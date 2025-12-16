Kategori

Marka

Popüler Markalar

Tüm Markalar

Avantajlı Ürünler

Ürün Puanı

Fiyat

Renk

Kahverengi
Lacivert
Bordo
Krem
Altın
Bej
Beyaz
Gri
Gümüş
Haki
Kırmızı
Mavi
Metalik
Mor
Pembe
Sarı
Siyah
Turkuaz
Turuncu
Yeşil
Çok Renkli

Özellik

Satıcı Tipi

merchant-badges-info-tooltip-approve-seller-title
Onaylanmış Satıcı
Türkiye’de veya uluslararası olarak yüksek bilinirliğe sahip markaların resmi satıcılarına “Onaylanmış Satıcı” rozeti verilir.
merchant-badges-info-tooltip-authorize-seller-title
Yetkili Satıcı
Onaylanmış markaların resmi satıcılarının satışa sunduğu, ilgili markanın ürünlerine “Yetkili Satıcı” rozeti verilir.
merchant-badges-info-tooltip-successful-seller-title
Başarılı Satıcı
Trendyol’daki son 6 aylık performansıyla yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan, kaliteli ve güvenilir hizmet sağlayan satıcılara “Başarılı Satıcı” rozeti verilir.
Satıcı Tipi Nedir?

Fenomenlerin Seçtikleri

Fiyat Geçmişi

Çok Al Az Öde

Kuponlu Ürünler

Garanti Tipi

Trendyol Plus

Ek Hizmetler

Videolu Ürünler

Toplu Satışa Uygun

Hediye Paketi

Yeni Ürünler

Fotoğraflı Yorumlar

Kampanyalı Ürünler

Birlikte Al Kazan

Kurumsal Faturaya Uygun

Kulaklık

11522+ Ürün
Flaş Ürünler
Flaş Ürünler
Ürün Puanı
Yüksek Puanlı Ürünler
9 Puan Üzeri Satıcılar
Yüksek Puanlı Satıcılar
Kargo Bedava
Kargo Bedava
Hızlı Teslimat
Hızlı Teslimat
Xiaomi Redmi Buds 6 Play Siyah Kulakiçi Kulaklık TWS(Xiaomi Türkiye Garantili)
1En Çok Satan 1. Ürün

XiaomiOfficial Seller Redmi Buds 6 Play Siyah Kulakiçi Kulaklık TWS(Xiaomi Türkiye Garantili)

4.4
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(9671)
review-photo
629 TL
TrkTech Kılıf Hediyeli Pro 5 Plus Premium A Kalite Bluetooth Sürüm 5.3 Bluetooth Kulaklık
Yetkili SatıcıYetkili Satıcı

TrkTechOfficial Seller Kılıf Hediyeli Pro 5 Plus Premium A Kalite Bluetooth Sürüm 5.3 Bluetooth Kulaklık

3.8
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(23616)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
TAKE_MORE_PAY_LESS
Çok Al Az Öde
FREE_CARGO
Kargo Bedava
399,90 TL
Abbruch Pro 5 Ios Android Uyumlu Dokunmatik Bluetooth Kulaklık 8d Stereo Hd Ses
1En Çok Favorilenen 1. Ürün

AbbruchOfficial Seller Pro 5 Ios Android Uyumlu Dokunmatik Bluetooth Kulaklık 8d Stereo Hd Ses

3.6
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(38855)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
TAKE_MORE_PAY_LESS
3. Ürün 150 TL
FREE_CARGO
Kargo Bedava
399,90 TL
JBL Tune T570bt Siyah Wireless Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık-jb.t570btblkeu
1En Çok Satan 1. Ürün

JBLOfficial Seller Tune T570bt Siyah Wireless Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık-jb.t570btblkeu

Var
Yok
4.7
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(5838)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
1.079 TL
FABRON K55 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Android Ios Uyumlu Düşük Gecikme Gaming Bluetooth Kulaklık Kulak Içi
8En Çok Satan 8. Ürün

FABRON K55 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Android Ios Uyumlu Düşük Gecikme Gaming Bluetooth Kulaklık Kulak Içi

4.2
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(1909)
review-photo
COLLECTABLE_COUPON
Kupon Fırsatı
FREE_CARGO
Kargo Bedava
TAKE_MORE_PAY_LESS
3 Adede %5
COLLECTABLE_COUPON
Kupon Fırsatı
376,90 TL
Barbanti Mobile Pro Ios Android Uyumlu Kablosuz Bluetooth Kulaklık Karışık Renk Kılıf Hediyeli
2En Çok Satan 2. Ürün

