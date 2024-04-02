Kategori

Hummel

6700+ Ürün
Ürün Puanı
Yüksek Puanlı Ürünler
9 Puan Üzeri Satıcılar
Yüksek Puanlı Satıcılar
Kargo Bedava
Kargo Bedava
Hızlı Teslimat
Hızlı Teslimat
Bugün Kargoda
Bugün Kargoda
hummel Cybers Siyah Unisex Sneaker 900782-2042
3En Çok Satan 3. Ürün

hummel Cybers Siyah Unisex Sneaker 900782-2042
Suni Deri

Suni Deri
4.9
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(7)
review-photo
1000 TL'ye 100 TL İndirim
FREE_CARGO
Kargo Bedava
Çok Al Az Öde
Çok Al Az Öde
1000 TL'ye 100 TL İndirim
Sepette1.140 TL
1.240 TL
hummel T-Pulse Regular W Siyah Kadın Eşofman Altı 932355-2001
Yetkili SatıcıYetkili Satıcı

hummel T-Pulse Regular W Siyah Kadın Eşofman Altı 932355-2001

5.0
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(1)

Son 30 Günün En Düşük Fiyatı

FREE_CARGO
Kargo Bedava
TAKE_MORE_PAY_LESS
Çok Al Az Öde

Son 30 Günün En Düşük Fiyatı

549 TL
579 TL
hummel 25/26 Samsunspor King Of The North Forma
2En Çok Satan 2. Ürün

hummel 25/26 Samsunspor King Of The North Forma

4.7
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(50)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
1.955 TL
hummel PULSE FEMALE FERMUARLI HOODIE
Yetkili SatıcıYetkili Satıcı

hummel PULSE FEMALE FERMUARLI HOODIE

Son 14 Günün En Düşük Fiyatı

FREE_CARGO
Kargo Bedava
TAKE_MORE_PAY_LESS
Çok Al Az Öde

Son 14 Günün En Düşük Fiyatı

-21%

589 TL
749 TL
hummel 980322-9109 Pro Unisex Kaleci Eldiveni

hummel 980322-9109 Pro Unisex Kaleci Eldiveni

4.4
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(54)
review-photo
COUPON_DISCOUNT
20 TL Kupon
FREE_CARGO
Kargo Bedava
COUPON_DISCOUNT
20 TL Kupon
1.399 TL
hummel NORDIC LOW Unisex Su Geçirmez Outdoor Ayakkabı & Bot
7En Çok Satan 7. Ürün

hummel NORDIC LOW Unisex Su Geçirmez Outdoor Ayakkabı & Bot

4.2
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(49)
review-photo
1.619,99 TL
hummel Maxı Antrenman Çorabı Beyaz 3 lü Paket

hummel Maxı Antrenman Çorabı Beyaz 3 lü Paket

4.8
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(10)
review-photo
239 TL
hummel Hml Davıs Siyah Unisex Sneaker 900677-2001
Yetkili SatıcıYetkili Satıcı

hummel Hml Davıs Siyah Unisex Sneaker 900677-2001

4.5
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(123)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
TAKE_MORE_PAY_LESS
Çok Al Az Öde
FREE_CARGO
Kargo Bedava
1.321 TL
hummel NORDIC HIGH Unisex Su Geçirmez Outdoor Ayakkabı & Bot
Fenomen Seçimi

hummel NORDIC HIGH Unisex Su Geçirmez Outdoor Ayakkabı & Bot

4.7
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(69)
review-photo

Son 7 Günün En Düşük Fiyatı

1.634,99 TL
hummel Performance Kaleci Eldiveni Siyah Neon Sarı

hummel Performance Kaleci Eldiveni Siyah Neon Sarı

4.5
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(20)
review-photo
Trendyol Plus'a Özel
Sepette716,55 TL
757,79 TL
hummel NIELSEN Unisex Siyah Günlük Spor Ayakkabı

