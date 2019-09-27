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Tablet

" araması için 164 sonuç listeleniyor
KARGO BEDAVA
SamsungSamsung Galaxy Tab A 8 SM-T290 32GB Tablet Gümüş
(171)
999,00 TL
685 TL
KARGO BEDAVA
HuaweiHuawei MediaPad T5 16GB 10.1" IPS Tablet
(118)
1.399,00 TL
879 TL
KARGO BEDAVA
HuaweiHUAWEI MEDIAPAD T5 32 GB/3 GB RAM 10.1'' Tablet
(23)
1.499,00 TL
1.265 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
SamsungSamsung Galaxy Tab A 8 SM-T290 32GB Tablet Siyah
(126)
1.099,00 TL
699 TL
KARGO BEDAVA
ReederReeder M7S 7" 8GB Tablet Wifi + 3G SimKart
(168)
499,00 TL
283 TL
KARGO BEDAVA
CasperVia S10 16GB 10.1" IPS Tablet
(40)
850,00 TL
689 TL
KARGO BEDAVA
HuaweiHuawei MediaPad T3 16GB 7" IPS Tablet Gri
(71)
699,00 TL
528 TL
KARGO BEDAVA
LENOVOTab E7 TB-7104F 8GB 7" Wi-Fi Tablet - Siyah ZA400019TR
(10)
599,00 TL
499 TL
KARGO BEDAVA
POWERWAYPowerway DRN-X500 Dreamtab Çocuk Tablet Yeni Versiyon 1 GB RAM
299,90 TL
219,90 TL
KARGO BEDAVA
HuaweiHuawei MediaPad T3 16GB 10" IPS Tablet Gri
(28)
999,00 TL
789 TL
KARGO BEDAVA
HometechHometech Alfa10 RX 2GB RAM 16GB Hafıza 10.1" IPS Tablet Siyah
(18)
699,00 TL
439 TL
KARGO BEDAVA
Apple10.2'' iPad 7.Nesil Wi-Fi 32GB - Space Gray MW742TU/A Tablet
(42)
2.699,00 TL
2.229 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
SamsungSamsung SM-T510 32GB 10.1'' Tablet - Siyah
(15)
1.499,00 TL
1.238 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
CasperCasper Via S38 16GB 8" IPS Tablet - Mavi
(13)
900,00 TL
636 TL
KARGO BEDAVA
SamsungSamsung Galaxy Tab E T560 8GB 9.6" Tablet Beyaz
(14)
1.099,00 TL
899 TL
KARGO BEDAVA
HometechALFA 7 RS 1 GB RAM 16 GB Hafıza Tablet
(9)
399,00 TL
269 TL
KARGO BEDAVA
FLUOPlay 8GB Tablet
(33)
399,00 TL
279 TL
KARGO BEDAVA
LENOVOTAB 4 10 Plus TB-X704F 10.1'' 32GB 3GB WiFi Tablet Beyaz ZA2M0127TR
(40)
1.199 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
CasperS20 10.1 FULHD 3GB RAM 32GB 5MP AND 9,0 TABLET(HEDİYELİ) Gümüş Casper Türkiye Garantili
(33)
1.199,00 TL
929 TL
KARGO BEDAVA
ASUSZenpad Z500kl 3s 10 Tablet ( Ithalatçı Garantili ) Z500kl Tab
2.499,00 TL
1.599 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
Apple10.2'' iPad 7.Nesil Wi-Fi 32GB - Gold MW762TU/A Tablet
(39)
2.699,00 TL
2.229 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
AppleApple iPad 6.Nesil 128GB 9.7" Wi-Fi IPS Tablet - Gri MR7J2TU/A
(6)
3.499,00 TL
2.349 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
LENOVOTab M10 TB-X605F 3GB 32GB Wi-Fi + BT 10.1” FHD Tablet ZA480027TR + Lenovo Taşıma Kılıfı Hediye
(6)
1.599,00 TL
1.399 TL
PEŞİN FİYATINA TAKSİT FIRSATI
KARGO BEDAVA
LENOVOLenovo Tab E10 TB-X104F 32GB 10.1" IPS Tablet Siyah ZA470059TR
(6)
1.499,00 TL
799 TL

Tablet

Son dönemlerde ortaya çıkmış olan tabletler, gerek rahat kullanımları gerekse uzun pil ömürleriyle birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Tablet ürünleri, çeşitli özellikleriyle hem bilgisayarların hem de telefonların yerini almayı başarabildiğinden oldukça kullanışlı modeller hâline geliyor. Kullanıcılarına çok rahat ve pratik bir taşıma imkanı sunan tabletler; işletim sistemleri, batarya, hafıza ve RAM kapasiteleri, kamera özellikleri gibi birçok donanım niteliği açısından birbirlerinden ayrılıyor. Tablet fiyatları ise bu özelliklere göre değişim gösterebiliyor.