Barbanti MobileOfficial Seller Pro Ios Android Uyumlu Kablosuz Bluetooth Kulaklık Karışık Renk Kılıf Hediyeli

3.9
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(31034)
review-photo

Son 7 Günün En Düşük Fiyatı

FREE_CARGO
Kargo Bedava

Son 7 Günün En Düşük Fiyatı

472,90 TL
Huawei FreeBuds SE 2 Beyaz
9En Çok Satan 9. Ürün

HuaweiOfficial Seller FreeBuds SE 2 Beyaz

4.6
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(6799)
review-photo

Son 30 Günün En Düşük Fiyatı

FREE_CARGO
Kargo Bedava

Son 30 Günün En Düşük Fiyatı

1.269 TL
1.289 TL
Xiaomi Redmi Buds 6 Active - Beyaz Kulakiçi Kulaklık TWS (Xiaomi Türkiye Garantili)
7En Çok Ziyaret Edilen 7. Ürün

XiaomiOfficial Seller Redmi Buds 6 Active - Beyaz Kulakiçi Kulaklık TWS (Xiaomi Türkiye Garantili)

4.3
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(4067)
review-photo

Son 14 Günün En Düşük Fiyatı

859 TL
899 TL
Xiaomi Redmi Buds 6 Play - Beyaz Kulakiçi Kulaklık TWS(Xiaomi Türkiye Garantili)
7En Çok Satan 7. Ürün

Xiaomi Redmi Buds 6 Play - Beyaz Kulakiçi Kulaklık TWS(Xiaomi Türkiye Garantili)

4.4
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(3204)
review-photo

Son 14 Günün En Düşük Fiyatı

FREE_CARGO
Kargo Bedava

Son 14 Günün En Düşük Fiyatı

629 TL
649 TL
Barbanti Mobile Beyaz 2.nesil Ios Android Uyumlu Kablosuz Bluetooth Kulaklık Karışık Renk Kılıf Hediyeli Plus
4En Çok Favorilenen 4. Ürün

Barbanti Mobile Beyaz 2.nesil Ios Android Uyumlu Kablosuz Bluetooth Kulaklık Karışık Renk Kılıf Hediyeli Plus

4.0
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(21904)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
TAKE_MORE_PAY_LESS
Çok Al Az Öde
FREE_CARGO
Kargo Bedava
414,50 TL
Apple AirPods Pro 3

Apple AirPods Pro 3

4.5
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(132)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
13.099 TL
MATEO Kablosuz Bluetooth Kulaklık | iOS Android Uyumlu | Yüksek Ses Kalitesi | Mikrofonlu Stereo Kulaklık
1En Çok Favorilenen 1. Ürün

MATEOOfficial Seller Kablosuz Bluetooth Kulaklık | iOS Android Uyumlu | Yüksek Ses Kalitesi | Mikrofonlu Stereo Kulaklık

3.9
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(14653)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
399 TL
Apple Airpods 4
4En Çok Ziyaret Edilen 4. Ürün

Apple Airpods 4

4.6
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(1290)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
6.386 TL
ROBEVE 3 Bluetooth Kulaklık 3.nesil Kablosuz Bluetooth Kulaklık Ios Uyumlu
flash-sale-iconFlaş Ürün
00:00:00

ROBEVE 3 Bluetooth Kulaklık 3.nesil Kablosuz Bluetooth Kulaklık Ios Uyumlu

3.8
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(1938)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
437,96 TL
JBL Tune 510BT Bluetooth Multi Connect Kulak Üstü Kulaklık
Fenomen Seçimi

JBLOfficial Seller Tune 510BT Bluetooth Multi Connect Kulak Üstü Kulaklık

Yok
Yok
4.7
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(9014)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
1.089 TL
Torima Bluetooth Kulaklık Kulak İçi Tws Kablosuz Kulaklık G70 Pembe
Videolu Ürün

TorimaOfficial Seller Bluetooth Kulaklık Kulak İçi Tws Kablosuz Kulaklık G70 Pembe

4.0
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(52)
review-photo
300 TL'ye %7 İndirim
COLLECTABLE_COUPON
Kupon Fırsatı
FREE_CARGO
Kargo Bedava
Çok Al Az Öde
Çok Al Az Öde
300 TL'ye %7 İndirim
Sepette305,97 TL
329 TL
JBL Tune 525BT Mor Multi Connect Wireless Kulak Üstü Kulaklık
5En Çok Satan 5. Ürün

