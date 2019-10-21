Sofra & Mutfak

Ev ve yaşam kategorisi alanında yer alan sofra ve mutfak ürünlerine Trendyol üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Onlarca model ve farklı tasarım çeşitleri sayesinde evinizin ihtiyacı olan gereçleri geniş bir seçenek alanı içerisinden rahatlıkla sipariş edebilirsiniz. Sofra düzeni oluşturarak misafirlerinize ya da ailenize şık bir sunum yapabilmek için kullanabileceğiniz mutfak gereçleri yemek yeme zevkinizi artırır. Kahvaltı saatlerinde ya da öğlen ve akşam yemeğinde kullanabilmeniz için uygun olan farklı pişirme ürünleri aracılığıyla pratik bir şekilde öğünler hazırlayabilirsiniz.

Kullanışlı Mutfak Materyalleri

Farklı ihtiyaçlar için uygun çözümler getiren kullanışlı mutfak materyalleri, sofra ve mutfak düzeni konusunda işlerinizi kolaylaştırır. Bu ürünler arasında yer alan kahve yanı bardak seti aracılığıyla Türk kahvesi servis ederken yanında su da bulundurabilirsiniz. Estetik tasarımlarıyla dikkat çeken bu bardaklar, küçük boyutlarıyla beraber göze hoş gelen uyumlu bir görünüm yaratır. Kahvaltılık seti çeşitleri aracılığıyla kahvaltılarınızı daha pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Farklı bölmelerle ayrılmış alanlar aracılığıyla ailenize çeşitli gıdaları bir arada sunabilmenin avantajını elde edersiniz. Bulaşık makinesinde de yıkanabilen bardak ve kahvaltı seti gibi mutfak gereçleri temizlik işlemleri konusunda elinizi güçlendirir. Ana yemeğin yanında salata ya da meze servisi yapabilmeniz için ideal olan kayık şeklindeki servis tabakları, yemek hazırlık sürecinde sofradaki yardımcılarınızdan biri olur. Şık ve dekoratif tasarımlarıyla göz dolduran kayık servis tabakları sofranıza zenginlik ve çeşitlilik katar.

Servis Yapmak Kolaylaşıyor

Küçük, orta ve büyük boy servis tabakları misafirlerinizi ağırlarken sıcak içecek sunumu yapmanızı kolaylaştırır. Sade ve zarif tasarımlarıyla beğeni toplayan servis tabakları, takım halinde satılan setlerle birbirine uyumlu parçalardan oluşur. Hasır şeklinde örülmüş olan ve sıcak tencere, tava, tepsi gibi mutfak gereçlerini masa üzerine koyabilmenizi sağlayan altlıklar sayesinde mutfak masanız zarar görmez. Yemekleri oldukça sıcak bir şekilde rahatlıkla servis edebilmenizi kolaylaştıran altlıklar, sıcağı masaya geçirmeyerek sağlıklı bir kullanım sağlar. Masanızda su servisi yapabilmenizi pratikleştiren suluk modelleri ile beraber yemek yeme zevkini artırabilirsiniz. Katı yemekler tüketirken son derece kullanışlı olan suluklar yardımıyla hazmınızı kolaylaştıran sıvı içeceklere ulaşabilirsiniz. Yemek sonrasında meyve yiyebilmeniz için tasarlanmış olan kâseler; elma, armut, portakal, muz gibi leziz meyveleri bir arada sunabilmeniz için son derece uygundur. Derin yapıları ve estetik tasarımlarıyla göz dolduran kâseler sayesinde meyve tüketimi gerçekleştirmeniz kolaylaşır.

Sofranızı Pratik Yardımcılarla Zenginleştirin

Kupa bardaklar aracılığıyla mutfak düzenleme konusunda sofranızda yer verebileceğiniz yeni ürünler elde edebilirsiniz. Sıcak çay ya da kahve servisi sırasında yardım alabileceğiniz cam kupa bardaklar, sıcağa karşı dayanıklı yapılarıyla verimli bir kullanım yaratır. Kulplu tasarım avantajı sayesinde elinizi yakmadan sıcak içecekler tüketebilirsiniz. Matara satın alarak içme suyunu gün içerisinde yanınızda taşıma şansı da elde edersiniz. Buna ek olarak, soğutmak istediğiniz içme sularını matara yardımıyla dolabınıza yerleştirebilirsiniz. Kek hazırlama sürecinde işlerinizin daha kısa zamanda tamamlanmasını sağlayan kek kapları fırınınıza uyumlu yapıları ile göz doldurur. Kekinizin daha iyi kabarıp pişmesini sağlayan bu kaplar yardımıyla kekinizin altı ve üstü aynı oranda pişer. Yapışma sorununun da ortadan kalkmasıyla beraber kek servisi yaparken rahatlığa erişirsiniz. Servis bıçağı ve servis kaşığı gibi yardımcı materyaller parlak görünümleriyle daha iştah açıcı bir şekilde sunum yapabilmeniz için tasarlanmıştır. Kesme ve tabağa yerleştirme gibi konularda ürünün parçalanmadan sunulabilmesini sağlayan servis ürünleri, görsel olarak da ilgi çekici tatlılar sunabilmeniz için uygundur. Sofra ve mutfak ürünleri arasından kesme tahtası satın alarak sert gıdaları rahatlıkla kesebilirsiniz.