hummel NIELSEN Unisex Siyah Günlük Spor Ayakkabı

4.3
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(192)
review-photo
857,99 TL
hummel ARUN POLAR FERMUARLI SWEATSHIRT
Yetkili SatıcıYetkili Satıcı

hummel ARUN POLAR FERMUARLI SWEATSHIRT

3.9
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(15)
review-photo
Sepette %30 İndirim
FREE_CARGO
Kargo Bedava
Sepette %30 İndirim
Sepette1.423,80 TL
2.034 TL
hummel ROYCE HIGH Kadın Su Geçirmez Bot

hummel ROYCE HIGH Kadın Su Geçirmez Bot

4.5
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(62)
review-photo
1.776,99 TL
hummel Freza Beyaz Unisex Sneaker 900680-9001
Yetkili SatıcıYetkili Satıcı

hummel Freza Beyaz Unisex Sneaker 900680-9001

4.1
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(84)
review-photo

Son 30 Günün En Düşük Fiyatı

FREE_CARGO
Kargo Bedava

Son 30 Günün En Düşük Fiyatı

-25%

1.207,44 TL
1.624,99 TL
hummel ARMIN AYAKKABI

hummel ARMIN AYAKKABI

4.6
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(60)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
1.069,95 TL
hummel Jumper Günlük Koşu Ayakkabı Siyah
Birlikte Al Kazan

hummel Jumper Günlük Koşu Ayakkabı Siyah

4.5
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(89)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
TAKE_MORE_PAY_LESS
2. Ürün %3
FREE_CARGO
Kargo Bedava
1.699 TL
hummel FLOCK Yeşil Unisex Spor Ayakkabı
Yetkili SatıcıYetkili Satıcı

hummel FLOCK Yeşil Unisex Spor Ayakkabı

4.5
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(25)
Trendyol Plus'a Özel
Sepette772,04 TL
812,67 TL
hummel Porter Unisex Mavi Koşu Ayakkabısı
8En Çok Değerlendirilen 8. Ürün

hummel Porter Unisex Mavi Koşu Ayakkabısı

4.6
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(7525)
review-photo

Son 30 Günün En Düşük Fiyatı

FREE_CARGO
Kargo Bedava

Son 30 Günün En Düşük Fiyatı

flame

-60%

1.069,95 TL
2.699,95 TL
hummel Vega Ayakkabı
Yetkili SatıcıYetkili Satıcı

hummel Vega Ayakkabı
Suni Deri

Suni Deri
4.6
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(45)
review-photo

Son 30 Günün En Düşük Fiyatı

FREE_CARGO
Kargo Bedava

Son 30 Günün En Düşük Fiyatı

1.131,22 TL
1.179,43 TL
hummel Rover Ayakkabı

hummel Rover Ayakkabı
Suni Deri

Suni Deri
4.3
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(16)
review-photo
FREE_CARGO
Kargo Bedava
709,95 TL
hummel FRAN EŞOFMAN ALTI
Yetkili SatıcıYetkili Satıcı

hummel FRAN EŞOFMAN ALTI

4.2
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(13)
Sepette %30 İndirim
FREE_CARGO
Kargo Bedava
Sepette %30 İndirim
Sepette1.544,20 TL
2.206 TL
hummel NORDIC HIGH Unisex Su Geçirmez Gri Outdoor Ayakkabı & Bot
Fenomen Seçimi

hummel NORDIC HIGH Unisex Su Geçirmez Gri Outdoor Ayakkabı & Bot

4.2
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(52)
review-photo
1.592,99 TL
hummel NORDIC LOW Unisex Su Geçirmez Outdoor Ayakkabı & Bot

hummel NORDIC LOW Unisex Su Geçirmez Outdoor Ayakkabı & Bot

4.7
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(31)
review-photo
1.580,99 TL
hummel NORDIC HIGH Su Geçirmez Outdoor Ayakkabı & Bot
Videolu Ürün

hummel NORDIC HIGH Su Geçirmez Outdoor Ayakkabı & Bot

4.4
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
rating-star-empty
rating-star-full
(66)
review-photo