JBLOfficial Seller Tune 525BT Mor Multi Connect Wireless Kulak Üstü Kulaklık

4.7
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(383)
review-photo
1.149 TL
QCY HT10 Ailybuds Pro Adaptif ANC AI 6 Mikrofon Bluetooth 5.3 Kablosuz Kulaklık

QcyOfficial Seller HT10 Ailybuds Pro Adaptif ANC AI 6 Mikrofon Bluetooth 5.3 Kablosuz Kulaklık

4.3
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(50)
review-photo
599 TL
Anker Soundcore P20I TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık - Ios ve Android Uyumlu Siyah - A3949
Fenomen Seçimi

AnkerOfficial Seller Soundcore P20I TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık - Ios ve Android Uyumlu Siyah - A3949

4.4
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(3231)
review-photo
999 TL
Xiaomi Redmi Buds 6 Play Mavi Kulakiçi Kulaklık TWS (Xiaomi Türkiye Garantili)
Fenomen Seçimi

XiaomiOfficial Seller Redmi Buds 6 Play Mavi Kulakiçi Kulaklık TWS (Xiaomi Türkiye Garantili)

4.5
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(2877)
review-photo
629 TL
Xiaomi Redmi Buds 6 Active - Siyah Kulakiçi Kulaklık TWS (Xiaomi Türkiye Garantili)
Fenomen Seçimi

XiaomiOfficial Seller Redmi Buds 6 Active - Siyah Kulakiçi Kulaklık TWS (Xiaomi Türkiye Garantili)

4.3
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(2829)
review-photo

Son 14 Günün En Düşük Fiyatı

859 TL
899 TL
JBL Tune 525BT Mavi Multi Connect Wireless Kulak Üstü Kulaklık
3En Çok Ziyaret Edilen 3. Ürün

JBL Tune 525BT Mavi Multi Connect Wireless Kulak Üstü Kulaklık

4.6
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(1062)
review-photo

Son 7 Günün En Düşük Fiyatı

FREE_CARGO
Kargo Bedava
TAKE_MORE_PAY_LESS
4. Ürün %1

Son 7 Günün En Düşük Fiyatı

1.368 TL
Xepette Jewelry Pro 2 ANC Gürültü Engelleyeci A+++ Kalite İOS Android Tüm Telefonlarla Uyumlu Bluetooth Kulaklık

Xepette Jewelry Pro 2 ANC Gürültü Engelleyeci A+++ Kalite İOS Android Tüm Telefonlarla Uyumlu Bluetooth Kulaklık

4.5
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(264)
review-photo
COUPON_DISCOUNT
20 TL Kupon
FREE_CARGO
Kargo Bedava
TAKE_MORE_PAY_LESS
Çok Al Az Öde
COUPON_DISCOUNT
20 TL Kupon
490,55 TL
Xiaomi Redmi Buds 6 Play Pembe Kulakiçi Kulaklık TWS (Xiaomi Türkiye Garantili)
8En Çok Ziyaret Edilen 8. Ürün

XiaomiOfficial Seller Redmi Buds 6 Play Pembe Kulakiçi Kulaklık TWS (Xiaomi Türkiye Garantili)

4.5
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(2798)
review-photo
649 TL
123...101...200
Scroll to top

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tws Kulaklık
Şeffaf Kulaklık
Wireless Kulaküstü Kulaklık
Kablolu Bluetooth Kulaklık
P9 Kulaklık
Tekli Kulaklık
Kulak Arkası Kulaklık
Siyah Kulak Üstü Kulaklık
3G Cep Telefonu & Aksesuar
Plastik Paşabahçe Küllük
Kulaküstü Kulaklık
Bluetooth Kulaklık
Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık
Kulaklık Aksesuarı
MATEO Kulaklık
MATEO Bluetooth Kulaklık
Kulak İçi Bluetooth Kulaklık
Siyah Kulaklık
TrkTech Kulaklık
Beyaz Kulaklık

Kullanışlı Kulaklık Modelleri ve Fiyatları

Kendinize ait bir akustik atmosfer yaratmanızı sağlayan kulaklıklar, modern hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Etraftaki diğer sesleri susturup yalnızca istediklerinizi duymak kulaklıkların sağladığı büyük bir ayrıcalıktır. Böyle bir ihtiyaç, günlük hayatta birçok farklı durumda ortaya çıkabilir. Örneğin; yolculuk sırasında müzik dinlemek, kalabalık ortamlarda telefon görüşmesi yapmak veya oyun oynarken en hassas sesleri duymak kulaklıklar ile mümkün olur. Bunların da ötesinde kimi zaman hoparlörlerin mekâna yaydığı sesin yaratamadığı hissi yakalamak için de kulaklıklara başvurulabilir. Sesleri en ince detaylarına kadar işitebilmek bu araçların sunduğu en büyük avantajlardan biridir.

