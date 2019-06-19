"Cep Telefonu" araması için 612 sonuç listeleniyor
KARGO BEDAVA
XiaomiRedmi Note 7 64 GB (Xiaomi Türkiye Garantili)
2.399,00 TL
1.949 TL
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SamsungA50 64 Gb Sm-505F Blue (2 Yıl Samsung Türkiye Garantili)
3.299,00 TL
2.356 TL
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SamsungA50 64Gb (A505f) Black (2 Yıl Samsung Türkiye Garantili)
3.299,00 TL
2.389 TL
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HuaweiMate 20 Lite 64Gb Sapphire Blue (2 Yıl Huawei Türkiye Garantili)
3.999,00 TL
2.188 TL
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HuaweiP-SMART 2019 64GB BLUE (ÇİFT HAT ) CEP TELEFONU - İTHALATÇI GARANTİLİ
1.759,00 TL
1.569 TL
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AppleiPhone 8 Plus 64Gb Gold (2 Yıl Apple Türkiye Garantili)
5.749 TL
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SamsungGalaxy S10 Plus 128 GB Prism White (Samsung Türkiye Garantili)
7.499,00 TL
6.449 TL
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HuaweiP30 Lite 128 Gb Peacock Blue (2 Yıl Huawei Türkiye Garantili)
3.499,00 TL
2.778 TL
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AppleiPhone 8 Plus 64GB Silver-MQ8M2TU/A
6.699,00 TL
5.649 TL
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AppleiPhone 7 Plus 32 GB SİYAH (Apple Türkiye Garantili)
4.999 TL
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SamsungGalaxy A10 32 GB Çift Hatlı (İTHALATÇI GARANTİLİ) Cep Telefonu
1.299,00 TL
1.169 TL
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SamsungGalaxy M20 32GB 3GB Ram Çift Hatlı (İTHALATÇI GARANTİLİ) Cep Telefonu
1.799,00 TL
1.369 TL
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HuaweiP Smart 2019 64Gb Aurora Blue (2 Yıl Huawei Türkiye Garantili)
1.999,00 TL
1.649 TL
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XiaomiDMİ NOTE 7 4 GB RAM 64 GB SİYAH (XİAOMİ TÜRKİYE GARANTİLİ)
2.399,00 TL
1.949 TL
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SamsungGalaxy A10 32 GB Çift Hatlı (İTHALATÇI GARANTİLİ) Cep Telefonu
1.299,00 TL
1.045 TL
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SamsungGalaxy A20 32 GB Siyah (İthalatçı Garantili) Cep Telefonu
1.999,00 TL
1.348 TL
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SamsungA50 64Gb (A505f) White (2 Yıl Samsung Türkiye Garantili)
3.299,00 TL
2.356 TL
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SamsungA10 32Gb (A105) Blue (2 Yıl Samsung Türkiye Garantili)
1.399,00 TL
1.275 TL
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XiaomiMı 8 Lite 64Gb Midnight Black (2 Yıl Xiaomi Türkiye Garantili)
2.199,00 TL
1.849 TL
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SamsungJ2 Core Lavender
799,00 TL
725 TL
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SamsungGalaxy M20 64GB 4GB Ram Çift Hatlı (İTHALATÇI GARANTİLİ) Cep Telefonu
1.999,00 TL
1.525 TL
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HuaweiP20 Lıte 64Gb Mıdnıght Black (2 Yıl Huawei Türkiye Garantili)
2.999,00 TL
1.844 TL
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HuaweiMate 20 Lite 64Gb Black (2 Yıl Huawei Türkiye Garantili)
3.999,00 TL
2.188 TL
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HuaweiY6 2019 32Gb Amber Brown (2 Yıl Huawei Türkiye Garantili)
1.399,00 TL
1.134 TL
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General MobileGM8 32 GB Gold
1.399,00 TL
899 TL
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XiaomiRedmi Note 7 64 Gb Siyah Cep Telefonu (İthalatçı Garantili)
2.249,00 TL
1.989 TL
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XiaomiRedmi 7 32 GB Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili)
1.999,00 TL
1.355 TL
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HuaweiY6 2019 32Gb Midnight Black (2 Yıl Huawei Türkiye Garantili)
1.499,00 TL
1.147 TL
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General MobileGm8 32Gb Space Gray (2 Yıl Telpa Garantili)
1.299,00 TL
899 TL
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General MobileGm8 32Gb Black (2 Yıl Telpa Garantili)
1.399,00 TL
899 TL
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HuaweiY6 2019 32Gb Sapphire Blue (2 Yıl Huawei Türkiye Garantili)
1.499,00 TL
1.189 TL
KARGO BEDAVA
HuaweiP-SMART 2019 64GB BLACK (ÇİFT HAT ) CEP TELEFONU
1.899,00 TL
1.569 TL
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HuaweiP Smart 2019 64Gb Midnight Black (2 Yıl Huawei Türkiye Garantili)
1.999,00 TL
1.649 TL
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SamsungGalaxy M20 32GB 3GB Ram Çift Hatlı (İTHALATÇI GARANTİLİ) Cep Telefonu
1.799,00 TL
1.369 TL
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SamsungGalaxy A30 64GB Çift Hatlı (İTHALATÇI GARANTILI) Cep Telefonu
1.999,00 TL
1.725 TL
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SamsungGalaxy A10 32GB Siyah Cep Telefonu (Samsung Türkiye Garantili)
1.399,00 TL
1.259 TL
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HuaweiP20 Lıte 64Gb Sakura Pınk (2 Yıl Huawei Türkiye Garantili)
2.099,00 TL
1.845 TL
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XiaomiXiaomi Redmi Note 7 64 GB Mavi (İthalatçı Garantili) Cep Telefonu
2.299,00 TL
1.999 TL
KARGO BEDAVA
SamsungGalaxy A50 2019 128GB Siyah(İthalatçı Garantili)Cep Telefonu
3.099,00 TL
2.375 TL
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SamsungA70 128Gb (A705) Black (2 Yıl Samsung Türkiye Garantili)
3.300,00 TL
2.999 TL
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SamsungA10 32GB BLUE (ÇİFT HAT ) CEP TELEFONU - İthalatçı Garantili
1.399,00 TL
1.065 TL
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AppleiPhone 8 Plus 64GB Space Gray (Apple Türkiye Garantili)
6.699,00 TL
5.649 TL
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Apple7 32Gb Sılver (2 Yıl Apple Türkiye Garantili)
3.300,00 TL
3.196 TL
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General MobileGm8 Dual 32Gb Gold (2 Yıl Telpa Garantili)
1.399,00 TL
899 TL
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AppleiPhone 7 32GB Altın Cep Telefonu - Apple Türkiye Garantili
4.619,00 TL
3.199 TL
KARGO BEDAVA
XiaomiMİ 8 LİTE 64GB 4GB RAM (KVK TEKNİK SERVİS GÜVENCESİYLE) Cep Telefonu
2.599,00 TL
1.849 TL
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SamsungA6 Plus (A605) 64Gb Black (2 Yıl Samsung Türkiye Garantili)
2.599,00 TL
1.890 TL
KARGO BEDAVA
XiaomiRedmi 7 32GB BLACK (ÇİFT HAT ) CEP TELEFONU - İTHALATÇI GARANTİLİ
1.699,00 TL
1.345 TL
KARGO BEDAVA
SamsungGalaxy M20 64GB 4GB Ram Çift Hatlı (İTHALATÇI GARANTİLİ) Cep Telefonu
1.999,00 TL
1.525 TL
KARGO BEDAVA
SamsungGalaxy A10 Dual Sim 32 GB Siyah (İthalatçı Garantili) Cep Telefonu
1.399,00 TL
1.063 TL
KARGO BEDAVA
SamsungA30 64Gb (A305f) Black (2 Yıl Samsung Türkiye Garantili)
2.499,00 TL
1.961 TL