Son 7 Günün En Düşük Fiyatı

1.634,99 TL
Sportif HUMMEL Ürünleri ve Fiyatları

Danimarka merkezli Hummel, 1923 yılından bu yana spor giyim ürünleri ile adını duyurmuştur. Futbol kramponları üreterek bilinirliğini artıran markanın ürün yelpazesinde sayısız spor ekipmanı yer alır. Hummel forma modelleri ise günümüzde birçok kişi tarafından sıklıkla tercih edilir. Bu ürünler, terletmeyen yapıları ile öne çıkar. Öte yandan Hummel mont modelleri kışın vücut ısısını dengede tutmayı başarır. Böylece zorlu hava koşullarına rağmen konforlu bir biçimde egzersiz yapabilirsiniz. Rahatlık teması ile yola çıkan Hummel, spor alanında kabul görmüş bir moda anlayışını her tarza uyarlamak için çalışmalarını sürdürür. Buna bir örnek olarak Hummel sneaker modelleri gösterilebilir. Söz konusu ürünler, sayısız renk seçeneğine sahiptir. Ayrıca bu ayakkabıların şık tasarım detayları, farklı tarzları benimsemiş kişilerin ilgisini çeker. Hummel atlet modelleri de sportif bir yaşam tarzını benimseyen kişilerin beğenisini kazanır. Bu ürünler, cildin nefes almasını sağlayarak terlemenin önüne geçer. Bu sayede antrenman yaparken performansınız düşmez. Markanın diğer ürünleri arasında ise sweatshirt, Hummel pantolon, sırt çantası, tayt, eşofman takımı, ceket ve spor bot modelleri yer alır. Bu alternatiflerden kendinize en uygun olanı kolay bir biçimde seçebilir, konforlu ve şık bir biçimde spor yapmanın tadını çıkarabilirsiniz. Hummel giyim ürünleri, her mevsimde tercih edilebilir.

Sizin İçin En İyi Seçim Hummel

Sizin İçin En İyi Seçim Hummel

Çıkış noktası bundan yaklaşık bir asır önce bir futbol kramponuyla başlayan ve günümüze kadar büyüyerek gelen bir marka hikâyesi Hummel. Bugün onlarca ülkede binlerce mağazasıyla sporun her alanına yönelik ürünleriyle her yaştan her cinsiyetten insana hitap eden ve bunu yaparken asla tekrara düşmeden yapabilen bir marka olarak karşımıza çıkmaktadır. Hummel yaptığınız herhangi bir sporla ilgili ihtiyaç duyduğunuz kıyafet ve ekipmanların üretiminde uzmanlaşmış ve başlı başına bir moda akımına sahiptir. Neredeyse bir asırdır zamanının tüm spor alanlarına yönelik birçok ihtiyaç malzemesini hem de kendi özgün anlayış ve tasarımlarıyla kullanıcılarıyla buluşturmuştur ve buluşturmaya devam etmektedir. Birbirinden farklı renkleri alışılagelmiş kombinlerinden farklı bir biçimde kullanarak kendine özgü benzersiz bir tarz yaratmıştır. Spor yapan herhangi birisinin Hummel ürünleri kullandığını her mesafeden fark etmek mümkündür. Günümüz Türkiye’sinde sporla az çok ilgilenen ya da sporla ilgilenmese dahi tasarımlarından ve ürün kalitesinden hoşlanan herkesin birinci tercihi olmaya devam etmektedir. Aktif sporla ilgilenen kişiler spor giyim ve spor ekipmanlarında öncelikli olarak aradıkları özellik sağlamlıktır. Gün veya hafta boyunca profesyonel veya amatör ne olursa olsun periyodik olarak sporla ilgilenen kişiler ürünleri sürekli bir şekilde kullandıkları için normal günlük giyime kıyasla daha çabuk eskime yapar. Bu sebepledir ki, sağlamlık ve dayanıklılık spor giyim ve ekipmanlarında çok önemlidir. Hummel Türkiye pazarında kullanıcılarının aradığı sağlamlığı en iyi şekilde sunmakla birlikte göze hoş gelen ve dikkat çekici tasarımlarıyla da kendisine hayran bırakmaktadır. Spor yaparken insanların özellikle bu ekipmanları kullanırken dikkat ettiği bir diğer nokta rahatlık özelliğidir. Hummel bu noktada çoğu markadan sıyrılıp rahatlık açısından alanında başı çeken markalardan olmayı başarmıştır. Retro trendlerle güncel anlayışı harmanlayarak ortaya çıkardığı kreasyonlar ve koleksiyonlarıyla sporseverleri baştan aşağı donatarak onları tamamen sporun zevkini yaşamaya davet ediyor. Her işte olduğu gibi insan yaptığı işten zevk alarak yaparsa asıl amacına o şekilde ulaşabilir. Spor çoğu kişi için sağlıklı yaşam için fiziksel bir aktivite olmasına karşın bir kısım insanlar için hem iş, hem yaşam tarzı ve hem de yaşamın ta kendisidir. İşte kendisini bu şekilde tanımlayan insanlar için profesyonel anlamda kullanılabilecek spor ekipmanları da Hummel ’in birbirinden değerli ve farklı kreasyonlarının arasında kendisine yer bulmaktadır.