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle kulaklıklara birbirinden gelişmiş özellikler eklenir. Eklenen her yeni özellik; bu ürünlerin kalitesini artırmakta, kullanılabilecekleri durumları çoğaltmakta ve onlardan daha pratik şekilde faydalanmayı sağlamaktadır. Bu bakımdan kulaklıklar giderek daha işlevsel hâle gelir ve daha kaliteli bir ses deneyimi sunar. Kullanıcı araştırmaları ışığında kulaklıkların hizmet ettikleri amaçlar tespit edilerek bu alanlardaki verimleri artırılır. Bu doğrultuda özel koşullarda kullanılmak üzere ince detaylarla tasarlanan birçok kulaklık modeli geliştirilir. Bunlara örnek olarak oyuncuların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan gaming kulaklıklar verilebilir. Hacimli bir ses deneyimi sunmak için tercih edilen bass kulaklık modelleri de özel olarak geliştirilen ürünler arasındadır. Gelişen tasarımların sağladığı en büyük yenilik ise kablolardan kurtulmaktır. Kablosuz kulaklıklar kullanıcılara daha önce görülmemiş bir hareket özgürlüğü sunar.

Geniş ürün yelpazesi içerisinden iyi bir tercih yapmak için satın alacağınız ürünü ne amaçla ve hangi durumlarda kullanacağınızı doğru tespit etmeniz büyük önem taşır. Örneğin hareketli yaşam tarzına sahip bireyler için kulaklığın kolay taşınabilir olması son derece önemlidir. Sesli görüşme yapmak isteyen kullanıcılar için mikrofonlu kulaklık çeşitleri uygundur. Bu bakımdan farklı kulaklık çeşitlerinin taşıdıkları çeşitli niteliklerden haberdar olmak uygun tercihi yapmak için büyük kolaylık sağlar. Gamer kulaklıklardan su geçirmez modellere birçok farklı seçenekle ilgili ihtiyacınız olan bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

Kulaklık Modelleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kulaklık Modelleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kulaklıklar farklı işlevsellik ve tasarımlar ile donatılarak çeşitli koşullarda ve amaçlarla kullanılmak üzere üretilir. Kulaklık modellerinin sınıflandırılmasında da bu faktörler göz önünde bulundurulur. Bu ürünler; şekil, büyüklük, kablolu veya kablosuz özellik gibi birçok açıdan çeşitlilik gösterir. Aynı zamanda her kullanıcıya hitap edecek oldukça fazla sayıda klasik veya yenilikçi tasarım bulmak mümkündür. Diğer yandan bazı modeller gerçekçi ses deneyimini yaşatmak için çeşitli dijital özelliklere veya oldukça hassas hoparlörlere sahiptir. Gürültü önleyici kulaklık gibi kimi modeller ise etraftaki sesi tamamen izole etmek için özel olarak tasarlanır. Doğru seçimi yaparken arzu edilen sonuçları almak ve kullanışlı bir deneyim elde etmek için bunlar gibi birçok değişkeni hesaba katmak gerekir.

Farklı tasarımlar içerisinde ilk olarak eskiden beri karşılaşılan ve yaygınlığını günümüze kadar korumuş olan kafa üstü kulaklıklar göze çarpar. Bu modeller, kulakları dışarıdan saran iki hoparlörün genellikle başın üst kısmındaki bir köprüyle birleştiği tasarımlardır. Boyutları değişse de genel olarak diğer türlere göre daha geniş bir hacme sahiptirler. Bu bakımdan kolay taşınabilir seçenek olmasalar da daha büyük kulaklık kullanmanın mümkün olması sayesinde hacimli bir ses deneyimi yaşatırlar. Bu tasarıma sahip ürünler aynı zamanda kulak üstü kulaklık olarak da bilinir. Kulak dışı kulaklık da bu modellere verilen bir diğer isimdir. Kulak kepçesini saran kısım genellikle yastıklarla kaplıdır. Bazı kaliteli modeller değiştirilebilir ve farklı büyüklüklerde yastıklarla gelir. Aynı zamanda birçok tasarımda kafa genişliğini ayarlamaya yarayan kızaklı bir yapı bulunur. Bu açılardan konforlu seçenekler genelde baş üstü kulaklık olarak da anılan bu kategoride yer alır. Dışarının sesini tamamen kesmeye yönelik özellikle üretilen ses geçirmeyen kulaklık modelleri de genellikle kulak üstü tasarıma sahiptir. Özellikle gürültülü ortamlarda dinlediği sese tam olarak odaklanmak isteyen kullanıcılar için bu modeller oldukça yerinde seçeneklerdir.