Tablet Bilgisayarların Kullanım Amaçları

Tabletler, tıpkı bilgisayarlar gibi farklı amaçlara hizmet edecek şekilde üretiliyor. Windows, Android gibi çeşitli işletim sistemleriyle donatılan bu ürünler, işte ve evde rahatlıkla kullanılabiliyor. Oyun amaçlı üretilen tabletler, birçok popüler oyunun mobil versiyonlarını oynayabilmenize olanak tanıyor. Bunların yanı sıra tablet modelleri, film ve dizi izleyebilmenize, sosyal medya hesaplarını kontrol edebilmenize, sunumlar oluşturabilmenize, fotoğraf ve video çekimleri yapabilmenize imkan veriyor. 

Tabletler, gelişmiş batarya özellikleri sayesinde gün boyu kullanılabiliyor. Hafızasında tüm verilerinizi saklayabilmenize imkan veren bu ürünler, RAM kapasiteleriyle de birçok uygulamayı çalıştırabilmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda tablet bilgisayar modelleri, Wi-Fi ve mobil veri üzerinden internete erişebilmenizi de sağlıyor. Kısacası bu ürünler, birçok ihtiyacınıza cevap verecek şekilde donatılıyor ve böylece hayatınızı kolaylaştırıyor.

Samsung ve Apple Tablet Modelleri

Birçok farklı ihtiyaca cevap veren tabletler, çeşitli markaların üstün teknolojileriyle donatılarak daha kullanışlı bir hâle geliyor. Samsung tablet modelleri, Galaxy Tab S, Galaxy Book, Galaxy Tab A şekillerinde isimlendiriliyor. Her model ise kendine özgü teknolojisiyle öne çıkıyor. Galaxy Book modelleri, ikisi bir arada oluşu ve Windows işletim sistemine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Galaxy Tab S modelleri, oyun oynama ve video izleme gibi fazla güç gerektiren aktivitelere dayanıklı olmasıyla beğeni kazanırken Galaxy Tab A'lar ise çoklu görevleri kolaylıkla yerine getirebilmesiyle beğeniliyor. Samsung Galaxy tabletler, diğer üstün teknolojileriyle de öne çıkıyor. Samsung tablet fiyatları ise ürünlerin teknolojilerine göre değişiklik gösteriyor.

Tablet bilgisayar ürünleri arasında dikkat çeken iPad tablet ise Apple'ın ürünleri arasında yerini alıyor. Her yıl bir yenisi piyasaya sürülen iPad'ler, güçlü işletim sistemleriyle büyük beğeni kazanıyor. Apple tablet ürünleri arasında olan iPad Pro, tam ekran tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkıyor. iPad Air modelleri ise en güçlü teknolojilerle donatıldığından bir bilgisayarla yapabileceğiniz her şeyi yapma fırsatını sunuyor. Her görevi yerine getirebilen ve verimli olmasıyla öne çıkan Apple'ın iPad modeli ile daha küçük boyutta ve yenilikçi özelliklere sahip iPad Mini modeli de Apple tabletler arasında yer alıyor. Apple tablet fiyatları, ürünlerin güncelliğine ve özelliklerine bağlı olarak değişim gösterebiliyor.

Casper Tabletler ve Diğer Markalar

Casper tablet ürünleri Via olarak adlandırılıyor. Casper Via tabletler, HD çözünürlüğe sahip ekran özellikleri ile dikkat çekiyor. Film, video ve dizi izleme gibi aktivitelere en iyi şekilde cevap veren bu ürünler, aynı zamanda hafıza kapasiteleriyle de beğeni kazanıyor. Birçok ihtiyacınıza kolayca cevap verebilecek olan Casper tabletlerin aynı zamanda ikisi bir arada kullanım şekline sahip olanları da bulunuyor. Tüm Casper tablet modelleri, bilgisayarla yapabildiğiniz çoğu işlemi gerçekleştirebilmenize olanak tanıyor. Casper tablet fiyatları da kullanım şekillerine ve donanım özelliklerine göre değişim gösteriyor.

Lenovo tablet modelleri çeşitli işletim sistemlerine sahip olmalarıyla, Vestel tablet modelleri güçlü ekran özellikleriyle, Reeder tablet modelleri ise batarya kapasiteleriyle beğeni kazanıyor. Bu markaların yanı sıra Trendyol'un bilgisayar ve tablet kategorisi içerisinde Wacom, Everest, Alcatel ve Turkcell gibi markaların ürünleri bulunuyor. Siz de hemen Trendyol'da yer alan tablet bilgisayar modellerini inceleyin ve hayatınızı kolaylaştırmaya başlayın!

 

 

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