Hummel Spor Ekipmanları Çeşitleri Nelerdir?

Hummel Spor Ekipmanları Çeşitleri Nelerdir?

Genel anlamda ekipman bir iş için gerekli olan her türlü malzemeye karşılık gelir. Spor ekipmanları da spor yaparken ihtiyacımız olan her türlü malzeme olarak karşımıza çıkar. Hangi sporda olursa olsun ortak kullanılan bazı spor ekipmanları mevcut olmakla birlikte bazı spor dallarına özgü başka alanlarda kullanılması mümkün olmayan malzemeler de vardır. Hummel genelde tüm sporcuların kullanabileceği geniş bir ekipman ürün portföyüne sahiptir. Giyimden ayakkabıya, aksesuarlardan iç giyime ve daha birçok üründe uzmanlaşmış ve birbirinden özgün tasarımları kullanıcıların ilgisine sunmuştur. Her sporda ana ekipmanlar sabittir. Hummel spor ayakkabı çeşitleri her spor aktivitesine uygun olmakla birlikte günlük kullanımda da insanların tercihi haline gelmiştir. Örneğin Hummel tenis ayakkabısı ani hız ya da durma ihtimaline karşı zemine güçlü bir tutunma sağlar. Böylece spor esnasında sağlığınızı korur. Kimi sporlar salonlarda kimi sporlar herhangi bir mekân gözetmeksizin yaşamın her alanında kimi sporlar ise özellikle o alana yönelik yapılmış tesislerde icra edilir. Hangisini tercih ederseniz edin spor yapmaya giderken çantanız olması gerekecektir. İşte Hummel çanta modelleri tam burada sizlerin ihtiyaçlarını karşılamada benzersiz bir deneyimi kullanımınıza sunar. Kullanım kolaylığı, özgün tasarım ve renkli dizayn detayları gibi unsurlar, Hummel sırt çantası modellerini öne çıkarır. Ergonominin yanı sıra şık bir görünüm arzularsanız tercihinizi Hummel omuz çantasından yana kullanabilirsiniz. Bunun yanında günlük hayatta ve spor hayatında birçok harcama yaparsınız. Buna spor ekipmanları için harcadıklarınız da dâhildir. Özellikle profesyonel sporla ilgiliyseniz baştan aşağı hayatınızda kullandığınız her şey sportif olma eğilimindedir. Bu noktada Hummel cüzdan çeşitleri sizlerin kullanımına sunulmuştur. Tüm bu ekipmanların yanı sıra Hummel çorap, atkı ve eldiven modellerini sporcuların kullanımına sunmaktadır. Baştan aşağı benzersiz bir spor giyim ve ekipman kombini yapabilme şansını Hummel ile yaşayabilirsiniz. Evde veya dışarıda ya da tesislerde spor yaparken kullandığınız tüm ekipmanlar size özel olmalıdır. Hem sağlık açısından hem de uzun süreli kullanım açısından bu husus çok önemlidir. Hummel markalı tüm ekipmanlarınız sağlıklı ve sürdürülebilir spor yaşantınızda her zaman bir numaralı yol arkadaşınız olmayı hedeflemektedir. Hummel sporu ve sporcuyu bir meta olarak görmekten ziyade bu işin bir misyonu olduğuna inanmaktadır. Dünyayı sporla daha da güzelleştirme vizyonuyla hareket eden ve tüm ürünlerinin tasarımını ve kalitesini buna endeksleyen global bir firma olan bu marka alacağınız her üründen maksimum verim elde etmeniz için tüm teknolojik gelişmelerden faydalanmaktadır.