Kulak üstü kulaklık çeşitleri tasarım ve kullanım açısından oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunar. Kişiye özel ses alanı yaratma aracı olmasının yanı sıra bir aksesuar olarak da görülebileceği için farklı tarzlara uyacak birçok renkte ve şekilde üretilirler. Örneğin pembe kulaklıklardan metalik renklerde tasarımlara, kedi kulağı detaylı ürünlerden ışık özelliği olanlara kadar sayısız seçenek bulunur. Bu ürün çeşitliliği her kullanıcının severek tercih edeceği bir kulaklık bulmasını mümkün kılar.

Birçok oyun kulaklığı da kulak üstü tasarıma sahiptir. Oyun oynarken ihtiyaç duyulan hassasiyeti sunmak için özellikle tasarlanan bu modeller, birçok oyuncunun keyifli bir deneyim yaşamasını sağlar. Bu kategorideki bazı ürünler üç boyutlu dünya hissini işitsel açıdan tam anlamıyla yaratmak için surround 7.1 kulaklık özelliği taşır. Böylece seslerin geldiği yönleri tespit etmek kolaylaşır ve dikkat gerektiren oyunlarda daha iyi bir performans sergilenir. Oyuncu kulaklıkları, takım çalışmasını mümkün kılmak adına çoğu zaman bir mikrofona da sahiptir. Böylece çok oyunculu oyunlarda diğer kişilerle anında iletişim kurmak mümkün olur. Oyuncu kulaklığı çeşitleri tasarım açısından canlı seçenekleri barındıran kategoridir. Bu tasarımlar içinde çok sayıda renkli, ışıklı kulaklık modeli bulmak mümkündür. Bu çeşitlilik sayesinde oyuncular aradıkları tarzda birçok farklı seçeneğe rahatlıkla ulaşabilir.

Kulak içi kulaklıklar, beğeni toplayan tasarımlar arasında yer alır. Hareketli yaşam tarzında kulaklığını her yere taşımak isteyen kullanıcıların bu modellere yönelmesi doğru bir karar olur. Bunun sebebi kulak içi kulaklık modellerinin son derece hafif olması ve az yer kaplamasıdır. Bu modeller kulağın içine rahatlıkla sığacak şekilde tasarlanır. Genellikle silikon gibi malzemelerden üretilen uç kısımları kulak yoluna sıkıca oturur ve böylece dışarının sesini büyük ölçüde keser. Aynı zamanda dışarıya da neredeyse hiç ses vermezler. Birçok kulak içi tür her kullanıcıya uygun büyüklüğü sağlayabilmek için farklı silikon alternatifleriyle gelir. Telefon kulaklığı modellerinin pek çoğu da bu kategoride yer alır. Bu modellerin olmazsa olmaz özelliği karşılıklı etkileşimi mümkün kılacak bir entegre mikrofon taşımalarıdır. Ayrıca kulak içi oyuncu kulaklığı çeşitleri de mevcuttur.

Yukarıda ismi anılan tüm modeller kablolu kulaklık biçiminde bulunabilir. Kablolu teknolojilerin avantajları ve dezavantajları bulunur. Sesin tamamen analog iletimi sayesinde kesintilerin ve pil ömrü gibi kaygıların olmaması kablolu modellerin avantajları arasındadır. Öte yandan kablolar düzenli şekilde toplanmadığı takdirde dolaşma eğilimindedir. Bu durumda dolaşan yerleri açmak zaman alabilir, hatta kablolar bu süreçte zarar görebilir. Doğru kullanımla bunun önüne geçebilmek mümkünken kablosuz seçeneklere yönelmek de bir başka seçenektir. Aranan her kulaklık modelinin kablosuz versiyonunu bulmak mümkündür. Kablosuz iletişimi sağlamak bluetooth teknolojisiyle mümkün olabildiği gibi wireless seçenekler de mevcuttur. Kulak içi veya kulak üstü bluetooth kulaklık modelleri, tasarım ve özellikler bakımından her kullanım amacına uygun birçok seçenek sunar. Buna oyuncuların da giderek daha fazla tercih ettiği kablosuz gaming kulaklıklar da dâhildir.

Bluetooth Kulaklıklarının Sağladığı Yenilikler Nelerdir?

Bluetooth Kulaklıklarının Sağladığı Yenilikler Nelerdir?

