKadın Spor Ayakkabı - Smash v2 L Jr - 36517011
349,90 TL
289,99 TL
24 SAATTE KARGODA
GönBeyaz Kadın Spor Ayakkabı 35992
109,99 TL
SEPETTE %50 İNDİRİM
55 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Fox ShoesSiyah Kadın Spor Ayakkabı F652060002
89,99 TL
SEPETTE %25 İNDİRİM
67,49 TL
MilleKadın Sneaker - Valerya Cilt - MA19LK063
249,90 TL
209,90 TL
SEPETTE %55 İNDİRİM
94,46 TL
PolarisLacivert Kadın Sneaker 000000000100376861
79,99 TL
59,99 TL
SEPETTE %21 İNDİRİM
47,39 TL
KARGO BEDAVA
adidasKadın Spor Ayakkabı - Hoops 2.0 W - B42095
339,00 TL
254 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackSomon Kadın Sneaker HRC-Q-1
280,00 TL
129 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
83,85 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackBuz Saks Unisex Sneaker CETA.BX0
120,00 TL
99,99 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
64,99 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackBeyaz Kadın Sneaker BLS-Q
299,00 TL
149 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
96,85 TL
24 SAATTE KARGODA
KARGO BEDAVA
Tonny BlackBeyaz File Kadın Sneaker BLS-Q-1
299,00 TL
149 TL
SEPETTE %35 İNDİRİM
96,85 TL

Sneaker ile Özgürce Hareket Et

Spor giyimin vazgeçilmezi sneakers ayakkabılar, günümüzde klasik kıyafetlere de eşlik eder. Günlük hayatta kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları arasında en rahat seçimlere işaret eden sneakers ayakkabı modelleri, bileksiz spor ayakkabılar olarak tanımlanabilir. Sneakers adı, İngilizce’deki “sneak” (sessiz) sözcüğünden türetilmiştir. Lastik tabanlar nedeniyle ses çıkarmadan hareket etmenize imkân veren modeller, bugünkülere benzemese de rahatlık vaadi aynıdır. Günümüzde spor ayakkabı ile sneaker, eş anlamlıdır.

Neredeyse herkesin vazgeçilmezi olan spor ayakkabı ürünleri, ilk olarak profesyonel sporcular için üretilmiştir. 20. yüzyılın ortalarında spor giyim markaları, spor ayakkabıları ile rafları süslerken, 1970'lerin sonrasında lüks markalar da sneakers üretimine başlamıştır. Yalnızca rahatlık aracı değil; statü sembolü olarak da kullanılmaya başlayan ayakkabılar, 1985 yılında basketbol dünyasını kasıp kavurur. Ünlü marka yüzleri, her maçta aynı marka ayakkabıları giyerek, markaların satış rekorları kırmasını sağlar. Ardından hip-hop kültürünün vazgeçilmezi hâline gelen tasarımlarla spor ayakkabılar, sokak modasının ayrıcalıklı bir parçası hâline gelmiştir. Günümüzde ünlü sporcuların, pop yıldızlarının ve moda ikonlarının adıyla üretilen koleksiyonlar, premium tasarımlar, sınırlı sayıdaki üretimler ile sneaker modası, hâlâ ayrıcalıklı bir tarzın sembolüdür. Elbette, rahatlık sunması da moda olmasında etkilidir.

Sneaker Modelleri

Sneakers bayan erkek ve çocuk koleksiyonları bulundurur. Sneaker modelleri, spor dallarına, tasarımlara, mevsimsel özelliklere göre kategorize edilir. Yürüyüş ayakkabısı ile voleybol ayakkabısının tasarım özellikleri farklıdır. Indoor ve outdoor üretimler; dış materyalleri, iç dolguları ile birbirinden ayrışır. Kullanıcılar, hem kullanım alanlarına hem de zevklerine göre spor ayakkabılarını seçebilir. Yazın spor yaparken, kışın trekking esnasında, salonda, sahada veya sokakta her yerde sizinle olmayı vadeden ayakkabılar, günlük hayatta da rahatlıkla giyilebilir. Genellikle bilek kısmı geniş olan sneakers ayakkabı, erkek ve kadınlar için farklı tasarımlarla sunulabilir. Kadınlar için daha canlı renkler sunulurken, erkek ayakkabıları ise genellikle daha koyu renklerle tasarlanır. Çocuk ayakkabılarının üstünde eğlenceli figürler, baskılar, ışıklar yer alabilir. Sneakers ayakkabılar, genellikle üzerlerinde markalarının büyük logo veya amblemlerini bulundurur.