Spor Giyimde Hummel Çizgisi

Spor Giyimde Hummel Çizgisi

Sporu ve sporcuyu hedef kitle olarak edinen ve daima sporu ve sporcuyu her anlamda geliştirme odaklı üretimiyle dikkatleri üzerine çeken Hummel bu anlamda çok özel bir markadır. En genel anlamda tüm sporcuların ortak kullanabildikleri eşyaların tanımıdır spor giyim. İşin giyim kısmında adeta kendi çizgisini dünyaya kabul ettirmiş ve bu alanda yol gösterici konumda olmuştur. Hummel ‘in çizgisi birçok spor giyim firmasına ilham olmuştur. Hummel deniz şortu, eşofman, şort, tişört, tayt ve Hummel yelek gibi birçok spor giyim ürünü, binbir çeşit renk ile tasarlanmış farklı modeller ile karşınıza çıkar. Kış sezonunda soğuk havalardan korunurken konfordan ödün vermek istemezseniz Hummel şişme yelek ya da Hummel kazak modellerini tercih edebilirsiniz. Tabi her ürününde olduğu gibi spor giyim ürünlerinde de sağlık, rahatlık ve kaliteyi yine ön plana çıkarmaktadır. Hummel eşofman takımı modelleriyle ister günlük sporunuzda iste profesyonel spor yaşantınızda ferahlık ve sağlamlığın keyfini sürebilirsiniz. Markanın beğeninize sunduğu takımları Hummel eşofman altı ya da Hummel eşofman üstü modellerini inceleyerek ayrı ayrı da satın alabilirsiniz. Hummel üst eşofman modelleri alt takımlara uyum sağlamak üzere geliştirilmiştir. Marka, kendisine has çizgisini eşofmanlarda da kullanıcılarına hissettirmeye devam etmektedir. Eşofman rahatlığını sürdürmek isterseniz dış giyim için Hummel şişme mont, Hummel kaban, Hummel kar pantolonu ya da Hummel sweatshirt çeşitlerini değerlendirebilirsiniz. Yaz sezonunda konforunuzu korumak isterseniz tercihinizi Hummel kapri modellerinden yana yapabilirsiniz. Hummel tişört yaz aylarında özellikle sıcağın sporcu üzerindeki etkisini azaltarak ona serin ve esnek bir çalışma sağlar. Tabi tişört kullanımı tek başına bazen yeterli olmayabilir. İşte tam da burada devreye Hummel şort modelleri girer. İster aynı renk ister farklı tarzlarda olsun şort ve tişörtleri kendinize has renklerinizle kombinleyerek yaptığınız spordan daha çok zevk almanızı sağlayabilirsiniz. Sporda esneklik çok önemlidir. Özellikle çok hareket gerektiren ve ayakları fazlaca kullandığınız sporlarda esneklik olmazsa olmazdır. Bazı spor giyim ürünleri bu hareket kabiliyetinizi kısıtlayabilmektedir. Burada ise taytlar imdadınıza yetişecektir. Hummel tayt en hareketli ve esneklik gerektiren sporlarda bile sporculara maksimum hareket kabiliyeti sağlamaktadır. Hummel’in giyim üzerine hangi ürününü kullanırsanız kullanın kaliteyi ve rahatlığı daima hissedebilirsiniz. Ürün çeşitleri ne olursa olsun sporcunun en rahat şekilde aktivitesini gerçekleştirmesi için tasarımlarını bu yönde geliştirmektedir. Ürün yapımında kullanılan kumaşlara kadar her malzeme birinci kalite ve sağlıklıdır. Vizyonunu uzun zamandır koruyan ve tamamen bu odakla üretim yapan marka çıkardığı her üründe bir önceki kreasyonunun kalitesini yükseltmekte ve bu noktada belirli bir çizgiyi takip etmektedir. Bu anlamda hiçbir zaman bu çizgisinden taviz vermeden ürünlerini kullanıcılarına sunmaktadır. Tüm bu ürünleri edindikten ve kullanmaya başladıktan sonra yapmanız gereken tek şey aktivitelerinize odaklanmak olacaktır. Sporu ve sporcuyu temele alan bakış açısıyla üretilen her bir üründen maksimum faydayı sağlayabilmeniz mümkündür.