Ses iletiminin kablosuz teknolojilerle de mümkün hâle gelmesi kulaklık takma alışkanlıklarında büyük değişiklikler meydana getirir. Kablosuz denince akla ilk gelen ve yaygın biçimde de kullanılan modelleri bluetooth kulaklıklar oluşturur. Bu modeller genellikle şarj edilerek çalışır. Ayrı iki parçadan oluşan ya da ses çıkışlarını bir kabloyla birbirine bağlayan modeller bulunabilir. Bazı modeller ise tek kulağa takılmak üzere üretilir. Kulak üstü bluetooth kulaklık modelleri ise kablosuz kullanım sunan bu teknolojiyi konforla buluşturması ile öne çıkar.

Bluetooth kulaklıkların getirdiği yenilikler kullanımı oldukça kolaylaştırır. Bu konuda en büyük ayrıcalığın hareket özgürlüğü olduğunu söylemek mümkündür. Kablolu modellerin aksine bu kulaklıklar özgürce hareket edebilmeyi sağlar. Kullanıcı, sesin kaynağı olan cihazın belli bir çaptaki çevresinde istediği gibi hareket edebilir. Bu sayede örneğin spor yaparken müzik dinlemek veya telefon görüşmesi yapmak gibi aktiviteler oldukça kolay bir hâle gelir. Spor sırasında kullanımı kolaylaştırmak adına su geçirmez kulaklık modelleri de vardır. Terleme gibi durumlara veya çeşitli outdoor faaliyetlerinde su sıçraması ihtimaline karşı bu modeller tercih edilebilir.

Kablosuz kullanım sunan bazı kulaklık modellerinde çağrı kabul etmeyi veya oynatılan medyalar arasında ileri ve geri gidebilmeyi sağlayan düğmeler de bulunur. Bu özellik telefon veya bilgisayara dokunmadan da seçimler yapabilmeyi mümkün kılar. Kablosuz modellerde aynı zamanda sürekli dolaşma eğiliminde olan kablolar da artık bir sorun olmaktan çıkar.

Bluetooth özelliği olan kulaklık modelleri, bu teknolojiyi taşıyan bütün cihazlarla çalışabilmeleri açısından büyük bir avantaj sağlar. Bu cihazlara örnek olarak telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, kitap okuyucular veya akıllı televizyonlar verilebilir. Kulaklık girişi bulunmayan fakat bluetooth özelliği olan cihazlarla bu ürünleri kullanmak mümkündür. Bu sayede kullanım alanı da oldukça genişleyen kulaklık çeşitleri oldukça işlevsel seçeneklerdir.

Bluetooth Kulaklıkların Şarj Ömrü Ne Kadardır?

Bluetooth Kulaklıkların Şarj Ömrü Ne Kadardır?

Bluetooth teknolojisine sahip kulaklıkları şarj etme işlemi birkaç farklı şekilde gerçekleşir. Bazı türler doğrudan kabloyla şarj edilir. Bazıları ise deck olarak da bilinen kutuları içerisinde şarj olur. Şarj ömrü, kulaklığın içinde barındırdığı ve varsa deckin sahip olduğu pilin kapasitesine göre değişiklik gösterir. Belirleyici bir başka faktör de bağlı olduğu cihazın kulaklığı çalıştırırken kullanacağı güçtür. Bu açılardan karmaşık gibi bir denklem gibi görünse de pek çok kulaklık kullanım amaçları doğrultusunda beklentileri karşılar. Kulaklığı ne sıklıkla kullanacağınızı göz önünde bulundurarak tercih yapmak yerinde bir hareket olur.

Kablosuz kullanıma imkân veren kulaklık türlerinde pil kapasitesini mAh cinsinden belirten değer, kullanım ömrünü anlamak için önemli bir ipucudur. Birçok kulaklıkta bunun ortalama kaç saatlik kullanıma denk düşeceği ürün özelliklerinde belirtilir. Kutudan şarj olan bir model kullanıyorsanız kulaklığın bataryasını doldurduktan sonra decki yeniden kullanıma hazır hâle getirerek iki katı pil ömrü elde etmeniz mümkündür. Şarj ömrünün ilk günkü performansını koruması için kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uymak önem taşır. Bunlar pil tam boşalmadan şarja takmamak gibi talimatlar olabilir. Doğru kullanıldığı takdirde bluetooth özellikli kulaklıkların pil ömrü ilk günkü performansını uzun süre korur.

