Kulaklıklar farklı işlevsellik ve tasarımlar ile donatılarak çeşitli koşullarda ve amaçlarla kullanılmak üzere üretilir. Kulaklık modellerinin sınıflandırılmasında da bu faktörler göz önünde bulundurulur. Bu ürünler; şekil, büyüklük, kablolu veya kablosuz özellik gibi birçok açıdan çeşitlilik gösterir. Aynı zamanda her kullanıcıya hitap edecek oldukça fazla sayıda klasik veya yenilikçi tasarım bulmak mümkündür. Diğer yandan bazı modeller gerçekçi ses deneyimini yaşatmak için çeşitli dijital özelliklere veya oldukça hassas hoparlörlere sahiptir. Gürültü önleyici kulaklık gibi kimi modeller ise etraftaki sesi tamamen izole etmek için özel olarak tasarlanır. Doğru seçimi yaparken arzu edilen sonuçları almak ve kullanışlı bir deneyim elde etmek için bunlar gibi birçok değişkeni hesaba katmak gerekir.

Farklı tasarımlar içerisinde ilk olarak eskiden beri karşılaşılan ve yaygınlığını günümüze kadar korumuş olan kafa üstü kulaklıklar göze çarpar. Bu modeller, kulakları dışarıdan saran iki hoparlörün genellikle başın üst kısmındaki bir köprüyle birleştiği tasarımlardır. Boyutları değişse de genel olarak diğer türlere göre daha geniş bir hacme sahiptirler. Bu bakımdan kolay taşınabilir seçenek olmasalar da daha büyük kulaklık kullanmanın mümkün olması sayesinde hacimli bir ses deneyimi yaşatırlar. Bu tasarıma sahip ürünler aynı zamanda kulak üstü kulaklık olarak da bilinir. Kulak dışı kulaklık da bu modellere verilen bir diğer isimdir. Kulak kepçesini saran kısım genellikle yastıklarla kaplıdır. Bazı kaliteli modeller değiştirilebilir ve farklı büyüklüklerde yastıklarla gelir. Aynı zamanda birçok tasarımda kafa genişliğini ayarlamaya yarayan kızaklı bir yapı bulunur. Bu açılardan konforlu seçenekler genelde baş üstü kulaklık olarak da anılan bu kategoride yer alır. Dışarının sesini tamamen kesmeye yönelik özellikle üretilen ses geçirmeyen kulaklık modelleri de genellikle kulak üstü tasarıma sahiptir. Özellikle gürültülü ortamlarda dinlediği sese tam olarak odaklanmak isteyen kullanıcılar için bu modeller oldukça yerinde seçeneklerdir.

Kulak üstü kulaklık çeşitleri tasarım ve kullanım açısından oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunar. Kişiye özel ses alanı yaratma aracı olmasının yanı sıra bir aksesuar olarak da görülebileceği için farklı tarzlara uyacak birçok renkte ve şekilde üretilirler. Örneğin pembe kulaklıklardan metalik renklerde tasarımlara, kedi kulağı detaylı ürünlerden ışık özelliği olanlara kadar sayısız seçenek bulunur. Bu ürün çeşitliliği her kullanıcının severek tercih edeceği bir kulaklık bulmasını mümkün kılar.

Birçok oyun kulaklığı da kulak üstü tasarıma sahiptir. Oyun oynarken ihtiyaç duyulan hassasiyeti sunmak için özellikle tasarlanan bu modeller, birçok oyuncunun keyifli bir deneyim yaşamasını sağlar. Bu kategorideki bazı ürünler üç boyutlu dünya hissini işitsel açıdan tam anlamıyla yaratmak için surround 7.1 kulaklık özelliği taşır. Böylece seslerin geldiği yönleri tespit etmek kolaylaşır ve dikkat gerektiren oyunlarda daha iyi bir performans sergilenir. Oyuncu kulaklıkları, takım çalışmasını mümkün kılmak adına çoğu zaman bir mikrofona da sahiptir. Böylece çok oyunculu oyunlarda diğer kişilerle anında iletişim kurmak mümkün olur. Oyuncu kulaklığı çeşitleri tasarım açısından canlı seçenekleri barındıran kategoridir. Bu tasarımlar içinde çok sayıda renkli, ışıklı kulaklık modeli bulmak mümkündür. Bu çeşitlilik sayesinde oyuncular aradıkları tarzda birçok farklı seçeneğe rahatlıkla ulaşabilir.

Kulak içi kulaklıklar, beğeni toplayan tasarımlar arasında yer alır. Hareketli yaşam tarzında kulaklığını her yere taşımak isteyen kullanıcıların bu modellere yönelmesi doğru bir karar olur. Bunun sebebi kulak içi kulaklık modellerinin son derece hafif olması ve az yer kaplamasıdır. Bu modeller kulağın içine rahatlıkla sığacak şekilde tasarlanır. Genellikle silikon gibi malzemelerden üretilen uç kısımları kulak yoluna sıkıca oturur ve böylece dışarının sesini büyük ölçüde keser. Aynı zamanda dışarıya da neredeyse hiç ses vermezler. Birçok kulak içi tür her kullanıcıya uygun büyüklüğü sağlayabilmek için farklı silikon alternatifleriyle gelir. Telefon kulaklığı modellerinin pek çoğu da bu kategoride yer alır. Bu modellerin olmazsa olmaz özelliği karşılıklı etkileşimi mümkün kılacak bir entegre mikrofon taşımalarıdır. Ayrıca kulak içi oyuncu kulaklığı çeşitleri de mevcuttur.

Yukarıda ismi anılan tüm modeller kablolu kulaklık biçiminde bulunabilir. Kablolu teknolojilerin avantajları ve dezavantajları bulunur. Sesin tamamen analog iletimi sayesinde kesintilerin ve pil ömrü gibi kaygıların olmaması kablolu modellerin avantajları arasındadır. Öte yandan kablolar düzenli şekilde toplanmadığı takdirde dolaşma eğilimindedir. Bu durumda dolaşan yerleri açmak zaman alabilir, hatta kablolar bu süreçte zarar görebilir. Doğru kullanımla bunun önüne geçebilmek mümkünken kablosuz seçeneklere yönelmek de bir başka seçenektir. Aranan her kulaklık modelinin kablosuz versiyonunu bulmak mümkündür. Kablosuz iletişimi sağlamak bluetooth teknolojisiyle mümkün olabildiği gibi wireless seçenekler de mevcuttur. Kulak içi veya kulak üstü bluetooth kulaklık modelleri, tasarım ve özellikler bakımından her kullanım amacına uygun birçok seçenek sunar. Buna oyuncuların da giderek daha fazla tercih ettiği kablosuz gaming kulaklıklar da dâhildir.