Hummel’den Kadınlara

Hummel’den Kadınlara

Kadınların hayatın her alanında en ön saflarda konumlandığı dünyada Hummel kadınlara özgü tasarım ve üretimleriyle onları adeta özel hissettirmeyi her zaman başarmıştır. Sporcu kadınların profesyonel hayatında her zaman destekçisi olmakla beraber günlük hayatta spor aktivitesi gerçekleştiren kadınlara da tüm ürünleriyle eşlik etmektedir. Ayakkabıdan tişörtlere, Hummel bikiniden spor sütyenine ve daha birçok ürün çeşitleriyle kadınların vücut yapılarına özgü modelleri kullanıcılarına sunmaktadır. Kadınlar sporun her alanıyla yakından ilgili olduğu günümüzde Hummel bu durumu göz önüne alarak tüm kreasyonlarında bu alanda tasarım harikası ürünlere yer vermiştir. Markanın tüm prensiplerini içerisinde barındıran ürünlere kadın ruhuna hitap eden dokunuşlarla adeta hayat vermektedir. Profesyonel olsun olmasın sporla ilgili her kadının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürün portföyüne sahip olan marka baştan aşağı kadın sporunu desteklemeye de devam ediyor. Hummel ayakkabı çeşitleri birbirinden güzel modelleriyle göz almaktadır. Hummel Kadın Ayakkabı modelleriyle ister günlük hayatta ister spor aktivitesi sırasından konforu ve kaliteyi hissetmenizi sağlayacaktır. Hummel sandaletler sayesinde yaz sezonu için oldukça şık kombinler oluşturabilirsiniz. Özellikle bayanların spor aktivitelerinde tercih etmiş oldukları spor sütyenleri ve taytlar ürün çeşitleri arasında kendisine yer bulmuştur. Sporun her anından kendilerini rahat hissettirecek tarzda ve birbirinden güzel renkli tasarımlarıyla bu ürünleri kullanıma sunmaktadır. Hummel termal çoraplar kış sezonunda vücut ısısını korumayı başarır. Bunun yanı sıra Hummel tozluk modellerini tercih ederek zorlu hava şartlarından korunabilirsiniz. Gerek boğazlı gerekse askılı spor sütyenleri aktivite sırasında mükemmel bir rahatlık ve esnekliğin vazgeçilmez parçasıdır. Bir bakıma bu ürüne tamamlayıcı olarak sayabileceğimiz taytlarda özellikle kadın sporcular tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Spor esnasında rahatlık en yüksek verimi almanıza yardımcı olacaktır. Bununla birlikte kadınlara özgü çoraplar, eldivenler ve diğer spor giyim ürünlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Spor aktivitesinin başından sonuna kadar kadınları çizgisini takip eden ve onların renklerini yansıtan Hummel okul çantası modelleri de tamamlayıcı ekipman olarak ürün çeşitleri arasında kendisine yer bulmuştur. Sadece sporla kalmayıp günlük hayatta yine Hummel çizgisini yansıtan bir birinden şık Hummel elbiseler markanın kreasyonlarının en nadide parçalarından olmuştur. Sporda bulduğunuz rahatlığı günlük hayatta Hummel tunik ya da elbiseler ile yakalamanız mümkündür. Sıcak yaz günlerinde ise spor yaparken ya da spor sonrasında siz kadınları güneşten korumak yine Hummel sayesinde mümkündür. Çeşitli renk ve modellerde tasarım harikası birçok Hummel şapka da bulunmaktadır. Bununla birlikte kış sporlarıyla ilgilenen ya da kışın spor aktivitesi yapan kadınların bir diğer tercihi de Hummel bere çeşitleri olacaktır. Her renk ve her bedende ulaşma imkânına sahip olacağınız bu ürünlere online satış platformlarından da rahatlıkla edinebilirsiniz.