Kulaklık Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kulaklık Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kulaklıklar dış dünyanın gürültüsünü büyük ölçüde azaltır ve dinlemekte olduğunuz sese odaklanmamızı sağlar. Bu durum bazı koşullarda ekstra dikkat gerektirebilir. Bu durumların başında trafikte kulaklık kullanımı gelir. Araç kullanırken telefon elde veya kulağa dayalı şekilde görüşme yapmak yasaktır. Kulaklıklar, bunun önüne geçmek için elleri serbest bırakıp araç hâkimiyetini korumayı sağlar; fakat aynı zamanda sizi dışarıda olup bitenden işitsel manada soyutlayarak tehlikelere kapı açabilir. Bu bakımdan kullanımı yasak olmasa da tavsiye edilmez. Zorunlu durumlarda tek kulakta ve düşük seste kullanmak daha az tehlikeli bir yolculuk sağlar. En az motorlu taşıt sürerken gerektiği kadar bisiklet, scooter ve benzeri araçları kullanırken de kulaklık takma konusunda hassas davranmak gerekir. Dış tehlikelere özellikle açık olunan bu durumlarda kulaklık takmamak en iyisidir.

Kulak sağlığını korumak için kulaklıklarla uzun süre yüksek seste müzik dinlememek gerekir. Aşırı sese kulaklık yakınlığında uzun süre maruz kalmak işitme kayıplarına yol açabilir. Bu yüzden belli aralıklarla kulaklıkları çıkarmak ve kullanım sırasında da uzun süre süre yüksek ses seviyelerini tercih etmemek gerekir.

Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise kablolu modellerle ilgilidir. Özellikle yatmadan önce müzik dinlemeyi veya film izlemeyi seven kullanıcılar, kulaklıkları çıkarmadan uyuyakalabilir. Böylesi durumlarda kablonun boyuna dolaşması gibi son derece tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Kablolu kulaklık kullanırken bu ihtimal unutulmamalı ve azami dikkat gösterilmelidir.

Temizlik konusu da dikkat edilmesi gereken bir başka noktadır. Özellikle kulak içi modellerde bu konuda ciddi bir hassasiyet gerekir. Bu modellerin mümkünse her kullanımdan önce ve sonra temizlenmesi önemlidir. Aksi takdirde istenmeyen enfeksiyonlar meydana gelebilir.

Kulaklıklar Nasıl Temizlenir?

Kulaklıklar Nasıl Temizlenir?

Kulaklıklar gün içinde birçok dış faktöre maruz kalır. Paraların bulunduğu cepte taşınırlar, pek çok eşyanın olduğu çantanın bir köşesindedirler, bir parkta masanın üstüne koyulurlar. Aynı zamanda saç, deri, kulak gibi birçok yüzeyle de temas ederler, tere ve kire maruz kalırlar. Hâl böyle olunca kulak ve cilt sağlığını korumak için bu araçları sık sık temizlemek gerekir. Temizlik işleminde hafif nemlendirilmiş bir bez kullanılabilir. Temizlikten hemen sonra kurulama işlemi yapılmalıdır. Temizlik sırasında nemli bez cihazın elektronik kısımlarına temas ettirilmemelidir.

Kullanılan bez nemlendirirken kolonya gibi alkol içeren ürünler kullanmak cihazın materyaline zarar verebileceği için önerilmez. Bunun yerine nemlendirmede kullanılan suya çok az miktarda sabun eklenebilir. Özellikle kafa kulaklıklarının kabloları, köprü kısmı ve yastıkları bu şekilde bir bezle rahatlıkla temizlenebilir.

Kulak içi modellerin temizliği ise çok daha sık aralıklarla yapılmalıdır. Temizlik işlemi en kolay biçimde uçlardaki silikonlar sökülerek yapılabilir. Bu silikonlar söküldükten sonra sabunlu suyla hafif şekilde nemlendirilmiş bir kulak temizleme çöpü kullanılabilir. Bu araçları dış etkilerle kirlenmekten korumanın en iyi yolu onları kullanılmadığı zamanlarda bir kutu veya çantada muhafaza etmektir. Böylece tozlanmaya ve kirlenmeye karşı koruma sağlanmış olur. Bu sayede temizleme işlemi daha seyrek aralıklarla yapılabilir.

Kulaklık Fiyatları Nasıldır?

Kulaklık Fiyatları Nasıldır?

