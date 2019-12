Son dönemlerde ortaya çıkmış olan tabletler, gerek rahat kullanımları gerekse uzun pil ömürleriyle birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Tablet ürünleri, çeşitli özellikleriyle hem bilgisayarların hem de telefonların yerini almayı başarabildiğinden oldukça kullanışlı modeller hâline geliyor. Kullanıcılarına çok rahat ve pratik bir taşıma imkanı sunan tabletler; işletim sistemleri, batarya, hafıza ve RAM kapasiteleri, kamera özellikleri gibi birçok donanım niteliği açısından birbirlerinden ayrılıyor. Tablet fiyatları ise bu özelliklere göre değişim gösterebiliyor.

Tablet Bilgisayarların Kullanım Amaçları

Tabletler, tıpkı bilgisayarlar gibi farklı amaçlara hizmet edecek şekilde üretiliyor. Windows, Android gibi çeşitli işletim sistemleriyle donatılan bu ürünler, işte ve evde rahatlıkla kullanılabiliyor. Oyun amaçlı üretilen tabletler, birçok popüler oyunun mobil versiyonlarını oynayabilmenize olanak tanıyor. Bunların yanı sıra tablet modelleri, film ve dizi izleyebilmenize, sosyal medya hesaplarını kontrol edebilmenize, sunumlar oluşturabilmenize, fotoğraf ve video çekimleri yapabilmenize imkan veriyor.

Tabletler, gelişmiş batarya özellikleri sayesinde gün boyu kullanılabiliyor. Hafızasında tüm verilerinizi saklayabilmenize imkan veren bu ürünler, RAM kapasiteleriyle de birçok uygulamayı çalıştırabilmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda tablet bilgisayar modelleri, Wi-Fi ve mobil veri üzerinden internete erişebilmenizi de sağlıyor. Kısacası bu ürünler, birçok ihtiyacınıza cevap verecek şekilde donatılıyor ve böylece hayatınızı kolaylaştırıyor.

Samsung ve Apple Tablet Modelleri

Birçok farklı ihtiyaca cevap veren tabletler, çeşitli markaların üstün teknolojileriyle donatılarak daha kullanışlı bir hâle geliyor. Samsung tablet modelleri, Galaxy Tab S, Galaxy Book, Galaxy Tab A şekillerinde isimlendiriliyor. Her model ise kendine özgü teknolojisiyle öne çıkıyor. Galaxy Book modelleri, ikisi bir arada oluşu ve Windows işletim sistemine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Galaxy Tab S modelleri, oyun oynama ve video izleme gibi fazla güç gerektiren aktivitelere dayanıklı olmasıyla beğeni kazanırken Galaxy Tab A'lar ise çoklu görevleri kolaylıkla yerine getirebilmesiyle beğeniliyor. Samsung Galaxy tabletler, diğer üstün teknolojileriyle de öne çıkıyor. Samsung tablet fiyatları ise ürünlerin teknolojilerine göre değişiklik gösteriyor.

Tablet bilgisayar ürünleri arasında dikkat çeken iPad tablet ise Apple'ın ürünleri arasında yerini alıyor. Her yıl bir yenisi piyasaya sürülen iPad'ler, güçlü işletim sistemleriyle büyük beğeni kazanıyor. Apple tablet ürünleri arasında olan iPad Pro, tam ekran tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkıyor. iPad Air modelleri ise en güçlü teknolojilerle donatıldığından bir bilgisayarla yapabileceğiniz her şeyi yapma fırsatını sunuyor. Her görevi yerine getirebilen ve verimli olmasıyla öne çıkan Apple'ın iPad modeli ile daha küçük boyutta ve yenilikçi özelliklere sahip iPad Mini modeli de Apple tabletler arasında yer alıyor. Apple tablet fiyatları, ürünlerin güncelliğine ve özelliklerine bağlı olarak değişim gösterebiliyor.

Casper Tabletler ve Diğer Markalar

Casper tablet ürünleri Via olarak adlandırılıyor. Casper Via tabletler, HD çözünürlüğe sahip ekran özellikleri ile dikkat çekiyor. Film, video ve dizi izleme gibi aktivitelere en iyi şekilde cevap veren bu ürünler, aynı zamanda hafıza kapasiteleriyle de beğeni kazanıyor. Birçok ihtiyacınıza kolayca cevap verebilecek olan Casper tabletlerin aynı zamanda ikisi bir arada kullanım şekline sahip olanları da bulunuyor. Tüm Casper tablet modelleri, bilgisayarla yapabildiğiniz çoğu işlemi gerçekleştirebilmenize olanak tanıyor. Casper tablet fiyatları da kullanım şekillerine ve donanım özelliklerine göre değişim gösteriyor.

Lenovo tablet modelleri çeşitli işletim sistemlerine sahip olmalarıyla, Vestel tablet modelleri güçlü ekran özellikleriyle, Reeder tablet modelleri ise batarya kapasiteleriyle beğeni kazanıyor. Bu markaların yanı sıra Trendyol'un bilgisayar ve tablet kategorisi içerisinde Wacom, Everest, Alcatel ve Turkcell gibi markaların ürünleri bulunuyor. Siz de hemen Trendyol'da yer alan tablet bilgisayar modellerini inceleyin ve hayatınızı kolaylaştırmaya başlayın!