Hummel Diğer Giyim ve Gözlükler

Hummel Diğer Giyim ve Gözlükler

Sayısız ürün çeşitliliğine sahip olan Hummel birçok ara ürün ve ekipmanlarla da kullanıcılarına hizmet vermektedir. Hummel terlik bunlardan birisidir. İster günlük hayatta ister evinizde isterseniz de plajlarda kullanabileceğiniz terlik çeşitleri bulunmaktadır. Yine rahatlığı ve kaliteyi ön planda tutan anlayışıyla her kullanıma uygun terlik modelleri üretilmektedir. Genellikle spor ayakkabılar üzerine yoğunlaşan ürünlerin arasında Hummel bot kendisine yer bulmuştur. Son bahar ve kış aylarının çetin soğuklarında spor öncesi ve sonrasıyla birlikte günlük kullanım içinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz kaliteli Hummel spor botlar bulunmaktadır. Mevsim kış ise ve spor yapıyorsanız yararlanacağınız bir diğer ürün Hummel polar olacaktır. Mevsimin serinliğini size hissettirmeyecek ve aynı zamanda spor ya da yürüyüşlerinizde sizleri terletmeyecek şekilde üretilmiştir. Kış aylarında görülen en yaygın hava olayı yağmurlardır. Kimi yerde çok kuvvetli olmakla birlikte kimi yerlerde daha az görülmesine rağmen her zaman bir Hummel yağmurluk ihtiyacı hissedeceksiniz. Su geçirmez yapısı e hafif tasarımıyla yine markanın çizgilerini yansıtan ürün bu ihtiyacınızı karşılayacaktır. İster yaz ister kış için, ne için tercih ettiğiniz fark etmeksizin Hummel gözlükler kadın, erkek ve unisex modelleriyle tarzınıza tarz katacaktır. Renkli camlı veya şeffaf camlı kalın ya da ince çerçeveli her tarza uygun modeller sizleri beklemektedir. Hummel ceket tarz itibariyle markanın çizgisini en fazla yansıtan ürünler arasında yer almaktadır. Tercih yaparken hem kadınlar hem erkekler için çok çeşitli renklerde ve modellerde ceketler bulunmaktadır. Hummel kapüşonlu ceketler bu noktada birçok kişinin ilgisini çeker. Ceketlerin yanı sıra spor aktiviteleri sonrası terli vücutların korunması açısından Hummel hırka modeli de yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Görüldüğü gibi marka baştan aşağıya bir insanın bir sporcunun ihtiyacı olan neredeyse bütün ürünleri kullanıcılarına sunmaktadır. Ürünler bir asırdır olduğu gibi günden güne geliştirilmeye yeni ortaya çıkan ihtiyaçlara göre şekillendirilmeye devam edilmektedir. Yaşamın tüm anlarını yakalayabilmeniz için sizlerin en büyük yardımcısı Hummel olmaya adaydır. Hem kendinize hem sevdiklerinize gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz ürünler günden güne kullanımınıza sunmaya devam edecektir.