Kulaklık fiyatları her bütçeye uygun seçenekler sunan son derece geniş bir aralığa yayılır. Oldukça uygun fiyatlara tatmin edici bir ses deneyimi ve konforlu kullanımı sunan birçok ürün bulmak mümkündür. Elbette daha kaliteli sesler veren, çeşitli fonksiyonlarla zenginleştirilmiş ve dayanıklılığı artırılmış ürünler için belli bir bütçe ayırmak gerekir. Bu bakımdan aynı fiyat aralığında kablolu modellerin kablosuzlara göre daha iyi bir ses deneyimi sunacağı söylenebilir. Bunun bir sebebi kablolu modellerde kulaklığa ulaşan sesi yeniden işlemek için fazladan bir çipe gerek olmamasıdır. Trendyol’un son derece zengin ürün kataloğunda hem beklentilerinize hem de bütçenize uygun birçok çeşit ve model satışa sunulmuştur.

Kulaklık Kaç Desibel Olmalı?

Kulaklıklar farklı alanlarda kullanılan aksesuarlar olarak öne çıkıyor. Pek çok marka ve modelin tasarladığı bu ürünleri, iş veya özel amaçlı olarak tercih edebilirsiniz. Söz konusu ürünün seçimi sırasında dikkate almanız gereken hususlar bulunur. Bu sayede cihazın sağlığınıza zarar vermesine engel olabilirsiniz. Kulaklıklar; müzik dinlerken, oyun oynarken veya telefonda konuşurken kullanılır. Avrupa Birliği Taşınabilir Müzik Dinleme Cihazları ile ilgili yönetmeliğe göre güvenli ses düzeyi, 85dB olarak belirlenmiştir. Bu kriter kullanıcıların duyma yetisine risk oluşturabilecek düzeye göre tespit edilir. Böylece kulaklığı sağlıklı koşullarda deneyimleyebilirsiniz. Bu duruma ek olarak kullanıcı insiyatifinde kulaklık sesinin 100dB’ye kadar yükseltimesi de uygundur. Verilen bilgilere istinaden kulaklık seçiminizi yaparken belirtilen değerleri dikkate alabilirsiniz. Böylece kulaklık sayesinde istediğiniz düzeyde müzik dinleme şansınız ve kontrolünüz olur.

Kulaklık Kaç Hz Olmalı?

Kulaklık seçimi sırasında göz önünde bulundurmanız gereken konulardan biri de ürünün kaç Hz olduğudur. Frekans tepkisi olarak adlandırılan Hz belirli değerlere sahiptir. Bu kapsamda 20Hz-20000Hz standart bir kulaklıkta beklenen aralıktır. Soldaki sayı ne kadar düşük ve sağdaki sayı ne kadar yüksek olursa kulaklığın performansı da o derece iyi olarak algılanır. Önemli olan müzikten gelen bas ve tiz tonlarının dengeli ve kabul edilebilir bir seviyede olmasıdır. Bu özelliklere sahip olan bir kulaklığınız varsa müzik dinlerken, oyun oynarken veya film izlerken ses kalitesi de üst düzeydedir. Söz konusu ürün sayesinde sesler doyurucu bir performans sunar ve müzik sizi etkiler. Kulaklığınızla uzun süreli ve yüksek sesli müzik dinlemenin sağlığınıza zararlı olabileceğini bilmenizde fayda var. Bu riskleri düşünerek ürünü uygun koşullarda kullanabilirsiniz.

Kulaklıkta Bt Ne Demek?

Kulaklıkta Bt, bluetooth yani kablosuz bağlantı seçeneğidir. Bu sayede elektronik cihazlarınızla kulaklık arasında kabloya ihtiyaç duymazsınız. Müzik dinlemek, telefonla konuşmak veya oyun oynamak için kulaklığınızı takarken cihazlar arasında eşleştirme yapmanız yeterli olur. Bir defa yaptığınız bu işlem sonrasında dilediğiniz zaman kulaklığınızı kullanabilirsiniz. Söz konusu ürün, kablosu olmadığı için hareket kolaylığı sunar. Aynı zamanda bluetooth kulaklık alternatifleri herkesin beğenisi kazanabilecek modellerle ilgi çeker. Ürünleri inceleyerek istediğinize karar verebilirsiniz. Televizyondan tablete kadar pek çok farklı elektronik cihazla kullanabileceğiniz ürün pek çok avantaj sağlaması sebebiyle ilgi görür.Evde veya dışarıda pratik bir şekilde kullanabileceğiniz kulaklıklar sayesinde farklı aktiviteleri bir arada yapabilirsiniz. Kulağınızın içine tam olarak oturan ürünler, net ve kaliteli bir ses deneyimi verir. Ayrıca kulaklıklar boyutları sayesinde kulağınızın içinde belli olmaz ve dilediğiniz gibi her yerde kullanabilirsiniz. Kısa sürede şarj olan ürünleri kesintisiz bir iletişim için tercih edebilirsiniz.