Cep Telefonu

Çağın vazgeçilmez bir unsuru haline gelen cep telefonları, yıllardır hayatınızda olmasına rağmen sürekli yenilenen teknolojileri ile oldukça dinamik bir pazar olmaya devam ediyor. Cep telefonu modelleri, ilk çıktığı yıllarda telefonla konuşmak ve mesajlaşmak gibi salt haberleşme amacıyla piyasada yer alırken; artık geldiği noktada haberleşmenin dışında birçok farklı yönden hayatınıza dokunuyor. Akıllı telefon teknolojileri gelişmekte sınır tanımazken, ileri teknoloji ürünü cihazlar her anlamda hayatınızı kolaylaştırıyor. Çeşitli cep telefonu modelleri ile kullanıcı deneyimi en üst noktaya taşınıyor.

Cep Telefonu Hayatınızı Kolaylaştırıyor

Geçmiş yıllarda bilgisayarlar, hesap makineleri, video/film oynatıcılar, müzik çalarlar, atariler, fotoğraf makineleri hayatınızda yer alırken; yeni nesil cep telefonu modelleri sayesinde birçok farklı özellik ve ürün tek cihazda vücut buluyor. Birçok günlük işinizi, kolay taşınabilen yeni nesil cep telefonları ile yaparken, ister istemez en önemli aksesuarınız haline geliyor. Kullanıcıların her an yanında taşıdığı cep telefonları; renkleri, tasarımları ve çizgileri ile görsel olarak da farklılaşırken; kişiliğinizi ve beğenilerinizi yansıtan en göz önünde obje olarak dikkat çekiyor.