Hummel Ürün Modelleri, Özellikleri ve Fiyatları Nasıldır?

Hummel Ürün Modelleri, Özellikleri ve Fiyatları Nasıldır?

Marka yaklaşık bir asır önce ilk ürününü işte bu alanda geliştirmiştir. Marka, bir Hummel krampon ile bu sektöre giriş yapmış ve günümüze kadar gelmiştir. Bağcıklarından tabanına kadar baştan aşağıya kendi tasarımı ve üretimi olan bu ayakkabılar yaz veya kış fark etmeksizin tüm kreasyonların en önemli parçalarından olmuştur. Hummel kışlık ayakkabı fiyatları da oldukça bütçe dostudur. Kadın ayakkabılarının yanı sıra erkek ayakkabıları ve Hummel çocuk ayakkabıları ya da Hummel bebek ayakkabılarıyla ürün çeşitliliğini arttıran marka, unisex ayakkabı modelleriyle de genele hitap etmeyi başarmıştır. Hummel deri ayakkabılar konforun yanı sıra şık bir görünüm sunmayı başarır. Bunun yanında Hummel yazlık ayakkabılarda da zarif ve çizgilere rastlamak mümkündür. Ayakkabı modelleri itibariyle çok çeşitli olmasının yanı sıra kullanım amacı itibariyle de çeşitlendirilmiştir. Günlük kullanım için tasarlanan Hummel kışlık ayakkabı modelleri markanın çizgisini ve rahatlığını yansıtır. Bununla birlikte koşu ve antrenman ayakkabıları yüzlerce çeşit modellerde ve özelliklerde üretilmektedir. Özellikle Hummel koşu ayakkabısı kalın ve ince tabanlı olarak üretilmektedir. Ancak daha çok kalın tabanlı olanlar tercih edilmektedir. Koşuya ve yürüyüşe daha dayanıklı ve ayak sağlığı açısından daha elverişli olan bu ayakkabılar günlük hayatta da kullanılabilmektedir. Değişik renk ve modelde casual ayakkabılar ise daha çok kadınlar tarafından tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Markanın ilk ürünü olması sebebiyle ayakkabı tüm kreasyonlarda oldukça önemsenmiş ve üzerine durulmuştur. Her geçen gün teknolojik gelişmelere bağlı olarak her üretim kolunda yenilikçi fikirler ve buluşlar ortaya çıkmaktadır. Ayakkabı sektörü de elbette ki bunlardan nasibini almıştır. Hummel tüm modellerinde teknolojinin son imkânlarını kullanarak insan elinin ve hayal gücünü de üstüne koyarak yep yeni tasarımlar ve ürünler ortaya koymaktadır. Hiçbir zaman gelişmeden ve değişimden kopmayarak ancak kendi çizgisi ve kalitesini de muhafaza ederek üretmiş ve üretmeye devam etmektedir. Hummel outlet ürünleriyle de kullanıcılarına hizmet vermeye de devam etmektedir. Sezonların ve mevsimlerin belirli dönemlerinde Hummel indirim kampanyalarıyla müşterilerine büyük sürprizler yapmaktadır. Marka her geçen gün büyüyen ve gelişen sektöründe öncü olmayı hedefleyen bakış açısıyla müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Açılan her yeni mağazada bu bakış açısını ve hizmet anlayışını yansıtmakla birlikte artık teknolojinin bir gereği olan online alışveriş kanalları vasıtasıyla da ürünlerini kullanıcılarının hizmetine sunmaya devam etmektedir. İster profesyonel sporcu olun ister amatör olarak gündelik spor faaliyetlerinizi gerçekleştiren bireyler olun Hummel’in bir bütün renk ve modellerini Trendyol’un çok sade ve kullanışlı web sitesi ve uygulaması üzerinden güvenle ve hızlıca satın alabilirsiniz