Sneaker: Rahatlığın Diğer Adı

Sneaker ayakkabılar, spor için üretildiğinden, genellikle özel tabanlarla tamamlanır. Ayağın tabana tutunmasına yardımcı olan özel tasarımlar, nefes alabilen materyallerle tamamlanır. Böylelikle spor esnasında terleme azalır, nem geçirgenliği bulunan dokular, kötü koku oluşumunu engeller. Ortopedik tabanlar, file kısımlar, su geçirmez kışlık materyaller, özel basınç azaltıcı tabanlar da ayakkabılarda bulunabilir. Rahatlığı önceleyen modeller, bağcıklı, cırt cırtlı olarak tasarlanır. Spor ayakkabı kalıpları, genellikle standart ayakkabıların kalıplarından farklıdır. Ürünün iç etiketinde ayakkabının cm cinsinden uzunluğu da yer alır. Kullanıcılar, bu bilgiyi referans alarak ayakkabılarını seçebilir.

Sneaker Kombinleri

Kadın sneaker kullanıcıları; spor taytı, eşofman veya jean ile spor ayakkabı giymeye alışık olsa da son yıllarda yükselen moda, kadınlara gece şıklığında da rahatlığı deneyimleme imkânı vermiştir. Abiye bir elbisenin, şık bir takımın altına sneaker giymek modadır. Ceket, pantolon veya kalem etek ile sneaker giymek, "cool" olmanın anahtarı olarak görülebilir. Oysa sneaker şıklığının da ipuçları bulunur. Beyaz sneaker giyilecekse tamamen temiz olması önemlidir. Dolgu topuk sneaker'lar da kısa boylu kadınların kurtarıcısı olmuştur. Hem topuk beklentisini hem de sneaker rahatlığını karşılayan içten dolgulu modeller, özellikle pantolonlarla bir arada kullanılır. Desenli sneaker'lar seçilirken, kıyafetlerle uyuma özellikle dikkat edilmelidir. Spor ayakkabılar, genellikle sade tasarımlarla sunulsa da kimi zaman vahşi desenler ya da çiçekli baskılar da ayakkabılara eşlik eder. Sneaker ayakkabılarla beraber genellikle bileksiz çoraplar giyilmelidir. Spor ayakkabılar için özel tasarlanan çoraplar veya babet çorapları tercih edilebilir.

Sneakerhead Akımı

Dünyanın moda başkentlerinde sneaker tutkunları, "sneakerhead" adıyla anılır. Binlerce sneaker biriktirenler, ayakkabılar için ev kiralayanlar, sneaker'ları bir giyim aracı olarak kullanmanın yerine yaşam tarzı hâline getiren bu kişiler arasında ünlü isimler de vardır. Kadın-erkek, genç-yaşlı dünyanın her yerinden "sneakerhead"ler, en yeni modelleri koleksiyonlarına eklemek için her markayı sıkı takip eder. Premium ve sınırlı sayıda özel üretimler olmazsa olmazları, rekabet araçlarıdır. Sneaker, yalnız bir ayakkabı modeli değil; dünyada büyüyen akımlar oluşturan bir rahatlık hareketidir.

Siz de onlarca markanın, yüzlerce sneaker ayakkabı modeli içerisinden dilediğinizi Trendyol ayrıcalıkları ile hemen sipariş verebilir; stilinizi rahatlıkla tamamlayabilirsiniz.

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