Birçok kişi için vazgeçilmez bir iletişim aracı olan sosyal ağlar, akıllı cep telefonları aracılığıyla 7/24 kullanıcının yanında oluyor. Çeşitli ses ve görüntü özellikleri sayesinde cep telefonu ile film, dizi, video ve müziklere her an ve her yerde kolayca erişim mümkün oluyor. En eğlenceli oyunlar için geliştirilen mobil uygulamalar, oyunseverler için çok güzel alternatifler oluşturuyor. Kablolu/kablosuz çeşitli bağlantı özellikleri ile görüntüleri dev ekranlara dilediğiniz zaman kolaylıkla yansıtma şansı vererek, dijital ürünlerden daha fazla keyif almanızı sağlıyor. Yeni nesil cep telefonu modelleri, çeşitli bağlantı özellikleri ile kullanıcılar arasında paylaşıma ve veri transferine imkan tanıyor.

Çeşitli özelliklere sahip telefon modelleri, takvim ve alarm özellikleri ile hayatınızın en yoğun zamanlarında dahi adeta kişisel asistanınız gibi görev yapıyor. Mail senkronizasyonu ve geliştirilen çeşitli mobil ofis uygulamaları ile iş takibine olanak tanıyor. Alışveriş ve banka işlemleri gibi günlük ihtiyaçlarımız için sürekli geliştirilen mobil uygulamalar sayesinde, cep telefonu en kolay ve en hızlı erişim aracı haline geliyor. Spor, egzersiz, diyet gibi takip edilmesi gereken konularda çeşitli mobil uygulamalar ile kullanıcılara destek oluyor. Tüm bu fonksiyonlar ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Kullanıcı Dostu Cep Telefonu Modelleri

Yeni nesil teknolojiye sahip akıllı telefon modelleri, üstün kamera özellikleri ile fotoğraf konusunda da kullanıcıların hayatında büyük yer kaplıyor. Her an, her yerde kolaylıkla kaliteli fotoğraf/video çekimine imkan tanıyan cep telefonu modelleri; anılarını kaydetmek isteyen kullanıcılar ve fotoğraf meraklıları için de oldukça cezbedici hale geliyor. Kayıt altına alınan bu anları diğer insanlarla sosyal ağlarda paylaşmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, görüntülü arama özellikleri ile öne çıkan akıllı cep telefonu modelleri, sevdiklerinden uzakta olan kullanıcılar için yüksek çözünürlük ve ses kalitesi ile görüntülü konuşma imkanı sunuyor.

Yeni nesil telefon modelleri, günlük hayatın dışında seyahatlerde de kullanıcının en yakın dostu olmayı başarıyor. GPS özellikleri, çeşitli harita uygulamaları ve akıllı sözlük uygulamalarına sahip cep telefonu modelleri, ilk kez gidilen bir lokasyonda dahi hayat kurtarıcı bir rol oynuyor. Yeni şehirler, yeni mekanlar ve yeni yollar keşfetme konusunda katkı sağlıyor.

Cep Telefonu Modellerinde Teknoloji Rekabeti

Yeni nesil cep telefonu modelleri, mobil teknolojide çığır açıyor. Cihazın hızını etkileyen en önemli faktörler arasında yeni nesil güçlü işlemciler dikkat çekiyor. Yazılımların en iyi şekilde optimize edilmesi ve RAM miktarının arttırılması da işlemciye eşlik ettiğinde, oldukça seri bir cep telefonu deneyimine imkan tanıyor. Sürekli geliştirilen yeni pil teknolojileri sayesinde, cep telefonu bataryaları da her geçen gün daha uzun kullanım ömrü ile kullanıcılara sunuluyor.

Dev markalar her yıl birçok akıllı telefon modeli çıkarak, adeta teknoloji yarışına giriyor. Bazı markalar, basit haberleşme ihtiyacı olan ve cep telefonundan çok komplike beklentileri olmayan kullanıcılar için de eski nesil cep telefonları düzeyinde cep telefonları üretmeye devam ediyor. Dokunmatik telefon kullanmakta zorlanan kullanıcılar için tuşlu cep telefonu modelleri de hala piyasaya sürülmeye devam ediyor. Cep telefonu üreticileri her kesime ve bütçeye hitap edecek çeşit çeşit ürünleri piyasaya sunarken; tüketiciler de renk, tasarım, yazılım, donanım özellikleri ve fiyat ekseninde kendilerine en uygun modeli seçmeye çalışıyor. Telefon fiyatları, cihazın özelliklerine göre çok geniş bir yelpazeye sahipken; ürüne, teknolojisine ve hatta bazen rengine göre değişiyor.

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